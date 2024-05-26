РФ виготовляє артснаряди втричі швидше та в чотири рази дешевше, порівняно із Заходом, - Sky News

Наразі Росія має змогу втричі швидше виробляти артилерійські снаряди у порівнянні з країнами Заходу, обходиться виробництво одного снаряда країні-агресорці в чотири рази дешевше.

Про це пише Sky News, проаналізувавши дані консалтингової компанії Bain & Company, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Росія має п'ятикратну перевагу в снарядах над Україною

Як зазначається, Сполучені Штати, Британія та інші європейські країни поступово нарощують своє виробництво, але все ще відстають від Росії. Це одна з причин, чому Росія має п'ятикратну перевагу в снарядах над Україною.

Нашим військовим доводиться економити снаряди й намагатися використовувати їх якнайкраще.

"Часто одним, двома, трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль", – сказав Sky News артилерист 57-ї бригади, яка відбиває наступ Росії у Харківській області.

За оцінкою Bain & Company, у 2024 році російські заводи зможуть виробити чи відновити близько 4,5 млн артилерійських снарядів проти 1,3 млн снарядів Заходу.

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У скільки обходиться виробництво снаряда?

Середня вартість виробництва 155-міліметрового снаряда, які випускають у країнах НАТО, становить близько $4000 за одиницю, тоді як заявлена собівартість російського виробництва – близько $1000 за 152-міліметровий снаряд, який використовує російська армія.

Аналіз Bain ґрунтується на відкритих джерелах інформації.

Видання також зазначає, що Україні не вистачає не тільки артилерійських снарядів.

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Дефіцит боєприпасів

Через дефіцит боєприпасів під час навчання новобранці, які проходять навчання у Великій Британії, змушені вдавати, ніби стріляють із протитанкових гранатометів ракетами N-LAW, пише Sky News. За словами військових ЗСУ, боєприпасів вистачає лише для використання на фронті.

Фабрика Thales у Белфасті, де збирають ці ракети, працює лише чотири дні на тиждень з 7:00 до 16:00, хоча планувалося, що графік роботи буде збільшено.

Попри короткий робочий день, Thales Belfast змогла збільшити виробничі потужності N-LAW удвічі. Директор фабрики Філіп МакБрайд сказав, що це не межа, але потрібне замовлення від міністерства оборони Британії: "Чим раніше надійде замовлення, тим швидше ми зможемо збільшити виробництво".

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Bain & Company входить до "великої трійки" разом із McKinsey й BCG.