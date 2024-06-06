Байден: У Украины всегда будет поддержка США и союзников. Мы не отступим

Украина всегда будет иметь поддержку США и союзников.

Об этом президент США Джо Байден заявил во время церемонии во Франции, посвященной 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Соединенные Штаты, НАТО и коалиция из более чем 50 стран поддерживают Украину. Мы не отступим", - заявил Байден.

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Он выразил убеждение, что Украина "никогда не отступит, что бы ни происходило", и отметил огромные потери России в развязанной ею войне. "Цифры ошеломляют: 350 тысяч российских военнослужащих погибли или были ранены, почти миллион человек покинули Россию", - сказал глава Белого дома.

В то же время, по его словам, автократы мира пристально наблюдают за тем, не спустит ли мир эту незаконную агрессию на тормозах.

"Этого нельзя допустить. Сдаться на съедение бандитам, поклониться диктаторам - это немыслимо", - подчеркнул Байден.

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Американский лидер подчеркнул, что демократия не бывает гарантированной, а свобода - бесплатной, каждое поколение должно отстаивать и бороться за нее. В этой связи он провел параллели с событиями 80-летней давности.

"В их поколении, в час испытаний, союзные войска выполнили свой долг. Теперь перед нами стоит вопрос, выполним ли мы свой долг в свое время испытаний. Мы живем во время, когда демократия во всем мире находится под большей угрозой, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны", - подчеркнул президент США.

Ранее, президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно применяться Украиной для ударов на более 320 километров вглубь России. Киев не может им бить по Москве и Кремлю.