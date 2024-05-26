РФ производит артснаряды втрое быстрее и в четыре раза дешевле по сравнению с Западом, - Sky News

Сейчас Россия имеет возможность втрое быстрее производить артиллерийские снаряды по сравнению со странами Запада, обходится производство одного снаряда стране-агрессору в четыре раза дешевле.

Об этом пишет Sky News, проанализировав данные консалтинговой компании Bain & Company, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Россия имеет пятикратное преимущество в снарядах над Украиной

Как отмечается, Соединенные Штаты, Великобритания и другие европейские страны постепенно наращивают свое производство, но все еще отстают от России. Это одна из причин, почему Россия имеет пятикратное преимущество в снарядах над Украиной.

Нашим военным приходится экономить снаряды и стараться использовать их как можно лучше.

"Часто одним, двумя, тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель", - сказал Sky News артиллерист 57-й бригады, которая отражает наступление России в Харьковской области.

По оценке Bain & Company, в 2024 году российские заводы смогут произвести или восстановить около 4,5 млн артиллерийских снарядов против 1,3 млн снарядов Запада.

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Во сколько обходится производство снаряда?

Средняя стоимость производства 155-миллиметрового снаряда, которые выпускают в странах НАТО, составляет около $4000 за единицу, тогда как заявленная себестоимость российского производства - около $1000 за 152-миллиметровый снаряд, который использует российская армия.

Анализ Bain основывается на открытых источниках информации.

Издание также отмечает, что Украине не хватает не только артиллерийских снарядов.

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Дефицит боеприпасов

Из-за дефицита боеприпасов во время обучения новобранцы, которые проходят обучение в Великобритании, вынуждены делать вид, будто стреляют из противотанковых гранатометов ракетами N-LAW, пишет Sky News. По словам военных ВСУ, боеприпасов хватает только для использования на фронте.

Фабрика Thales в Белфасте, где собирают эти ракеты, работает только четыре дня в неделю с 7:00 до 16:00, хотя планировалось, что график работы будет увеличен.

Несмотря на короткий рабочий день, Thales Belfast смогла увеличить производственные мощности N-LAW вдвое. Директор фабрики Филип МакБрайд сказал, что это не предел, но нужен заказ от министерства обороны Британии: "Чем раньше поступит заказ, тем быстрее мы сможем увеличить производство".

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Bain & Company входит в "большую тройку" вместе с McKinsey и BCG.