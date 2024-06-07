Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на $225 млн, - CNN

Президент США Джо Байден заявив, що Штати надають Україні пакет допомоги вартістю $225 млн.

Про це повідомила кореспондентка CNN Наташа Бертран, передає Цензор.НЕТ.

"Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляли, що новий пакет допомоги включатиме боєприпаси для HIMARS, артснаряди, ракети для HAWK, Stinger та Javelin

Читайте: Міноборони Японії передало Україні 101 транспортний засіб. ФОТО