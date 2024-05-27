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Первые снаряды, закупленные в рамках инициативы Чехии, поступят в Украину в июне, - глава МИД Липавский

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что первые снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы по дополнительным поставкам военной амуниции, поступят в Украину в июне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Freeдом, об этом Липавский заявил перед встречей министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза.

"Сейчас мы концентрируемся на выполнении тех соглашений, которые были заключены и оплачены. И мы благодарны за каждый евро, каждый доллар, который был направлен на эту чешскую инициативу по боеприпасам. Я думаю, что в июне первые снаряды физически будут на территории Украины, они помогут защитить суверенитет Украины от российского вторжения", - сказал он.

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Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины

Как сообщалось, чешскую инициативу по закупке боеприпасов в странах за пределами ЕС представил в начале февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала на саммите ЕС.

Позже чешский президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о возможности закупки для украинцев в третьих странах 800 тысяч единиц амуниции.

Советник по вопросам национальной безопасности Чехии Томаш Пояр заявлял ранее, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, Украина должна получить не позднее июня.
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Закиньте будласка картинку, де равлик везе набій для ЗСУ....
Я добре пам'ятаю слова Павла, що кошти були потрібні лише на логістику....це раз...
По друге, ті мінометні набої, що були оплачені Арсеналом, забрані, чи ні....
Коли ж ви вже проснеться....
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27.05.2024 17:26 Ответить
********** планують придбати додатково до вже профінансованих 800 тисяч снарядів - за умови наявності необхідних коштів.

А оплачені вісімсот тисяч, вже надійшли, чи ні ?
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27.05.2024 17:31 Ответить
Їх, мабуть,на віслюках до України возять!
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27.05.2024 17:36 Ответить
Это просто кажется. Потому что за 5 лет ни заказов ни станков для изготовления снарядов. Все миллиарды в асфальт
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27.05.2024 19:41 Ответить
Всім хто тут ниє, що чехи повільно снаряди везуть раджу погуглити журналістські розслідування як наші можновладці-мародери закупляли снаряди за кордоном. По яким цінам, скільки з них доїхали в Україну і в який термін, а потім завалити писка.
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27.05.2024 17:51 Ответить
И сколько складов здали врагу "кроты" из ОПы
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27.05.2024 19:39 Ответить
До чого тут наше шобло, вісімсот тисяч вже давно були проплачені і закуплені Чехією, бракувало коштів на доставку, тепер нам сцють в очі що вони ще сімсот тисяч купили, які також колись можливо будуть, де перша партія, так як і ф-16, льотчики яких закінчили навчання в США, і поїхали ще чогось навчатися в Європі.
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28.05.2024 07:51 Ответить
оперативно
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27.05.2024 18:41 Ответить
Президент работает! Но есть ньюансы : президент Чехии.
А у нашей страны есть Верховный? Если есть то аргументы в студию! Обоснуйте!!!
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27.05.2024 19:37 Ответить
 
 