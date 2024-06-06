Зеленський зустрівся з шейхом Катару Хамадом Аль Тані та розповів йому про підготовку до Саміту миру

У межах робочої поїздки до Катару Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський подякував шейху за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.

"Розраховую на подальшу солідарність Катару з нашою державою в цей історичний момент", - зазначив президент.

Крім того, він відзначив важливість підтримки Української формули миру з боку Катару. Він також розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.

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Також президент подякував Катару за сприяння в поверненні насильно вивезених Росією українських дітей, а також відзначив його участь у відповідній Міжнародній коаліції. Сторони домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі.

Співрозмовники під час зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі. Президент подякував Катару за участь в ініціативі "Зерно з України" та виділення коштів на її реалізацію.

Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну з візитом.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 5 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Катару.