РФ производит артснаряды втрое быстрее и в четыре раза дешевле по сравнению с Западом, - Sky News
Сейчас Россия имеет возможность втрое быстрее производить артиллерийские снаряды по сравнению со странами Запада, обходится производство одного снаряда стране-агрессору в четыре раза дешевле.
Об этом пишет Sky News, проанализировав данные консалтинговой компании Bain & Company, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Россия имеет пятикратное преимущество в снарядах над Украиной
Как отмечается, Соединенные Штаты, Великобритания и другие европейские страны постепенно наращивают свое производство, но все еще отстают от России. Это одна из причин, почему Россия имеет пятикратное преимущество в снарядах над Украиной.
Нашим военным приходится экономить снаряды и стараться использовать их как можно лучше.
"Часто одним, двумя, тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель", - сказал Sky News артиллерист 57-й бригады, которая отражает наступление России в Харьковской области.
По оценке Bain & Company, в 2024 году российские заводы смогут произвести или восстановить около 4,5 млн артиллерийских снарядов против 1,3 млн снарядов Запада.
Во сколько обходится производство снаряда?
Средняя стоимость производства 155-миллиметрового снаряда, которые выпускают в странах НАТО, составляет около $4000 за единицу, тогда как заявленная себестоимость российского производства - около $1000 за 152-миллиметровый снаряд, который использует российская армия.
Анализ Bain основывается на открытых источниках информации.
Издание также отмечает, что Украине не хватает не только артиллерийских снарядов.
Дефицит боеприпасов
Из-за дефицита боеприпасов во время обучения новобранцы, которые проходят обучение в Великобритании, вынуждены делать вид, будто стреляют из противотанковых гранатометов ракетами N-LAW, пишет Sky News. По словам военных ВСУ, боеприпасов хватает только для использования на фронте.
Фабрика Thales в Белфасте, где собирают эти ракеты, работает только четыре дня в неделю с 7:00 до 16:00, хотя планировалось, что график работы будет увеличен.
Несмотря на короткий рабочий день, Thales Belfast смогла увеличить производственные мощности N-LAW вдвое. Директор фабрики Филип МакБрайд сказал, что это не предел, но нужен заказ от министерства обороны Британии: "Чем раньше поступит заказ, тем быстрее мы сможем увеличить производство".
Bain & Company входит в "большую тройку" вместе с McKinsey и BCG.
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Тому трильйон долларів НАТО витрачає в рік, а зброї у них дифіцит.
Ці люди нас вчать боротись с корупцією.
ААА... дійшло...
Після того як кабаєв почав сажати генералів за корупцію - вийшла нова методічка:
"военпром на заході корупційний, а путін бореться з корупцією в армії"
аййй... ***** маладца
Куда дивився Блин Клинтон та його
молодаамериканська команда 90-х для контролю утилізації в Україні ракет середньої та великої дальності?
Недогледіли?
Це очевидний факт!
Демократії дуже забюрократизовані!
Навіщо це передруковує ЦН -- та ще загадка.
ми зможемо відповісти тільки одним
але зараз пригорає у нас.... а наш доморощений "черчиль" замість ділом зайнятись, гундосить щовечора
Але це не виправдання для зеленого шобла ,яке провалило все що можна ...
а якщо зовсім правильно - то московитських
Якість снарядів на заході, по вазі і заряду вища, тому точність більша....а це перевага в зносі стволів і кількості снарядів на ураження цілі...
Та захід ніколи не готувався до використання такої кількості артилерії... тому що це шлях в нікуди... один ударний беспілотник, чи ракета з літака або РСЗО виконає набагато більше завдань чим десять артустановок...
У них інша тактика війни здобути перевагу в повітрі, знешкодити ППО та починати знищувати забезпечення.... в результаті піхота чи бронетехніка без тилового забезпечення ніх... не варта...
Тому великії лінії по виробництву снарядів їм недоцільні а ракети чи авіацію вони не готові давати по ударах по раші... тому що може зупинитись екпорт ресурсів а це інфляція і удар по їм економіці..
І в них свої геополітичні цілі та свій електорат, для якого інфляція і купівля у орків ресурсів важливіша чим війна у нас...
А ми проприколу 30 років обирали, тільки що і робили за кошти заходу утилізували совкове озброєння... а нове і ******* продавали в 20 країн світу
Витрати на свою армію були менш важливіші чим дороги чи стадіони до Євро 12, або високі зарплати корумпованим суддям чи корумпованим кервникам ДП або чиновникам більш важливіші чим тримати професійну і добре озброєну армію..
Тому тепер несемо за це все відповідальність а не тільки за 19 рік...
То що там нам захід обіцяв - воювати за нас , власну армію замість нашої ввести чи може снаряди замість нас вигототвляти , а ми щоб мільярдами доларів з бюджету крали ? ((
Раптом що , то я дійсно несу відповідальність за свій вибір у 2004 та 2014 і за нього мені не соромно , більше моїх обранців біля керма не було . Кого ви особисто обирали тридцять років - на вашій совісті , тому несіть , я не заперечую.
Може за Юща про якого Обама писав, "що до влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші та зброя їм не потрібна"..
Вам до відома Ющ тільки при Гриценку утилізував за кошти американців більше літаків, танків, Пзрк, комплексів ППО... чим Яник за всю каденцію... єдине в чому овоч переплюнув це в знищенні артилерії...
P.S. У вас методи відповіді на поставлені питання схожі з кацапськими - на питання відповідати двома ..... тож що там у відповідь на задане : "для чого , виправдати захід , чи розписатися у власній безпорадності ? "
Ющ наніс багато шкоди корупцією, знищенням совкового озброєння, ширкою, ригами в кабміні...
а те що ви не визнаєте своєї помилки при виборі в минулому говорить про те що в майбутньому виберете нового Юща, який буде гарно в вишиванці розказувати про бджоли але одразу після виборів буде думати тільки про своїх любих друзів а не про обітцянки щось змінити....
Мені соромно що я за нього голосував і признаю це ... єдиний за кого мені було не соромно це Чорновіл тому його і вбили що він хотів зламати комуністичну кланову систему...
Після проголошення Україною незалежності постало питання про подальшу долю потужного ядерного арсеналу, який знаходився на її території.
Це питання було одним з ключових для подальшого розвитку молодої української держави, оскільки США та Росія однозначно бажали бачити Україну без'ядерною державою, і тиснули на неї з метою того домогтися.
Державне керівництво, головним чином через позиції тодішніх президента Леоніда Кравчука та голови СБУ Євгена Марчука, відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу.
Проти подібного стану справ виступали зокрема політики В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко та військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко.
і дозволили комуністам захопити владу та знищити економіку, частину продавши орківському бізнесу.... та в тому числі віддати оркам ЯО
https://www.radiosvoboda.org/a/25431354.html
Лінії оборони на рівні лінії Суровікіна робити не спроможні
Виробляти снаряди не спроможні.
Що ви спроможні ???!
Дармоїди і ухилянти.
росія переходе на військову економіку, тому й падає вартість виробництва, а відповідно й збільшується кількість.
Але справа в тому, що є агресія з елементами геноциду і замість того щоб спочатку привести до тями агресора, вигадується виправдання в чому винна жертва.(це як звинувачувати згвалтовану за коротку спідницю)
Хоча є позитив.
Минулий раз кацапи брехали що ціна снаряда нато - 600$ а кацапського 100$
Зараз 1 до 4
Тобто або надівські стали дешевші аба кацапські стали дорожчі.
Друге найбільш ймовірне - бо кацапи купляють снаряди за долари у колобка.
Не зчуються, як його не стане.
Якісний ФПВ дрон можна придбати за $400. Ці дрони є менш потужними, але вони дешевші, часто більш точні і безпечніші, ніж їх класичні аналоги. Вони відіграють важливу роль у військових операціях та можуть змінити світ безпілотних систем назавжди.
Українські виробники продовжують розвивати цю технологію, сприяючи перемозі та безпеці країни.
Вони також мають психологічну перевагу. Артилерійські обстріли зазвичай йдуть хвилями. Солдати в окопах можуть сховатися у відносній безпеці під землею до закінчення обстрілу. Але безпілотники можуть кружляти біля своїх цілей, що робить їх постійною, підступною загрозою, яка може завдати удару в будь-який момент.
БПЛА, як і більш звичайні міни або вогонь з бронетехніки, можуть використовуватися для паралічу машини і витіснення екіпажу, щоб вивести її з ладу. Потім артилерія б'є по позиціях і або вбиває їх, або змушує сховатися в укриття.
Якщо солдатам вдається сховатися, дрони повертаються до роботи.
Кто и как может сравнить?