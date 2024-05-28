Зеленського попросили не тиснути на НАТО щодо запрошення України до членства цього року, - The Telegraph

Володимира Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників щодо членства в НАТО, щоб вони знову підтримали чіткий графік вступу України.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, лідери НАТО на знак демонстрації підтримки запропонують Україні те, що описується як "міст" або "шлях" до вступу.

Пакет підтримки, який зараз обговорюється, підкреслить "здатність України обирати власне майбутнє" та продемонструє, що "шлях до членства стає коротшим", заявили двоє дипломатів. Пакет буде зосереджений на зміцненні збройних сил України, щоб забезпечити готовність України негайно приєднатися до НАТО, коли лідери альянсу погодяться, що настав слушний час.

Під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя НАТО Німеччина та США активно застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки.

"Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року", — повідомило The Telegraph джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена. За словами співрозмовника видання, Сполучені Штати не так стурбовані, як Німеччина, однак існує занепокоєння щодо загрози Росії для решти альянсу.

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Очікується, що це рішення розчарує президента України Володимира Зеленського, якого колеги попередили не вимагати від альянсу "неможливого".

Згідно з джерелами в Альянсі, високопосадовці НАТО здійснили "управління очікуваннями" після того як було вирішено, що члени, які підтримують вступ України, включаючи Велику Британію, створили занадто великий тиск навколо цього рішення.

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