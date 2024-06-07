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Байден (2853) допомога (7871) США (20990)

Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на $225 млн, - CNN

Україна і США підпишуть безпекову угоду перед Глобальним самітом миру, - Financial Times

Президент США Джо Байден заявив, що Штати надають Україні пакет допомоги вартістю $225 млн.

Про це повідомила кореспондентка CNN Наташа Бертран, передає Цензор.НЕТ.

"Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляли, що новий пакет допомоги включатиме боєприпаси для HIMARS, артснаряди, ракети для HAWK, Stinger та Javelin

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А сама головна подія сьогодні відбувається не в Франції...во момент.
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07.06.2024 14:31 Відповісти
Дякуємо американському народу і президенту Байдену за підтримку України.
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07.06.2024 15:03 Відповісти
шо такое свет не выключают , я уже привык без света , я буду жаловаться в ООН !
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07.06.2024 15:27 Відповісти
 
 