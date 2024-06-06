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Франція допоможе Україні спорядити та навчити нову бригаду, - Макрон
Франція планує допомогти Україні спорядити на навчити бригаду з українських військових.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
"Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх, захищати свою землю" і сформувати "французьку бригаду" , – розповів президент Емманюель Макрон. Проте про французьких військових в Україні наразі не йдеться.
"Президент України, його міністр оборони закликав усіх союзників швидше готувати солдатів", — зазначив Макрон.
"Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь – ні", - додав він.
Топ коментарі
+14 Vika Kudrya #502330
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+11 Александр Чуднивец #474549
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+7 Victor Litarchuk
показати весь коментар06.06.2024 23:12
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