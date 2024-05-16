Rheinmetall побудує в Україні підприємство з виробництва ППО

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує створити в Україні спільне підприємство, спрямоване на виробництво ППО.

Про це повідомив генеральний директор концерну Армін Паппергер, передає проєкт German Aid to Ukraine.

Коли конкретно буде розгорнуто виробництво, голова Rheinmetall не уточнив. Утім, ймовірно, що до того моменту мине рік-два.

Водночас Паппергер заявив, що з травня по вересень Україні поставлять 40 одиниць бронетехніки Marder 1A3.

Раніше, 14 березня 2024 року, генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Як повідомлялося, Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України. Компанія інвестувала у проєкт 300 млн євро.