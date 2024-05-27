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Европейским производителям не хватает тротила и других взрывчатых веществ для изготовления снарядов и ракет, - The Economist

Що Європі не вистачає для виготовлення боєприпасів

Евросоюз не смог нарастить производство из-за дефицита тротила и других взрывчатых веществ, поэтому не поставил Украине один миллион снарядов до марта 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

"Чтобы достичь цели по производству двух миллионов снарядов к концу 2025 года, Европе нужно больше взрывчатых веществ. Каждый артиллерийский снаряд, пишет издание, начинен 10,8 кг фугасного взрывчатого вещества, например тротил, октоген или гексоген. Другие боеприпасы требуют еще больше: например, фугасная боеголовка ракеты Storm Shadow весит около 450 кг", - говорится в материале.

При этом отмечается, что это связано с упавшим спросом на оружие после завершения холодной войны. Из-за этого многие европейские производители взрывчатых веществ свернули свою деятельность и закрыли предприятия.

Проблемы с производством

"Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши. В других странах многие государственные объекты были либо приватизированы, либо законсервированы. В течение десятилетий их производство было ориентировано на мирное время. В результате в цепочке поставок остается очень мало резервов для удовлетворения растущего спроса", - рассказывают журналисты Economist.

Для того, чтобы возобновить работу законсервированных заводов требуется время ввиду необходимости переоснащения и ремонта предприятий. При этом от трех до семи лет может длиться строительство предприятия с нуля.

В качестве примера, издание приводит компанию Rheinmetall, которая анонсировала строительство комплекса по производству взрывчатых веществ в Венгрии. Само изготовление взрывчатки начнется только в 2027 году. Многие правила безопасности и охраны окружающей среды также могут препятствовать расширению мощностей.

Нехватка кадров

"Производители взрывчатых веществ также сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих: опытные сотрудники выходят на пенсию, а из молодежи "мало кто мечтает работать со взрывчатыми веществами". Поставки критически важного сырья также находятся под угрозой. На фоне этих трудностей некоторые поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за рубежом, в частности в Индии и Японии", - отмечают журналисты Economist.

Напомним, накануне аналитики Sky News заявили, что Россия имеет возможность втрое быстрее производить артиллерийские снаряды и в четыре раза дешевле по сравнению со странами Запада.

Также читайте: Российские средства РЭБ делают некоторые виды высокотехнологичного вооружения США неэффективными в Украине, - The Washington Post

Автор: 

боеприпасы (2334) Европа (1846) помощь (7794) производство (462) Украина (44936)


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Топ комментарии
+13
О соромище!!! Ні! Мабуть все ж такі ця цивілізація добігає кінця!!
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27.05.2024 11:20
+8
Це не причина, а факт.
А от прийняти наприклад консенсусне рішення на розширення такого виробництва з урахуванням того, що фактично в кожній країні ЄС у владі є путінолюби - оце ще одна причина.
Бо як тільки мова йде про збільшення військового виробництва, такі діячі відразу розповідають як це невигідно для країни. (щось по титипу цього: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги(с)) - демократія.
На росії таких перешкод немає.
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27.05.2024 11:39
+7
Іншими словами, Європа не здатна воювати від слова зовсім. А це ж ще не з нею ***** воює...
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27.05.2024 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Як у русні вийшло побудувати такі нові заводи всього за два роки?
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27.05.2024 11:17 Ответить
Одна з причин:
Багато правил безпеки та охорони довкілля також можуть перешкоджати розширенню потужностей.
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27.05.2024 11:23 Ответить
Протягом десятиліть їхнє виробництво було орієнтоване на мирний час.
В цей час русня готувалась до великої війни.
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27.05.2024 11:25 Ответить
Це не причина, а факт.
А от прийняти наприклад консенсусне рішення на розширення такого виробництва з урахуванням того, що фактично в кожній країні ЄС у владі є путінолюби - оце ще одна причина.
Бо як тільки мова йде про збільшення військового виробництва, такі діячі відразу розповідають як це невигідно для країни. (щось по титипу цього: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги(с)) - демократія.
На росії таких перешкод немає.
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27.05.2024 11:39 Ответить
А звідки ж рашка тягне тротил? - і може виготовити в 3 рази більше
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27.05.2024 11:18 Ответить
З Китаю, найбільшого виробника тротилу і пороху у світі
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27.05.2024 13:47 Ответить
Так цеж самі більші торгові партнери-- зі США - 700 млд дол - з ЄС - 600 млд дол
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27.05.2024 14:07 Ответить
О соромище!!! Ні! Мабуть все ж такі ця цивілізація добігає кінця!!
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27.05.2024 11:20 Ответить
Ні. Не хвилюйтеся.
Якщо Засраша нападе на країну НАТО ,(цього не буде звісно бо ***** хоча й шизонуте але не самовбивця), тоді побачите як "немає снарядів, ракет" та іньшої зброї у ЄС.
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27.05.2024 11:45 Ответить
Ні. Не хвилюйтеся.
Якщо Засраша нападе на країну НАТО ,(цього не буде звісно бо ***** хоча й шизонуте але не самовбивця), тоді побачите як "немає снарядів, ракет" та іньшої зброї у ЄС.
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27.05.2024 11:46 Ответить
Цих куколдів якщо не рашка то вже китайози точно голими руками візьмуть скоро.
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27.05.2024 11:21 Ответить
може Эвропі вже час капітулювати перед рашизмом та виплачувати данину
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27.05.2024 11:22 Ответить
Іншими словами, Європа не здатна воювати від слова зовсім. А це ж ще не з нею ***** воює...
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27.05.2024 11:23 Ответить
А в нас є можливість вирішення питання з порохами,якщо перестати заважати виробництву ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ!!!
Вони не містять наркотик!
Але нам важливіший КАНАБІС!!!
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27.05.2024 11:24 Ответить
це так. але слід було виробляти ще з часів Ющенка. А може й кравчука. Була можливість сіяти і коноплі на півночі, і бавовну на півдні. але спочатку когоспно-совхозна система не давала розвернутися. а потім ще й мафія підключилася і будь-які корисні починання рубалися під корінь.
в наш час будь-де таке виробництво може бути знищене ракетним ударом.
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27.05.2024 12:17 Ответить
А як же будівництво заводу по випуску Байрактарів? Чомусь влада не боїться, що його знищать? А що, центр Києва знищений? Чи конче-Заспа?))) Не пишіть фігні про жах кацапських ракет. То лякалки і відмазки для "наріда".
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30.05.2024 11:51 Ответить
якби Україна не вперлась, цих демократів-толерастів можна було б голими руками брати. Це ж блд, третій рік не можуть питання вирішити! І це ж не Зе влада під орудою "Козиря"!
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27.05.2024 11:32 Ответить
А может Западу чего то другого не хватает? Нарример яиц или желания? Почему то быдлокацапы все наладили и вчетверо дешевле чем на Западе
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27.05.2024 11:35 Ответить
Всього там вистачає, це все кремлівська пропаганда що не вистачає!
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27.05.2024 11:35 Ответить
Деякі вірять 😁
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27.05.2024 11:47 Ответить
Зелені шмарклі, а шо там з "Павлоградський хімічний завод", скільки днів на тиждень працював у 2020-2021 роках ??
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27.05.2024 12:37 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/100723/vlada-zupynyla-finansuvannya-zavodu-sho-vyroblyaye-raketne-palyvo-dlya-oborony/
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27.05.2024 12:39 Ответить
А чеого в Венгрии будут строить завод Рейнметалла? Стройте сразу на болотах - зачем усложнять логистику?
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27.05.2024 12:44 Ответить
Балабол юдейський Зєльцман, який обіцяв шашлики в 22 році, а в 23 - мільйон дронів. А в 24 - зроблені укріплення на Сході. Він не обіцяє\ в два роти, а дає 10% від обіцяного? Чи війна в Чехії?
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30.05.2024 11:48 Ответить
- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!

(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
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27.05.2024 13:12 Ответить
Ага тоді ось це що? Так немає зброї аж продавати неохота да?

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27.05.2024 13:14 Ответить
Так ми ж не хочемо купувати, ми хочемо на шару. Ми навіть у своїх виробників не купуємо. Чекаємо, доки наші волонтери гроші назбирають на дрони. "Мульйон" дронів де? Закупили вже?
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27.05.2024 14:08 Ответить
до чого тут гроші? я статтю коментую, а не хотелкі зехілянтів, а в статті пишуть - то нема сировини, то нема працівників, то мало виробляють, аж в тричі меньше Китаю з парашею а сукупно за чотори роки 70% зброї продали саме західні партнери, в тому числі і в Україну
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27.05.2024 15:21 Ответить
Ще раз: в України немає грошей на купівлю зброї. Україна хоче, щоб їй давали зброю безкоштовно. З якої радості? Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? І, нарешті: а що, Україні потрібні авіаносці чи підводні човни? Приватні компанії продають зброю тим, хто за неї платить - для чого ви цю табличку тут розмістили? Що вона має символізувати? Серйозно, що?
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30.05.2024 11:45 Ответить
Якщо в вас пам'ять коротка - то до лікаря зверниться
Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? - так і дуже багато, дуже багато, починаючи з роззброєння ЯЗ, що навіть перевести в грошовий еквівалент неможливо і закінчюючи, мільйардами допомоги в різноманітні держави за різноманітними подіями (землетруси в Туречинні та на Балканах, пожежі по всій Європі та інш.) в тому числі й військовими - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96 Македонії в 1994 та 2001 та в https://periodicals.karazin.ua/politology/article/download/3365/2938/ Грузії 2008
Що незрозуміло на рахунок таблиці яку я навів? Чи ви ідіотом вирішіили прикинутись? Десь на всю статтю є хоча б одне слово - про безкоштовно? Може досить крутити словами як ті журнашлюги, що ллють лайно та сечу в очі людям, зброї немає але за 5 років ми її продали аж піздець скільки
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30.05.2024 16:57 Ответить
Я був в Тетово в Македонії, не потрібно мені про ці гелікоптери розказувати, Ок? Вся Македонія знає, скільки коштували гелікоптери, хоч і дякує нам за них. Мова про те, що зброя є, але, в України немає грошей на зброю. Що неясно? За ліквідацію ЯО Україна отримала гроші від США, на яку суму ми погодилися - це інше питання. При чому землетруси до продажу зброї? При чому тут пожежі? Ви навели табличку з сумами проданої зброї - і що? Нам по трібно небагато специфікацій - арта, ППО, бронетехніка, тощо. А найбільше по сумах займає авіація і ВМС. І, контракти по зброї виконуються часом десятки років - тобто, підводні човни для Австралії США і Британія будуть продавати ще багато років, хоч контракту вже два роки. І суми цих продажів відображаються і будуть відображатися в табличках ще роки і роки. І, ви коментуєте статтю про те, що в ЄС немає порохових заводів табличкою сум грошових продажів зброї країнами світу. Ще раз: для чого ви цю табличку тут розмістили? Що вона має символізувати?
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02.06.2024 12:35 Ответить
Зазвичай коли обісрався - мовчки підтирають дупу, до чого пожежі та до чого землетруси?
Тож Ваши слова Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? піздьож? - піздьож
Бо я навів факти що так - надавала, багато чого безкоштовно, і навіть у військові роки маючи проблеми з грошима продовжує надавати допомогу тій же Турції при землетресах та пан преЗедент грозився копійкою Газі, навів вам посилання, де мова саме про військову допомогу, якщо цивільна неподобається, частина якої також надавалась безкоштовно, а що я почув у відповідь - бла бла бла...
Зі статті - "Євросоюз не зміг наростити виробництво через дефіцит тротилу та інших вибухових речовин, тому не поставив Україні один мільйон снарядів до березня 2024 року." піздьож? - піздьож
Бо я навів знов таки ж факт - табличку яку намалював не я і символізує вона що той же Євросоюз з 2019 по 2023 рр експортував 27,2% від загального світового обсягу єкспорту озброєння і якщо там такі проблеми з тротилом та виробництвом то як вони обійшли Китай та расею з їх 16,3%?
А ось https://www.defense-aerospace.com/europes-155mm-ammo-stocks-where-they-should-be-and-how-to-get-there/ стаття вже реального аналізу хто скільки і чого може в тій самій Європі.
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02.06.2024 14:33 Ответить
Я перефразую: Україна давала безкоштовно зброю комусь за 33 роки свого існування, постійно входячи при цьому в десятку світових продавців зброї? Захід заробляє не на снарядах, це копійки. Продає кораблі і підводні човни, літаки і системи ППО, захищені засоби зв'язку і високотехнологічну зброю. Вона коштує захмарно багато! От це все і дає цифри з вашої таблички! А на снаряди, патрони та постріли з РПГ там припадає лише кілька відсотків вартості. А ми хочемо мільйон снарядів на рік лише калібру 155 мм! І ще зо два мільйони інших калібрів. І, де їх взяти?
https://mil.in.ua/uk/news/u-ssha-vygotovlyayut-24-tysyachi-155-mm-snaryadiv-v-misyats/#google_vignette
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/poljaki_za_rik_robljat_155_mm_snarjadiv_na_dekilka_dniv_vijni_i_bjut_na_spoloh_cherez_virobnitstvo_bojepripasiv-13896.html
Я теж вмію вставляти посилання на статті))) Особливо, якщо це статті з сайтів, які багато років займаються інформуванням в секторі оборони та проблем ЗСУ. І, намалюйте мені табличку виробників пороху в світі, ок? У вас це неслабо виходить)))

От я таку, наприклад, табличку знайшов))). І що? Це щось міняє?
Ще раз: Захід здебільшого виробляє не ту зброю, якої ми потребуємо, а таку, як ми потребуємо, вже майже не робить. І, проблеми з порохами сьогодні в усьому світі, і це сильно стримує виробництво найбільш необхідних нам ***********. Чехи знайшли снаряди для нас не на Заході, а на Сході і Півдні, Захід їх просто не має фізично в таких кількостях.
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03.06.2024 10:33 Ответить
А це вам про порох і виробництво зброї Європою:
https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/8/712131/
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03.06.2024 10:45 Ответить
ви мабуть фанат зеленського з його шоу насміши там коміка чи смішного, а мені якось не смішно, а давайте я щось перефразую та подескутуємо? Посилатись на ресурс, який посилається на інший ресурс який посилається на третій ресурс - слова виробників зброї це прям моцно, що вам ще скаже виробник зброї? В нас все ОК, сировини як гівна, робітники всі на місцях, заводи в три зміни працюють та ще й готові скинути ціну? Ви мабуть наївний як мій малолітній син який щось почув в мультику й вважає що то правда. Я відкрию вам всесвітню таємницю - усім крутить бабло, не ***** чи Байден, а бабло. Журналісти кажуть що є нестача пороху? то читайте по літерах, виробники зброї, зі своїми лобістами кажуть вам відкритим текстом - МИ ХОЧЕМО БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ крапка і саме це іллюструє скріншот який я видрав з якогось ресурсу, де цифри навіть не збігаються. 2+2 скласти це вам не канал Г+Г подивитись тількі-но США виділили гроші з бюджету та в Європі нашкребли тут тобі на - новина, пороху нема, тротіл ізсяк, заводи стоять, фахівців нема "шеф все пропало"
А ви мені посиланя на посилання з посиланням, да в мене в пік продажів склади забиті були аж тріщали, а мої менеджери всіх клієнтів в чергу ставили, ту саму пісню співаючи мовляв сировина десь поділась, зараз з китаю веземо, а ось особисто вам, останне від серця відриваємо але трішки дорожче... - це зветься бізнес!
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05.06.2024 02:50 Ответить
Україна не налагодила власного виробництва і не має грошей на купівлю зброї. Тупа кончена жертва, яка хоче, щоб їй на шару хтось купив дорогі і дефіцитні речі. Так зрозуміліше? НАМ НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН, зрозуміло? Виробництво зброї - це бізнес, і вони повинні хотіти більше грошей. А не задовільняти забаганки якоїсь захланної України, яка сама розпродала все, що в неї було - зрозуміло? І ніякі таблички не змінять цього факту, і ваші образи на світових виробників зброї їм до сраки - зрозуміло?
А Зєльцман - дебіл і зрадник, який в 2019 році скоротив ракетну програму, а в 2020 закрив унікальний павлоградський завод, який виробляв ракетне паливо. І чомусь вже чотири роки ми не можемо його реанімувати. Малюйте таблички просраних можливостей, проданої за кордон Україною зброї і зрадницьких рішень, які знищили нашу оборонку напередодні повномасштабки, а не переводьте стрілки на "поганий Захід". Зрозуміло?
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11.06.2024 12:52 Ответить
в статті як і моїх коментарях немає жодного слова "на шару", "всі нам винні", "дайте безкоштовно", "поганий захід" - ЖОДНОГО, то все ваші хворі фантазії, то йдить з цими фантазіями слідом за російским кораблем або до лісу, чи звідкілля ви там, бо спиричатись більше немає бажання
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11.06.2024 20:56 Ответить
Окей, я пішов, бо "спиричатися" я теж не маю бажання.
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13.06.2024 13:25 Ответить
Ищут не могут найти... Позор! Если бы этот плешивый путлер напал на НАТО, а они бы совещались месяца 2-3, то у него получилось бы "европейское турне".
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27.05.2024 13:44 Ответить
ох і союзнички нам дісталися! маючи трильйони ввп бути такими пасивними страусами!
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27.05.2024 14:23 Ответить
і не кажіть! Будують дороги і автостради, замість того, щоб будувати порохові заводи!))))
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02.06.2024 12:37 Ответить
 
 