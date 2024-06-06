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Зеленський зустрівся з шейхом Катару Хамадом Аль Тані та розповів йому про підготовку до Саміту миру

Володимир Зеленський та шейх Катару Тамі бін Хамад Аль Тані

У межах робочої поїздки до Катару Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський подякував шейху за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.

 "Розраховую на подальшу солідарність Катару з нашою державою в цей історичний момент", - зазначив президент.

Крім того, він відзначив важливість підтримки Української формули миру з боку Катару. Він також розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.

Читайте: Зеленський та Сунак обговорили підготовку до Саміту миру та оборонну співпрацю

Також президент подякував Катару за сприяння в поверненні насильно вивезених Росією українських дітей, а також відзначив його участь у відповідній Міжнародній коаліції. Сторони домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі.

Співрозмовники під час зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі. Президент подякував Катару за участь в ініціативі "Зерно з України" та виділення коштів на її реалізацію.

Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну з візитом.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 5 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Катару.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+13
А в Оман то заскочит? Ну за "инвестициями", как ранее...
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06.06.2024 00:44
+8
Та тому шейху ***** шо то за саміт і який клоун біля нього сидить і щось лепоче…..
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06.06.2024 01:05
+5
Ця жага інфантільного стада в Україні до тупого шоу привела до сотень тисяч смертей,збільшення окупованих теріторій,повної деградаціі.Жага до "халяви" і простих рішень(аля чтоб поришал) поставе остаточний хрест на Україні і її економікє(що від неї залишилось.І до багатьох досі не доходе,що обрання тупого ****** в презіденти привело до таких катострофічних наслідків.
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06.06.2024 06:24
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А в Оман то заскочит? Ну за "инвестициями", как ранее...
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06.06.2024 00:44 Відповісти
Шейх Катару Хамадом Аль Тані має багато грошей і фінансує хамас. Просто розважаєтся з квартальщиком?
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06.06.2024 00:47 Відповісти
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06.06.2024 00:49 Відповісти
Багатий на газ Катар заплатив сотні мільйонів доларів Газі з 2014 року, в якийсь момент витрачаючи 30 мільйонів доларів на місяць на допомогу в управлінні єдиною електростанцією анклаву та підтримку нужденних сімей і державних службовців в уряді, керованому ХАМАСом.
"Катарська допомога надає 100 доларів найбіднішим палестинським сім'ям і продовжує період електропостачання протягом дня в Газі", - сказав катарський чиновник у відповідь на запит уряду про коментар, додавши, що це допомогло "Підтримання стабільності та якості життя для ... Палестинські сім'ї».
Катар ходить по зовнішньополітичному канату, розміщуючи найбільшу в регіоні військову базу США, Талібан та інші угруповання, часто дозволяючи йому виступати посередником.
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06.06.2024 01:06 Відповісти
Фінансування Катаром Гази фактично проходить через Ізраїль.
Кошти перераховуються в електронному вигляді з Катару до Ізраїлю. Офіційні особи Ізраїлю та ООН вручну перевозять готівку через кордон до Гази.
Готівка розподіляється безпосередньо нужденним сім'ям і державним службовцям у Газі, і кожна сім'я або окрема особа повинні підписати біля свого імені, що вони отримали готівку. Один примірник цього аркуша відправляється до Ізраїлю, один - до ООН, а третій - до Катару.
"Катарська допомога сектору Газа повністю координується з Ізраїлем, ООН і США", - заявив катарський урядовець.
Останніми роками Катар купував у Ізраїлю паливо для єдиної електростанції в Газі. Він також відправив єгипетське паливо, яке ХАМАС може перепродати, використовуючи виручені кошти на зарплати.
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06.06.2024 01:08 Відповісти
Шейх видимо спросил, не сыграет ли он на рояле без рук для него... А Зеленский показывает размер оплаты.
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06.06.2024 00:53 Відповісти
Та тому шейху ***** шо то за саміт і який клоун біля нього сидить і щось лепоче…..
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06.06.2024 01:05 Відповісти
Мабуть Зеленський пообіцяв йому виступ кордебалету Кварталу 95 на наступному закритому корпоративі...
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06.06.2024 10:05 Відповісти
И с чего шейx на фото ржет? С поддержки территориальной ценности? С возвращения пленныx? Или с саммита мира?
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06.06.2024 01:11 Відповісти
Це йому Зеленський на босий палець наступив (помстився за Ізраїль).
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06.06.2024 01:18 Відповісти
Таке враження що гідрант розсмішив шейха Катару, чекаєм чергової зустрічі з шейхом Оману та його реакції. До речі, Патрушев ще в мацькві?
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06.06.2024 01:25 Відповісти
Вовка, скожи Ленке нехай пошие тобi спiдницю як у шейха. Набагато краще грати за роялем!
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06.06.2024 01:41 Відповісти
а зеля никак не успокоится со своим недоношенным надуманным самитом....
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06.06.2024 03:26 Відповісти
Зеленський знатний шоумен.
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06.06.2024 04:07 Відповісти
Ця жага інфантільного стада в Україні до тупого шоу привела до сотень тисяч смертей,збільшення окупованих теріторій,повної деградаціі.Жага до "халяви" і простих рішень(аля чтоб поришал) поставе остаточний хрест на Україні і її економікє(що від неї залишилось.І до багатьох досі не доходе,що обрання тупого ****** в презіденти привело до таких катострофічних наслідків.
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06.06.2024 06:24 Відповісти
Шейх в сандалях,"найвеличніший" в кєдах,накінець то ВоФка знайшов однодумця по відношеню до дипломатичного протоколу.Шейх випадково не навчався в всесвітньо відомій школі Криворіжської дипломатії?
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06.06.2024 06:12 Відповісти
Схоже, шейху дуже смішно - ну, розсміши шейха приїхало.
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06.06.2024 07:09 Відповісти
ПіеР-Квадрат - формула площі круглого ідіота.
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06.06.2024 07:52 Відповісти
Воно вже просрало і свій саміт миру який ще не почався!
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06.06.2024 07:58 Відповісти
Клоун шейху в первую очередь напомнил что он не никакой не лох, и он уже взрослый мальчик И поэтому шейх его должен обязательно выслушать. Реакцию шейха мы видим на фото.
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06.06.2024 08:04 Відповісти
Країну добивають. Цвіт Нації гине на фронтах. А воно подорожує - гастролює...
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06.06.2024 08:41 Відповісти
Це вже схоже на зовнішне управління Україною злітака в єкзилі...
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06.06.2024 10:06 Відповісти
Розповів про підготовку....Ну кароче ,там будут все ,если ты поедешь и елдак.
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06.06.2024 08:43 Відповісти
 
 