Зеленський зустрівся з шейхом Катару Хамадом Аль Тані та розповів йому про підготовку до Саміту миру
У межах робочої поїздки до Катару Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
Зеленський подякував шейху за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.
"Розраховую на подальшу солідарність Катару з нашою державою в цей історичний момент", - зазначив президент.
Крім того, він відзначив важливість підтримки Української формули миру з боку Катару. Він також розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.
Також президент подякував Катару за сприяння в поверненні насильно вивезених Росією українських дітей, а також відзначив його участь у відповідній Міжнародній коаліції. Сторони домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі.
Співрозмовники під час зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі. Президент подякував Катару за участь в ініціативі "Зерно з України" та виділення коштів на її реалізацію.
Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну з візитом.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 5 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Катару.
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"Катарська допомога надає 100 доларів найбіднішим палестинським сім'ям і продовжує період електропостачання протягом дня в Газі", - сказав катарський чиновник у відповідь на запит уряду про коментар, додавши, що це допомогло "Підтримання стабільності та якості життя для ... Палестинські сім'ї».
Катар ходить по зовнішньополітичному канату, розміщуючи найбільшу в регіоні військову базу США, Талібан та інші угруповання, часто дозволяючи йому виступати посередником.
Кошти перераховуються в електронному вигляді з Катару до Ізраїлю. Офіційні особи Ізраїлю та ООН вручну перевозять готівку через кордон до Гази.
Готівка розподіляється безпосередньо нужденним сім'ям і державним службовцям у Газі, і кожна сім'я або окрема особа повинні підписати біля свого імені, що вони отримали готівку. Один примірник цього аркуша відправляється до Ізраїлю, один - до ООН, а третій - до Катару.
"Катарська допомога сектору Газа повністю координується з Ізраїлем, ООН і США", - заявив катарський урядовець.
Останніми роками Катар купував у Ізраїлю паливо для єдиної електростанції в Газі. Він також відправив єгипетське паливо, яке ХАМАС може перепродати, використовуючи виручені кошти на зарплати.