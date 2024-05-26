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Новости Война
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РФ производит артснаряды втрое быстрее и в четыре раза дешевле по сравнению с Западом, - Sky News

Темпи виробництва боєприпасів

Сейчас Россия имеет возможность втрое быстрее производить артиллерийские снаряды по сравнению со странами Запада, обходится производство одного снаряда стране-агрессору в четыре раза дешевле.

Об этом пишет Sky News, проанализировав данные консалтинговой компании Bain & Company, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Россия имеет пятикратное преимущество в снарядах над Украиной

Как отмечается, Соединенные Штаты, Великобритания и другие европейские страны постепенно наращивают свое производство, но все еще отстают от России. Это одна из причин, почему Россия имеет пятикратное преимущество в снарядах над Украиной.

Нашим военным приходится экономить снаряды и стараться использовать их как можно лучше.

"Часто одним, двумя, тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель", - сказал Sky News артиллерист 57-й бригады, которая отражает наступление России в Харьковской области.

По оценке Bain & Company, в 2024 году российские заводы смогут произвести или восстановить около 4,5 млн артиллерийских снарядов против 1,3 млн снарядов Запада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна из стран-членов НАТО заказала у Rheinmetall артснарядов на 300 млн евро

Во сколько обходится производство снаряда?

Средняя стоимость производства 155-миллиметрового снаряда, которые выпускают в странах НАТО, составляет около $4000 за единицу, тогда как заявленная себестоимость российского производства - около $1000 за 152-миллиметровый снаряд, который использует российская армия.

Анализ Bain основывается на открытых источниках информации.

Издание также отмечает, что Украине не хватает не только артиллерийских снарядов.

Также читайте: Китай резко увеличил экспорт в Россию сырья для производства боеприпасов, - NHK

Дефицит боеприпасов

Из-за дефицита боеприпасов во время обучения новобранцы, которые проходят обучение в Великобритании, вынуждены делать вид, будто стреляют из противотанковых гранатометов ракетами N-LAW, пишет Sky News. По словам военных ВСУ, боеприпасов хватает только для использования на фронте.

Фабрика Thales в Белфасте, где собирают эти ракеты, работает только четыре дня в неделю с 7:00 до 16:00, хотя планировалось, что график работы будет увеличен.

Несмотря на короткий рабочий день, Thales Belfast смогла увеличить производственные мощности N-LAW вдвое. Директор фабрики Филип МакБрайд сказал, что это не предел, но нужен заказ от министерства обороны Британии: "Чем раньше поступит заказ, тем быстрее мы сможем увеличить производство".

Также читайте: Силы обороны уже получили боеприпасы из военной помощи США для обороны Часового Яра, - Sky News

Bain & Company входит в "большую тройку" вместе с McKinsey и BCG.

Автор: 

боеприпасы (2334) россия (95467)


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Топ комментарии
+20
Значить треба акцентуватись на знищенні пускових установок, заводів…
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26.05.2024 13:15
+16
ох уж эти видкритті джерела))))кацапы могут и миллиард сказать а по факту закупают на половину неликвид у кндр) походу єти додики обтруханные так и не поняли что кацапы это около 80% про надувание щек и понтов брехливых.
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26.05.2024 13:17
+15
коли в Британії пригорало перед можливим десантом на острів гітлерівців, то вони швидко винайшли копійчаний "кошмар водопровідника" - автомат Стен
але зараз пригорає у нас.... а наш доморощений "черчиль" замість ділом зайнятись, гундосить щовечора
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26.05.2024 13:24
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Правила форума Совет форумчан
Значить треба акцентуватись на знищенні пускових установок, заводів…
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26.05.2024 13:15 Ответить
Корупція на Заході узаконена, закупівля по завищенм цінам це норма.

Тому трильйон долларів НАТО витрачає в рік, а зброї у них дифіцит.

Ці люди нас вчать боротись с корупцією.
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26.05.2024 13:24 Ответить
Росіянин, не болтай.
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26.05.2024 13:56 Ответить
Нічого не поняв? Корупція на заході? Нова методичка?
ААА... дійшло...
Після того як кабаєв почав сажати генералів за корупцію - вийшла нова методічка:
"военпром на заході корупційний, а путін бореться з корупцією в армії"
аййй... ***** маладца
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26.05.2024 14:11 Ответить
Вы же знаете - здесь все тихо и спокойно до первого прилета по осторову. После этого все встанут на уши и будут работать без передыха!
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26.05.2024 14:16 Ответить
а чи не розумніше унеможливити цей 1ий прильот? бо з такою політикою він таки буде
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26.05.2024 15:50 Ответить
Я поспілкувався зі своїм знайомим він працює в Україні на оборонці, що у нас залишилися тисячі міжконтинентальних ракет, єдина основна проблема з ними це паливо... вони їх розрізають, дістають паливо, переробляють його і з нього роблять нові ракети ОСА та інші.... питання чому не можна це пальне назад закачувати в меконтинетальні ракети, які летять на 1000 і більше км?
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26.05.2024 17:17 Ответить
нда... байки деда кабаєва...
Куда дивився Блин Клинтон та його молода американська команда 90-х для контролю утилізації в Україні ракет середньої та великої дальності?
Недогледіли?
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26.05.2024 21:02 Ответить
ох уж эти видкритті джерела))))кацапы могут и миллиард сказать а по факту закупают на половину неликвид у кндр) походу єти додики обтруханные так и не поняли что кацапы это около 80% про надувание щек и понтов брехливых.
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26.05.2024 13:17 Ответить
Але, десь читала, що в каців зараз оборонка працює в три зміни..
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26.05.2024 13:19 Ответить
да хоть в 10 раз могут сказать,главное тут какой реальный кпд всего этого.
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26.05.2024 13:20 Ответить
Ефективність ******** снарядів західного виробництва(Excalibur,JDAM,GLSDB) росіянам вдалось значно погіршити за допомогою РЕБ.
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26.05.2024 14:05 Ответить
кпд на полі бою. Вам не видно?
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26.05.2024 15:51 Ответить
А це ще Китай серйозно не впрягся за орків. Але ж у москальських снарядів кпд не тої сістєми? Так що пофіг. Позитивні боти вже відписались під статтею.
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26.05.2024 13:43 Ответить
Та хоч у чотири. Є цифри по випуску снарядів?
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26.05.2024 13:57 Ответить
Задавайте такі питання головному розвіднику. Він за це гроші отримує.
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26.05.2024 14:39 Ответить
Єто сведения от димки-алкаша.
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26.05.2024 16:47 Ответить
Ви його дивитесь? Я - ні.
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26.05.2024 17:21 Ответить
Аха, я від нього в захваті.
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26.05.2024 21:03 Ответить
я його тільки в Антізомбі та Громадянській обороні бачу)) непогану нарізку з нього роблять)
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26.05.2024 23:43 Ответить
А можна порівняти ефективність ("ККД") снарядів західного виробника з кацапськими снарядами?
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26.05.2024 13:18 Ответить
Коли у відповідь на сотню кацапських ти жодного вистрілити не можеш головне мабуть ККД ((
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26.05.2024 14:41 Ответить
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26.05.2024 13:20 Ответить
Захід облажався. Після "мюнхєнской рєчі" *****-недофюрера і нападу на Грузію вони зробили за великим рахунком ніх#я. Козлота толерантна. А розгрібати тепер Україні.
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26.05.2024 13:22 Ответить
Нічого собі толерантна. За останніх 30 років ніхто так багато і так масштабно не воював як Захід.
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26.05.2024 14:49 Ответить
В питаннях війни ,демократії програють диктатурам в швидкісті прийняття рішень.
Це очевидний факт!
Демократії дуже забюрократизовані!
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26.05.2024 13:22 Ответить
Захід і два з половиною роки повноцінної війни в Європі не дуже то й чухається
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26.05.2024 13:36 Ответить
це не їх війна. Чого чухатися?
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26.05.2024 15:53 Ответить
Куди пішли чоловіки із захвачених кацапами українських територій-нагадати ? Куди кацапи загранзагонами поженуть інших, якщо захоплять Україну-у голову не приходить ? Україна зараз-це кордон нато із ордою. А ЗСУ-це прикордонники нато. Тож якщо вважати, що сьогодні це не їх війна, то завтра чи післязавтра цілком може стати їхньою, адже воювати вже доведеться власноруч.
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26.05.2024 17:28 Ответить
це вам зрозуміло. А ситий європеєць вам скаже: путін задовольниться Україною і нас не троне, бо ми - НАТО.
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26.05.2024 23:56 Ответить
Чому пишуть цю c paну xyũ ню ї6ані кацапи --- зрозуміло.

Навіщо це передруковує ЦН -- та ще загадка.
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26.05.2024 13:22 Ответить
Тим більше, що "Аналіз Bain ґрунтується на відкритих джерелах інформації. ()", а отже кацапських, у яких суцільне "анало говнет" ...
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26.05.2024 16:35 Ответить
тобто на 12 їхнфх пострілів
ми зможемо відповісти тільки одним
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26.05.2024 13:23 Ответить
коли в Британії пригорало перед можливим десантом на острів гітлерівців, то вони швидко винайшли копійчаний "кошмар водопровідника" - автомат Стен
але зараз пригорає у нас.... а наш доморощений "черчиль" замість ділом зайнятись, гундосить щовечора
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26.05.2024 13:24 Ответить
Віртуальна економіка зіткнулася з реальною і виявилося, що ВВП (ПКС) не такий вже дурний показник.
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26.05.2024 13:24 Ответить
Але по даним з руських телеграм каналів зет воєнкорів - з 10 снарядів лише один потрапляє в ціль через брак .

Але це не виправдання для зеленого шобла ,яке провалило все що можна ...
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26.05.2024 13:25 Ответить
Не "руських" , а російських !
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26.05.2024 13:50 Ответить
руських. бо руській мір .

а якщо зовсім правильно - то московитських
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26.05.2024 13:53 Ответить
Руській - від слова Русь . Русь - стародавня назва виключно українських земель. Московської Русі не було нїколи . Таким чином , ви правильно написали , що вони московити... Змінили назву "московське царство" на "росія"(вкрали це слово) , стали називати себе "русскими", але по факту залишились московитами ...
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26.05.2024 14:13 Ответить
правильно кацапських .
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26.05.2024 14:43 Ответить
Хочеться вірити.
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26.05.2024 14:19 Ответить
Там є трохи нюанс якби захід виконував обітцянки і надав реально міліон снарядів а не годував рік казками.... то б така різниця не була відчутна....

Якість снарядів на заході, по вазі і заряду вища, тому точність більша....а це перевага в зносі стволів і кількості снарядів на ураження цілі...

Та захід ніколи не готувався до використання такої кількості артилерії... тому що це шлях в нікуди... один ударний беспілотник, чи ракета з літака або РСЗО виконає набагато більше завдань чим десять артустановок...

У них інша тактика війни здобути перевагу в повітрі, знешкодити ППО та починати знищувати забезпечення.... в результаті піхота чи бронетехніка без тилового забезпечення ніх... не варта...

Тому великії лінії по виробництву снарядів їм недоцільні а ракети чи авіацію вони не готові давати по ударах по раші... тому що може зупинитись екпорт ресурсів а це інфляція і удар по їм економіці..
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26.05.2024 13:30 Ответить
Так багато тексту , більше ніж у самій статті , питання - для чого , виправдати захід , чи розписатися у власній безпорадності ? Захід ніколи не готувався ....... так захід ніхто і не атакує , а що ми "по приколу " зробили ?
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26.05.2024 14:46 Ответить
Тому що всі дивляться в рот заходу, який готовий до війни з орками... має авіацію, ******* ППО та РСЗО і снаряди їм не потрібні

І в них свої геополітичні цілі та свій електорат, для якого інфляція і купівля у орків ресурсів важливіша чим війна у нас...

А ми проприколу 30 років обирали, тільки що і робили за кошти заходу утилізували совкове озброєння... а нове і ******* продавали в 20 країн світу

Витрати на свою армію були менш важливіші чим дороги чи стадіони до Євро 12, або високі зарплати корумпованим суддям чи корумпованим кервникам ДП або чиновникам більш важливіші чим тримати професійну і добре озброєну армію..

Тому тепер несемо за це все відповідальність а не тільки за 19 рік...
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26.05.2024 14:56 Ответить
Патетично ...... іще потрібно було додати : " дехто у 2014 кістьми не ліг і Крим здав " ((
То що там нам захід обіцяв - воювати за нас , власну армію замість нашої ввести чи може снаряди замість нас вигототвляти , а ми щоб мільярдами доларів з бюджету крали ? ((
Раптом що , то я дійсно несу відповідальність за свій вибір у 2004 та 2014 і за нього мені не соромно , більше моїх обранців біля керма не було . Кого ви особисто обирали тридцять років - на вашій совісті , тому несіть , я не заперечую.
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26.05.2024 15:22 Ответить
А в 2004 році за кого голосували що вам не соромно???

Може за Юща про якого Обама писав, "що до влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші та зброя їм не потрібна"..

Вам до відома Ющ тільки при Гриценку утилізував за кошти американців більше літаків, танків, Пзрк, комплексів ППО... чим Яник за всю каденцію... єдине в чому овоч переплюнув це в знищенні артилерії...
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26.05.2024 15:37 Ответить
Так , за Ющенка , і не соромно за нього , от за юльку яка йому паскудила , соромно , але я за неї не голосував. Що про кого писав афроамериканець нехай на його совісті буде , він у 2014 нам "Дуже Допоміг" .
P.S. У вас методи відповіді на поставлені питання схожі з кацапськими - на питання відповідати двома ..... тож що там у відповідь на задане : "для чого , виправдати захід , чи розписатися у власній безпорадності ? "
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26.05.2024 15:48 Ответить
Без розуміння помилок в минулому ви ніх.. не зміните в майбутньому а тільки станете знову на ті самі граблі і будете звинувачувати захід у якого свій електорат і свої інтереси...

Ющ наніс багато шкоди корупцією, знищенням совкового озброєння, ширкою, ригами в кабміні...

а те що ви не визнаєте своєї помилки при виборі в минулому говорить про те що в майбутньому виберете нового Юща, який буде гарно в вишиванці розказувати про бджоли але одразу після виборів буде думати тільки про своїх любих друзів а не про обітцянки щось змінити....

Мені соромно що я за нього голосував і признаю це ... єдиний за кого мені було не соромно це Чорновіл тому його і вбили що він хотів зламати комуністичну кланову систему...
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26.05.2024 16:02 Ответить
Я зрозумів що Ющенко "не такий" (( То де відповідь на моє питання ?
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26.05.2024 16:28 Ответить
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26.05.2024 16:51 Ответить
Кацапское ИПСО.
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26.05.2024 17:04 Ответить
Так это Ющенко, который пришел в 2004 г, виноват в том, шо мы остались без ядерки, ракет, самолетов? А может это Черновол, который как скаженный завывал в ВР - Нах нам ЯО, хай кацапы забирают его себе, хватит нам Чернобыля!!!
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26.05.2024 17:03 Ответить
Ющ ученик Кучма одна угрупування... як Кучма почав все нищи, Ющ продовжив і передав естафету Янику... Три під...раса причому два з них до цього часу на державному утриманні
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26.05.2024 19:03 Ответить
Ви щось путаєте

Після проголошення Україною незалежності постало питання про подальшу долю потужного ядерного арсеналу, який знаходився на її території.



Це питання було одним з ключових для подальшого розвитку молодої української держави, оскільки США та Росія однозначно бажали бачити Україну без'ядерною державою, і тиснули на неї з метою того домогтися.



Державне керівництво, головним чином через позиції тодішніх президента Леоніда Кравчука та голови СБУ Євгена Марчука, відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу.



Проти подібного стану справ виступали зокрема політики В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко та військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко.
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26.05.2024 19:11 Ответить
Я вам нагадаю хто винуватець тих подій.... Хоча винен народ і той же Чорновіл які при здобуттю незалежності не провели люстрацію як це було у східній Європі...

і дозволили комуністам захопити владу та знищити економіку, частину продавши орківському бізнесу.... та в тому числі віддати оркам ЯО

https://www.radiosvoboda.org/a/25431354.html
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26.05.2024 19:19 Ответить
Довбайте цими питаннями обраного вами зепрезедента при чому тут захід?
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26.05.2024 13:35 Ответить
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26.05.2024 13:41 Ответить
Умєров, МО, УкрОборонПром, вчиться!
Лінії оборони на рівні лінії Суровікіна робити не спроможні
Виробляти снаряди не спроможні.
Що ви спроможні ???!
Дармоїди і ухилянти.
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26.05.2024 13:39 Ответить
Як це що - красти мільярдами , причому мільярдами доларів .
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26.05.2024 14:48 Ответить
все простіше ((https://www.facebook.com/watch/?v=456655914866569
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26.05.2024 17:21 Ответить
Кацапський "сброд" купує все по - собівартості. Бо єсмь сцарь!
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26.05.2024 13:44 Ответить
Ану нагадай мені по чім ми закупили нелітаючі дрони розенблатта , у нас же сцаря нєту ? ((
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26.05.2024 14:52 Ответить
А жігулєй кацапи випускали тоже втричі більше і дешевше ніж Мерседес мерседесів...
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26.05.2024 13:46 Ответить
60% світового ВВП - програє 2% - нігуя собі
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26.05.2024 13:48 Ответить
При совку уся країна в кирзових чоботях ходила зате танків виробляли "больше чєм весь мір вмєстє взятий " , Тож ВВП тут ні до чого , он корейці кору гризуть , а кацапам снаряди і ракети продають.
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26.05.2024 14:59 Ответить
В корейців 80 відсотків тих снарядів не взлітає і часто знищує самих кацапів дуже неякісна фігня
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26.05.2024 21:50 Ответить
Ну звісно що тільки у корейців брак , але розкажи мені чому наші військові змушені самі ********** часто-густо виготовляти з того що від кацапів прилетіло та не вибухнуло ? (( Мабуть того що не бажають бракованими імпортними користуватися?((
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26.05.2024 22:00 Ответить
Бо у нас їх дефіцит і у кацапів теж тому вони тягнуть з КНДР і Ірану і Китаю ********** але вони дуже не якісні і це факт тих кого я знаю вони це підтверджують
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27.05.2024 09:19 Ответить
Может пороха недкладывают?🙁
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26.05.2024 13:54 Ответить
Аналіз Bain ґрунтується на відкритих джерелах інформації - далі можна не читати, відкриті джерела в параші кажуть що в них ***** це президент, а в Україні фашизм
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26.05.2024 14:00 Ответить
Та можна й не читати, але доконаний факт - 4 країни(росія,Іран,КНДР і можливо Китай) здатні виробляти і надавати росії значно більше снарядів ніж всі західні країни разом взяті. За ввесь час війни ми в кращому разі наближались до росії по застосуванню снарядів, а за звичай ми значно програєм.
росія переходе на військову економіку, тому й падає вартість виробництва, а відповідно й збільшується кількість.
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26.05.2024 14:51 Ответить
Вам це особисто міноборони всіх західних стран розповіли що в них є а чого немає, що вони можуть а чого - ні? Доконаний факт, що за роки війни в Україні корупція лише збільшилась в рази, а свого виробництва тих же снярядів неналагоджено, в нас залишилися три з п'яти металлургійних гігантів але ж чи працюють вони на державу? - ні, то на яку допомогу можна розраховувати, якщо ворог всередині, хто буде давати більше зброї якщо бачить що вона тупо не доходить до військових? логічно ж було б надати допомогу грошима та матеріалами, щоб побудувати на заході України фабрики з виробництва зброї, але всі розуміють що там скоріш за все будуть фабріки 95 кварталу із цирком та конями відкриті
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26.05.2024 16:36 Ответить
Погоджуюсь на рахунок власного ВПК, та корупції. З іншого боку дивуюсь чому московити досі не здогадались поставити ціллю свого сво "боротьба з корупцією в Україні". І тоді всі злочини які вони чинять виправдовували цією боротьбою, навіть на кабах та ракетах могли б це писати.
Але справа в тому, що є агресія з елементами геноциду і замість того щоб спочатку привести до тями агресора, вигадується виправдання в чому винна жертва.(це як звинувачувати згвалтовану за коротку спідницю)
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26.05.2024 17:43 Ответить
Черговий проплачений вкид кацапів для західних лохів...
Хоча є позитив.
Минулий раз кацапи брехали що ціна снаряда нато - 600$ а кацапського 100$
Зараз 1 до 4
Тобто або надівські стали дешевші аба кацапські стали дорожчі.
Друге найбільш ймовірне - бо кацапи купляють снаряди за долари у колобка.
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26.05.2024 14:15 Ответить
Ну 4000 - то вже зашкал. Розпил процвітає.
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26.05.2024 14:21 Ответить
"Черговий проплачений вкид кацапів для західних лохів..." Розкажи про цей "вкид" тим по кому капське лайно летить , бо вони про нього не знають ((
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26.05.2024 15:02 Ответить
А зелене. гундосне лайно, Висерає тільки відосики. Ублюдошне
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26.05.2024 14:45 Ответить
Нічого дивного; Європа й досі фактично не "заточена" під справжню гарячу війну.
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26.05.2024 14:46 Ответить
ну то й що. А скільки треба гармат для тих снарядів. Ствол швидко зношується, його не заміниш каналізаційною трубою.
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26.05.2024 15:11 Ответить
Зате Захід маэ точніші засоби, щоб знищити російське снарядне виробництво.
Не зчуються, як його не стане.
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26.05.2024 17:49 Ответить
Пора припахувати ухилянтів-дармоїдів
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26.05.2024 17:49 Ответить
Україні дешевше і вигідніше виробляти дешеві дрони ніж снаряди.
Якісний ФПВ дрон можна придбати за $400. Ці дрони є менш потужними, але вони дешевші, часто більш точні і безпечніші, ніж їх класичні аналоги. Вони відіграють важливу роль у військових операціях та можуть змінити світ безпілотних систем назавжди.
Українські виробники продовжують розвивати цю технологію, сприяючи перемозі та безпеці країни.
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26.05.2024 19:22 Ответить
Дрони маневрені і передають зображення своїм операторам в режимі реального часу. Це дозволяє їм виконувати трюки, які не під силу артилерії, наприклад, переслідувати транспортні засоби або солдатів і залітати в будівлі або окопи.

Вони також мають психологічну перевагу. Артилерійські обстріли зазвичай йдуть хвилями. Солдати в окопах можуть сховатися у відносній безпеці під землею до закінчення обстрілу. Але безпілотники можуть кружляти біля своїх цілей, що робить їх постійною, підступною загрозою, яка може завдати удару в будь-який момент.

БПЛА, як і більш звичайні міни або вогонь з бронетехніки, можуть використовуватися для паралічу машини і витіснення екіпажу, щоб вивести її з ладу. Потім артилерія б'є по позиціях і або вбиває їх, або змушує сховатися в укриття.

Якщо солдатам вдається сховатися, дрони повертаються до роботи.
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26.05.2024 19:36 Ответить
Очередной идиотский ВБРОС для идиотов от рашистов.
Кто и как может сравнить?
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26.05.2024 20:53 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=31356 "...Сегодня вражеская пресса, со ссылками на западные источники, упивается информацией о том, что россия производит артиллерийские снаряды втрое быстрее Запада и вчетверо дешевле. И тут сразу возникают два момента, которые требуют уточнения. Первый состоит в том, что если вы так много производите снарядов, то зачем вам нужны снаряды из КНДР, которые по свидетельству самих же лаптей, имеют никакую точность и плюс к тому, часть качественных снарядов от Кима, выстреленных из уже хорошо раздолбанных артиллерийских стволов, привело к многочисленным случаям выхода из строя именно стволов пушек. В таком случае Аристотель говорил: «Ты либо Вася, либо не Вася»..."
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26.05.2024 20:54 Ответить
і скільки вони витримають цей темп ще й без падіння якості? Закони ринку ніхто не відміняв...
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26.05.2024 21:45 Ответить
 
 