Зеленський запросив президентку Перу Болуарте на Глобальний саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте. Він запросив колегу взяти участь у Саміті миру у Швейцарії та відвідати нашу державу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

Глава держави подякував Болуарте за конкретні кроки на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності.

"Перу голосувала за ключові резолюції ООН та припинення статусу Росії як постійного спостерігача при ОАД", - наголосив Зеленський.

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Президент також закликав колегу взяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Це, за його словами, "підсилить представництво Латинської Америки".

Крім цього, Зеленський запропонував Діні Болуарте відвідати Україну "за зручної нагоди".