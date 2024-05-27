Европейским производителям не хватает тротила и других взрывчатых веществ для изготовления снарядов и ракет, - The Economist

Евросоюз не смог нарастить производство из-за дефицита тротила и других взрывчатых веществ, поэтому не поставил Украине один миллион снарядов до марта 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

"Чтобы достичь цели по производству двух миллионов снарядов к концу 2025 года, Европе нужно больше взрывчатых веществ. Каждый артиллерийский снаряд, пишет издание, начинен 10,8 кг фугасного взрывчатого вещества, например тротил, октоген или гексоген. Другие боеприпасы требуют еще больше: например, фугасная боеголовка ракеты Storm Shadow весит около 450 кг", - говорится в материале.

При этом отмечается, что это связано с упавшим спросом на оружие после завершения холодной войны. Из-за этого многие европейские производители взрывчатых веществ свернули свою деятельность и закрыли предприятия.

Проблемы с производством

"Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши. В других странах многие государственные объекты были либо приватизированы, либо законсервированы. В течение десятилетий их производство было ориентировано на мирное время. В результате в цепочке поставок остается очень мало резервов для удовлетворения растущего спроса", - рассказывают журналисты Economist.

Для того, чтобы возобновить работу законсервированных заводов требуется время ввиду необходимости переоснащения и ремонта предприятий. При этом от трех до семи лет может длиться строительство предприятия с нуля.

В качестве примера, издание приводит компанию Rheinmetall, которая анонсировала строительство комплекса по производству взрывчатых веществ в Венгрии. Само изготовление взрывчатки начнется только в 2027 году. Многие правила безопасности и охраны окружающей среды также могут препятствовать расширению мощностей.

Нехватка кадров

"Производители взрывчатых веществ также сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих: опытные сотрудники выходят на пенсию, а из молодежи "мало кто мечтает работать со взрывчатыми веществами". Поставки критически важного сырья также находятся под угрозой. На фоне этих трудностей некоторые поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за рубежом, в частности в Индии и Японии", - отмечают журналисты Economist.

Напомним, накануне аналитики Sky News заявили, что Россия имеет возможность втрое быстрее производить артиллерийские снаряды и в четыре раза дешевле по сравнению со странами Запада.

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