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Перші снаряди, закуплені в межах ініціативи Чехії, надійдуть в Україну в червні, - глава МЗС Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що перші снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи щодо додаткових поставок військової амуніції, надійдуть в Україну в червні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Freeдом, про це Ліпавський заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

"Зараз ми концентруємося на виконанні тих угод, які були укладені та оплачені. Й ми вдячні за кожен євро, кожен долар, який був спрямований на цю чеську ініціативу щодо боєприпасів. Я думаю, що в червні перші снаряди фізично будуть на території України, вони допоможуть захистити суверенітет України від російського вторгнення", - сказав він.

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Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України

Як повідомлялося, чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів у країнах за межами ЄС представив на початку лютого прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на саміті ЄС.

Пізніше чеський президент Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки сказав про можливість закупівлі для українців у третіх країнах 800 тисяч одиниць амуніції.

Радник з питань національної безпеки Чехії Томаш Пояр заявляв раніше, що перші поставки боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, Україна повинна отримати не пізніше червня.

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Закиньте будласка картинку, де равлик везе набій для ЗСУ....
Я добре пам'ятаю слова Павла, що кошти були потрібні лише на логістику....це раз...
По друге, ті мінометні набої, що були оплачені Арсеналом, забрані, чи ні....
Коли ж ви вже проснеться....
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27.05.2024 17:26 Відповісти
********** планують придбати додатково до вже профінансованих 800 тисяч снарядів - за умови наявності необхідних коштів.

А оплачені вісімсот тисяч, вже надійшли, чи ні ?
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27.05.2024 17:31 Відповісти
Їх, мабуть,на віслюках до України возять!
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27.05.2024 17:36 Відповісти
Это просто кажется. Потому что за 5 лет ни заказов ни станков для изготовления снарядов. Все миллиарды в асфальт
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27.05.2024 19:41 Відповісти
Всім хто тут ниє, що чехи повільно снаряди везуть раджу погуглити журналістські розслідування як наші можновладці-мародери закупляли снаряди за кордоном. По яким цінам, скільки з них доїхали в Україну і в який термін, а потім завалити писка.
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27.05.2024 17:51 Відповісти
И сколько складов здали врагу "кроты" из ОПы
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27.05.2024 19:39 Відповісти
До чого тут наше шобло, вісімсот тисяч вже давно були проплачені і закуплені Чехією, бракувало коштів на доставку, тепер нам сцють в очі що вони ще сімсот тисяч купили, які також колись можливо будуть, де перша партія, так як і ф-16, льотчики яких закінчили навчання в США, і поїхали ще чогось навчатися в Європі.
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28.05.2024 07:51 Відповісти
оперативно
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27.05.2024 18:41 Відповісти
Президент работает! Но есть ньюансы : президент Чехии.
А у нашей страны есть Верховный? Если есть то аргументы в студию! Обоснуйте!!!
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27.05.2024 19:37 Відповісти
 
 