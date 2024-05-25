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Новости Война
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Российские средства РЭБ делают некоторые виды высокотехнологичного вооружения США неэффективными в Украине, - The Washington Post

зсу

По информации The Washington Post, украинским военным пришлось отказаться от использования некоторых видов американского высокотехнологичного оружия, поскольку показатели их эффективности упали из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечает издание, российские военные глушат системы наведения современного западного оружия, например, артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением и ракетных систем HIMARS. К примеру, украинские военные отказались от использования снарядов Excalibur после того, как их эффективность за несколько месяцев снизилась до менее 10% попаданий в цель, пишет WP.

Такое же случилось и с комплексами HIMARS, которые в первый год войны успешно поражали склады боеприпасов и командные пункты за линией фронта. "Все закончилось. Россияне развернули средства РЭБ, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали неэффективны. Эта неэффективность привела к тому, что все чаще для поражения менее приоритетных целей стали использовать очень дорогие снаряды", - рассказал украинский военный.

Как пишет издание, эта ситуация подорвала способность Украины защищать свою территорию и заставила украинских чиновников срочно обратиться за помощью к Пентагону, чтобы производители модернизировали оружие.

При этом собеседники WP на условиях анонимности рассказали, что после того, как Украина сообщила о проблеме со снарядами Excalibur, США просто прекратили их поставки. Зато производитель комплексов JDAM предоставил патч (изменения в программное обеспечение - ред.), благодаря которому Украина смогла продолжить их использовать.

Также смотрите: HIMARS уничтожает российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Представитель министерства обороны США в комментарии изданию также отметил, что Пентагон знал, что некоторые высокоточные боеприпасы не справятся с российской РЭБ, поэтому США работали с Украиной над особенностями тактики и техники их применения.

"Мы тесно сотрудничаем с Пентагоном по этим вопросам. В случае возникновения технических проблем мы оперативно информируем наших партнеров для принятия необходимых мер по их своевременному решению", - заявили в Минобороны Украины.

Ранее The Washington Post сообщала, что в первый день российского наступления в Харьковской области у ВСУ вышли из строя терминалы Starlink, которые они используют для связи на передовой. Издание утверждало, что такой сбой в работе терминалов Starlink произошел впервые с начала войны.

Автор: 

боеприпасы (2334) Пентагон (1449) США (26542) Starlink (117) HIMARS (286) РЭБ (128)


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Топ комментарии
+25
просто деякі сцикливі саливони у адміністрації Байдена чи то серуть під себе, чи то щось хочуть роздивитись в очах путіна. Підказую - до https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B019 Брянського електромеханічного заводу , який є провідним виробником комплексів радіоелектронної боротьби "Красуха-2", Красуха-4", СПН-4 та інші, всього 110 км від кордону у Новгоро-Сіверському районі. ATACMS з моноблочною б\ч долітає аж із-за Шостки. Пів-десятка ракет - і половини РЕБу у кацапів нема, також не буде станцій радіоконтролю та радіотехнічної розвідки, систем прийому та обробки супутникової інформації, а ще складових частин літакових бортових радіолокаційних станцій.
А щоб два рази не вставать - туди ж декілька ракет на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B014 АТ "Кремній ЕЛ" , який є одним з найбільших у рф постачальників військової мікроелектроніки, і виробляє більше 1500 типономіналів комплектуючих військової електроніки. Сто десять кілометрів!!!! Зразу стане майже все виробництво військової елетроніки.
Бо чесно кажучі, вже починає конкретно зайобувати поцифістсько-сцикливий піздьож вашої адміністрації. Вже починаю думати - може адміністрація Трампа буде краще?
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25.05.2024 01:53
+8
І це наше щастя… з іх безлімітним запасом грошей, вони могли бути найтехнологічнішою і найрозвиненішою краіною у світі, але все ж таки вони тупі і відсталі
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25.05.2024 00:23
+6
Хто сказав що то кацапке реб? То сто відсотків жовтих, косорих створінь. У кацапів мізок не вистачить.
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25.05.2024 00:38
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Правила форума Совет форумчан
А як же санкції? Мабуть працюють в зворотньому порядку?!🤔
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25.05.2024 00:20 Ответить
Зараз в США третє покоління приймачів GPS, в 8 разів менш чутливе до забивання шумами.

Україна получила високоточну зброю з запасів, вироблені на початку 2000-х, де встановлювались приймачі GPS покоління IIR, фактично з 90-х років.

Через кілька місяців, США виправлять цю проблему, замінять приймачі і все піде добре.

РЕБ Росії це не супер-технології, це просто забивання ефір шумами на конкретних частотах.

Західні журналісти пишуть неграмотні панічні статті.
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25.05.2024 06:25 Ответить
Трохи про орієнтування по GPS.
Як мене вчили дуже давно, на початку доби отупіння людства за допомогою смартфона приймач ЖоПиЕс шукае сигнали в заданому діапазоні, і "зуб даю" шукає, на всяк випадок, сигнал з землі DGPS, щоб точніше було. І здається росіяни підсовують Екскалібру, або Хаймарсу свій "сусанінський" сигнал типу DGPS, який спотворює суму всих сигналів і снаряд б'є 200 метрів лівіше, або правіше. І все - сотня тисяч долларів дорівнює безплатному снаряду часів другої світової.
Американці попалися в воєнному покері - Путін їм просто заявив, що в нього кожна карта є джокером. І всі домовленності нічого не варті - в тому числі і по Космосу. А там підрив однієї нейтронної боєголовки завалить сотню супутників на орбіті! І буде король не той, у кого найбільший холодильник, а той в кого коза краще доїться.
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25.05.2024 09:38 Ответить
Воєнному GPS неможливо підсунити фейкову локацію.

Тільки забити шумами сам приймач, перегрузити його пропускну можливість.
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25.05.2024 10:34 Ответить
100%
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25.05.2024 15:55 Ответить
Так таки так !!!
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25.05.2024 07:23 Ответить
Те що кацапи тупі і відсталі не виключає того факту, що все таки в них є спеціалісти і деякі технологіі.
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25.05.2024 00:21 Ответить
І це наше щастя… з іх безлімітним запасом грошей, вони могли бути найтехнологічнішою і найрозвиненішою краіною у світі, але все ж таки вони тупі і відсталі
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25.05.2024 00:23 Ответить
В клітці навіть золотій якось соловейку не співається - рушій наукового прогресу це можливість сказати опоненту шо він дурень без наслідків які за тим послідують , а в недемократичних країнах вождю може збрести в голову шо якась галузь науки не така або вона не по "скрепному" шось вивчає ( і в результаті бабосів на науку море - а наука буксує і відстає шо яскраво довів совок і Китай доводить ).
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25.05.2024 01:08 Ответить
На всяку гидоту вони таки найрозвинутiшi в свiтi
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25.05.2024 18:09 Ответить
Да что такое РЭБ это мощный генератор который создает помехи. В чем проблема их создавать?н
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25.05.2024 00:28 Ответить
Ну беріть і на своїй кухні робіть - як донора деталей можете спочатку мікрохвілівку розібрати ( там магнетрон всередені є ).
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25.05.2024 01:11 Ответить
Создавать не проблема. Проблема в известных законах быстрого поглощения энергии радиоволн в зависимости от расстояния от излучателя и побочных эффектах влияния большой мощности излучения в диапазоне GNSS на живые организмы.
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25.05.2024 01:35 Ответить
Добавимо підстілаючу повехню, погодні умови. Ящо нам неприцільно ставити перешкоди по амплітуді та частоті сигналу то зв"язку не буде зовсім. Потрібно вираховувати та знищувати самі станції РЕБ, хочаб у прифронтовій полосі. Сарлінки кацапи можуть глушити зі своєї території на ті супутники , котрі пролітають над територією ЛБЗ. Можно вносити просто додаткові сигнали з дискретністю передавача старлінку, що не дозволить нормальний прийом сигналу.
Коротше, потрібно вибивати потужні станції РЕБ на території кацапії. їх не так багато. Проблемс, дальність.
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25.05.2024 03:41 Ответить
I заборона, накладена найкращим другом тутешнiх форумчан дiдом байдуном.
Станцiя РЕБ сама вказує дорогу до себе, пеленгуй та знищуй.
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25.05.2024 18:14 Ответить
Хто сказав що то кацапке реб? То сто відсотків жовтих, косорих створінь. У кацапів мізок не вистачить.
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25.05.2024 00:38 Ответить
Кацапи влаштували нещодавні потужні спалахи на Сонці, і сонячний вітер від спалахів тимчасово заблокував інтернет від Старлінк
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25.05.2024 00:49 Ответить
Після повідомлення про посадку північнокорейських космонавтів на "нічну" сторону Сонця, все інше якось уже не "вражає" ...
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25.05.2024 14:23 Ответить
Окремих батальйонів РЕБ було багато ще армії срср, а потім орки, на відміну від всіх інших, розвивали цей напрямок.
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25.05.2024 08:16 Ответить
Те що було багато у них того брухту, то зрозуміло. Але то був брухт. Системи які зараз є у них, не думаю що зроблені, рлзроблені ними.
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25.05.2024 11:48 Ответить
В свій час довелося бути в цій системі і це не був брухт. А ви вважаєте що вони чмоні в справі РЕБ і РТР? І у Вас є знання в цьому плані? Чи Ви просто так вважаєте безпричинно?
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25.05.2024 12:01 Ответить
Ви самі відповіли на своє питання. Ви в свій час були в цій системі. В свій час.
А ще раніше і лук зі стрілами був передовою зброєю.
Часи змінюються, технології теж.
Якщо ви уважно стежите за новинами. А ви уважно стежите за ними, бо були ж в системі. То помітите, що на початку повномасштабного вторгнення, у створінь, не було такого качества реб. Вони почали з'являтися у них, після року повномасштабної.
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25.05.2024 16:50 Ответить
А Ви бачили наживо їхні колони БТГ? Моє містечко , в якому був штаб їхньої 1 -ї армїї було заставлене різною технікою,була і артилерійська розвідка і ртр реб. Спочатку був інет і можно було це нове ідентифікувати.Просто в тих умовах постійної передислокації на захід не було необхідності в застосуванні такої техніки. Коли війна стала позиційною то все змінилося. В 2008 наказом вся така радянська техніка була знята з озброєння і створено цілу гамму нової. Звісно, війна штовхає прогрес ВПК, і не треба вважати ворога який планомірно рухається вперед якимись дебілами для яких все робить КНР. І будь ласка не пишіть мені свої ефемерності не основані на профільній військовій освіті.
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25.05.2024 19:14 Ответить
По перше. Одягніть окуляри, і прочитайте мої повідомлення ще раз, а потім ще. Істоти, це не означає що вони не тупі. Більше того, вони вчаться, і добре вчаться в деяких моментах.
По друге. Не маєте бажання дискусії, так в чому проблема? То не відповідайте на повідомлення. Теж мені, цар мля. Не пишіть мені. Корону млять поправ.
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25.05.2024 20:27 Ответить
Цих косорилих вже пiвамерики - i це тiльки студентiв, якi вчаться ДУЖЕ СТАРАННО .
I iх нема на факультетах "експресивного танцю африканських народiв" i "iсторii афроамериканського народу США". виключно точнi науки та технологii.
Зараз щодня через вiдкритий байденом кордон iх заходять ТИСЯЧI. Як i кацапiв.
Це не мiгранти, це армiя вторгнення. Тiльки порахованих бiльше 20 мiльйонiв, та хтозна скiльки тих, що перебрели рiчку або пролiзли у дiрки у колючцi.
А "падлюка Трамп" будував стiну (вже майже зруйновану) i обiцяє видворити цю гидоту.
Поливайте його лайном, поливайте.
Розвалять Америку - ви вже наживетеся , як королi.
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25.05.2024 18:47 Ответить
Я дико перепрошую. А де я взагалі про Америку в своєму повідомленні написав. Тим більше про Трампа?
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25.05.2024 20:29 Ответить
,Так i я не про Трампа з Америкою, а про косорилих.
Вони менi вже аж ОСЬ де !
Не сприймайте на себе, БЛСК.
Таки накипiло, а Ви влучили прям у "яблучко". От i вибухнув.
Косорилi - то найбiльший метастаз раковоi пухлини на iм`я "расея".
Найбiльший...але це тiльки метастаз !
Кацапщина - то реальна пухлина !
Доки вона iснуватиме-смерть людства йтиме по п`ятам за ним.
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26.05.2024 02:46 Ответить
На рахунок Трампа, я не раз тут писав. Що Трамп кандидат в президенти, і Трамп президент, це різні люди. При Трампі, Україні будуть меньше виділяти грошей, але буде набагато більше зброї. Це не демократи, що зброю треба випрашувати.
рашка та іран, давно вже під косорилими. Якщо хочемо щоб закінчилася війна, то треба добре бити економічно по косорилими.
Ви вірно сказали. Ці створіння приїжджають вчитися в країни заходу, на дуже специфічні спеціальності. Щоб потім повернутися до дому, зібрати якусь хрінь і лякати потім весь світ.
Я рахую їх великою проблемою для людства вже. А якщо так і далі буде, то нічого гарного для світу не буде.
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27.05.2024 01:05 Ответить
вообще Старлинк планировался как гражданская система, то есть ей пользуются гражданские, обычные люди, поэтому если соседние страны отбирают трафик у спутника, спутников, или его глушат каким-то образом то тут уже какие-то решения принимать нужно, использовать централизованные выделенные мосты и по ним прогонять, или с задних, боковых частей зоны больше передавать. Если бы это были выделенные спутники только для Украины, которые работают только в зоне Украины, тогда да, а так уж извините, работают как есть. Или увеличивайте кол-во спутников над зоной, чтобы расширить сигнал, или передавайте под другими углами от зоны, и переадресовывайте, нужно пробовать, решение само не появится по себе. Но, то что условия меняются и есть какие-то новые преграды - помехи в работе, которые не учитывались при создании это да, такое возможно. Откуда мы знаем, есть автонаведение или корректировка на цель при помехах у хаймарс или планирующей GLSDB? нам это неизвестно. Но то, что спутники военные нужны, это известно, могли и выделить парочку для резерва и работы системы, заодно и протестировали бы. Или это просто про*бы так свои прикрывают, такое также возможно.
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25.05.2024 01:09 Ответить
Товаріщь шпіьон, чтотві хатіте узнать про " автонавєдєніє хаймарс ілі планірующей GLSDB?"
Навєдєніє хорошоє, можешь не пережівать
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25.05.2024 01:18 Ответить
До чого тут *старлінк*?
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25.05.2024 02:28 Ответить
просто деякі сцикливі саливони у адміністрації Байдена чи то серуть під себе, чи то щось хочуть роздивитись в очах путіна. Підказую - до https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B019 Брянського електромеханічного заводу , який є провідним виробником комплексів радіоелектронної боротьби "Красуха-2", Красуха-4", СПН-4 та інші, всього 110 км від кордону у Новгоро-Сіверському районі. ATACMS з моноблочною б\ч долітає аж із-за Шостки. Пів-десятка ракет - і половини РЕБу у кацапів нема, також не буде станцій радіоконтролю та радіотехнічної розвідки, систем прийому та обробки супутникової інформації, а ще складових частин літакових бортових радіолокаційних станцій.
А щоб два рази не вставать - туди ж декілька ракет на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B014 АТ "Кремній ЕЛ" , який є одним з найбільших у рф постачальників військової мікроелектроніки, і виробляє більше 1500 типономіналів комплектуючих військової електроніки. Сто десять кілометрів!!!! Зразу стане майже все виробництво військової елетроніки.
Бо чесно кажучі, вже починає конкретно зайобувати поцифістсько-сцикливий піздьож вашої адміністрації. Вже починаю думати - може адміністрація Трампа буде краще?
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25.05.2024 01:53 Ответить
Ну вони сцуть що кацапи почну крошити їх угруповування розвід супутників, так після цього можна буде забути про будь чиї космічні програми, адже після такого наша планета буде огорнута поясом космічного сміття, але пуйло може псіхануть.
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25.05.2024 02:27 Ответить
от зараз про "крошити" було так смішно, що аж десь у глибоких чимбарях репнув батут.

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25.05.2024 02:46 Ответить
Це ще дурніше ніж казати, шо якби не ******* по кацапам то не прилитіло у відповідь. Шановний, вони один хєр роблять своє, їм на все *****.
Невже за два роки не пойняв?
Навіть якщо мільйон загине, чи варонєж найбнеться (або не буде ні того ні того) все одно кацапи прагнитемуть нас знищити. І не тіко нас, вони хтять усьо в расєю захватит і царствоват
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25.05.2024 07:27 Ответить
Я звичайно вибачаюсь, бо не експерт, але у нас як би там не було виробляють ( можете не мільйони) але все таки достатньо дронів, щоб запустити пару тройку сотень одночасно на той завод. І якщо навіть з пару десятків попаде то горіти буде добре. Особливо якщо і напалму добавити)
Так що на такій відстані атакамси і не потрібні.
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25.05.2024 07:10 Ответить
якщо ви не в курсі, то я вас трохи розчарую. На "Кремній Ел" вже було чотири дронові атаки, починаючи ще з серпня минулого року. І ви щось чули, про те що це виробництво рохєрачили??? Отож бо. Це вам не трансформаторне поле підстанції або нафтопереробний завод, де все горить від одного дрона з б/ч у 60 кілограмів.
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25.05.2024 07:30 Ответить
Дрон з 20-тю кілограмами вибухівки проти даху цеху із плит ЖБК - це укус комара через скло.
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25.05.2024 09:45 Ответить
Вже б Нептуни переробили і влупили!!!
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25.05.2024 07:12 Ответить
А вони думали що краще і швидше виклянчити ядреную бомбу у Макрона чи у сонного дедушки Байдена. Бо самі нічого зробити крім шаурми і шашличків не можуть!
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25.05.2024 09:49 Ответить
Це ж про того самого Трампа, який постійно https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A лякає Третьою світовою війною () і https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A закликає до перемовин , на яких збирається ?

Чи висер трампістського спікера так подіяв? Ласкаво просимо до 73%, жертва ворожих пропагандонів, це пздць............
Пояснюю для дорослих, які поводять себе як діти: якщо Ви дивились американські художні фільми про героїчних борців за справедливість і вважали, що вони такими є в реальності - подивіться на рейтинги Трампа з його до мирних перемовин та з боку України - пересічні американці не хочуть воювати, лише чужими руками (як і пересічні українці, до речі - такі войовничі з диванів!), тому й Байден сказав, що не відправить сюди американську армію - щоб пересічні американські сцикунці не злякались і не побігли голосувати за Трампа, який ціною української території закінчить цю війну за 24 години. Трамп кращий лише для тих, хто вважає, що можна віддати окуповане, щоб українці бильше не гинули (щоправда, на окупованих територіях їх вже ніхто не захистить, але їх і зараз не захистять).
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25.05.2024 09:05 Ответить
долвгий спіч ні про що. Нагадаю вам, що у США не єрмакратія, там є Сенат і Конгрес.
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25.05.2024 09:11 Ответить
Спеціально для тих, хто читає лише написи на парканах:
Суспільство країн Заходу боїться, що #уйло на них нападе і буде ядерна війна, в якій багато з них загине, тому Трамп у США має таку шалену підтримку з його закликами зробити все, щоб зупинити війну - байдуже, що ціною територіальних поступок терористу.
Саме тому, що у США - дійсне народовладдя, Байден змушений рахуватися з настроями суспільства.
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25.05.2024 11:50 Ответить
спеіально для тих, хто не розуміє з першого разу, нагадую - що у США не єрмакратія, там є ще Сенат і Конгрес.
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25.05.2024 13:18 Ответить
Інфікування кацапсячою маячнею виявляє людей тупих і неспроможних адекватно сприймати дійсність.
Я теж хочу, щоб Трамп переміг - тоді з радістю наплюю в очі всім притрушеним довбням, які в нього повірили.
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25.05.2024 21:26 Ответить
Начеб то ти не знаєш, що у світі у кожного власні інтереси, як і в бані.
Більшість цивилізованого і недуже світу нинішній статус війни в Україні майже влаштовує. Навіщо робити різкі рухи?
Можливо поступово і схиляться до думки.
А на рахунок " адміністрацій", то що при Байдену, тим більше при Трампу, нинішній пакет допомоги був можливо останній...
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25.05.2024 11:30 Ответить
Ну ти просто генiй швидкоi думки !
Всього 10 рокiв пройшло, а ти вже почав задумуватися : а може нобелiвець-миротворець бабама та його пiдгузник НЕ БАЖАЮТЬ перемоги Украiни ???
Ти ще не думаєш, ти починаєш думати : А МОЖЕ ТОЙ, ХТО ЗНЯВ ЕМБАРГО на летальну зброю для Украiни буде кращим для Украiни ???
Ти взагалi розумiєш, що таке ЕМБАРГО ???
Це ЗАБОРОНА на поставки не тiльки вiд США, а вiд УСЬОГО СВIТУ.
НIХТО у свiтi не мав можливостi допомогти Украiнi - дякуючи ОБАМI та його "сматрящему за Украiною" вiце ПЕРДИзенту байдену.
Ембарго зняв ТРАМП i першим дав ДЖАВЕЛИНи та СТИНГЕРи.

YAHOO...єю з вас, панове !!!
90% цього форуму байдонута i ллє лайно на останню та єдину надiю Украiни.
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26.05.2024 06:17 Ответить
згоден, у тебе думка значно бистріша, ніж у мене. Майже як у Трампа, який обіцяв зупинити війну за 24 години. Чекаємо на Трампа.
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26.05.2024 06:27 Ответить
Поки ви чекаєте - люди гинуть.
А Трамп пояснював для довбойобiв, як вiн зупинить вiйну за добу :
посадить за стiл ЗЕлю i *****,

Зелi скаже : пиши все, що заманеться i скiльки хочеш, хоч ТОМАГАВКИ, хоч ТРАЙДЕНТИ, хоч
F-35,хоч авiаносець.

А ******* : якщо завтра до вечора не виведеш вiйська - дам все, що Зеля тут зараз пише.
I крикни своiм холуям, щоб чумайданчик несли бiгом, поки ти не всрався.
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26.05.2024 06:47 Ответить
немаю нічого проти мрійників.
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26.05.2024 06:58 Ответить
от навіщо мені тут ваша мага-агітація? агітуйте тих українів, хто виїхав до США, і вже отримав громадянство. У вас може відбутись успішна кар'єра у виборчому штабі трампа.
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26.05.2024 19:53 Ответить
ви звернулись не за адресою. Тут не мийка, тут форум українського ресурсу Цензор.
А якщо відмивати трампа - то вам на Х, тобто на колишній твитер.
А ваші поради, кому мовчати, чи не мовчати, тут нікому ***** не потрібні.
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26.05.2024 21:22 Ответить
от твоя манкуртська сутність і вилізла у твоєму "х@хли".
Далі можеш своє лайно тут не розмазувати, бо модератору тільки роботи добавиш.
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27.05.2024 05:28 Ответить
от зараз ти повністю по риториці схожий на чухломця з чат-рулєтки, який брав уроки української мови.
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27.05.2024 07:51 Ответить
не треба мені приписувати свої хворобливі марення. Самі там розбирайтеся із своєю геронтократією.
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27.05.2024 08:13 Ответить
ну от і розбирайтеся там самі із своїми ********* тейлорами грін, такєрами карлсонами, джонсонами та іншими друзями трампа. ***** лізти на український форум з дебільними порадами рівня водія трака. Своєю хатою займись.
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27.05.2024 21:34 Ответить
замись своїм лайном, чого ти лізеш. як кацап, до іншої країни. Іди пиши своєму такєру на його Х, або стань з плакатом під White House, і не лізь у чужу тобі країну із своїм недолугим повчанням.
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28.05.2024 00:57 Ответить
бачу, ви там ближче до трампа, то може підкажете,- фіцо запрошений у Мар-а-Лаго на реабілітацію? Можно було б і мирний план "24 години" обговорити.
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27.05.2024 05:23 Ответить
А фiцо ще не здохло?
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27.05.2024 07:48 Ответить
Виглядає так, що найефективніший засіб - два кацапа на китайському гольфкарі.
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25.05.2024 08:00 Ответить
Тобто, поки у нас немає безпілотників, котрі б наводилися по принципу AGM-88 HARM. Це б дало шанс позатикати кацапські станції РЕБ.
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25.05.2024 08:44 Ответить
тоді в мене виникає протилежне питання - чому скиди кабів з крильцями і наведенням по жпс таке кфективне? чому вовчанськ за два тижні став як бахмут? ми що не можемо поребити московитський жпс
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25.05.2024 09:09 Ответить
Вони користуються власним GLONAS, який ніхто не сприймав і смялися над невдалими запусками. І даремно - весь світ вони не покрили, а от нас утюжать по повній.
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25.05.2024 09:43 Ответить
припустимо що суть ребу-засмітити радіоканал завадами то яка різниця глонас то чи жпс якщо радіохвиля та сама
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25.05.2024 09:48 Ответить
Хвилі різні! Навіть до памперсного Обами у GPS було два сигнали - військовий і цивільний. Це він подарував усім террористам світу сигнал з точністю в один метр на всіх смарфонах.
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25.05.2024 09:51 Ответить
А кто вам сказал, что КАБы эффективное оружие?! Их просто применяют 100-150 в сутки и из этой массы сколько-то в цель могут попасть. Количеством они давят, а не качеством. И точность одной единицы там особо роли не играет.
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25.05.2024 10:31 Ответить
деяки "високотехнологічні" обычное старье, которое нам сливают на утилизацию
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25.05.2024 09:16 Ответить
Речь идёт о двух проблемах Эскалибурах 155мм снарядах высокоточных и GLSD на 150 км для Хаймарсов. С ними пока думают как быть в условиях массового применения РЭБ над важными целями.
Обычные GMLRS ракеты для Хаймарсов вполне себе применяются и регулярно поражают цели.
Другая проблема, что рашисты уже год минимум не создают никаких крупных складов ближе 80 км к линии фронта.
О чем зрадожурналисты... позабыли написать.
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25.05.2024 10:41 Ответить
Так это, две крутых распаренных и дорогущих системы не выполняют свои функции! Ну да! Коммент в стиле, мы их фуражками закидаем самое то!
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25.05.2024 11:05 Ответить
Розробляти власну науково-військову базу нє ?
Ах, да забув, тож великі гроші, а фінансовий ризик в Україні не в шані. Конверт, кульок, сумка, майно на "жінці, мамі, тещі - підприємниках" і всьо в шоколаді !
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25.05.2024 11:01 Ответить
46 умных отписались, позвольте не очень "умному". Это писали не нам! Они задают вопрос тем, кто эти системы пропихивал! И тем кто знал, как их можно подавить, но промолчал! В отличии от наших реалий, теперь тем матку наизнанку вывернут и жирные потоки америакнских деньгов перехватят другие!
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25.05.2024 11:12 Ответить
И еще "хохотунам" Раскрою " очень страшную тайну про РЕБ!" 30 лет прошло думаю с меня сняли подписку о не разглашении. У США и СССР были противоракетные войска ( или силы не знаю как сейчас это классифицировать) Так вот, по тайному соглашению, между двумя государствами постановка помех (РЕБ) приравнивалась к ядерному удару! Хохочите дальше!
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25.05.2024 11:20 Ответить
 
 