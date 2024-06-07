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Байден объявил о новом пакете помощи для Украины на $225 млн, - CNN

Україна і США підпишуть безпекову угоду перед Глобальним самітом миру, - Financial Times

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты предоставляют Украине пакет помощи стоимостью $225 млн.

Об этом сообщила корреспондент CNN Наташа Бертран, передает Цензор.НЕТ.

"Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов, за что Зеленский поблагодарил его", - говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что новый пакет помощи будет включать боеприпасы для HIMARS, артснаряды, ракеты для HAWK, Stinger и Javelin

Также читайте: Байден: У Украины всегда будет поддержка США и союзников. Мы не отступим
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А сама головна подія сьогодні відбувається не в Франції...во момент.
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07.06.2024 14:31 Ответить
Дякуємо американському народу і президенту Байдену за підтримку України.
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07.06.2024 15:03 Ответить
шо такое свет не выключают , я уже привык без света , я буду жаловаться в ООН !
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07.06.2024 15:27 Ответить
 
 