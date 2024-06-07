Байден на зустрічі із Зеленським перепросив за затримку із ухваленням допомоги для України: "Ми не збираємося вас залишати"

Президент США Джо Байден під час зустрічі із Володимиром Зеленським попросив вибачення за затримку в постачанні військової допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з точки зору фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроекту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", - зазначив американський лідер.

Байден наголосив, що США підтримуватимуть Україну надалі.

"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий – і ми не збираємося вас залишати", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на $225 млн, - CNN

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

Читайте: США підтвердили дозвіл Байдена бити американською зброєю по російських силах, що атакують Харківщину, - журналіст Яриш