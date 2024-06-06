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Франция поможет Украине снарядить и обучить новую бригаду, - Макрон
Франция планирует помочь Украине снарядить и обучить бригаду из украинских военных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
"Задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду", - рассказал президент Эмманюэль Макрон. Однако о французских военных в Украине речь пока не идет.
"Президент Украины, его министр обороны призвал всех союзников быстрее готовить солдат", - отметил Макрон.
"Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ - нет", - добавил он.
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