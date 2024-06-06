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Міноборони Японії передало Україні 101 транспортний засіб. ФОТО
Міністерство оборони Японії передало Україні партію транспортних засобів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Японії в Україні.
"На запит українського уряду Міністерство оборони та Сили самооборони Японії надали партію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", - ідеться у повідомленні.
Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана Україні.
Топ коментарі
+38 Dust
показати весь коментар06.06.2024 21:39
+24 YU ST
показати весь коментар06.06.2024 22:47
+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.06.2024 22:27
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як кирюха тимошенко буде їздити на такому по Хрещатику ?
Каждая из дружественных стран делает больше чем весь лидорский Охвис + Умеров +
ахметкинШмыгаль
Канадська компанія Inkas Armored, яка спеціалізується на створенні бронеавтомобілів і бронюванні стандартних автомобілів, представила свій новий проект - за основу був узятий пікап Toyota Tundra останнього покоління. Модель отримала бронежилетний захист, але візуально новинка майже не видає своєї нової суті, оскільки броня являє собою капсулу, інтегровану всередину автомобіля.
Модель витримує одночасну детонацію двох гранат ДМ51, а також атаку стрілецькою зброєю калібру 7,62×63 мм. Автомобіль має закриту броньовану капсулу, яка охоплює практично весь внутрішній об'єм машини.
Для захисту пасажирів встановлено броньоване скло, протиосколкові накладки на двері та броньовану перегородку за задніми сидіннями, що відокремлює салон від багажника. Є шини зі вставками з полікарбонату, куленепробивний «корпус» паливного бака, броньований захист моторного відсіку, автоматична система пожежогасіння, захист вихлопної магістралі та радіатора.
У список оснащення також входять камери кругового огляду, система нічного бачення, домофон, сирена і стробоскопи, електробампери, дверні доводчики, система фільтрації повітря та інше обладнання.
дякуємо, японіє!