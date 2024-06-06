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Міноборони Японії передало Україні 101 транспортний засіб. ФОТО

Міністерство оборони Японії передало Україні партію транспортних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Японії в Україні.

Японія передала Україні партію спеціальних транспортних засобів

"На запит українського уряду Міністерство оборони та Сили самооборони Японії надали партію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Японія передала Україні 101 автомобіль

Також читайте: Японія профінансувала закупку 200 скутерів для соцпрацівників в Україні. ФОТО


Японія передала Україні 101 автомобіль

Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана Україні.

Японія передала Україні партію спеціальних транспортних засобів

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Автор: 

допомога (8358) Японія (1204)


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Топ коментарі
+38
шо творять самураї ?
як кирюха тимошенко буде їздити на такому по Хрещатику ?

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06.06.2024 21:39
+24
ありがとう日本！
дякуємо, японіє!
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06.06.2024 22:47
+20
Нащадкам справжніх самураїв-респект...
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06.06.2024 22:27
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шо творять самураї ?
як кирюха тимошенко буде їздити на такому по Хрещатику ?

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06.06.2024 21:39 Відповісти
О, крва!!!!)))
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06.06.2024 22:12 Відповісти
Нічого страшного , забере на полювання чи на риболовлю кататися , будуть мавпувати ***** з шойгою , ті теж на схожих шведських вишивали.
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06.06.2024 22:41 Відповісти
Такому пацану не помасті на такій рухляті їздити
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07.06.2024 14:30 Відповісти
Самураї знали толк в війні свій час. Найкращі в світі торпеди, підлодки-авіаносці, США до сих пір на Міцубісі обіжаються, машин їхніх не купують
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06.06.2024 21:58 Відповісти
Спасибо Самураям!
Каждая из дружественных стран делает больше чем весь лидорский Охвис + Умеров + ахметкин Шмыгаль
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06.06.2024 22:06 Відповісти
Якби Японія передала Україні сотню Toyota Tundra, то Україна з допомогою Канади мала б чудові машини для развідників.

Канадська компанія Inkas Armored, яка спеціалізується на створенні бронеавтомобілів і бронюванні стандартних автомобілів, представила свій новий проект - за основу був узятий пікап Toyota Tundra останнього покоління. Модель отримала бронежилетний захист, але візуально новинка майже не видає своєї нової суті, оскільки броня являє собою капсулу, інтегровану всередину автомобіля.

Модель витримує одночасну детонацію двох гранат ДМ51, а також атаку стрілецькою зброєю калібру 7,62×63 мм. Автомобіль має закриту броньовану капсулу, яка охоплює практично весь внутрішній об'єм машини.
Для захисту пасажирів встановлено броньоване скло, протиосколкові накладки на двері та броньовану перегородку за задніми сидіннями, що відокремлює салон від багажника. Є шини зі вставками з полікарбонату, куленепробивний «корпус» паливного бака, броньований захист моторного відсіку, автоматична система пожежогасіння, захист вихлопної магістралі та радіатора.
У список оснащення також входять камери кругового огляду, система нічного бачення, домофон, сирена і стробоскопи, електробампери, дверні доводчики, система фільтрації повітря та інше обладнання.
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06.06.2024 22:14 Відповісти
https://inkasarmored.com/armored-toyota-tundra/ Bulletproof Toyota Tundra For Sale | INKAS Armored Vehicles


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06.06.2024 22:15 Відповісти
"Якби Японія передала Україні сотню Toyota Tundra, то Україна з допомогою Канади мала б чудові машини для развідників." ........ які чудово б вписалися у ландшафт печерських пагорбів , а далі їм і їхати потреби немає , на фронті все волонтери забезпечать поставками євроблях (((((
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06.06.2024 22:44 Відповісти
P.S. Особливо б імпонувала ОПівським користувачам таких авто наявність як опції сирени і стробоскопів , це у київському трафікові незамінна штука ((
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06.06.2024 22:47 Відповісти
Завелика тундра для розвідки, там треба щось покомпактніше, типу баггі.
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07.06.2024 19:53 Відповісти
Нащадкам справжніх самураїв-респект...
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06.06.2024 22:27 Відповісти
Велика подяка Японії!!!
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06.06.2024 22:40 Відповісти
ありがとう日本！
дякуємо, японіє!
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06.06.2024 22:47 Відповісти
Оце тільки й люди! Зразу роблять те що обіцяють.
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07.06.2024 07:42 Відповісти
Японці слів на вітер не кидають, честь для них це не просто слова.
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07.06.2024 19:54 Відповісти
 
 