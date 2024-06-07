Байден на зустрічі із Зеленським перепросив за затримку із ухваленням допомоги для України: "Ми не збираємося вас залишати"
Президент США Джо Байден під час зустрічі із Володимиром Зеленським попросив вибачення за затримку в постачанні військової допомоги для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з точки зору фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроекту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", - зазначив американський лідер.
Байден наголосив, що США підтримуватимуть Україну надалі.
"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий – і ми не збираємося вас залишати", - додав він.
Ухвалення Конгресом США допомоги для України
Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.
У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.
У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.
20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.
23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.
24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
а той закон котрий прийняли, потрапив до Палати представників де лідер Джонсон, всередині лютого 2024
Ок
Пакет прийняли, як хотіла адміністрація
Джонсон додав деякі пункти
- розробити план підтримки-перемоги України (термін 45 днів)
- надати ракети атакамс (почали надавати навіть раніше)
- конфіскувати активи росії (почали обговорювати)
чи буде розробелн план, чи буде як з лендлізом?
з цим PDA 225млн, загалом буде 1.85млрд після прийняття допомоги.
Відомо, що "не комфортно" було давати 4.2млрд PDA 2022-2023 років
Зараз "комфортно", тоді чому знову повільно?
Номер є?
якщо про H.R.815, та не читати газети, а https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/summary/49 дивитись картку закона в Конгресі , то
Introduced in House (02/02/2023) - Палата представників, Маккарті
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палата представників, Маккарті, передан до Сенату
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат, передан до Палати Джонсон
House agreed to Senate amendment (04/20/2024) - робота
Senate agreed to House amendment (04/23/2024) - робота
Public Law No: 118-50 (04/24/2024) - підписано президентом
Блокувати можна, якщо закон поступив, та не ставити його на голосування
Виходить нічого не поступило
Наприклад, поправка 1224 про подовження лендлізу
вийшла з Палати представників, потрапила в Сенат, після Сената зникла з закона - демократи не поставили на голосування
Як "Хто заборонив?" - ті ж таки 73% малоросів, які "Змучились від війни", і вибрали собі теж малороса президентом.
А тепер треба виходити з того, що маємо.
Швеція - країна з одним із найвищих рівнів життя у світі та ВПК, який виробляє все !!!! від гвинтівки до БМП, кораблів та бойвих літаків
може хай слабодухий баласт топиться у Тисі ?
Переконаний, Вова сприйняв сказане особисто для себе, в першу чергу!
Бо ж не втік!
вибачень за порноакторку, Голодомор, Томос, "розмінування Чонгарів", шашлики, розвал армії-оборонки, звільнення Залужного, арешт Червінського, європейські електротарифи при африкпнських зряплатах.... українці вже й не очикують від закомплексованого нарциса-хама...
в США все навпаки - поки не відкрили
є допит зама директора ФБР, на питання чи відкриють вони 17 записів по буризмі,
в котрих можливо є підозра на хабарі президента США
то відповідь "там чутлива інформація, ми хвилюємось за інформатора"
не перед українцями, не перед всією україною?
а перед оцією кінченою зе!нікчемою?
Скільки людей загинуло, скільки нової території втрачено, про розвалені ТЕС взагалі мовчу.. Ну і знайшов час приїхати на якусь висадку в тухлій нормандії, а на саміт миру - немає часу...