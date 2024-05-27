Європейським виробникам не вистачає тротилу та інших вибухових речовин для виготовлення снарядів і ракет, - The Economist

Євросоюз не зміг наростити виробництво через дефіцит тротилу та інших вибухових речовин, тому не поставив Україні один мільйон снарядів до березня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

"Щоб досягти мети щодо виробництва двох мільйонів снарядів до кінця 2025 року, Європі потрібно більше вибухових речовин. Кожен артилерійський снаряд, пише видання, начинений 10,8 кг фугасної вибухової речовини, як-от тротил, октоген або гексоген. Інші боєприпаси вимагають ще більше: наприклад, фугасна боєголовка ракети Storm Shadow важить близько 450 кг", - йдеться в матеріалі.

При цьому зазначається. що це пов'язано з впавшим попитом на зброю після завершення холодної війни. Через це багато європейських виробників вибухових речовин згорнути свою діяльність та закрити підприємства.

Проблеми з виробництвом

"Останній великий виробник тротилу у Європі розташований на півночі Польщі. В інших країнах багато державних об'єктів були або приватизовані, або законсервовані. Протягом десятиліть їхнє виробництво було орієнтоване на мирний час. В результаті в ланцюжку поставок залишається дуже мало резервів для задоволення попиту, що зростає", - розповідають журналісти Economist.

Для того, щоб відновити роботу законсервованих заводів потрібен час з огляду на необхідність переоснащення та ремонту підприємств. При цьому від трьох до семи років може тривати будівництво підприємства з нуля.

Як приклад, видання наводить компанію Rheinmetall, яка анонсувала будівництво комплексу з виробництва вибухових речовин в Угорщині. Саме виготовлення вибухівки розпочнеться лише у 2027 році. Багато правил безпеки та охорони довкілля також можуть перешкоджати розширенню потужностей.

Нестача кадрів

"Виробники вибухових речовин також стикаються з нестачею кваліфікованих робітників: досвідчені співробітники виходять на пенсію, а з молоді "мало хто мріє працювати з вибуховими речовинами". Постачання критично важливої сировини також знаходяться під загрозою. На тлі цих труднощів деякі постачальники боєприпасів шукають вибухові речовини за кордоном, зокрема в Індії та Японії", - зазначають журналісти Economist.

Нагадаємо, напередодні аналітики Sky News заявили, що Росія має змогу втричі швидше виробляти артилерійські снаряди та в чотири рази дешевше у порівнянні з країнами Заходу.

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