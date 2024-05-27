Перші снаряди, закуплені в межах ініціативи Чехії, надійдуть в Україну в червні, - глава МЗС Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що перші снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи щодо додаткових поставок військової амуніції, надійдуть в Україну в червні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Freeдом, про це Ліпавський заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

"Зараз ми концентруємося на виконанні тих угод, які були укладені та оплачені. Й ми вдячні за кожен євро, кожен долар, який був спрямований на цю чеську ініціативу щодо боєприпасів. Я думаю, що в червні перші снаряди фізично будуть на території України, вони допоможуть захистити суверенітет України від російського вторгнення", - сказав він.

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Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України

Як повідомлялося, чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів у країнах за межами ЄС представив на початку лютого прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на саміті ЄС.

Пізніше чеський президент Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки сказав про можливість закупівлі для українців у третіх країнах 800 тисяч одиниць амуніції.

Радник з питань національної безпеки Чехії Томаш Пояр заявляв раніше, що перші поставки боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, Україна повинна отримати не пізніше червня.