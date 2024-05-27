Европейским производителям не хватает тротила и других взрывчатых веществ для изготовления снарядов и ракет, - The Economist
Евросоюз не смог нарастить производство из-за дефицита тротила и других взрывчатых веществ, поэтому не поставил Украине один миллион снарядов до марта 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.
"Чтобы достичь цели по производству двух миллионов снарядов к концу 2025 года, Европе нужно больше взрывчатых веществ. Каждый артиллерийский снаряд, пишет издание, начинен 10,8 кг фугасного взрывчатого вещества, например тротил, октоген или гексоген. Другие боеприпасы требуют еще больше: например, фугасная боеголовка ракеты Storm Shadow весит около 450 кг", - говорится в материале.
При этом отмечается, что это связано с упавшим спросом на оружие после завершения холодной войны. Из-за этого многие европейские производители взрывчатых веществ свернули свою деятельность и закрыли предприятия.
Проблемы с производством
"Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши. В других странах многие государственные объекты были либо приватизированы, либо законсервированы. В течение десятилетий их производство было ориентировано на мирное время. В результате в цепочке поставок остается очень мало резервов для удовлетворения растущего спроса", - рассказывают журналисты Economist.
Для того, чтобы возобновить работу законсервированных заводов требуется время ввиду необходимости переоснащения и ремонта предприятий. При этом от трех до семи лет может длиться строительство предприятия с нуля.
В качестве примера, издание приводит компанию Rheinmetall, которая анонсировала строительство комплекса по производству взрывчатых веществ в Венгрии. Само изготовление взрывчатки начнется только в 2027 году. Многие правила безопасности и охраны окружающей среды также могут препятствовать расширению мощностей.
Нехватка кадров
"Производители взрывчатых веществ также сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих: опытные сотрудники выходят на пенсию, а из молодежи "мало кто мечтает работать со взрывчатыми веществами". Поставки критически важного сырья также находятся под угрозой. На фоне этих трудностей некоторые поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за рубежом, в частности в Индии и Японии", - отмечают журналисты Economist.
Напомним, накануне аналитики Sky News заявили, что Россия имеет возможность втрое быстрее производить артиллерийские снаряды и в четыре раза дешевле по сравнению со странами Запада.
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Багато правил безпеки та охорони довкілля також можуть перешкоджати розширенню потужностей.
В цей час русня готувалась до великої війни.
А от прийняти наприклад консенсусне рішення на розширення такого виробництва з урахуванням того, що фактично в кожній країні ЄС у владі є путінолюби - оце ще одна причина.
Бо як тільки мова йде про збільшення військового виробництва, такі діячі відразу розповідають як це невигідно для країни. (щось по титипу цього: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги(с)) - демократія.
На росії таких перешкод немає.
Якщо Засраша нападе на країну НАТО ,(цього не буде звісно бо ***** хоча й шизонуте але не самовбивця), тоді побачите як "немає снарядів, ракет" та іньшої зброї у ЄС.
Якщо Засраша нападе на країну НАТО ,(цього не буде звісно бо ***** хоча й шизонуте але не самовбивця), тоді побачите як "немає снарядів, ракет" та іньшої зброї у ЄС.
Вони не містять наркотик!
Але нам важливіший КАНАБІС!!!
в наш час будь-де таке виробництво може бути знищене ракетним ударом.
(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? - так і дуже багато, дуже багато, починаючи з роззброєння ЯЗ, що навіть перевести в грошовий еквівалент неможливо і закінчюючи, мільйардами допомоги в різноманітні держави за різноманітними подіями (землетруси в Туречинні та на Балканах, пожежі по всій Європі та інш.) в тому числі й військовими - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96 Македонії в 1994 та 2001 та в https://periodicals.karazin.ua/politology/article/download/3365/2938/ Грузії 2008
Що незрозуміло на рахунок таблиці яку я навів? Чи ви ідіотом вирішіили прикинутись? Десь на всю статтю є хоча б одне слово - про безкоштовно? Може досить крутити словами як ті журнашлюги, що ллють лайно та сечу в очі людям, зброї немає але за 5 років ми її продали аж піздець скільки
Тож Ваши слова Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? піздьож? - піздьож
Бо я навів факти що так - надавала, багато чого безкоштовно, і навіть у військові роки маючи проблеми з грошима продовжує надавати допомогу тій же Турції при землетресах та пан преЗедент грозився копійкою Газі, навів вам посилання, де мова саме про військову допомогу, якщо цивільна неподобається, частина якої також надавалась безкоштовно, а що я почув у відповідь - бла бла бла...
Зі статті - "Євросоюз не зміг наростити виробництво через дефіцит тротилу та інших вибухових речовин, тому не поставив Україні один мільйон снарядів до березня 2024 року." піздьож? - піздьож
Бо я навів знов таки ж факт - табличку яку намалював не я і символізує вона що той же Євросоюз з 2019 по 2023 рр експортував 27,2% від загального світового обсягу єкспорту озброєння і якщо там такі проблеми з тротилом та виробництвом то як вони обійшли Китай та расею з їх 16,3%?
А ось https://www.defense-aerospace.com/europes-155mm-ammo-stocks-where-they-should-be-and-how-to-get-there/ стаття вже реального аналізу хто скільки і чого може в тій самій Європі.
https://mil.in.ua/uk/news/u-ssha-vygotovlyayut-24-tysyachi-155-mm-snaryadiv-v-misyats/#google_vignette
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/poljaki_za_rik_robljat_155_mm_snarjadiv_na_dekilka_dniv_vijni_i_bjut_na_spoloh_cherez_virobnitstvo_bojepripasiv-13896.html
Я теж вмію вставляти посилання на статті))) Особливо, якщо це статті з сайтів, які багато років займаються інформуванням в секторі оборони та проблем ЗСУ. І, намалюйте мені табличку виробників пороху в світі, ок? У вас це неслабо виходить)))
От я таку, наприклад, табличку знайшов))). І що? Це щось міняє?
Ще раз: Захід здебільшого виробляє не ту зброю, якої ми потребуємо, а таку, як ми потребуємо, вже майже не робить. І, проблеми з порохами сьогодні в усьому світі, і це сильно стримує виробництво найбільш необхідних нам ***********. Чехи знайшли снаряди для нас не на Заході, а на Сході і Півдні, Захід їх просто не має фізично в таких кількостях.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/8/712131/
А ви мені посиланя на посилання з посиланням, да в мене в пік продажів склади забиті були аж тріщали, а мої менеджери всіх клієнтів в чергу ставили, ту саму пісню співаючи мовляв сировина десь поділась, зараз з китаю веземо, а ось особисто вам, останне від серця відриваємо але трішки дорожче... - це зветься бізнес!
А Зєльцман - дебіл і зрадник, який в 2019 році скоротив ракетну програму, а в 2020 закрив унікальний павлоградський завод, який виробляв ракетне паливо. І чомусь вже чотири роки ми не можемо його реанімувати. Малюйте таблички просраних можливостей, проданої за кордон Україною зброї і зрадницьких рішень, які знищили нашу оборонку напередодні повномасштабки, а не переводьте стрілки на "поганий Захід". Зрозуміло?