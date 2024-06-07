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Новий пакет військової допомоги від США: боєприпаси для HIMARS, артснаряди, ракети для HAWK, Stinger та Javelin, - Associated Press

сша,допомога

США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 225 млн доларів, до якого увійдуть, зокрема, зенітні ракети Stinger і боєприпаси для HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише Associated Press.

При  цьому журналісти зазначають, що про відповідні плани Вашингтона розповіли офіційні особи США на умовах анонімності, оскільки допомога, про яку ще не було оголошено публічно, перебуває на стадії обговорення. 

Що міститиме новий пакет допомоги?

Попри це американські високопосадовці зазначили, що озброєння із нового американського пакета Сили оборони України зможуть використати для завдання ударів по "цілям, що становлять загрозу, всередині Росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу".

Зокрема, за попередньою інформацією, до пакета увійдуть:

  • боєприпаси для артилерійської ракетної системи HIMARS;
  • мінометні системи;
  • низку артилерійських снарядів
  • ракети для системи протиповітряної оборони HAWK
  • зенітні ракети Stinger,
  • протитанкові системи Javelin і AT-4,
  • бронетехніку,
  • патрульні катери та інше.

Також відомо, що новий пакет допомоги надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, які дозволяють вилучати системи і боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли швидко відправитися на фронт.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден може найближчим часом оголосити про новий пакет допомоги для України.

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Дякуємо але дальнобійне ще б не завадило
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07.06.2024 06:51 Відповісти
На 225 мільйонів за американськими фантастичними розцінками буде всього помаленьку.
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07.06.2024 07:00 Відповісти
Не сси в труссси, Іфан ,в цьому місяці буде два пакета військової допомоги. Нах з України , рашистські окупанти, поки ще живі, але ж не всі далеко, 515000 + тушок і напівтушок вже все
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07.06.2024 08:57 Відповісти
Спасибо конечно,но побольше бы не помешает.
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07.06.2024 07:48 Відповісти
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07.06.2024 07:52 Відповісти
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07.06.2024 08:22 Відповісти
ИДИ К ДЯДЕ !)
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07.06.2024 13:37 Відповісти
Знову більше похоже просто на підтримку штанів, щоби не загнулися, але не дай бог в наступ не пішли =(
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07.06.2024 14:04 Відповісти
 
 