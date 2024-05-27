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Європейським виробникам не вистачає тротилу та інших вибухових речовин для виготовлення снарядів і ракет, - The Economist

Що Європі не вистачає для виготовлення боєприпасів

Євросоюз не зміг наростити виробництво через дефіцит тротилу та інших вибухових речовин, тому не поставив Україні один мільйон снарядів до березня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

"Щоб досягти мети щодо виробництва двох мільйонів снарядів до кінця 2025 року, Європі потрібно більше вибухових речовин. Кожен артилерійський снаряд, пише видання, начинений 10,8 кг фугасної вибухової речовини, як-от тротил, октоген або гексоген. Інші боєприпаси вимагають ще більше: наприклад, фугасна боєголовка ракети Storm Shadow важить близько 450 кг", - йдеться в матеріалі.

При цьому зазначається. що це пов'язано з впавшим попитом на зброю після завершення холодної війни. Через це багато європейських виробників вибухових речовин згорнути свою діяльність та закрити підприємства.

Проблеми з виробництвом

"Останній великий виробник тротилу у Європі розташований на півночі Польщі. В інших країнах багато державних об'єктів були або приватизовані, або законсервовані. Протягом десятиліть їхнє виробництво було орієнтоване на мирний час. В результаті в ланцюжку поставок залишається дуже мало резервів для задоволення попиту, що зростає", - розповідають журналісти Economist.

Для того, щоб відновити роботу законсервованих заводів потрібен час з огляду на необхідність переоснащення та ремонту підприємств. При цьому від трьох до семи років може тривати будівництво підприємства з нуля.

Як приклад, видання наводить компанію Rheinmetall, яка анонсувала будівництво комплексу з виробництва вибухових речовин в Угорщині. Саме виготовлення вибухівки розпочнеться лише у 2027 році. Багато правил безпеки та охорони довкілля також можуть перешкоджати розширенню потужностей.

Нестача кадрів

"Виробники вибухових речовин також стикаються з нестачею кваліфікованих робітників: досвідчені співробітники виходять на пенсію, а з молоді "мало хто мріє працювати з вибуховими речовинами". Постачання критично важливої сировини також знаходяться під загрозою. На тлі цих труднощів деякі постачальники боєприпасів шукають вибухові речовини за кордоном, зокрема в Індії та Японії", - зазначають журналісти Economist.

Нагадаємо, напередодні аналітики Sky News заявили, що Росія має змогу втричі швидше виробляти артилерійські снаряди та в чотири рази дешевше у порівнянні з країнами Заходу.

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Автор: 

боєприпаси (2267) Європа (1804) допомога (8336) виробництво (1627) Україна (5884)


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Топ коментарі
+13
О соромище!!! Ні! Мабуть все ж такі ця цивілізація добігає кінця!!
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27.05.2024 11:20
+8
Це не причина, а факт.
А от прийняти наприклад консенсусне рішення на розширення такого виробництва з урахуванням того, що фактично в кожній країні ЄС у владі є путінолюби - оце ще одна причина.
Бо як тільки мова йде про збільшення військового виробництва, такі діячі відразу розповідають як це невигідно для країни. (щось по титипу цього: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги(с)) - демократія.
На росії таких перешкод немає.
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27.05.2024 11:39
+7
Іншими словами, Європа не здатна воювати від слова зовсім. А це ж ще не з нею ***** воює...
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27.05.2024 11:23
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Як у русні вийшло побудувати такі нові заводи всього за два роки?
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27.05.2024 11:17 Відповісти
Одна з причин:
Багато правил безпеки та охорони довкілля також можуть перешкоджати розширенню потужностей.
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27.05.2024 11:23 Відповісти
Протягом десятиліть їхнє виробництво було орієнтоване на мирний час.
В цей час русня готувалась до великої війни.
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27.05.2024 11:25 Відповісти
Це не причина, а факт.
А от прийняти наприклад консенсусне рішення на розширення такого виробництва з урахуванням того, що фактично в кожній країні ЄС у владі є путінолюби - оце ще одна причина.
Бо як тільки мова йде про збільшення військового виробництва, такі діячі відразу розповідають як це невигідно для країни. (щось по титипу цього: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги(с)) - демократія.
На росії таких перешкод немає.
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27.05.2024 11:39 Відповісти
А звідки ж рашка тягне тротил? - і може виготовити в 3 рази більше
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27.05.2024 11:18 Відповісти
З Китаю, найбільшого виробника тротилу і пороху у світі
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27.05.2024 13:47 Відповісти
Так цеж самі більші торгові партнери-- зі США - 700 млд дол - з ЄС - 600 млд дол
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27.05.2024 14:07 Відповісти
О соромище!!! Ні! Мабуть все ж такі ця цивілізація добігає кінця!!
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27.05.2024 11:20 Відповісти
Ні. Не хвилюйтеся.
Якщо Засраша нападе на країну НАТО ,(цього не буде звісно бо ***** хоча й шизонуте але не самовбивця), тоді побачите як "немає снарядів, ракет" та іньшої зброї у ЄС.
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27.05.2024 11:45 Відповісти
Ні. Не хвилюйтеся.
Якщо Засраша нападе на країну НАТО ,(цього не буде звісно бо ***** хоча й шизонуте але не самовбивця), тоді побачите як "немає снарядів, ракет" та іньшої зброї у ЄС.
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27.05.2024 11:46 Відповісти
Цих куколдів якщо не рашка то вже китайози точно голими руками візьмуть скоро.
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27.05.2024 11:21 Відповісти
може Эвропі вже час капітулювати перед рашизмом та виплачувати данину
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27.05.2024 11:22 Відповісти
Іншими словами, Європа не здатна воювати від слова зовсім. А це ж ще не з нею ***** воює...
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27.05.2024 11:23 Відповісти
А в нас є можливість вирішення питання з порохами,якщо перестати заважати виробництву ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ!!!
Вони не містять наркотик!
Але нам важливіший КАНАБІС!!!
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27.05.2024 11:24 Відповісти
це так. але слід було виробляти ще з часів Ющенка. А може й кравчука. Була можливість сіяти і коноплі на півночі, і бавовну на півдні. але спочатку когоспно-совхозна система не давала розвернутися. а потім ще й мафія підключилася і будь-які корисні починання рубалися під корінь.
в наш час будь-де таке виробництво може бути знищене ракетним ударом.
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27.05.2024 12:17 Відповісти
А як же будівництво заводу по випуску Байрактарів? Чомусь влада не боїться, що його знищать? А що, центр Києва знищений? Чи конче-Заспа?))) Не пишіть фігні про жах кацапських ракет. То лякалки і відмазки для "наріда".
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30.05.2024 11:51 Відповісти
якби Україна не вперлась, цих демократів-толерастів можна було б голими руками брати. Це ж блд, третій рік не можуть питання вирішити! І це ж не Зе влада під орудою "Козиря"!
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27.05.2024 11:32 Відповісти
А может Западу чего то другого не хватает? Нарример яиц или желания? Почему то быдлокацапы все наладили и вчетверо дешевле чем на Западе
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27.05.2024 11:35 Відповісти
Всього там вистачає, це все кремлівська пропаганда що не вистачає!
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27.05.2024 11:35 Відповісти
Деякі вірять 😁
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27.05.2024 11:47 Відповісти
Зелені шмарклі, а шо там з "Павлоградський хімічний завод", скільки днів на тиждень працював у 2020-2021 роках ??
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27.05.2024 12:37 Відповісти
https://texty.org.ua/fragments/100723/vlada-zupynyla-finansuvannya-zavodu-sho-vyroblyaye-raketne-palyvo-dlya-oborony/
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27.05.2024 12:39 Відповісти
А чеого в Венгрии будут строить завод Рейнметалла? Стройте сразу на болотах - зачем усложнять логистику?
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27.05.2024 12:44 Відповісти
Балабол юдейський Зєльцман, який обіцяв шашлики в 22 році, а в 23 - мільйон дронів. А в 24 - зроблені укріплення на Сході. Він не обіцяє\ в два роти, а дає 10% від обіцяного? Чи війна в Чехії?
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30.05.2024 11:48 Відповісти
- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!

(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
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27.05.2024 13:12 Відповісти
Ага тоді ось це що? Так немає зброї аж продавати неохота да?

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27.05.2024 13:14 Відповісти
Так ми ж не хочемо купувати, ми хочемо на шару. Ми навіть у своїх виробників не купуємо. Чекаємо, доки наші волонтери гроші назбирають на дрони. "Мульйон" дронів де? Закупили вже?
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27.05.2024 14:08 Відповісти
до чого тут гроші? я статтю коментую, а не хотелкі зехілянтів, а в статті пишуть - то нема сировини, то нема працівників, то мало виробляють, аж в тричі меньше Китаю з парашею а сукупно за чотори роки 70% зброї продали саме західні партнери, в тому числі і в Україну
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27.05.2024 15:21 Відповісти
Ще раз: в України немає грошей на купівлю зброї. Україна хоче, щоб їй давали зброю безкоштовно. З якої радості? Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? І, нарешті: а що, Україні потрібні авіаносці чи підводні човни? Приватні компанії продають зброю тим, хто за неї платить - для чого ви цю табличку тут розмістили? Що вона має символізувати? Серйозно, що?
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30.05.2024 11:45 Відповісти
Якщо в вас пам'ять коротка - то до лікаря зверниться
Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? - так і дуже багато, дуже багато, починаючи з роззброєння ЯЗ, що навіть перевести в грошовий еквівалент неможливо і закінчюючи, мільйардами допомоги в різноманітні держави за різноманітними подіями (землетруси в Туречинні та на Балканах, пожежі по всій Європі та інш.) в тому числі й військовими - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96 Македонії в 1994 та 2001 та в https://periodicals.karazin.ua/politology/article/download/3365/2938/ Грузії 2008
Що незрозуміло на рахунок таблиці яку я навів? Чи ви ідіотом вирішіили прикинутись? Десь на всю статтю є хоча б одне слово - про безкоштовно? Може досить крутити словами як ті журнашлюги, що ллють лайно та сечу в очі людям, зброї немає але за 5 років ми її продали аж піздець скільки
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30.05.2024 16:57 Відповісти
Я був в Тетово в Македонії, не потрібно мені про ці гелікоптери розказувати, Ок? Вся Македонія знає, скільки коштували гелікоптери, хоч і дякує нам за них. Мова про те, що зброя є, але, в України немає грошей на зброю. Що неясно? За ліквідацію ЯО Україна отримала гроші від США, на яку суму ми погодилися - це інше питання. При чому землетруси до продажу зброї? При чому тут пожежі? Ви навели табличку з сумами проданої зброї - і що? Нам по трібно небагато специфікацій - арта, ППО, бронетехніка, тощо. А найбільше по сумах займає авіація і ВМС. І, контракти по зброї виконуються часом десятки років - тобто, підводні човни для Австралії США і Британія будуть продавати ще багато років, хоч контракту вже два роки. І суми цих продажів відображаються і будуть відображатися в табличках ще роки і роки. І, ви коментуєте статтю про те, що в ЄС немає порохових заводів табличкою сум грошових продажів зброї країнами світу. Ще раз: для чого ви цю табличку тут розмістили? Що вона має символізувати?
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02.06.2024 12:35 Відповісти
Зазвичай коли обісрався - мовчки підтирають дупу, до чого пожежі та до чого землетруси?
Тож Ваши слова Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? піздьож? - піздьож
Бо я навів факти що так - надавала, багато чого безкоштовно, і навіть у військові роки маючи проблеми з грошима продовжує надавати допомогу тій же Турції при землетресах та пан преЗедент грозився копійкою Газі, навів вам посилання, де мова саме про військову допомогу, якщо цивільна неподобається, частина якої також надавалась безкоштовно, а що я почув у відповідь - бла бла бла...
Зі статті - "Євросоюз не зміг наростити виробництво через дефіцит тротилу та інших вибухових речовин, тому не поставив Україні один мільйон снарядів до березня 2024 року." піздьож? - піздьож
Бо я навів знов таки ж факт - табличку яку намалював не я і символізує вона що той же Євросоюз з 2019 по 2023 рр експортував 27,2% від загального світового обсягу єкспорту озброєння і якщо там такі проблеми з тротилом та виробництвом то як вони обійшли Китай та расею з їх 16,3%?
А ось https://www.defense-aerospace.com/europes-155mm-ammo-stocks-where-they-should-be-and-how-to-get-there/ стаття вже реального аналізу хто скільки і чого може в тій самій Європі.
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02.06.2024 14:33 Відповісти
Я перефразую: Україна давала безкоштовно зброю комусь за 33 роки свого існування, постійно входячи при цьому в десятку світових продавців зброї? Захід заробляє не на снарядах, це копійки. Продає кораблі і підводні човни, літаки і системи ППО, захищені засоби зв'язку і високотехнологічну зброю. Вона коштує захмарно багато! От це все і дає цифри з вашої таблички! А на снаряди, патрони та постріли з РПГ там припадає лише кілька відсотків вартості. А ми хочемо мільйон снарядів на рік лише калібру 155 мм! І ще зо два мільйони інших калібрів. І, де їх взяти?
https://mil.in.ua/uk/news/u-ssha-vygotovlyayut-24-tysyachi-155-mm-snaryadiv-v-misyats/#google_vignette
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/poljaki_za_rik_robljat_155_mm_snarjadiv_na_dekilka_dniv_vijni_i_bjut_na_spoloh_cherez_virobnitstvo_bojepripasiv-13896.html
Я теж вмію вставляти посилання на статті))) Особливо, якщо це статті з сайтів, які багато років займаються інформуванням в секторі оборони та проблем ЗСУ. І, намалюйте мені табличку виробників пороху в світі, ок? У вас це неслабо виходить)))

От я таку, наприклад, табличку знайшов))). І що? Це щось міняє?
Ще раз: Захід здебільшого виробляє не ту зброю, якої ми потребуємо, а таку, як ми потребуємо, вже майже не робить. І, проблеми з порохами сьогодні в усьому світі, і це сильно стримує виробництво найбільш необхідних нам ***********. Чехи знайшли снаряди для нас не на Заході, а на Сході і Півдні, Захід їх просто не має фізично в таких кількостях.
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03.06.2024 10:33 Відповісти
А це вам про порох і виробництво зброї Європою:
https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/8/712131/
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03.06.2024 10:45 Відповісти
ви мабуть фанат зеленського з його шоу насміши там коміка чи смішного, а мені якось не смішно, а давайте я щось перефразую та подескутуємо? Посилатись на ресурс, який посилається на інший ресурс який посилається на третій ресурс - слова виробників зброї це прям моцно, що вам ще скаже виробник зброї? В нас все ОК, сировини як гівна, робітники всі на місцях, заводи в три зміни працюють та ще й готові скинути ціну? Ви мабуть наївний як мій малолітній син який щось почув в мультику й вважає що то правда. Я відкрию вам всесвітню таємницю - усім крутить бабло, не ***** чи Байден, а бабло. Журналісти кажуть що є нестача пороху? то читайте по літерах, виробники зброї, зі своїми лобістами кажуть вам відкритим текстом - МИ ХОЧЕМО БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ крапка і саме це іллюструє скріншот який я видрав з якогось ресурсу, де цифри навіть не збігаються. 2+2 скласти це вам не канал Г+Г подивитись тількі-но США виділили гроші з бюджету та в Європі нашкребли тут тобі на - новина, пороху нема, тротіл ізсяк, заводи стоять, фахівців нема "шеф все пропало"
А ви мені посиланя на посилання з посиланням, да в мене в пік продажів склади забиті були аж тріщали, а мої менеджери всіх клієнтів в чергу ставили, ту саму пісню співаючи мовляв сировина десь поділась, зараз з китаю веземо, а ось особисто вам, останне від серця відриваємо але трішки дорожче... - це зветься бізнес!
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05.06.2024 02:50 Відповісти
Україна не налагодила власного виробництва і не має грошей на купівлю зброї. Тупа кончена жертва, яка хоче, щоб їй на шару хтось купив дорогі і дефіцитні речі. Так зрозуміліше? НАМ НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН, зрозуміло? Виробництво зброї - це бізнес, і вони повинні хотіти більше грошей. А не задовільняти забаганки якоїсь захланної України, яка сама розпродала все, що в неї було - зрозуміло? І ніякі таблички не змінять цього факту, і ваші образи на світових виробників зброї їм до сраки - зрозуміло?
А Зєльцман - дебіл і зрадник, який в 2019 році скоротив ракетну програму, а в 2020 закрив унікальний павлоградський завод, який виробляв ракетне паливо. І чомусь вже чотири роки ми не можемо його реанімувати. Малюйте таблички просраних можливостей, проданої за кордон Україною зброї і зрадницьких рішень, які знищили нашу оборонку напередодні повномасштабки, а не переводьте стрілки на "поганий Захід". Зрозуміло?
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11.06.2024 12:52 Відповісти
в статті як і моїх коментарях немає жодного слова "на шару", "всі нам винні", "дайте безкоштовно", "поганий захід" - ЖОДНОГО, то все ваші хворі фантазії, то йдить з цими фантазіями слідом за російским кораблем або до лісу, чи звідкілля ви там, бо спиричатись більше немає бажання
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11.06.2024 20:56 Відповісти
Окей, я пішов, бо "спиричатися" я теж не маю бажання.
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13.06.2024 13:25 Відповісти
Ищут не могут найти... Позор! Если бы этот плешивый путлер напал на НАТО, а они бы совещались месяца 2-3, то у него получилось бы "европейское турне".
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27.05.2024 13:44 Відповісти
ох і союзнички нам дісталися! маючи трильйони ввп бути такими пасивними страусами!
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27.05.2024 14:23 Відповісти
і не кажіть! Будують дороги і автостради, замість того, щоб будувати порохові заводи!))))
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02.06.2024 12:37 Відповісти
 
 