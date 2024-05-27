Первые снаряды, закупленные в рамках инициативы Чехии, поступят в Украину в июне, - глава МИД Липавский

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что первые снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы по дополнительным поставкам военной амуниции, поступят в Украину в июне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Freeдом, об этом Липавский заявил перед встречей министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза.

"Сейчас мы концентрируемся на выполнении тех соглашений, которые были заключены и оплачены. И мы благодарны за каждый евро, каждый доллар, который был направлен на эту чешскую инициативу по боеприпасам. Я думаю, что в июне первые снаряды физически будут на территории Украины, они помогут защитить суверенитет Украины от российского вторжения", - сказал он.

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Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины

Как сообщалось, чешскую инициативу по закупке боеприпасов в странах за пределами ЕС представил в начале февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала на саммите ЕС.

Позже чешский президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о возможности закупки для украинцев в третьих странах 800 тысяч единиц амуниции.

Советник по вопросам национальной безопасности Чехии Томаш Пояр заявлял ранее, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, Украина должна получить не позднее июня.