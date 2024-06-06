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Зеленський запросив президентку Перу Болуарте на Глобальний саміт миру

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте. Він запросив колегу взяти участь у Саміті миру у Швейцарії та відвідати нашу державу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

Глава держави подякував Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності.

"Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД", - наголосив Зеленський.

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Президент також закликав колегу взяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Це, за його словами, "підсилить представництво Латинської Америки".

Крім цього, Зеленський запропонував Діні Болуарте відвідати Україну "за зручної нагоди".

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Перу (26) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+9
Довбодятел ти кончений,зеля!
В країні війна,дєрьмак керує куди і скільки оружія виділяти,сирський виконує накази дєрьмака і не дає вчасно його на фронт,кібер спеціалістів посилають в штурмові атаки!
Коли ти **** кончена відстанеш від УКРАЇНИ!
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06.06.2024 09:59
+8
Движение ради движения. Покажите ему карту, пусть посмотрит где это Перу находится. Хотя после поездки на Филиппины надеется на остатки здравого смысла уже нет смысла.
Пс президента Свазиленда ещё запроси.
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06.06.2024 09:59
+6
Можливо я чогось не розумію, але що для України дасть той саміт миру? Нічого! Одне єдине, що він дає,так це те, що один бородатий гундоситй буде і дурити нарід і здобувати рейтинги. Краще б розібрався, чому не було укріплень біля Вовчанська і виправив ситуацію не тільки там, по всій лінії фронту. Точніше не він щоб розбирався і брав на контроль, бо пам'ятаємо про контроль в спасінні сержнта Журавля, а щоб цим зайцнялися толкові військові. Чому розмінували Чонгар і по чиєму наказу? Хто і по чиїй згоді розвів тут корупцію до найбільшин величин з моменту існування України? Хто знищив наші ракетні програми?
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06.06.2024 10:33
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Движение ради движения. Покажите ему карту, пусть посмотрит где это Перу находится. Хотя после поездки на Филиппины надеется на остатки здравого смысла уже нет смысла.
Пс президента Свазиленда ещё запроси.
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06.06.2024 09:59 Відповісти
А на фото Болуарте?
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06.06.2024 09:59 Відповісти
Довбодятел ти кончений,зеля!
В країні війна,дєрьмак керує куди і скільки оружія виділяти,сирський виконує накази дєрьмака і не дає вчасно його на фронт,кібер спеціалістів посилають в штурмові атаки!
Коли ти **** кончена відстанеш від УКРАЇНИ!
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06.06.2024 09:59 Відповісти
Він не відстане бо він знищить Україну для цього його і вибрав мудрий нарід
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06.06.2024 10:31 Відповісти
Ще б вождів африканських племен запросив!
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06.06.2024 10:01 Відповісти
Треба було ще президентці Перу нагадати, що вибори президента проводяться раз на 5 років
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06.06.2024 10:02 Відповісти
Але є і позитив - дізнався одразу що в Перу є президент, що вона жінка і кличуть її Діна. Треба буде переказати цю новину друзям-пензикам, коли зустрінемся за пивком - президента Перу зовуть як собаку Васька...
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06.06.2024 10:12 Відповісти
Можливо я чогось не розумію, але що для України дасть той саміт миру? Нічого! Одне єдине, що він дає,так це те, що один бородатий гундоситй буде і дурити нарід і здобувати рейтинги. Краще б розібрався, чому не було укріплень біля Вовчанська і виправив ситуацію не тільки там, по всій лінії фронту. Точніше не він щоб розбирався і брав на контроль, бо пам'ятаємо про контроль в спасінні сержнта Журавля, а щоб цим зайцнялися толкові військові. Чому розмінували Чонгар і по чиєму наказу? Хто і по чиїй згоді розвів тут корупцію до найбільшин величин з моменту існування України? Хто знищив наші ракетні програми?
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06.06.2024 10:33 Відповісти
Русня тягне найманців з кожної пальми,а Боневтік пропонує їм альтернативу,сидіти в дома дивитись саміт з пальми.
Тому що розумний,як вітя овощ
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06.06.2024 10:36 Відповісти
Это прощальный концерт будет? С игрой на пианино бе рук? Тогда, ДА!
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06.06.2024 10:38 Відповісти
А за чий рахунок банкет тобто саміт ?
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06.06.2024 10:45 Відповісти
Зеленський! Ліпше займись ТЦК! Ти гарант конституції! На Житомирщині чергового мобілізованого забили до смерті !
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06.06.2024 10:49 Відповісти
"голуб мира ти наш"
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06.06.2024 11:27 Відповісти
Нахіба цей цирк?
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06.06.2024 12:49 Відповісти
Скажите кто нибудь гундосому дегенерату,что он забыл пригласить на этот никому не нужный саммит аляскинских маламутов....
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06.06.2024 12:55 Відповісти
 
 