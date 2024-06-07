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Байден (2853) Зеленський (22416) допомога (7871) США (20990) вибачення (48)

Байден на зустрічі із Зеленським перепросив за затримку із ухваленням допомоги для України: "Ми не збираємося вас залишати"

Байден перепросив за затримку із допомогою від США

Президент США Джо Байден під час зустрічі із Володимиром Зеленським попросив вибачення за затримку в постачанні військової допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з точки зору фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроекту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", - зазначив американський лідер.

Байден наголосив, що США підтримуватимуть Україну надалі.

"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий – і ми не збираємося вас залишати", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на $225 млн, - CNN

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

Читайте: США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш

Автор: 
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Топ коментарі
+17
а Зеленське хоча б перед Байденом не вибачилося за п'ять кримінальних справ проти нього собисто та його родини?
вибачень за порноакторку, Голодомор, Томос, "розмінування Чонгарів", шашлики, розвал армії-оборонки, звільнення Залужного, арешт Червінського, європейські електротарифи при африкпнських зряплатах.... українці вже й не очикують від закомплексованого нарциса-хама...
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07.06.2024 15:41
+13
Можливо Кривонос не дав йому втекти через Жуляни (?)
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07.06.2024 15:42
+9
"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий - і ми не збираємося вас залишати", - додав він. Джерело:
Переконаний, Вова сприйняв сказане особисто для себе, в першу чергу!
Бо ж не втік!
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07.06.2024 15:39
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Вибачився за те, у чому не винен. Лох. Нехай навчиться не вибачатися за провину, найменше за провину.
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07.06.2024 15:32 Відповісти
та є там і його вина. можна ж було якось тоді перебалакати із своїми депутатами, що якщо ті дебіли поставлять на голосування постанову про зняття спікера Маккартні, то щоб демократи взагалі не голосували за його відставку. тоді і не було би тих концертів із тою спікіріадою і допомогу України могли би проголосувати ще в жовтні, наприклад, а не затягувати аж на кінець квітня.
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07.06.2024 15:44 Відповісти
Так були там такі перебалакування, і неодноразові. Дебіли не ставили. Вам теж хочеться всю вину на Байдена перекласти? Як сонцесяйному.
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07.06.2024 16:14 Відповісти
Так по факту Маккарті зняли депутати
а той закон котрий прийняли, потрапив до Палати представників де лідер Джонсон, всередині лютого 2024

Ок
Пакет прийняли, як хотіла адміністрація
Джонсон додав деякі пункти
- розробити план підтримки-перемоги України (термін 45 днів)
- надати ракети атакамс (почали надавати навіть раніше)
- конфіскувати активи росії (почали обговорювати)

чи буде розробелн план, чи буде як з лендлізом?

з цим PDA 225млн, загалом буде 1.85млрд після прийняття допомоги.
Відомо, що "не комфортно" було давати 4.2млрд PDA 2022-2023 років
Зараз "комфортно", тоді чому знову повільно?
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07.06.2024 17:07 Відповісти
ти дебіл? той закон і був у палаті. тільки його не ставив на голосування Маккартні. коли вибрали Джонсона, він теж не хотів його ставити на голосування. і тільки тоді його взяли у роботу в Сенаті. і тільки після того, як його прийняли в Сенаті аж в лютому наступного року, його передали в Палату Джонсону. чому його прийняли у Сенаті тільки у лютому? я тобі вже писав. до тебе не доходить я бачу.
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07.06.2024 17:51 Відповісти
Якщо був ще якийсь закон, тоді потрібен його номер
Номер є?

якщо про H.R.815, та не читати газети, а https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/summary/49 дивитись картку закона в Конгресі , то
Introduced in House (02/02/2023) - Палата представників, Маккарті
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палата представників, Маккарті, передан до Сенату
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат, передан до Палати Джонсон
House agreed to Senate amendment (04/20/2024) - робота
Senate agreed to House amendment (04/23/2024) - робота
Public Law No: 118-50 (04/24/2024) - підписано президентом

Блокувати можна, якщо закон поступив, та не ставити його на голосування
Виходить нічого не поступило

Наприклад, поправка 1224 про подовження лендлізу
вийшла з Палати представників, потрапила в Сенат, після Сената зникла з закона - демократи не поставили на голосування
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07.06.2024 18:21 Відповісти
чого це не читати газети. люди читають газети. газети брехні писати не будуть. інакше за брехню їх будуть наказувати, доведеться спростування потім писати.
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07.06.2024 18:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_jbsKCEBFk0 Як раз скандал з медіа , що все куплено та брешуть
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07.06.2024 19:54 Відповісти
та не все куплено. особливо на Заході. порядні і авторитетні ЗМІ дуже цінують свою репутацію, а тому свідомо друкувати якусь ху йню точно не будуть.
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07.06.2024 19:59 Відповісти
О боже! Чи ви у вакуумній кульці живете? " газети брехні писати не будуть" "та не все куплено. особливо на Заході. порядні і авторитетні ЗМІ дуже цінують свою репутацію, а тому свідомо друкувати якусь ху йню точно не будуть." Про ЦЕ вам точно не розкажуть. Насолоджуйтесь https://www.youtube.com/watch?v=_jbsKCEBFk0
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08.06.2024 01:23 Відповісти
)))) це хто такий? Блумберг? Фокс? Вашингтон Пост? хто такий Любарський? те ж саме, що і Ілларіонов. гімно гебняве... потрібно бути лохом і повним дебілом, щоб не вірити Фоксу, не вірити американському правосуддю, а вірити тому Любарському... Фокс програв суд, де його журнашлюх Такер із Фокс ту саму байку плів, що тут плете той Любраський. і за цю дичину канал Фокс заплатив 763 лями компенсації і вигнав Карлсона з каналу. того Карлсона, який поїхав брати інтерв'ю у ху йла. виходить, Карлсон каже правду, канал Фокс бреше, американський суд куплений, як у ху йла і видає куплені рішення і Любарський тут рубає матку-правду. ))
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08.06.2024 02:27 Відповісти
То ви на екрані окрім Любарського нікого іншого не помітили , тих хто англійською розмовляв? Вам ***рали мозок по саме тімячко. Мої співчуття
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08.06.2024 04:08 Відповісти
достатньо було глянути на того Любарського. такий самий персонаж як і Такер Карлсон. Такер теж агнлійською балакає. )
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08.06.2024 10:00 Відповісти
І Байден англійскою, але яке ж ГЕ!
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08.06.2024 20:40 Відповісти
а ти не ге?
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08.06.2024 20:53 Відповісти
Пане, не тикайте. Ви не зі мною свиней пасли
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08.06.2024 21:40 Відповісти
що значить не ставили? от якраз дебіли і наїхали тоді на Маккартні, щоб той поставив таке питання на голосування, бо ставити питання на голосування виключно у його компетенції. а він, надіючись на те, що за його відставку не знайдеться достатньої кількості голосів, взяв та й поставив питання про своє зняття з посади. ну а демократи взяли й проголосували за його усунення. а вже весною, коли та дура Тейлор Грін знову сказала, що поставить питання про зняття вже Джонсона, то демократи сказали, що не будуть голосувати за його відставку. на тому і заспокоїлось. тобто демократи завжди голосують проти республіканців, так поевлося. проте таким голосуванням вони в минулому році підіграли тим упоротим і, можна сказати, стали співучасниками тої тяганини з затриманням виділення допомоги Україні на більше як на півроку. хоча з іншої сторони теж нема гарантії, що Маккартні поставив би тоді той закон з виділенням допомоги Україні на голосування. він міг поставити його ще у вересні до початку бюджетного року. він навіть бюджет Пентагону не хотів ставити на голосування. не хотів ставити на голосування і федеральний бюджет на наступний рік. а поставив тільки тимчасовий його варіант на кілька тижнів, щоб не було шатдауну.
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07.06.2024 17:46 Відповісти
"гишпанський сором" Президента Байдена
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07.06.2024 16:03 Відповісти
А от заборона стріляти по руснявим військовимлітакам, якщо вони стоять на летовищі - це вже реальний його сором!
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07.06.2024 18:07 Відповісти
Хто забороняв випускати серійно "вільху", що має ті самі параметри що і "химери". Але цитую очільника мо України 2020: у нас їх на складі 98 штук і нам вони не потрібні. Це те що вже готово і в серійному виробництві. Мовчу про "вільху м". І ніяких заборон чи дозволів не потрібно. Хто забороняв активізувати програму "лендліз" на 40 млрд і КУПИТИ все що необхідно? А так хотілося задарма - ну то за дарма от вам і вагон політичних ризиків, умов, невизначеностей. Потрібно бути кінченим совком, щоб клянчити і ще сподіватись на свої умови. Діяльність 5/6 ефективних менеджерів вартує країні ріки крові десятків тисяч героїв і вони реально ВМИРАЮТЬ
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08.06.2024 01:52 Відповісти
Згадала бабка, як молодухою була!

Як "Хто заборонив?" - ті ж таки 73% малоросів, які "Змучились від війни", і вибрали собі теж малороса президентом.

А тепер треба виходити з того, що маємо.
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08.06.2024 06:09 Відповісти
Не обов'язково бути "кінченим совком", достатньо бути кінченим торчком і україноненависником, щоб творити те, що творив і творить блазень. І в тому, що Захід затримував поставки зброї, дуже велику роль зіграла поведінка нахабної замозакоханої істоти, яка за трагічним збігом обставин займає місце президента. І поки те чмо грається у наполеончика, гинуть масово кращі українці.
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08.06.2024 07:14 Відповісти
Не збираємось вас залишати - АЛЕ затягування це біженці і біженці поки від України не лишиться 15-18 млн. Чому не дати було все в 2022?
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07.06.2024 15:34 Відповісти
Состоянием на 31 декабря 2019 года население Швеции составляло 10 млн. человек

Швеція - країна з одним із найвищих рівнів життя у світі та ВПК, який виробляє все !!!! від гвинтівки до БМП, кораблів та бойвих літаків

може хай слабодухий баласт топиться у Тисі ?
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07.06.2024 15:59 Відповісти
Більшість теперішніх багатих країн якшо порівнювати їх з людьми то є колишні вбивці і злодії ( але роpумні бо зрозуміли шо тре завязувати ).
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07.06.2024 16:34 Відповісти
Сам топися.
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07.06.2024 16:39 Відповісти
У швеції не має при владі і серед населення - родини СКУМБРІЯ ПО 9... Якби в швеції при владі був рід Скумбрій то вона також би стала найбілнішою і найкорумпованішою країною з найгіршим рівнем життя у європі і світі
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07.06.2024 17:32 Відповісти
Тому що нікому не треба Україна така, як була.
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07.06.2024 16:37 Відповісти
"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий - і ми не збираємося вас залишати", - додав він. Джерело:
Переконаний, Вова сприйняв сказане особисто для себе, в першу чергу!
Бо ж не втік!
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07.06.2024 15:39 Відповісти
Можливо Кривонос не дав йому втекти через Жуляни (?)
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07.06.2024 15:42 Відповісти
та напевно щось або хтось перешкодив!
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07.06.2024 15:46 Відповісти
Розпил бюджету після 24.02.2022-го на тлі міжнародної фін допомоги збільшився на порядок.
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07.06.2024 15:40 Відповісти
Ну так сам жеш зе!філія оф дєрьмак-презідент у грудні сказав джонсону, що до квітня протримаємося, допомогу джонсон проголосував до квітня. Отже може просто зе!репрезентатіф оф дєрьмак просто мав менше *******? Нє? Не варіант?
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07.06.2024 15:41 Відповісти
а Зеленське хоча б перед Байденом не вибачилося за п'ять кримінальних справ проти нього собисто та його родини?
вибачень за порноакторку, Голодомор, Томос, "розмінування Чонгарів", шашлики, розвал армії-оборонки, звільнення Залужного, арешт Червінського, європейські електротарифи при африкпнських зряплатах.... українці вже й не очикують від закомплексованого нарциса-хама...
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07.06.2024 15:41 Відповісти
якщо це по буризмі, то в нас закрили та зняли генпрокурора на вимогу тодішнього віце-президента США, інакше не отримали би 1млрд кредиту

в США все навпаки - поки не відкрили
є допит зама директора ФБР, на питання чи відкриють вони 17 записів по буризмі,
в котрих можливо є підозра на хабарі президента США
то відповідь "там чутлива інформація, ми хвилюємось за інформатора"
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07.06.2024 17:13 Відповісти
Із новин https://www.youtube.com/watch?v=_jbsKCEBFk0
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08.06.2024 01:25 Відповісти
Мені не потрібні вибачення Зеленого виродка. Хай здохне в страшних муках разом з усіма своїми родичами до 10-го коліна.
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08.06.2024 04:17 Відповісти
Спочатку вилупки. І якнайшвидше.
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08.06.2024 07:16 Відповісти
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08.06.2024 07:34 Відповісти
Тижні? Він має на увазі 7 місяців?
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07.06.2024 15:55 Відповісти
28 Тижніv...
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07.06.2024 16:42 Відповісти
фух , добре хоч руки не поліз цілувати " місії обраному"..
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07.06.2024 16:20 Відповісти
от, *****, чесно! мене розпирає, ****!
не перед українцями, не перед всією україною?
а перед оцією кінченою зе!нікчемою?
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07.06.2024 16:23 Відповісти
Він сказав вас не залишимо, а не тебе фофа зілєнскій
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08.06.2024 07:37 Відповісти
президенте байден, не треба було перепрошувати за річ, яка сталася не з вашої провини. тим більше не треба було вибачатися перед зеленою істотою, яка дасі не вибачилася за травневі шашлики!!
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07.06.2024 16:38 Відповісти
Таки не з його вини? Значить, поганий президент, раз бардак розвіів.
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07.06.2024 16:42 Відповісти
маю надію, що добродій, кажучи про бардак, має на увазі непотріб на прізвище зел-кий?
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07.06.2024 19:56 Відповісти
Для Вас особисто - таки так. Для думаючих - таки не зовсім.
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08.06.2024 00:32 Відповісти
А серед фанів блазня є думаючі? Оце поворот!
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08.06.2024 07:17 Відповісти
Вам видніше. Із середини зекодла, так сказати.
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08.06.2024 07:38 Відповісти
Звісно, видніше. Бо щодня маю "задоволення" стикатися ще й вимушено спілкуватися з фанатами торчка квартального, і їх стільки, що відчуваєш себе в облозі, навкруги одні дебіли. Як зустрінеш когось, хто несхвально або негативно відгукується про гниду обдовбану, так якось дивно і приємно, що серед череди тупої хоч іноді зустрічаються адекватні люди. Але їх усе менше й менше, хто виїхав ще до початку вторгнення, хто на фронті, хто у землі під прапором жовто-блакитним. А основна маса - "а шо, Порошенко?" Так що можна впевнено говорити, що я знаходжусь у середині зекодла, тому й знаю про них багато, в тому числі й їх розумові здібності.
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08.06.2024 12:45 Відповісти
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08.06.2024 12:58 Відповісти
Навряд
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08.06.2024 01:26 Відповісти
Дело лишь в одном, останется Зеля у власти после снижения призывного возраста или уйдёт а человек который его сменит на посту, будет разводить руками и скажет, всё сделал зелёный паразит а я не причём.
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07.06.2024 16:47 Відповісти
"Ми не збираємося вас залишати" пригрозив Байден.
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07.06.2024 16:56 Відповісти
Вам не отвертеться, никуда не денетесь от нас.
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07.06.2024 17:00 Відповісти
А чи вибачився недолугий перед Байденом за наклепи чи відмому від боротьби з корупцією у власному оточенні?
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07.06.2024 17:08 Відповісти
А життя наших воїнів оті вибачення повернуть?!
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07.06.2024 18:33 Відповісти
Ваша затримка нам коштувала приблизно 50% потужностей е/енергії.
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07.06.2024 18:34 Відповісти
І невідомо, чим це закінчиться, якщо зимою ляже енергетика і економіка, то країні труба. Вибачення так, дуже нам допоможуть!
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07.06.2024 19:49 Відповісти
якщо б тільки це....
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08.06.2024 01:05 Відповісти
Дядько Джо , розумію, молодість пройшла , маразм віковий прийшов . На жаль коменти на цензорі не читаєш. Так от , не треба вибачитися перед цим ******* кінченим. Вибачайся перед українським народом, незважаючи на те , що 73 відсотка (від 43) довбойбів і підарів маханули за це уйобище , тварюки. А так , дякую за вибачення. Дуже будем вдячні Америки за будь-яку допомогу
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07.06.2024 18:48 Відповісти
У клоуна полудурка "верх признания" Ты что, какой то там Байден передо мной извинился. Теперь он почувствовал себя настоящим богом. Чем он круче воззнесся, тем больнее падать на землю. А на земле его по любому ожидает допра за его дела. По любому в самом лучшем случае. Вовчик, не все в настоящей политике так просто и однозначно. Черчиля прочти, многому научишся. Хотя оно тебе не нужно, тебе же нет равных в политике.Равных по идиотизму.
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07.06.2024 19:59 Відповісти
галімий треп.
Скільки людей загинуло, скільки нової території втрачено, про розвалені ТЕС взагалі мовчу.. Ну і знайшов час приїхати на якусь висадку в тухлій нормандії, а на саміт миру - немає часу...
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08.06.2024 01:08 Відповісти
 
 