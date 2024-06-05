Зеленський прибув до Катару
Президент України Володимир Зеленський прибув до Катару. Він планує провести переговори з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі президента.
"Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - ідеться в повідомленні.
Також Зеленський зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.
"Обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", - додав Зеленський.
Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією.
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Ну і нахіба?! От нахіба воно швендяється по світу. В нас є лишні гроші на то? А то ж мільйони і мільйони ПОЗИЧЕНИХ долярів! Тих долярів, яких так бракує і для армії, і для економіки, і просто для людей.Чи може в країні все спокійно і "найвеличнішому" лідору вдома нєхер робити?
По всяких турне,
Особливо в тому разі,
Якщо ти - дурне…
Павло Глазовий
!
І тут треба читати "проміж строк", бо....
Важливо не те, про що воно каже, а те, що намагається приховати - ті зустрічі, про які вони НІКОЛИ не скажуть - з представниками банку Оману, де знаходятиться те бабло, що "подарував" патрушев минулого разу! А ще, було б дуже цікаво узнати, ХТО з кацапії зараз знаходиться там і де вони перетнутья цього разу. А те, що ця зелена макака туди поїхала не тільки з метою "для переговорів із моїм другом...." (гарна спроба відмазки!) - це лише ширма для основної мети, а головне там те, про що вони ніколи і нікому казати не будуть - корегування Оманського договорняка! Бо наші ЗСУ і Штати з НАТО реально не дають завершити все так, як було оговорено в Омані.
Передвиборча боротьба набирає обертів.
Був у шейха один друзяка..
Просили мама-ріма, просили папа-саша, і я прошу.
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , а туризмом займаєть тільки Вова Оманський та його "слуги".
Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну ... на радість Путлу.
Президент ще і сере і сцить кожен день, так що тепер 🤣 😆 😂 😆
Ну який в хріна "друг"? Наш шут гороховий це серйозно? Цей шейх мабуть прізвище Зеленського не пам'ятає. Зеленський таки підхворав вже на всю голову. Пересувний цирк шута горохового Зеленського катається по світу - позорить Україну.
Біда-а-а...
Тобто відповідь приблизно така - більшість поважних політологів і політтехнологів до самого кінця не могли повірити, що український виборець у масі своїй може бути такими придурками.
Неправильна інформація - політехнологи Пороха це люди з вищою освітою які частенько закінчували ВУЗи які навіть на Заході вважаються топовими, куди віє вітер вони бачили, скільки грошей вкладено в зеленого клоуна вони знали, рівень пропаганди медіаімперії Коломойського і каналів Медведчука і інших ватних ЗМІ теж знали, зарплатню вони не даремно отрмували велику, тут безкінечно 13 мільйонів (73%) людей можна називати придурками але щось тут не сходиться, а от коли поглянути на картину з позиції трирічної жорсткої медіа пропаганди по основним ТБ каналам України і в інтернеті профівнансованої кремлем, тоді все становиться на свої місця, це називається просто промивка мізків і людина не бачить в собі ніяких змін будучи по суті зазомбованою. Порох не міг заставити людей любити себе, а от закон про заборону мати олігархам ЗМІ навіть через творчий колектив або підставних осіб міг впровадити, на то були сили і засоби.
Так Порох мав збавитись від своїх ТБ каналів у випадку коли закон про заборону олігархам мати ЗМІ у любому вигляді було реалізовано. Була у Пороха влада і чемаленько, навіть Заход закрив би очі на деякі "перегиби" Порошенко по відношенню до радянських олігархів - Коломойши, Ахметова і інших, бо на Заході добре знали що всі ці олігархи співпрацюють з кремлем.
Порошенко несе частину вини за те, що люди обрали Зеленського. Але справа тут самому Порошенку. Треба було не вась-вась з Медведчуком, а посадити в тюрягу; треба було реально позбавитися бізнесу - бо це було серйозним порушенням закону і дражнило людей. Порошенко хотів одним задом одночасно попасти на два базара - от і пролетів повз касу.
Ну так, Порох все прекрасно був обізнаний і куди вітер дує і чим це все обернеться для України, сам Порох не постраджає - бізнес непогано працює, у нього авторитет по всьому світу, люба країна з радістю його прийме, він в безпеці навіть під час "царювання" Зе клоуна. Не опозиція, а мрія.
Це голословне запевнення. В Британії компанія ВВС належить державі і якось непогано живуть. Держава підкоряється закону, а закон про ЗМІ має містити в собі заборону на провладну пропаганду чи на яку то небудь пропаганду. Тому у олігархів неповино бути ніяких ЗМІ, за винятком медіа бізнесменів які займають виключно медіа бізнесом і нічим іншим.
Це і ж державне телебачення 100 % власність держави.
Пропаганди Косервативної чи Ліберальної партії там немає і не буде.
Україну погубить жлобство...
Тому просто в закон завести податок на ТБ і створення нових ТБ каналів з нуля - ВИВЕДЕННЯ З СІТКИ 32 канала, їх місце повинно зайняти нове телебачення України з новими журналістами, щоб ні одного старого туди не перейшло, залишити у трансляції ТБ 32 тільки Суспільне.
Нинішні ТБ канали можуть бути і в кабельних мережах, саме місце їм там.
Тож маєте знати, що розмови про те "що треба зробити" - це дарма витрачати час.
Нікому робити.
Влада зайнята казнокрадством і крадіжками. Люди зайняті елементарним виживанням.
Попереду Україну чекають похмурі часи...
Як і всі кримінальники вони здавати друг друга будуть оптом коли прийде час.
Звісно - якщо уявити ідеальні умови - прив'язати людину да крісла, зафікусувати вії і примусити дивитися необхідний відеоряд - тоді можливо. Але коли громадяни залишаються у необмеженому інформаційному середовищі - тоді зазомбувати можна тільки людей з низьким інтелектом.
Можете на них подивитися - у цьому відео придурок на сцені - але в залі глядачі - не кращі.
https://www.youtube.com/watch?v=cF-OhHQSRPg
При добровільній згоді - 99 % людей можно загіпнотизувати, як що не більше.
Інтелект тут роль грає не основну. Інша справа, що не кожний погодиться
бути підослідним у експериментам з його розумом, а так за Зе клоуна голосували
і професори і академіки, а не тільки ватний донбасянський чи радянський натовп.
Тому фсб-шникам не вдалося зазомбувати усіх громадян України - тільки приблизно 42% виборців.
Лазить нікчема по світу туди де йому ніхто не нагадує про кремлівських кротів і корупцію, робить вигляд потужної роботи, про щось же треба лохторату гундосити кожен день.