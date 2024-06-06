На Глобальному саміті миру Японію представлятиме прем’єр-міністр Кісіда

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Есімас Хаясі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Goo.

Він наголосив значущість мирного саміту, заявивши, що це важлива зустріч для демонстрації підтримки зусиль України з боку міжнародної спільноти.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

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