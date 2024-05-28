Зеленського попросили не тиснути на НАТО щодо запрошення України до членства цього року, - The Telegraph
Володимира Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників щодо членства в НАТО, щоб вони знову підтримали чіткий графік вступу України.
Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише видання, лідери НАТО на знак демонстрації підтримки запропонують Україні те, що описується як "міст" або "шлях" до вступу.
Пакет підтримки, який зараз обговорюється, підкреслить "здатність України обирати власне майбутнє" та продемонструє, що "шлях до членства стає коротшим", заявили двоє дипломатів. Пакет буде зосереджений на зміцненні збройних сил України, щоб забезпечити готовність України негайно приєднатися до НАТО, коли лідери альянсу погодяться, що настав слушний час.
Під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя НАТО Німеччина та США активно застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки.
"Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року", — повідомило The Telegraph джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена. За словами співрозмовника видання, Сполучені Штати не так стурбовані, як Німеччина, однак існує занепокоєння щодо загрози Росії для решти альянсу.
Очікується, що це рішення розчарує президента України Володимира Зеленського, якого колеги попередили не вимагати від альянсу "неможливого".
Згідно з джерелами в Альянсі, високопосадовці НАТО здійснили "управління очікуваннями" після того як було вирішено, що члени, які підтримують вступ України, включаючи Велику Британію, створили занадто великий тиск навколо цього рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Ещё такой момент, никого ведь никто не останавливал заключить дополнительный договор между членами НАТО, что в случае агрессии объявляется война агрессору, проводится мобилизация и тд. Именно война и мобилизация, а не " помогут как посчитают нужным" ,то есть могут и бочку вазелина прислать.
Славетна п'ята стаття статуту НАТО навіть "стурбованості" не гарантує.
Чи буде тоді НАТО? Невідомо.
Так хто куди буде вступати?!
кажуть те що вигідно, та будуть дивитись
наприклад коли діяв лендліз
латиніна розказувала, що він не потрібен
так як і арестович
коли він закінчився
зустрілись на каналі, то латиніна вже почала казати
що зброї мало, може краще було лендліз, проте я філолог нічого в цьому не розумію
рік тому розуміла - що лендліз не потрібен
арестович як "бойовий військовий" теж щось начав мямлити, що було б краще
а до цього було "навіщо лендліз, халяви достатньо"
Вони он страху тіпа від "незаохочування" радника Білого Дому не можуть перебороти та не пальнути відповіддю за Харків та не тільки!
Заходу краще додивитися цю історію України з таким лідОром ,а потім вирішувати про НАТО
А Ви кажете де НАТО . Безугла , котра рятувала Єрмака ще від вагнергейту, вбиває вже другий ешелон генералітету ЗСУ . Ні , вона не чокнута . Зате, що представник нетряпкиякоїсь у ВР сказав її вигнати з комітету по обороні ,вигнали його з посади ..Вона - це продюсерування Єрмака!
А Ви кажете де НАТО? А нетряпкаякась каже- Путін аплодує, якщо ДЖО н пожме руку Єрмаку на форумі миру?
Якщо це не на млин перемоги Трампа - то тоді вибачайте , у Вас щось з логікою не так ...
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
Наблюдая в монокли за изнасилованием, они спорят меж собой: а имеет ли жертва право бить коленом по яйцам насильника?
Не является ли это новой, неведомой формой харрасмента?
Не утратит ли озверевший маньяк репродуктивной функции?
Президентов чрезвычайно беспокоит целостность яиц, их форма и цвет, которые могут поменяться в результате удара.
Премьеры рассматривают поганые тестикулы и переживают: а вдруг яйца маньяка опухнут и лопнут, забрызгав планету гнилой спермой?
Может быть, можно как-то "обойтись без колена?"
Составлена подробная карта яиц. Отмечены все их бородавки и болевые точки.
От этих дебатов офигевает и сам насильник.
Макрон, вслед за шведами, чехами, балтами, сегодня тоже создал яичный атлас, разметил нулевой меридиан, но все же признал право жертвы "врезать коленкой".
Невзоров
- розповідало про "мір", отримали широкомасштабну криваву війну,
- розповідало про ріст економіки, отримали жахливе падіння економіки ще ДО широкомасштабного вторгнення, а зараз економіка взагалі зруйнована та животіє виключно завдяки ЄС та США
- розповідало про те що поляки шукатимуть роботу в Україні, отримали 8 мільйонів наших біженців в ЄС та інших країнах
- розповідало про боротьбу з кумівством та корупцією, отримали найкорумпованішу владу за всі 33 роки Незалежності та кумів-друзів дитинства-знайомих Зеленського на найвищих посадах...
- розповідало про демократію, отримали утиски свободи слова, переслідування та стеженя за журналістами, вбитий парламентаризм, систематичні порушення Конституції та тепер вже щузурпацію влади та бажання сидіти на Банковій вічно...
Вован, твої 5 років знущання над Україною вже спливли! Вже час відповідати за скоєне!!!
Як кажуть-"за що боролись"...
Але він мільйон дронів вже " збудував"...
В своїй "уяві"...і ніякої стратегії він не має...
хоч би одну залізну дорогу побудував за европейськими стандартами з західа в Україну, шо б без перегрузилова найважливішої на сьогодні допомоги і шо би швидше все це до України - ні, воно дороги на сході будує....
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Перекладаю (без гуглоперекладача! ) з дипломатичної мови на розмовну. Боневтікові сказали: другий раз не бикуй, бо гірше буде.
Нам потрібна з б р о я, а не НАТО.
Особливо з пропутінськими діячами на кшталт Орбана.
Орбан заборонить підходити до гармат ближче ніж на 10 метрів,
не те що стріляти в бік Росії.
Тупо це не розуміти.
Можна поцікавитись чи не ви пишете тексти нашому хрипатому опаришу?
то ли трусы надеть, то ли крестик снять
Ну іншого від найвеличнішого ..ідера ********** очікувати іншого неможливо
Зеленський тисне на НАТО??
Зеленський
тисне
на НАТО