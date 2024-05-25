Российские средства РЭБ делают некоторые виды высокотехнологичного вооружения США неэффективными в Украине, - The Washington Post
По информации The Washington Post, украинским военным пришлось отказаться от использования некоторых видов американского высокотехнологичного оружия, поскольку показатели их эффективности упали из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечает издание, российские военные глушат системы наведения современного западного оружия, например, артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением и ракетных систем HIMARS. К примеру, украинские военные отказались от использования снарядов Excalibur после того, как их эффективность за несколько месяцев снизилась до менее 10% попаданий в цель, пишет WP.
Такое же случилось и с комплексами HIMARS, которые в первый год войны успешно поражали склады боеприпасов и командные пункты за линией фронта. "Все закончилось. Россияне развернули средства РЭБ, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали неэффективны. Эта неэффективность привела к тому, что все чаще для поражения менее приоритетных целей стали использовать очень дорогие снаряды", - рассказал украинский военный.
Как пишет издание, эта ситуация подорвала способность Украины защищать свою территорию и заставила украинских чиновников срочно обратиться за помощью к Пентагону, чтобы производители модернизировали оружие.
При этом собеседники WP на условиях анонимности рассказали, что после того, как Украина сообщила о проблеме со снарядами Excalibur, США просто прекратили их поставки. Зато производитель комплексов JDAM предоставил патч (изменения в программное обеспечение - ред.), благодаря которому Украина смогла продолжить их использовать.
Представитель министерства обороны США в комментарии изданию также отметил, что Пентагон знал, что некоторые высокоточные боеприпасы не справятся с российской РЭБ, поэтому США работали с Украиной над особенностями тактики и техники их применения.
"Мы тесно сотрудничаем с Пентагоном по этим вопросам. В случае возникновения технических проблем мы оперативно информируем наших партнеров для принятия необходимых мер по их своевременному решению", - заявили в Минобороны Украины.
Ранее The Washington Post сообщала, что в первый день российского наступления в Харьковской области у ВСУ вышли из строя терминалы Starlink, которые они используют для связи на передовой. Издание утверждало, что такой сбой в работе терминалов Starlink произошел впервые с начала войны.
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Україна получила високоточну зброю з запасів, вироблені на початку 2000-х, де встановлювались приймачі GPS покоління IIR, фактично з 90-х років.
Через кілька місяців, США виправлять цю проблему, замінять приймачі і все піде добре.
РЕБ Росії це не супер-технології, це просто забивання ефір шумами на конкретних частотах.
Західні журналісти пишуть неграмотні панічні статті.
Як мене вчили дуже давно, на початку доби отупіння людства за допомогою смартфона приймач ЖоПиЕс шукае сигнали в заданому діапазоні, і "зуб даю" шукає, на всяк випадок, сигнал з землі DGPS, щоб точніше було. І здається росіяни підсовують Екскалібру, або Хаймарсу свій "сусанінський" сигнал типу DGPS, який спотворює суму всих сигналів і снаряд б'є 200 метрів лівіше, або правіше. І все - сотня тисяч долларів дорівнює безплатному снаряду часів другої світової.
Американці попалися в воєнному покері - Путін їм просто заявив, що в нього кожна карта є джокером. І всі домовленності нічого не варті - в тому числі і по Космосу. А там підрив однієї нейтронної боєголовки завалить сотню супутників на орбіті! І буде король не той, у кого найбільший холодильник, а той в кого коза краще доїться.
Тільки забити шумами сам приймач, перегрузити його пропускну можливість.
Коротше, потрібно вибивати потужні станції РЕБ на території кацапії. їх не так багато. Проблемс, дальність.
Станцiя РЕБ сама вказує дорогу до себе, пеленгуй та знищуй.
А ще раніше і лук зі стрілами був передовою зброєю.
Часи змінюються, технології теж.
Якщо ви уважно стежите за новинами. А ви уважно стежите за ними, бо були ж в системі. То помітите, що на початку повномасштабного вторгнення, у створінь, не було такого качества реб. Вони почали з'являтися у них, після року повномасштабної.
По друге. Не маєте бажання дискусії, так в чому проблема? То не відповідайте на повідомлення. Теж мені, цар мля. Не пишіть мені. Корону млять поправ.
I iх нема на факультетах "експресивного танцю африканських народiв" i "iсторii афроамериканського народу США". виключно точнi науки та технологii.
Зараз щодня через вiдкритий байденом кордон iх заходять ТИСЯЧI. Як i кацапiв.
Це не мiгранти, це армiя вторгнення. Тiльки порахованих бiльше 20 мiльйонiв, та хтозна скiльки тих, що перебрели рiчку або пролiзли у дiрки у колючцi.
А "падлюка Трамп" будував стiну (вже майже зруйновану) i обiцяє видворити цю гидоту.
Поливайте його лайном, поливайте.
Розвалять Америку - ви вже наживетеся , як королi.
Вони менi вже аж ОСЬ де !
Не сприймайте на себе, БЛСК.
Таки накипiло, а Ви влучили прям у "яблучко". От i вибухнув.
Косорилi - то найбiльший метастаз раковоi пухлини на iм`я "расея".
Найбiльший...але це тiльки метастаз !
Кацапщина - то реальна пухлина !
Доки вона iснуватиме-смерть людства йтиме по п`ятам за ним.
рашка та іран, давно вже під косорилими. Якщо хочемо щоб закінчилася війна, то треба добре бити економічно по косорилими.
Ви вірно сказали. Ці створіння приїжджають вчитися в країни заходу, на дуже специфічні спеціальності. Щоб потім повернутися до дому, зібрати якусь хрінь і лякати потім весь світ.
Я рахую їх великою проблемою для людства вже. А якщо так і далі буде, то нічого гарного для світу не буде.
Навєдєніє хорошоє, можешь не пережівать
А щоб два рази не вставать - туди ж декілька ракет на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B014 АТ "Кремній ЕЛ" , який є одним з найбільших у рф постачальників військової мікроелектроніки, і виробляє більше 1500 типономіналів комплектуючих військової електроніки. Сто десять кілометрів!!!! Зразу стане майже все виробництво військової елетроніки.
Бо чесно кажучі, вже починає конкретно зайобувати поцифістсько-сцикливий піздьож вашої адміністрації. Вже починаю думати - може адміністрація Трампа буде краще?
Невже за два роки не пойняв?
Навіть якщо мільйон загине, чи варонєж найбнеться (або не буде ні того ні того) все одно кацапи прагнитемуть нас знищити. І не тіко нас, вони хтять усьо в расєю захватит і царствоват
Так що на такій відстані атакамси і не потрібні.
Чи висер трампістського спікера так подіяв? Ласкаво просимо до 73%, жертва ворожих пропагандонів, це пздць............
Пояснюю для дорослих, які поводять себе як діти: якщо Ви дивились американські художні фільми про героїчних борців за справедливість і вважали, що вони такими є в реальності - подивіться на рейтинги Трампа з його до мирних перемовин та з боку України - пересічні американці не хочуть воювати, лише чужими руками (як і пересічні українці, до речі - такі войовничі з диванів!), тому й Байден сказав, що не відправить сюди американську армію - щоб пересічні американські сцикунці не злякались і не побігли голосувати за Трампа, який ціною української території закінчить цю війну за 24 години. Трамп кращий лише для тих, хто вважає, що можна віддати окуповане, щоб українці бильше не гинули (щоправда, на окупованих територіях їх вже ніхто не захистить, але їх і зараз не захистять).
Суспільство країн Заходу боїться, що #уйло на них нападе і буде ядерна війна, в якій багато з них загине, тому Трамп у США має таку шалену підтримку з його закликами зробити все, щоб зупинити війну - байдуже, що ціною територіальних поступок терористу.
Саме тому, що у США - дійсне народовладдя, Байден змушений рахуватися з настроями суспільства.
Я теж хочу, щоб Трамп переміг - тоді з радістю наплюю в очі всім притрушеним довбням, які в нього повірили.
Більшість цивилізованого і недуже світу нинішній статус війни в Україні майже влаштовує. Навіщо робити різкі рухи?
Можливо поступово і схиляться до думки.
А на рахунок " адміністрацій", то що при Байдену, тим більше при Трампу, нинішній пакет допомоги був можливо останній...
Всього 10 рокiв пройшло, а ти вже почав задумуватися : а може нобелiвець-миротворець бабама та його пiдгузник НЕ БАЖАЮТЬ перемоги Украiни ???
Ти ще не думаєш, ти починаєш думати : А МОЖЕ ТОЙ, ХТО ЗНЯВ ЕМБАРГО на летальну зброю для Украiни буде кращим для Украiни ???
Ти взагалi розумiєш, що таке ЕМБАРГО ???
Це ЗАБОРОНА на поставки не тiльки вiд США, а вiд УСЬОГО СВIТУ.
НIХТО у свiтi не мав можливостi допомогти Украiнi - дякуючи ОБАМI та його "сматрящему за Украiною" вiце ПЕРДИзенту байдену.
Ембарго зняв ТРАМП i першим дав ДЖАВЕЛИНи та СТИНГЕРи.
YAHOO...єю з вас, панове !!!
90% цього форуму байдонута i ллє лайно на останню та єдину надiю Украiни.
А Трамп пояснював для довбойобiв, як вiн зупинить вiйну за добу :
посадить за стiл ЗЕлю i *****,
Зелi скаже : пиши все, що заманеться i скiльки хочеш, хоч ТОМАГАВКИ, хоч ТРАЙДЕНТИ, хоч
F-35,хоч авiаносець.
А ******* : якщо завтра до вечора не виведеш вiйська - дам все, що Зеля тут зараз пише.
I крикни своiм холуям, щоб чумайданчик несли бiгом, поки ти не всрався.
А якщо відмивати трампа - то вам на Х, тобто на колишній твитер.
А ваші поради, кому мовчати, чи не мовчати, тут нікому ***** не потрібні.
Далі можеш своє лайно тут не розмазувати, бо модератору тільки роботи добавиш.
Обычные GMLRS ракеты для Хаймарсов вполне себе применяются и регулярно поражают цели.
Другая проблема, что рашисты уже год минимум не создают никаких крупных складов ближе 80 км к линии фронта.
О чем зрадожурналисты... позабыли написать.
Ах, да забув, тож великі гроші, а фінансовий ризик в Україні не в шані. Конверт, кульок, сумка, майно на "жінці, мамі, тещі - підприємниках" і всьо в шоколаді !