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Россия пыталась сорвать поддержку Запада, но это привело к обратному, - посол США при НАТО Смит

Джуліан Сміт про допомогу Україні

Все попытки России подорвать помощь Украине, оказались провальными. Более того поддержка со стороны Запада лишь усиливается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулиан Смит.

"Я думаю, что россияне пытаются сделать все возможное, чтобы замедлить или сорвать поступление помощи в Украину, чтобы поставить под сомнение поддержку Запада, политическую поддержку, помощь в сфере безопасности народа Украины. Я могу заверить вас, что эта тактика не приносит успеха", - подчеркнула Смит.

Более того, по ее словам, в течение последних недель среди союзников удвоились усилия по обеспечению дополнительной поддержки Украины.

Напомним, накануне Смит заявила, что на саммите в Вашингтоне приглашение Украины к членству в НАТО не будет рассматриваться.

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Та багато чого їм вдалось.Загальмувати на півроку американський пакет,а тому було втрачено Авдіївку,і вони вирвались на оперативний простір.І те що не дозволяють бити по росії західною зброєю,фінансувати армію західними грошима це теж кацапи погрозами і шантажем добились.А менше б слухали їх і просто ігнорили б,то було б краще
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30.05.2024 10:14 Ответить
спроба куйла - неприйняття України в НАТО -УСПІШНА.
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30.05.2024 11:11 Ответить
 
 