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Франция (3348) Макрон (1166)

Франция поможет Украине снарядить и обучить новую бригаду, - Макрон

макрон

Франция планирует помочь Украине снарядить и обучить бригаду из украинских военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

"Задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду", - рассказал президент Эмманюэль Макрон. Однако о французских военных в Украине речь пока не идет.

"Президент Украины, его министр обороны призвал всех союзников быстрее готовить солдат", - отметил Макрон.

"Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ - нет", - добавил он.

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Топ комментарии
+14
Ну Макрон молодець. Підтримую його у всьому.
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06.06.2024 23:12
+11
Чергова гарна новина-французам черговий респект за підтримку України...
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06.06.2024 23:13
+7
"Франція планує допомогти Україні спорядити на навчити бригаду з українських військових."

Її назвуть "Французький Легіон".
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06.06.2024 23:12
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"Франція планує допомогти Україні спорядити на навчити бригаду з українських військових."

Її назвуть "Французький Легіон".
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06.06.2024 23:12 Ответить
Ну Макрон молодець. Підтримую його у всьому.
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06.06.2024 23:12 Ответить
Х**ло його достало своїми понтами.
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06.06.2024 23:20 Ответить
Думаю, "отйом" (чи принаймні спроба) ресурсів у Ніґері також зіграв свою роль.
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07.06.2024 00:29 Ответить
Чергова гарна новина-французам черговий респект за підтримку України...
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06.06.2024 23:13 Ответить
приємно дивуєте сьогодні пан Президент
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06.06.2024 23:15 Ответить
Або Макрон знає що ***** здох, або *** прастіш шо його так поміняло🤔
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06.06.2024 23:27 Ответить
Отряд боевых кораблей Северного https://topwar.ru/armament/fleet/ флота идет через Атлантику, выдерживая курс на Кубу, в его составе фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», многоцелевая атомная подводная лодка «Казань», а также танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

паралельним курсом у Карібський басейн вирушив загін Магур та Сі Бебі

.
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06.06.2024 23:38 Ответить
Брак офіцерів. Нові чи старі бригади нічого не зроблять без них.
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06.06.2024 23:50 Ответить
Макрон мабуть не знає що в тилу заробляють мільйони "заброньованих" навчених солдатів, ментів, інших силовиків, не готових воювати попереду безправних незахищених цивільних.
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07.06.2024 00:03 Ответить
Путін - Х@ йло
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07.06.2024 07:45 Ответить
Поки в пана Макрона таке чудове завзяття та натхнення, міг би і Орбана десь в кулуарах чимось переїпти.
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07.06.2024 00:15 Ответить
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07.06.2024 02:05 Ответить
Интересно, какой техникой решили эту бригаду вооружить... что передадут французы...
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07.06.2024 04:04 Ответить
Яка нова бригада? В існуючих комплектація менше 50 %.
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07.06.2024 05:43 Ответить
Це давно потрібно було зробити, щоб забезпечення, і контроль був за країною яка цю бригаду створила. Судячи зі всього, союзники зрозуміли, що з нашими дятлами, користі від навчених за кордоном бійців, майже ніякої....
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07.06.2024 07:29 Ответить
Merci Monsieur le Président!!!😍
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07.06.2024 07:47 Ответить
Краснознамьонная і лєгєндарная брігада ім.Наполєона Бонапарта.)))
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07.06.2024 10:15 Ответить
 
 