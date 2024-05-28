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Зеленський (22416) НАТО (6207) членство в НАТО (1643)

Зеленського попросили не тиснути на НАТО щодо запрошення України до членства цього року, - The Telegraph

Зеленський

Володимира Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників щодо членства в НАТО, щоб вони знову підтримали чіткий графік вступу України.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, лідери НАТО на знак демонстрації підтримки запропонують Україні те, що описується як "міст" або "шлях" до вступу.

Пакет підтримки, який зараз обговорюється, підкреслить "здатність України обирати власне майбутнє" та продемонструє, що "шлях до членства стає коротшим", заявили двоє дипломатів. Пакет буде зосереджений на зміцненні збройних сил України, щоб забезпечити готовність України негайно приєднатися до НАТО, коли лідери альянсу погодяться, що настав слушний час.

Під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя НАТО Німеччина та США активно застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки.

"Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року", — повідомило The Telegraph джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена. За словами співрозмовника видання, Сполучені Штати не так стурбовані, як Німеччина, однак існує занепокоєння щодо загрози Росії для решти альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, - Зеленський

Очікується, що це рішення розчарує президента України Володимира Зеленського, якого колеги попередили не вимагати від альянсу "неможливого". 

Згідно з джерелами в Альянсі, високопосадовці НАТО здійснили "управління очікуваннями" після того як було вирішено, що члени, які підтримують вступ України, включаючи Велику Британію, створили занадто великий тиск навколо цього рішення.

Також читайте: Україна буде в НАТО тільки після перемоги, - Зеленський

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Топ коментарі
+20
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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29.05.2024 00:19
+17
Поясніть мені, як це все складається. Залужного з 17 генералами з"їли за те, що не видавав усі таємні домовленості з партнерами з НАТО . А після цього цій команді Безуглої- Єрмак -Татров стали більше довіряти ? Свої таємниці пряміком на Єрмака?
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29.05.2024 00:16
+14
Телемарафон,узурпація влади,переслідування журналістів,мародерство 5-ти "найефективніших" на крові,знищення парламентаризму,повний контроль над судочинством... Байден,чому ми ще не в НАТО,ми вже все виконали,залишилось тільки остаточно знищити місцеве самоврядування?
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29.05.2024 00:24
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Якщо би США захотіли,то Україна би була в НАТО.
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29.05.2024 00:11 Відповісти
Поясніть мені, як це все складається. Залужного з 17 генералами з"їли за те, що не видавав усі таємні домовленості з партнерами з НАТО . А після цього цій команді Безуглої- Єрмак -Татров стали більше довіряти ? Свої таємниці пряміком на Єрмака?
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29.05.2024 00:16 Відповісти
Може й ні , не видані ще теж, якщо Марʼяна взялася за Cирського й ого генералів... Головне те , що їй рота ніхто не заткнув! А Єрмака на арені сьогодні немає! А нетряпкаякась починає знову дипломатію розпальцовок імені ларьочника Єрмака .
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29.05.2024 00:53 Відповісти
рабочие роты лещенко масейчук-каломойская безуглая-безмозглая для того и придуманы в опе чтобы работать ротом а еще у них главный рабочий рот подоляк . он умеет ротом фсе
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29.05.2024 06:34 Відповісти
В Залужного все добре.Залужний нічим не був кращим від Сірського.
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29.05.2024 01:07 Відповісти
І які таємниці? Може ви про них знаєте?
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29.05.2024 01:08 Відповісти
Звідки вона може знати? Вона просто видає те, що написано у методичці
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29.05.2024 07:08 Відповісти
ой дураааак безмозглий -мені 100 років я вмію думати й писати сама
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29.05.2024 14:24 Відповісти
Писати - так, а думати - схоже ні
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30.05.2024 06:29 Відповісти
Буш хотел взять после грузинской войны, Меркель не захотела. А вообще не стоит особо переживать, это НАТО хорошо пока не отвесили кому то хороших люлей. Потом выяснится что никто ни за кого есть кровавую окрошку с зубами не хочет, гореть в ядерном пламени не хочет, и тд, и тп. Никого никто не убедит что они должны мерять большим пальцем ядерный гриб у себя во дворе для того чтобы Польша оставалась польской.

Ещё такой момент, никого ведь никто не останавливал заключить дополнительный договор между членами НАТО, что в случае агрессии объявляется война агрессору, проводится мобилизация и тд. Именно война и мобилизация, а не " помогут как посчитают нужным" ,то есть могут и бочку вазелина прислать.
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29.05.2024 00:25 Відповісти
"могут и бочку вазелина прислать..."
Славетна п'ята стаття статуту НАТО навіть "стурбованості" не гарантує.
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29.05.2024 01:05 Відповісти
зараз прийде ваш опонент з іншої гілки і розкаже як туреччина відправе своє військо воювати за фінляндію
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29.05.2024 01:11 Відповісти
Фінляндія це таке, а ось за Швецію, проти вступу якої вона була
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29.05.2024 07:11 Відповісти
Чи за Грецію 😁
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29.05.2024 10:51 Відповісти
Щось пан Rino Rino не поспішає. Мабуть відшукує у Статуті НАТО статтю про безумовні та безвідкличні зобов'язання сторін щодо захисту одна одної.
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29.05.2024 11:08 Відповісти
Чимось повинні допомогти, але чим й що найважливіше, коли, це невідомо і рішення індивідуальне. Цілком вірогідно (?) що Україна вже отримала вдесятеро більше допомоги ніж отримав би член НАТО у її місці
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29.05.2024 07:53 Відповісти
Якби США хотіли,то все би було.Москалі також не хочуть горіти в ядерному вогні.
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29.05.2024 01:10 Відповісти
З цією владою і не мрійте...в НАТО вже є така Угорщина...
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29.05.2024 01:19 Відповісти
Не у владі причина.А Угорщина діє виключно для себе.
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29.05.2024 02:19 Відповісти
А чому не прийняли при гарній ввладі протягом 2014-2019?
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29.05.2024 07:13 Відповісти
Безвіз дали, щоб роздивитися східних варварів Європи зблизька))) А, якщо серйозно, то саме в ці роки Україна законодавчо ухвалила інтеграцію в ЄС і НАТО і , нарешті, розпочала робити перші кроки в цьому напрямку. За що і велика подяка попередній владі. Без іронії.
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29.05.2024 08:37 Відповісти
Після перемоги України вона буде одним із лідеров. Найбільша армія у Европи з бойовим досвідом.

Чи буде тоді НАТО? Невідомо.

Так хто куди буде вступати?!
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29.05.2024 01:35 Відповісти
Концепцію перемоги назвіть.Бо кожен день,москалі по шматочку,відгризають територію України собі.
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29.05.2024 02:21 Відповісти
Подивіться портнікова з латиненою. Там є багато цікавого.
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29.05.2024 07:08 Відповісти
Тобто, крім бла-бла-бла по суті немє чого відповісти
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29.05.2024 07:20 Відповісти
Відповідь проста: є країни з обрізаною територією. Німеччина, Польща, Фінляндія і т.п. Вони в НАТО і ми просимо у них допомоги. Є країни з окупованою територією, типу, Кіпр. І вони в ЄС. Перемогою буде не вихід на кордони 1991 року, а інтеграція в усі євроатлантичні структури. А вона (інтеграція ) триває. І пох мені, скільки ще рабочіх пасьолков на Сході ми можемо втратити. А ви і далі міряйте, скільки ще території ( де говорять кацапською і ненавидять Україну) ми втратили за тиждень) Суб'єктивно.
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29.05.2024 08:44 Відповісти
Вони на ютубі гроші заробляють
кажуть те що вигідно, та будуть дивитись

наприклад коли діяв лендліз
латиніна розказувала, що він не потрібен
так як і арестович

коли він закінчився
зустрілись на каналі, то латиніна вже почала казати
що зброї мало, може краще було лендліз, проте я філолог нічого в цьому не розумію
рік тому розуміла - що лендліз не потрібен
арестович як "бойовий військовий" теж щось начав мямлити, що було б краще
а до цього було "навіщо лендліз, халяви достатньо"
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29.05.2024 09:32 Відповісти
Щодо наййбільшої армії в Європі у Країни з найбільшими демографічними втратами населення - це махрова маніловщина!
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29.05.2024 09:15 Відповісти
З командою Кремля младорегіоналів нетряпкиякоїсь звичайно ніхто не буде розмовляти.
Вони он страху тіпа від "незаохочування" радника Білого Дому не можуть перебороти та не пальнути відповіддю за Харків та не тільки!
Заходу краще додивитися цю історію України з таким лідОром ,а потім вирішувати про НАТО
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29.05.2024 00:13 Відповісти
НАТО такий самий імпотент, як і ООН. Безпорадні організації, які бояться пітерського недопалка. Їм навіть не вистачає колективного розуму, щоб зрозуміти, що війна одразу закінчиться, як тільки ми станемо членами альянсу.
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29.05.2024 00:17 Відповісти
з ким при владі - парочки Кремлівських?
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29.05.2024 00:23 Відповісти
Парочка кремлівських - це трамп та грін.
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29.05.2024 00:26 Відповісти
ЗЕ - це грін? а Трамп - це контактний друг Єрмака (контакт через Джулінаі та Манафорта , вони знайомі з часів Віті Шапкокрада )
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29.05.2024 00:32 Відповісти
Зроузміло ж що Блінкен забрезгував висупити перед владою від ЗЕ - пішов до студентів розказувати, який втик зробив владі мародерів( ну дипломатично з натяком) . А насправді те, що зараз літає як оглашенний по світу не Єрмак - цьому підтвердження... Але ось саміт буде й знову там Єрмак?
А Ви кажете де НАТО . Безугла , котра рятувала Єрмака ще від вагнергейту, вбиває вже другий ешелон генералітету ЗСУ . Ні , вона не чокнута . Зате, що представник нетряпкиякоїсь у ВР сказав її вигнати з комітету по обороні ,вигнали його з посади ..Вона - це продюсерування Єрмака!
А Ви кажете де НАТО? А нетряпкаякась каже- Путін аплодує, якщо ДЖО н пожме руку Єрмаку на форумі миру?
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29.05.2024 00:30 Відповісти
Заспокойтесь, та краще думайте, що буде, коли до влади прийде трамп та грін.
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29.05.2024 00:36 Відповісти
так вова вас проведе до цього
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29.05.2024 00:44 Відповісти
"Я вважаю, що президент потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його - цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи", заявив Зеленський Джерело:

Якщо це не на млин перемоги Трампа - то тоді вибачайте , у Вас щось з логікою не так ...
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29.05.2024 00:48 Відповісти
А у вас з нервами щось не так.
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29.05.2024 00:54 Відповісти
помітили - це так я тряпка каже що вона неряпка , сама тему зачепила й сама з неї зквиздила - комплекси...
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29.05.2024 02:24 Відповісти
Я не спілкуюсь з п'яними, чи неадекватними дописувачами.
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29.05.2024 10:03 Відповісти
ага покрутіть себе нєрвную вверх
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29.05.2024 14:26 Відповісти
Вже проспались та почали?
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29.05.2024 15:46 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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29.05.2024 00:19 Відповісти
Блиск..!)
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29.05.2024 01:21 Відповісти
Ще поки просять. Незабаром ***** посилатимуть.
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29.05.2024 00:19 Відповісти
Главы Европейских стран обсуждают интереснейший вопрос.

Наблюдая в монокли за изнасилованием, они спорят меж собой: а имеет ли жертва право бить коленом по яйцам насильника?
Не является ли это новой, неведомой формой харрасмента?
Не утратит ли озверевший маньяк репродуктивной функции?
Президентов чрезвычайно беспокоит целостность яиц, их форма и цвет, которые могут поменяться в результате удара.
Премьеры рассматривают поганые тестикулы и переживают: а вдруг яйца маньяка опухнут и лопнут, забрызгав планету гнилой спермой?
Может быть, можно как-то "обойтись без колена?"
Составлена подробная карта яиц. Отмечены все их бородавки и болевые точки.
От этих дебатов офигевает и сам насильник.
Макрон, вслед за шведами, чехами, балтами, сегодня тоже создал яичный атлас, разметил нулевой меридиан, но все же признал право жертвы "врезать коленкой".

Невзоров
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29.05.2024 00:20 Відповісти
нєвзоров - путінський члє**сос. Я би його не цитував
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29.05.2024 09:58 Відповісти
Чіткий графік вступу це не слова Шольца путіну, що Україна якщо і буде в НАТО, то не раніше ніж через 30 років?
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29.05.2024 00:21 Відповісти
саме так
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29.05.2024 01:14 Відповісти
Рилом ще не вийшла Україна до НАТО. Серйозно. Я - 128 ОГШБр.
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29.05.2024 08:47 Відповісти
Телемарафон,узурпація влади,переслідування журналістів,мародерство 5-ти "найефективніших" на крові,знищення парламентаризму,повний контроль над судочинством... Байден,чому ми ще не в НАТО,ми вже все виконали,залишилось тільки остаточно знищити місцеве самоврядування?
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29.05.2024 00:24 Відповісти
Все за що береться ЗЕлупа, все накривається мідним тазом, або обертається проти України.
- розповідало про "мір", отримали широкомасштабну криваву війну,
- розповідало про ріст економіки, отримали жахливе падіння економіки ще ДО широкомасштабного вторгнення, а зараз економіка взагалі зруйнована та животіє виключно завдяки ЄС та США
- розповідало про те що поляки шукатимуть роботу в Україні, отримали 8 мільйонів наших біженців в ЄС та інших країнах
- розповідало про боротьбу з кумівством та корупцією, отримали найкорумпованішу владу за всі 33 роки Незалежності та кумів-друзів дитинства-знайомих Зеленського на найвищих посадах...
- розповідало про демократію, отримали утиски свободи слова, переслідування та стеженя за журналістами, вбитий парламентаризм, систематичні порушення Конституції та тепер вже щузурпацію влади та бажання сидіти на Банковій вічно...
Вован, твої 5 років знущання над Україною вже спливли! Вже час відповідати за скоєне!!!
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29.05.2024 00:37 Відповісти
імітатор , причому без мізків , читайло текстів- обіцянок з поганю імітацію їх виконавця ...рівень текстів гей-гей в лосінах та про зірок порнухи ... Та в нього добре виходить
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29.05.2024 02:28 Відповісти
це бритва Хенлона а не зрада
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29.05.2024 05:24 Відповісти
Поки не буде потужної власної зброї, кінця цій війні не буде.
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29.05.2024 00:48 Відповісти
в т.ч. ядерної
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29.05.2024 01:15 Відповісти
Всі-гандони та покидьки. Світ-лайно.
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29.05.2024 01:11 Відповісти
Не дивно що людство стрімко наближається до свого кінця...
Як кажуть-"за що боролись"...
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29.05.2024 01:24 Відповісти
Краще б Вова потужно надав можливість Укроборонпрому виготовляти свою зброю для атак на територію расєї...
Але він мільйон дронів вже " збудував"...
В своїй "уяві"...і ніякої стратегії він не має...
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29.05.2024 01:23 Відповісти
не тисніть українці на США Німеччину і НАТО, ЩОБ КУЙЛО БЕЗПЕРЕШКОДНО УКРАЇНЦІВ МІГ ВБИВАТИ...С..УКИ
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29.05.2024 02:43 Відповісти
Тобто у всьому цьому треші винні США, Німеччина і НАТО? хм(
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29.05.2024 08:52 Відповісти
та ні...українці у всьому винні. Вони , хоронячи сотнями тисяч своїх громадян винні в тому, що їм взамін за українське ЯО ,ці світові аферисти нав'язали пустопорожню лицемірну брехню, про якісь гарантії недоторканності і ненападу , які закінчилися коли ще не висохли чорнила, зразу,як тільки були підписані ,на папірцях підписаних цими аферистами...
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29.05.2024 10:30 Відповісти
не заважайте ідіоту будувати на сході дороги та на заході вимагати.
хоч би одну залізну дорогу побудував за европейськими стандартами з західа в Україну, шо б без перегрузилова найважливішої на сьогодні допомоги і шо би швидше все це до України - ні, воно дороги на сході будує....
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29.05.2024 03:35 Відповісти
Володимира Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників щодо членства в НАТО, щоб вони знову підтримали чіткий графік вступу України. Джерело:
________________________
Перекладаю (без гуглоперекладача! ) з дипломатичної мови на розмовну. Боневтікові сказали: другий раз не бикуй, бо гірше буде.
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29.05.2024 04:42 Відповісти
Набіса нам НАТО з Угорщиною ?
Нам потрібна з б р о я, а не НАТО.
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29.05.2024 04:58 Відповісти
найтупіше, що я чув за багато вже часу...
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29.05.2024 05:01 Відповісти
Нам потрібно ВОЮВАТИ, а не узгоджувати і досягати консенсусів
Особливо з пропутінськими діячами на кшталт Орбана.
Орбан заборонить підходити до гармат ближче ніж на 10 метрів,
не те що стріляти в бік Росії.
Тупо це не розуміти.
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29.05.2024 07:17 Відповісти
вам би до президента, чи як воно там зараз, з цім дописом...
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29.05.2024 07:25 Відповісти
хороший шлях!)
Можна поцікавитись чи не ви пишете тексти нашому хрипатому опаришу?
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29.05.2024 08:55 Відповісти
я вот дуже "вражений" такою думкою. Хтось думає, шо щ АК-47 можна перемогти ядерну державу. Ця загрроза з боку росії - вона езистенційна (тобто вічна), людей у них тупо більше, бабла - завалісь, і тому нам просто необхідне НАТО, бо ми не маємо ядерної зброї
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29.05.2024 09:57 Відповісти
Если бы он также потужно тис на воров-коррупционеров внутри страны... а так...
то ли трусы надеть, то ли крестик снять
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29.05.2024 05:54 Відповісти
Доки ішак буде займати місце президента - ніяких практичних кроків, а тим більше результатів в питанні членства в НАТО та ЄС звісно ж не буде. Це обкурене чмо є гальмом у всьому.
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29.05.2024 06:48 Відповісти
Просроченного вежливо послали в пешее эротическое путешествие.
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29.05.2024 06:49 Відповісти
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29.05.2024 08:17 Відповісти
Гнилі сцикливі підери.
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29.05.2024 07:02 Відповісти
змістовно
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29.05.2024 08:56 Відповісти
А зеленський це взагалі хто такий ???
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29.05.2024 08:15 Відповісти
Блазень обдовбаний.
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29.05.2024 08:24 Відповісти
Якщо коротко, то хрипатого членограя культурно послали на три веселі буквочки....
Ну іншого від найвеличнішого ..ідера ********** очікувати іншого неможливо
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29.05.2024 08:57 Відповісти
Зеленський тисне на НАТО
Зеленський тисне на НАТО??
Зеленський
тисне
на НАТО
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29.05.2024 09:09 Відповісти
Після переклад з дипломатичної: Харе звиздіти! Виконай умови для вступу. Хай Україна буде готовою використати свій шанс при першій нагоді. Шапітолій не проканає.
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29.05.2024 10:18 Відповісти
зелю попросили не играть на рояле так громко...
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29.05.2024 10:31 Відповісти
Гундоса тільки може тиснути анусом на пляшку ерьмака.
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29.05.2024 12:12 Відповісти
 
 