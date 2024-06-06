Байден: У Украины всегда будет поддержка США и союзников. Мы не отступим
Украина всегда будет иметь поддержку США и союзников.
Об этом президент США Джо Байден заявил во время церемонии во Франции, посвященной 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Соединенные Штаты, НАТО и коалиция из более чем 50 стран поддерживают Украину. Мы не отступим", - заявил Байден.
Он выразил убеждение, что Украина "никогда не отступит, что бы ни происходило", и отметил огромные потери России в развязанной ею войне. "Цифры ошеломляют: 350 тысяч российских военнослужащих погибли или были ранены, почти миллион человек покинули Россию", - сказал глава Белого дома.
В то же время, по его словам, автократы мира пристально наблюдают за тем, не спустит ли мир эту незаконную агрессию на тормозах.
"Этого нельзя допустить. Сдаться на съедение бандитам, поклониться диктаторам - это немыслимо", - подчеркнул Байден.
Американский лидер подчеркнул, что демократия не бывает гарантированной, а свобода - бесплатной, каждое поколение должно отстаивать и бороться за нее. В этой связи он провел параллели с событиями 80-летней давности.
"В их поколении, в час испытаний, союзные войска выполнили свой долг. Теперь перед нами стоит вопрос, выполним ли мы свой долг в свое время испытаний. Мы живем во время, когда демократия во всем мире находится под большей угрозой, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны", - подчеркнул президент США.
Ранее, президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно применяться Украиной для ударов на более 320 километров вглубь России. Киев не может им бить по Москве и Кремлю.
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Цікаво буде, коли кацапи захочуть це перевірити...
Я бодай словом тут згадав блаЗЄгського?
Чи гнилизна блаЗЄня якось виправдовує гнилизну Заходу?
Колись навіть на Цензорі публікували як пачками перештамповували (фальсифікували) виборчу документацію, по радіо заявляли про невідповідність виборчих протоколів ДВК з мокрими печатками тим, які опублікувала ЦВК на власному сайті.
,И они уже были составленны и поставленны печати в пресутствии наблюдатедей. до приезда для сдачи.Прессу надо слушать между строк.Там больше выдумок приплаченных кем-то.Чаще вссего проверка протоколов происходит через 5-8 суток не на участке,а там где они были сданы. Уже в присутствии аппонента и.2-4 доверенных лиц с минимальным участием прессы.председателя,секретаря и 2-3 членов участковой избирательной комиссии.
Менти в цьому випадку відіграють ключову роль, бо вони єдині перевозять ці мішки між приміщеннями виборчих органів. Підмінити мішки з наперед заготовленими цифрами і результатами не є чимось неможливим.
Не дарма ж міністри МВС такі потужні незламні "довгожителі" у кожній владі
Організовують, проводять і контролюють весь свій виборчий процес лише зацікавлені сторони з явним конфліктом інтересів. Громадянське суспільство позбавлене участі у виборчому процесі, а купка спостерігачів це лише показова профанація, які ні на що не впливають.
такий собі тихоповзучий геноцид…
відкрий хочаб гугл і подивись співпрацю України і НАТО скільки десятиліть вона йде …що ким і коли давалось -обіцянки, сигнали, наміри..
Он, як заграло московське лайно у мережах, ГАДИТЬ, від свого безсилля!!!
Україна переможе!!!
Слава Україні та Західним Партнерам!!!
Смерть рашистам та їх прихвостням в Україні, зокрема, і у ВРУ!!!
НАТО - це ширма, за якою стоять сша і диктують свої правила. Україну не візьмуть в НАТО до тих пір, поки орда представляє собою якусь воєнну силу. Якщо москалі почнуть розвалюватися, тоді буде війна з Китаєм за ресурси - Сибір. Україні однозначно вигідно не бути в НАТО.