Російські засоби РЕБ роблять деякі види високотехнологічного озброєння США неефективними в Україні, - The Washington Post

За інформацією The Washington Post, українським військовим довелося відмовитися від використання деяких видів американської високотехнологічної зброї, оскільки показники їхньої ефективності впали через дії російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначає видання, російські військові глушать системи наведення сучасної західної зброї, наприклад, артилерійських снарядів Excalibur із GPS-наведенням та ракетних систем HIMARS. Приміром, українські військові відмовилися від використання снарядів Excalibur після того, як їхня ефективність за кілька місяців знизилася до менш як 10% влучань у ціль, пише WP.

Таке ж трапилося і з комплексами HIMARS, які в перший рік війни успішно вражали склади боєприпасів та командні пункти за лінією фронту. "Все закінчилося. Росіяни розгорнули засоби РЕБ, відключили супутникові сигнали, і HIMARS стали неефективні. Ця неефективність призвела до того, що все частіше для ураження менш пріоритетних цілей стали використовувати дуже дорогі снаряди", – розповів український військовий.

Як пише видання, ця ситуація підірвала здатність України захищати свою територію і змусила українських чиновників терміново звернутися по допомогу до Пентагону, щоб виробники модернізували зброю.

При цьому співрозмовники WP на умовах анонімності розповіли, що після того, як Україна повідомила про проблему зі снарядами Excalibur, США просто припинили їхнє постачання. Натомість виробник комплексів JDAM надав патч (зміни до програмного забезпечення – ред.), завдяки якому Україна змогла продовжити їх використовувати.

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Представник міністерства оборони США в коментарі виданню також зазначив, що Пентагон знав, що деякі високоточні боєприпаси не впораються з російською РЕБ, тому США працювали з Україною над особливостями тактики та техніки їх застосування.

"Ми тісно співпрацюємо з Пентагоном із цих питань. У разі виникнення технічних проблем ми оперативно інформуємо наших партнерів для вжиття необхідних заходів щодо їх своєчасного вирішення", – заявили у Міноборони України.

Раніше The Washington Post повідомляла, що в перший день російського наступу в Харківській області у ЗСУ вийшли з ладу термінали Starlink, які вони використовують для звʼязку на передовій. Видання стверджувало, що такий збій у роботі терміналів Starlink стався вперше з початку війни.