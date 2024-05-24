Одна из стран-членов НАТО заказала у Rheinmetall артснарядов на 300 млн евро

Одна из стран-членов НАТО заказала у немецкой оружейной компании Rheinmetall артиллерийские боеприпасы. Сумма заказа составляет 300 млн евро

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

По информации компании, в заказ входят несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и несколько сотен тысяч модулей зарядки ракетного топлива.

Общая стоимость заказа составляет почти 300 миллионов евро. Поставки будут осуществляться в период с 2024 по 2028 год.

О какой именно стране НАТО идет речь в компании не уточнили.

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Как отметили в компании, пополнение запасов боеприпасов вооруженных сил вследствие войны в Украине принесло Rheinmetall крупные заказы в области артиллерийских боеприпасов.

Напомним, недавно министр обороны Нидерландов Оллонгрен заявляла, что ситуацию в войне еще можно изменить в пользу Украины - нужно увеличить объемы производства боеприпасов и дронов.