Міноборони Японії передало Україні 101 транспортний засіб. ФОТО

Міністерство оборони Японії передало Україні партію транспортних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Японії в Україні.

"На запит українського уряду Міністерство оборони та Сили самооборони Японії надали партію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", - ідеться у повідомленні.

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Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана Україні.

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