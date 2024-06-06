Зеленський запросив президентку Перу Болуарте на Глобальний саміт миру
Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте. Він запросив колегу взяти участь у Саміті миру у Швейцарії та відвідати нашу державу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.
Глава держави подякував Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності.
"Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД", - наголосив Зеленський.
Президент також закликав колегу взяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Це, за його словами, "підсилить представництво Латинської Америки".
Крім цього, Зеленський запропонував Діні Болуарте відвідати Україну "за зручної нагоди".
Топ коментарі
+9 Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар06.06.2024 09:59
+8 cavingos cavingos
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+6 Анатолий К #427424
показати весь коментар06.06.2024 10:33
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Пс президента Свазиленда ещё запроси.
В країні війна,дєрьмак керує куди і скільки оружія виділяти,сирський виконує накази дєрьмака і не дає вчасно його на фронт,кібер спеціалістів посилають в штурмові атаки!
Коли ти **** кончена відстанеш від УКРАЇНИ!
Тому що розумний,як вітя овощ