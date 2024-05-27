Європейським виробникам не вистачає тротилу та інших вибухових речовин для виготовлення снарядів і ракет, - The Economist
Євросоюз не зміг наростити виробництво через дефіцит тротилу та інших вибухових речовин, тому не поставив Україні один мільйон снарядів до березня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.
"Щоб досягти мети щодо виробництва двох мільйонів снарядів до кінця 2025 року, Європі потрібно більше вибухових речовин. Кожен артилерійський снаряд, пише видання, начинений 10,8 кг фугасної вибухової речовини, як-от тротил, октоген або гексоген. Інші боєприпаси вимагають ще більше: наприклад, фугасна боєголовка ракети Storm Shadow важить близько 450 кг", - йдеться в матеріалі.
При цьому зазначається. що це пов'язано з впавшим попитом на зброю після завершення холодної війни. Через це багато європейських виробників вибухових речовин згорнути свою діяльність та закрити підприємства.
Проблеми з виробництвом
"Останній великий виробник тротилу у Європі розташований на півночі Польщі. В інших країнах багато державних об'єктів були або приватизовані, або законсервовані. Протягом десятиліть їхнє виробництво було орієнтоване на мирний час. В результаті в ланцюжку поставок залишається дуже мало резервів для задоволення попиту, що зростає", - розповідають журналісти Economist.
Для того, щоб відновити роботу законсервованих заводів потрібен час з огляду на необхідність переоснащення та ремонту підприємств. При цьому від трьох до семи років може тривати будівництво підприємства з нуля.
Як приклад, видання наводить компанію Rheinmetall, яка анонсувала будівництво комплексу з виробництва вибухових речовин в Угорщині. Саме виготовлення вибухівки розпочнеться лише у 2027 році. Багато правил безпеки та охорони довкілля також можуть перешкоджати розширенню потужностей.
Нестача кадрів
"Виробники вибухових речовин також стикаються з нестачею кваліфікованих робітників: досвідчені співробітники виходять на пенсію, а з молоді "мало хто мріє працювати з вибуховими речовинами". Постачання критично важливої сировини також знаходяться під загрозою. На тлі цих труднощів деякі постачальники боєприпасів шукають вибухові речовини за кордоном, зокрема в Індії та Японії", - зазначають журналісти Economist.
Нагадаємо, напередодні аналітики Sky News заявили, що Росія має змогу втричі швидше виробляти артилерійські снаряди та в чотири рази дешевше у порівнянні з країнами Заходу.
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Багато правил безпеки та охорони довкілля також можуть перешкоджати розширенню потужностей.
В цей час русня готувалась до великої війни.
А от прийняти наприклад консенсусне рішення на розширення такого виробництва з урахуванням того, що фактично в кожній країні ЄС у владі є путінолюби - оце ще одна причина.
Бо як тільки мова йде про збільшення військового виробництва, такі діячі відразу розповідають як це невигідно для країни. (щось по титипу цього: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги(с)) - демократія.
На росії таких перешкод немає.
Якщо Засраша нападе на країну НАТО ,(цього не буде звісно бо ***** хоча й шизонуте але не самовбивця), тоді побачите як "немає снарядів, ракет" та іньшої зброї у ЄС.
Якщо Засраша нападе на країну НАТО ,(цього не буде звісно бо ***** хоча й шизонуте але не самовбивця), тоді побачите як "немає снарядів, ракет" та іньшої зброї у ЄС.
Вони не містять наркотик!
Але нам важливіший КАНАБІС!!!
в наш час будь-де таке виробництво може бути знищене ракетним ударом.
(М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? - так і дуже багато, дуже багато, починаючи з роззброєння ЯЗ, що навіть перевести в грошовий еквівалент неможливо і закінчюючи, мільйардами допомоги в різноманітні держави за різноманітними подіями (землетруси в Туречинні та на Балканах, пожежі по всій Європі та інш.) в тому числі й військовими - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96 Македонії в 1994 та 2001 та в https://periodicals.karazin.ua/politology/article/download/3365/2938/ Грузії 2008
Що незрозуміло на рахунок таблиці яку я навів? Чи ви ідіотом вирішіили прикинутись? Десь на всю статтю є хоча б одне слово - про безкоштовно? Може досить крутити словами як ті журнашлюги, що ллють лайно та сечу в очі людям, зброї немає але за 5 років ми її продали аж піздець скільки
Тож Ваши слова Україна за тридцять три роки свого існування щось комусь давала безкоштовно? піздьож? - піздьож
Бо я навів факти що так - надавала, багато чого безкоштовно, і навіть у військові роки маючи проблеми з грошима продовжує надавати допомогу тій же Турції при землетресах та пан преЗедент грозився копійкою Газі, навів вам посилання, де мова саме про військову допомогу, якщо цивільна неподобається, частина якої також надавалась безкоштовно, а що я почув у відповідь - бла бла бла...
Зі статті - "Євросоюз не зміг наростити виробництво через дефіцит тротилу та інших вибухових речовин, тому не поставив Україні один мільйон снарядів до березня 2024 року." піздьож? - піздьож
Бо я навів знов таки ж факт - табличку яку намалював не я і символізує вона що той же Євросоюз з 2019 по 2023 рр експортував 27,2% від загального світового обсягу єкспорту озброєння і якщо там такі проблеми з тротилом та виробництвом то як вони обійшли Китай та расею з їх 16,3%?
А ось https://www.defense-aerospace.com/europes-155mm-ammo-stocks-where-they-should-be-and-how-to-get-there/ стаття вже реального аналізу хто скільки і чого може в тій самій Європі.
https://mil.in.ua/uk/news/u-ssha-vygotovlyayut-24-tysyachi-155-mm-snaryadiv-v-misyats/#google_vignette
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/poljaki_za_rik_robljat_155_mm_snarjadiv_na_dekilka_dniv_vijni_i_bjut_na_spoloh_cherez_virobnitstvo_bojepripasiv-13896.html
Я теж вмію вставляти посилання на статті))) Особливо, якщо це статті з сайтів, які багато років займаються інформуванням в секторі оборони та проблем ЗСУ. І, намалюйте мені табличку виробників пороху в світі, ок? У вас це неслабо виходить)))
От я таку, наприклад, табличку знайшов))). І що? Це щось міняє?
Ще раз: Захід здебільшого виробляє не ту зброю, якої ми потребуємо, а таку, як ми потребуємо, вже майже не робить. І, проблеми з порохами сьогодні в усьому світі, і це сильно стримує виробництво найбільш необхідних нам ***********. Чехи знайшли снаряди для нас не на Заході, а на Сході і Півдні, Захід їх просто не має фізично в таких кількостях.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/8/712131/
А ви мені посиланя на посилання з посиланням, да в мене в пік продажів склади забиті були аж тріщали, а мої менеджери всіх клієнтів в чергу ставили, ту саму пісню співаючи мовляв сировина десь поділась, зараз з китаю веземо, а ось особисто вам, останне від серця відриваємо але трішки дорожче... - це зветься бізнес!
А Зєльцман - дебіл і зрадник, який в 2019 році скоротив ракетну програму, а в 2020 закрив унікальний павлоградський завод, який виробляв ракетне паливо. І чомусь вже чотири роки ми не можемо його реанімувати. Малюйте таблички просраних можливостей, проданої за кордон Україною зброї і зрадницьких рішень, які знищили нашу оборонку напередодні повномасштабки, а не переводьте стрілки на "поганий Захід". Зрозуміло?