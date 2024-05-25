Российские средства РЭБ делают некоторые виды высокотехнологичного вооружения США неэффективными в Украине, - The Washington Post

По информации The Washington Post, украинским военным пришлось отказаться от использования некоторых видов американского высокотехнологичного оружия, поскольку показатели их эффективности упали из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечает издание, российские военные глушат системы наведения современного западного оружия, например, артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением и ракетных систем HIMARS. К примеру, украинские военные отказались от использования снарядов Excalibur после того, как их эффективность за несколько месяцев снизилась до менее 10% попаданий в цель, пишет WP.

Такое же случилось и с комплексами HIMARS, которые в первый год войны успешно поражали склады боеприпасов и командные пункты за линией фронта. "Все закончилось. Россияне развернули средства РЭБ, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали неэффективны. Эта неэффективность привела к тому, что все чаще для поражения менее приоритетных целей стали использовать очень дорогие снаряды", - рассказал украинский военный.

Как пишет издание, эта ситуация подорвала способность Украины защищать свою территорию и заставила украинских чиновников срочно обратиться за помощью к Пентагону, чтобы производители модернизировали оружие.

При этом собеседники WP на условиях анонимности рассказали, что после того, как Украина сообщила о проблеме со снарядами Excalibur, США просто прекратили их поставки. Зато производитель комплексов JDAM предоставил патч (изменения в программное обеспечение - ред.), благодаря которому Украина смогла продолжить их использовать.

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Представитель министерства обороны США в комментарии изданию также отметил, что Пентагон знал, что некоторые высокоточные боеприпасы не справятся с российской РЭБ, поэтому США работали с Украиной над особенностями тактики и техники их применения.

"Мы тесно сотрудничаем с Пентагоном по этим вопросам. В случае возникновения технических проблем мы оперативно информируем наших партнеров для принятия необходимых мер по их своевременному решению", - заявили в Минобороны Украины.

Ранее The Washington Post сообщала, что в первый день российского наступления в Харьковской области у ВСУ вышли из строя терминалы Starlink, которые они используют для связи на передовой. Издание утверждало, что такой сбой в работе терминалов Starlink произошел впервые с начала войны.