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Франція допоможе Україні спорядити та навчити нову бригаду, - Макрон

макрон

Франція планує допомогти Україні спорядити на навчити бригаду з українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

"Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх, захищати свою землю" і сформувати "французьку бригаду" , – розповів президент Емманюель Макрон.  Проте про французьких військових в Україні наразі не йдеться.

"Президент України, його міністр оборони закликав усіх союзників швидше готувати солдатів", — зазначив Макрон.

"Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь – ні", - додав він.

Також читайте: Франція надасть Україні літаки Mirage 2000 та навчить пілотів, - Макрон

Автор: 

Франція (3067) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+14
Ну Макрон молодець. Підтримую його у всьому.
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06.06.2024 23:12
+11
Чергова гарна новина-французам черговий респект за підтримку України...
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06.06.2024 23:13
+7
"Франція планує допомогти Україні спорядити на навчити бригаду з українських військових."

Її назвуть "Французький Легіон".
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06.06.2024 23:12
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"Франція планує допомогти Україні спорядити на навчити бригаду з українських військових."

Її назвуть "Французький Легіон".
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06.06.2024 23:12 Відповісти
Ну Макрон молодець. Підтримую його у всьому.
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06.06.2024 23:12 Відповісти
Х**ло його достало своїми понтами.
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06.06.2024 23:20 Відповісти
Думаю, "отйом" (чи принаймні спроба) ресурсів у Ніґері також зіграв свою роль.
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07.06.2024 00:29 Відповісти
Чергова гарна новина-французам черговий респект за підтримку України...
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06.06.2024 23:13 Відповісти
приємно дивуєте сьогодні пан Президент
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06.06.2024 23:15 Відповісти
Або Макрон знає що ***** здох, або *** прастіш шо його так поміняло🤔
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06.06.2024 23:27 Відповісти
Отряд боевых кораблей Северного https://topwar.ru/armament/fleet/ флота идет через Атлантику, выдерживая курс на Кубу, в его составе фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», многоцелевая атомная подводная лодка «Казань», а также танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

паралельним курсом у Карібський басейн вирушив загін Магур та Сі Бебі

.
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06.06.2024 23:38 Відповісти
Брак офіцерів. Нові чи старі бригади нічого не зроблять без них.
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06.06.2024 23:50 Відповісти
Макрон мабуть не знає що в тилу заробляють мільйони "заброньованих" навчених солдатів, ментів, інших силовиків, не готових воювати попереду безправних незахищених цивільних.
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07.06.2024 00:03 Відповісти
Путін - Х@ йло
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07.06.2024 07:45 Відповісти
Поки в пана Макрона таке чудове завзяття та натхнення, міг би і Орбана десь в кулуарах чимось переїпти.
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07.06.2024 00:15 Відповісти
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07.06.2024 02:05 Відповісти
Интересно, какой техникой решили эту бригаду вооружить... что передадут французы...
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07.06.2024 04:04 Відповісти
Яка нова бригада? В існуючих комплектація менше 50 %.
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07.06.2024 05:43 Відповісти
Це давно потрібно було зробити, щоб забезпечення, і контроль був за країною яка цю бригаду створила. Судячи зі всього, союзники зрозуміли, що з нашими дятлами, користі від навчених за кордоном бійців, майже ніякої....
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07.06.2024 07:29 Відповісти
Merci Monsieur le Président!!!😍
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07.06.2024 07:47 Відповісти
Краснознамьонная і лєгєндарная брігада ім.Наполєона Бонапарта.)))
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07.06.2024 10:15 Відповісти
 
 