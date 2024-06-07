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Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на $225 млн, - CNN
Президент США Джо Байден заявив, що Штати надають Україні пакет допомоги вартістю $225 млн.
Про це повідомила кореспондентка CNN Наташа Бертран, передає Цензор.НЕТ.
"Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - йдеться в повідомленні.
ЗМІ повідомляли, що новий пакет допомоги включатиме боєприпаси для HIMARS, артснаряди, ракети для HAWK, Stinger та Javelin
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Mda Kvinta
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володимир омельянов
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JuopunutBear
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