УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 160 91

РФ виготовляє артснаряди втричі швидше та в чотири рази дешевше, порівняно із Заходом, - Sky News

Темпи виробництва боєприпасів

Наразі Росія має змогу втричі швидше виробляти артилерійські снаряди у порівнянні з країнами Заходу, обходиться виробництво одного снаряда країні-агресорці в чотири рази дешевше.

Про це пише Sky News, проаналізувавши дані консалтингової компанії Bain & Company, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Росія має п'ятикратну перевагу в снарядах над Україною

Як зазначається, Сполучені Штати, Британія та інші європейські країни поступово нарощують своє виробництво, але все ще відстають від Росії. Це одна з причин, чому Росія має п'ятикратну перевагу в снарядах над Україною.

Нашим військовим доводиться економити снаряди й намагатися використовувати їх якнайкраще.

"Часто одним, двома, трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль", – сказав Sky News артилерист 57-ї бригади, яка відбиває наступ Росії у Харківській області.

За оцінкою Bain & Company, у 2024 році російські заводи зможуть виробити чи відновити близько 4,5 млн артилерійських снарядів проти 1,3 млн снарядів Заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна з країн-членів НАТО замовила у Rheinmetall артснарядів на 300 млн євро

У скільки обходиться виробництво снаряда?

Середня вартість виробництва 155-міліметрового снаряда, які випускають у країнах НАТО, становить близько $4000 за одиницю, тоді як заявлена собівартість російського виробництва – близько $1000 за 152-міліметровий снаряд, який використовує російська армія.

Аналіз Bain ґрунтується на відкритих джерелах інформації.

Видання також зазначає, що Україні не вистачає не тільки артилерійських снарядів.

Також читайте: Китай різко збільшив експорт до Росії сировини для виробництва боєприпасів, – NHK

Дефіцит боєприпасів

Через дефіцит боєприпасів під час навчання новобранці, які проходять навчання у Великій Британії, змушені вдавати, ніби стріляють із протитанкових гранатометів ракетами N-LAW, пише Sky News. За словами військових ЗСУ, боєприпасів вистачає лише для використання на фронті.

Фабрика Thales у Белфасті, де збирають ці ракети, працює лише чотири дні на тиждень з 7:00 до 16:00, хоча планувалося, що графік роботи буде збільшено.

Попри короткий робочий день, Thales Belfast змогла збільшити виробничі потужності N-LAW удвічі. Директор фабрики Філіп МакБрайд сказав, що це не межа, але потрібне замовлення від міністерства оборони Британії: "Чим раніше надійде замовлення, тим швидше ми зможемо збільшити виробництво".

Також читайте: Сили оборони вже отримали боєприпаси з військової допомоги США для оборони Часового Яру, - Sky News

Bain & Company входить до "великої трійки" разом із McKinsey й BCG.

Автор: 

боєприпаси (2267) росія (65073)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Значить треба акцентуватись на знищенні пускових установок, заводів…
показати весь коментар
26.05.2024 13:15
+16
ох уж эти видкритті джерела))))кацапы могут и миллиард сказать а по факту закупают на половину неликвид у кндр) походу єти додики обтруханные так и не поняли что кацапы это около 80% про надувание щек и понтов брехливых.
показати весь коментар
26.05.2024 13:17
+15
коли в Британії пригорало перед можливим десантом на острів гітлерівців, то вони швидко винайшли копійчаний "кошмар водопровідника" - автомат Стен
але зараз пригорає у нас.... а наш доморощений "черчиль" замість ділом зайнятись, гундосить щовечора
показати весь коментар
26.05.2024 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить треба акцентуватись на знищенні пускових установок, заводів…
показати весь коментар
26.05.2024 13:15 Відповісти
Корупція на Заході узаконена, закупівля по завищенм цінам це норма.

Тому трильйон долларів НАТО витрачає в рік, а зброї у них дифіцит.

Ці люди нас вчать боротись с корупцією.
показати весь коментар
26.05.2024 13:24 Відповісти
Росіянин, не болтай.
показати весь коментар
26.05.2024 13:56 Відповісти
Нічого не поняв? Корупція на заході? Нова методичка?
ААА... дійшло...
Після того як кабаєв почав сажати генералів за корупцію - вийшла нова методічка:
"военпром на заході корупційний, а путін бореться з корупцією в армії"
аййй... ***** маладца
показати весь коментар
26.05.2024 14:11 Відповісти
Вы же знаете - здесь все тихо и спокойно до первого прилета по осторову. После этого все встанут на уши и будут работать без передыха!
показати весь коментар
26.05.2024 14:16 Відповісти
а чи не розумніше унеможливити цей 1ий прильот? бо з такою політикою він таки буде
показати весь коментар
26.05.2024 15:50 Відповісти
Я поспілкувався зі своїм знайомим він працює в Україні на оборонці, що у нас залишилися тисячі міжконтинентальних ракет, єдина основна проблема з ними це паливо... вони їх розрізають, дістають паливо, переробляють його і з нього роблять нові ракети ОСА та інші.... питання чому не можна це пальне назад закачувати в меконтинетальні ракети, які летять на 1000 і більше км?
показати весь коментар
26.05.2024 17:17 Відповісти
нда... байки деда кабаєва...
Куда дивився Блин Клинтон та його молода американська команда 90-х для контролю утилізації в Україні ракет середньої та великої дальності?
Недогледіли?
показати весь коментар
26.05.2024 21:02 Відповісти
ох уж эти видкритті джерела))))кацапы могут и миллиард сказать а по факту закупают на половину неликвид у кндр) походу єти додики обтруханные так и не поняли что кацапы это около 80% про надувание щек и понтов брехливых.
показати весь коментар
26.05.2024 13:17 Відповісти
Але, десь читала, що в каців зараз оборонка працює в три зміни..
показати весь коментар
26.05.2024 13:19 Відповісти
да хоть в 10 раз могут сказать,главное тут какой реальный кпд всего этого.
показати весь коментар
26.05.2024 13:20 Відповісти
Ефективність ******** снарядів західного виробництва(Excalibur,JDAM,GLSDB) росіянам вдалось значно погіршити за допомогою РЕБ.
показати весь коментар
26.05.2024 14:05 Відповісти
кпд на полі бою. Вам не видно?
показати весь коментар
26.05.2024 15:51 Відповісти
А це ще Китай серйозно не впрягся за орків. Але ж у москальських снарядів кпд не тої сістєми? Так що пофіг. Позитивні боти вже відписались під статтею.
показати весь коментар
26.05.2024 13:43 Відповісти
Та хоч у чотири. Є цифри по випуску снарядів?
показати весь коментар
26.05.2024 13:57 Відповісти
Задавайте такі питання головному розвіднику. Він за це гроші отримує.
показати весь коментар
26.05.2024 14:39 Відповісти
Єто сведения от димки-алкаша.
показати весь коментар
26.05.2024 16:47 Відповісти
Ви його дивитесь? Я - ні.
показати весь коментар
26.05.2024 17:21 Відповісти
Аха, я від нього в захваті.
показати весь коментар
26.05.2024 21:03 Відповісти
я його тільки в Антізомбі та Громадянській обороні бачу)) непогану нарізку з нього роблять)
показати весь коментар
26.05.2024 23:43 Відповісти
А можна порівняти ефективність ("ККД") снарядів західного виробника з кацапськими снарядами?
показати весь коментар
26.05.2024 13:18 Відповісти
Коли у відповідь на сотню кацапських ти жодного вистрілити не можеш головне мабуть ККД ((
показати весь коментар
26.05.2024 14:41 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2024 13:20 Відповісти
Захід облажався. Після "мюнхєнской рєчі" *****-недофюрера і нападу на Грузію вони зробили за великим рахунком ніх#я. Козлота толерантна. А розгрібати тепер Україні.
показати весь коментар
26.05.2024 13:22 Відповісти
Нічого собі толерантна. За останніх 30 років ніхто так багато і так масштабно не воював як Захід.
показати весь коментар
26.05.2024 14:49 Відповісти
В питаннях війни ,демократії програють диктатурам в швидкісті прийняття рішень.
Це очевидний факт!
Демократії дуже забюрократизовані!
показати весь коментар
26.05.2024 13:22 Відповісти
Захід і два з половиною роки повноцінної війни в Європі не дуже то й чухається
показати весь коментар
26.05.2024 13:36 Відповісти
це не їх війна. Чого чухатися?
показати весь коментар
26.05.2024 15:53 Відповісти
Куди пішли чоловіки із захвачених кацапами українських територій-нагадати ? Куди кацапи загранзагонами поженуть інших, якщо захоплять Україну-у голову не приходить ? Україна зараз-це кордон нато із ордою. А ЗСУ-це прикордонники нато. Тож якщо вважати, що сьогодні це не їх війна, то завтра чи післязавтра цілком може стати їхньою, адже воювати вже доведеться власноруч.
показати весь коментар
26.05.2024 17:28 Відповісти
це вам зрозуміло. А ситий європеєць вам скаже: путін задовольниться Україною і нас не троне, бо ми - НАТО.
показати весь коментар
26.05.2024 23:56 Відповісти
Чому пишуть цю c paну xyũ ню ї6ані кацапи --- зрозуміло.

Навіщо це передруковує ЦН -- та ще загадка.
показати весь коментар
26.05.2024 13:22 Відповісти
Тим більше, що "Аналіз Bain ґрунтується на відкритих джерелах інформації. ()", а отже кацапських, у яких суцільне "анало говнет" ...
показати весь коментар
26.05.2024 16:35 Відповісти
тобто на 12 їхнфх пострілів
ми зможемо відповісти тільки одним
показати весь коментар
26.05.2024 13:23 Відповісти
коли в Британії пригорало перед можливим десантом на острів гітлерівців, то вони швидко винайшли копійчаний "кошмар водопровідника" - автомат Стен
але зараз пригорає у нас.... а наш доморощений "черчиль" замість ділом зайнятись, гундосить щовечора
показати весь коментар
26.05.2024 13:24 Відповісти
Віртуальна економіка зіткнулася з реальною і виявилося, що ВВП (ПКС) не такий вже дурний показник.
показати весь коментар
26.05.2024 13:24 Відповісти
Але по даним з руських телеграм каналів зет воєнкорів - з 10 снарядів лише один потрапляє в ціль через брак .

Але це не виправдання для зеленого шобла ,яке провалило все що можна ...
показати весь коментар
26.05.2024 13:25 Відповісти
Не "руських" , а російських !
показати весь коментар
26.05.2024 13:50 Відповісти
руських. бо руській мір .

а якщо зовсім правильно - то московитських
показати весь коментар
26.05.2024 13:53 Відповісти
Руській - від слова Русь . Русь - стародавня назва виключно українських земель. Московської Русі не було нїколи . Таким чином , ви правильно написали , що вони московити... Змінили назву "московське царство" на "росія"(вкрали це слово) , стали називати себе "русскими", але по факту залишились московитами ...
показати весь коментар
26.05.2024 14:13 Відповісти
правильно кацапських .
показати весь коментар
26.05.2024 14:43 Відповісти
Хочеться вірити.
показати весь коментар
26.05.2024 14:19 Відповісти
Там є трохи нюанс якби захід виконував обітцянки і надав реально міліон снарядів а не годував рік казками.... то б така різниця не була відчутна....

Якість снарядів на заході, по вазі і заряду вища, тому точність більша....а це перевага в зносі стволів і кількості снарядів на ураження цілі...

Та захід ніколи не готувався до використання такої кількості артилерії... тому що це шлях в нікуди... один ударний беспілотник, чи ракета з літака або РСЗО виконає набагато більше завдань чим десять артустановок...

У них інша тактика війни здобути перевагу в повітрі, знешкодити ППО та починати знищувати забезпечення.... в результаті піхота чи бронетехніка без тилового забезпечення ніх... не варта...

Тому великії лінії по виробництву снарядів їм недоцільні а ракети чи авіацію вони не готові давати по ударах по раші... тому що може зупинитись екпорт ресурсів а це інфляція і удар по їм економіці..
показати весь коментар
26.05.2024 13:30 Відповісти
Так багато тексту , більше ніж у самій статті , питання - для чого , виправдати захід , чи розписатися у власній безпорадності ? Захід ніколи не готувався ....... так захід ніхто і не атакує , а що ми "по приколу " зробили ?
показати весь коментар
26.05.2024 14:46 Відповісти
Тому що всі дивляться в рот заходу, який готовий до війни з орками... має авіацію, ******* ППО та РСЗО і снаряди їм не потрібні

І в них свої геополітичні цілі та свій електорат, для якого інфляція і купівля у орків ресурсів важливіша чим війна у нас...

А ми проприколу 30 років обирали, тільки що і робили за кошти заходу утилізували совкове озброєння... а нове і ******* продавали в 20 країн світу

Витрати на свою армію були менш важливіші чим дороги чи стадіони до Євро 12, або високі зарплати корумпованим суддям чи корумпованим кервникам ДП або чиновникам більш важливіші чим тримати професійну і добре озброєну армію..

Тому тепер несемо за це все відповідальність а не тільки за 19 рік...
показати весь коментар
26.05.2024 14:56 Відповісти
Патетично ...... іще потрібно було додати : " дехто у 2014 кістьми не ліг і Крим здав " ((
То що там нам захід обіцяв - воювати за нас , власну армію замість нашої ввести чи може снаряди замість нас вигототвляти , а ми щоб мільярдами доларів з бюджету крали ? ((
Раптом що , то я дійсно несу відповідальність за свій вибір у 2004 та 2014 і за нього мені не соромно , більше моїх обранців біля керма не було . Кого ви особисто обирали тридцять років - на вашій совісті , тому несіть , я не заперечую.
показати весь коментар
26.05.2024 15:22 Відповісти
А в 2004 році за кого голосували що вам не соромно???

Може за Юща про якого Обама писав, "що до влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші та зброя їм не потрібна"..

Вам до відома Ющ тільки при Гриценку утилізував за кошти американців більше літаків, танків, Пзрк, комплексів ППО... чим Яник за всю каденцію... єдине в чому овоч переплюнув це в знищенні артилерії...
показати весь коментар
26.05.2024 15:37 Відповісти
Так , за Ющенка , і не соромно за нього , от за юльку яка йому паскудила , соромно , але я за неї не голосував. Що про кого писав афроамериканець нехай на його совісті буде , він у 2014 нам "Дуже Допоміг" .
P.S. У вас методи відповіді на поставлені питання схожі з кацапськими - на питання відповідати двома ..... тож що там у відповідь на задане : "для чого , виправдати захід , чи розписатися у власній безпорадності ? "
показати весь коментар
26.05.2024 15:48 Відповісти
Без розуміння помилок в минулому ви ніх.. не зміните в майбутньому а тільки станете знову на ті самі граблі і будете звинувачувати захід у якого свій електорат і свої інтереси...

Ющ наніс багато шкоди корупцією, знищенням совкового озброєння, ширкою, ригами в кабміні...

а те що ви не визнаєте своєї помилки при виборі в минулому говорить про те що в майбутньому виберете нового Юща, який буде гарно в вишиванці розказувати про бджоли але одразу після виборів буде думати тільки про своїх любих друзів а не про обітцянки щось змінити....

Мені соромно що я за нього голосував і признаю це ... єдиний за кого мені було не соромно це Чорновіл тому його і вбили що він хотів зламати комуністичну кланову систему...
показати весь коментар
26.05.2024 16:02 Відповісти
Я зрозумів що Ющенко "не такий" (( То де відповідь на моє питання ?
показати весь коментар
26.05.2024 16:28 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2024 16:51 Відповісти
Кацапское ИПСО.
показати весь коментар
26.05.2024 17:04 Відповісти
Так это Ющенко, который пришел в 2004 г, виноват в том, шо мы остались без ядерки, ракет, самолетов? А может это Черновол, который как скаженный завывал в ВР - Нах нам ЯО, хай кацапы забирают его себе, хватит нам Чернобыля!!!
показати весь коментар
26.05.2024 17:03 Відповісти
Ющ ученик Кучма одна угрупування... як Кучма почав все нищи, Ющ продовжив і передав естафету Янику... Три під...раса причому два з них до цього часу на державному утриманні
показати весь коментар
26.05.2024 19:03 Відповісти
Ви щось путаєте

Після проголошення Україною незалежності постало питання про подальшу долю потужного ядерного арсеналу, який знаходився на її території.



Це питання було одним з ключових для подальшого розвитку молодої української держави, оскільки США та Росія однозначно бажали бачити Україну без'ядерною державою, і тиснули на неї з метою того домогтися.



Державне керівництво, головним чином через позиції тодішніх президента Леоніда Кравчука та голови СБУ Євгена Марчука, відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу.



Проти подібного стану справ виступали зокрема політики В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко та військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко.
показати весь коментар
26.05.2024 19:11 Відповісти
Я вам нагадаю хто винуватець тих подій.... Хоча винен народ і той же Чорновіл які при здобуттю незалежності не провели люстрацію як це було у східній Європі...

і дозволили комуністам захопити владу та знищити економіку, частину продавши орківському бізнесу.... та в тому числі віддати оркам ЯО

https://www.radiosvoboda.org/a/25431354.html
показати весь коментар
26.05.2024 19:19 Відповісти
Довбайте цими питаннями обраного вами зепрезедента при чому тут захід?
показати весь коментар
26.05.2024 13:35 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2024 13:41 Відповісти
Умєров, МО, УкрОборонПром, вчиться!
Лінії оборони на рівні лінії Суровікіна робити не спроможні
Виробляти снаряди не спроможні.
Що ви спроможні ???!
Дармоїди і ухилянти.
показати весь коментар
26.05.2024 13:39 Відповісти
Як це що - красти мільярдами , причому мільярдами доларів .
показати весь коментар
26.05.2024 14:48 Відповісти
все простіше ((https://www.facebook.com/watch/?v=456655914866569
показати весь коментар
26.05.2024 17:21 Відповісти
Кацапський "сброд" купує все по - собівартості. Бо єсмь сцарь!
показати весь коментар
26.05.2024 13:44 Відповісти
Ану нагадай мені по чім ми закупили нелітаючі дрони розенблатта , у нас же сцаря нєту ? ((
показати весь коментар
26.05.2024 14:52 Відповісти
А жігулєй кацапи випускали тоже втричі більше і дешевше ніж Мерседес мерседесів...
показати весь коментар
26.05.2024 13:46 Відповісти
60% світового ВВП - програє 2% - нігуя собі
показати весь коментар
26.05.2024 13:48 Відповісти
При совку уся країна в кирзових чоботях ходила зате танків виробляли "больше чєм весь мір вмєстє взятий " , Тож ВВП тут ні до чого , он корейці кору гризуть , а кацапам снаряди і ракети продають.
показати весь коментар
26.05.2024 14:59 Відповісти
В корейців 80 відсотків тих снарядів не взлітає і часто знищує самих кацапів дуже неякісна фігня
показати весь коментар
26.05.2024 21:50 Відповісти
Ну звісно що тільки у корейців брак , але розкажи мені чому наші військові змушені самі ********** часто-густо виготовляти з того що від кацапів прилетіло та не вибухнуло ? (( Мабуть того що не бажають бракованими імпортними користуватися?((
показати весь коментар
26.05.2024 22:00 Відповісти
Бо у нас їх дефіцит і у кацапів теж тому вони тягнуть з КНДР і Ірану і Китаю ********** але вони дуже не якісні і це факт тих кого я знаю вони це підтверджують
показати весь коментар
27.05.2024 09:19 Відповісти
Может пороха недкладывают?🙁
показати весь коментар
26.05.2024 13:54 Відповісти
Аналіз Bain ґрунтується на відкритих джерелах інформації - далі можна не читати, відкриті джерела в параші кажуть що в них ***** це президент, а в Україні фашизм
показати весь коментар
26.05.2024 14:00 Відповісти
Та можна й не читати, але доконаний факт - 4 країни(росія,Іран,КНДР і можливо Китай) здатні виробляти і надавати росії значно більше снарядів ніж всі західні країни разом взяті. За ввесь час війни ми в кращому разі наближались до росії по застосуванню снарядів, а за звичай ми значно програєм.
росія переходе на військову економіку, тому й падає вартість виробництва, а відповідно й збільшується кількість.
показати весь коментар
26.05.2024 14:51 Відповісти
Вам це особисто міноборони всіх західних стран розповіли що в них є а чого немає, що вони можуть а чого - ні? Доконаний факт, що за роки війни в Україні корупція лише збільшилась в рази, а свого виробництва тих же снярядів неналагоджено, в нас залишилися три з п'яти металлургійних гігантів але ж чи працюють вони на державу? - ні, то на яку допомогу можна розраховувати, якщо ворог всередині, хто буде давати більше зброї якщо бачить що вона тупо не доходить до військових? логічно ж було б надати допомогу грошима та матеріалами, щоб побудувати на заході України фабрики з виробництва зброї, але всі розуміють що там скоріш за все будуть фабріки 95 кварталу із цирком та конями відкриті
показати весь коментар
26.05.2024 16:36 Відповісти
Погоджуюсь на рахунок власного ВПК, та корупції. З іншого боку дивуюсь чому московити досі не здогадались поставити ціллю свого сво "боротьба з корупцією в Україні". І тоді всі злочини які вони чинять виправдовували цією боротьбою, навіть на кабах та ракетах могли б це писати.
Але справа в тому, що є агресія з елементами геноциду і замість того щоб спочатку привести до тями агресора, вигадується виправдання в чому винна жертва.(це як звинувачувати згвалтовану за коротку спідницю)
показати весь коментар
26.05.2024 17:43 Відповісти
Черговий проплачений вкид кацапів для західних лохів...
Хоча є позитив.
Минулий раз кацапи брехали що ціна снаряда нато - 600$ а кацапського 100$
Зараз 1 до 4
Тобто або надівські стали дешевші аба кацапські стали дорожчі.
Друге найбільш ймовірне - бо кацапи купляють снаряди за долари у колобка.
показати весь коментар
26.05.2024 14:15 Відповісти
Ну 4000 - то вже зашкал. Розпил процвітає.
показати весь коментар
26.05.2024 14:21 Відповісти
"Черговий проплачений вкид кацапів для західних лохів..." Розкажи про цей "вкид" тим по кому капське лайно летить , бо вони про нього не знають ((
показати весь коментар
26.05.2024 15:02 Відповісти
А зелене. гундосне лайно, Висерає тільки відосики. Ублюдошне
показати весь коментар
26.05.2024 14:45 Відповісти
Нічого дивного; Європа й досі фактично не "заточена" під справжню гарячу війну.
показати весь коментар
26.05.2024 14:46 Відповісти
ну то й що. А скільки треба гармат для тих снарядів. Ствол швидко зношується, його не заміниш каналізаційною трубою.
показати весь коментар
26.05.2024 15:11 Відповісти
Зате Захід маэ точніші засоби, щоб знищити російське снарядне виробництво.
Не зчуються, як його не стане.
показати весь коментар
26.05.2024 17:49 Відповісти
Пора припахувати ухилянтів-дармоїдів
показати весь коментар
26.05.2024 17:49 Відповісти
Україні дешевше і вигідніше виробляти дешеві дрони ніж снаряди.
Якісний ФПВ дрон можна придбати за $400. Ці дрони є менш потужними, але вони дешевші, часто більш точні і безпечніші, ніж їх класичні аналоги. Вони відіграють важливу роль у військових операціях та можуть змінити світ безпілотних систем назавжди.
Українські виробники продовжують розвивати цю технологію, сприяючи перемозі та безпеці країни.
показати весь коментар
26.05.2024 19:22 Відповісти
Дрони маневрені і передають зображення своїм операторам в режимі реального часу. Це дозволяє їм виконувати трюки, які не під силу артилерії, наприклад, переслідувати транспортні засоби або солдатів і залітати в будівлі або окопи.

Вони також мають психологічну перевагу. Артилерійські обстріли зазвичай йдуть хвилями. Солдати в окопах можуть сховатися у відносній безпеці під землею до закінчення обстрілу. Але безпілотники можуть кружляти біля своїх цілей, що робить їх постійною, підступною загрозою, яка може завдати удару в будь-який момент.

БПЛА, як і більш звичайні міни або вогонь з бронетехніки, можуть використовуватися для паралічу машини і витіснення екіпажу, щоб вивести її з ладу. Потім артилерія б'є по позиціях і або вбиває їх, або змушує сховатися в укриття.

Якщо солдатам вдається сховатися, дрони повертаються до роботи.
показати весь коментар
26.05.2024 19:36 Відповісти
Очередной идиотский ВБРОС для идиотов от рашистов.
Кто и как может сравнить?
показати весь коментар
26.05.2024 20:53 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=31356 "...Сегодня вражеская пресса, со ссылками на западные источники, упивается информацией о том, что россия производит артиллерийские снаряды втрое быстрее Запада и вчетверо дешевле. И тут сразу возникают два момента, которые требуют уточнения. Первый состоит в том, что если вы так много производите снарядов, то зачем вам нужны снаряды из КНДР, которые по свидетельству самих же лаптей, имеют никакую точность и плюс к тому, часть качественных снарядов от Кима, выстреленных из уже хорошо раздолбанных артиллерийских стволов, привело к многочисленным случаям выхода из строя именно стволов пушек. В таком случае Аристотель говорил: «Ты либо Вася, либо не Вася»..."
показати весь коментар
26.05.2024 20:54 Відповісти
і скільки вони витримають цей темп ще й без падіння якості? Закони ринку ніхто не відміняв...
показати весь коментар
26.05.2024 21:45 Відповісти
 
 