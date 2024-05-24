Одна з країн-членів НАТО замовила у Rheinmetall артснарядів на 300 млн євро

Одна з країн-членів НАТО замовила у німецької збройової компанії Rheinmetall артилерійські боєприпаси. Сума замовлення становить 300 млн євро

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

За інформацією компанії, до замовлення входять кілька десятків тисяч артилерійських снарядів і кілька сотень тисяч модулів заряджання ракетного палива.

Загальна вартість замовлення становить майже 300 мільйонів євро. Поставки здійснюватимуться в період з 2024 по 2028 рік.

Про яку саме країну НАТО йдеться в компанії не уточнили.

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Як зазначили в компанії, поповнення запасів боєприпасів збройних сил внаслідок війни в Україні принесло Rheinmetall великі замовлення в галузі артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен заявляла, що ситуацію у війні ще можна змінити на користь України - потрібно збільшити обсяги виробництва боєприпасів та дронів.