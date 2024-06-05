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Новини
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Зеленський прибув до Катару

зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Катару. Він планує провести переговори з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі президента.

"Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікується повернення групи українських дітей додому, - Лубінець за результатами візиту в Катар

Також Зеленський зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

"Обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", - додав Зеленський.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією.

Автор: 

візит (1588) Зеленський Володимир (23845) Катар (244)


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Топ коментарі
+17
Вдарився по курортах а-ля Оман
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05.06.2024 18:00
+14
Дурне поїхало в турне...
Ну і нахіба?! От нахіба воно швендяється по світу. В нас є лишні гроші на то? А то ж мільйони і мільйони ПОЗИЧЕНИХ долярів! Тих долярів, яких так бракує і для армії, і для економіки, і просто для людей.Чи може в країні все спокійно і "найвеличнішому" лідору вдома нєхер робити?
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05.06.2024 18:02
+11
Что опять? Офшоры поехало проверить? Мы уже зажили как при коммунизме после оманских инвестиций. Пережить бы их.
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05.06.2024 18:04
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В Катарі є поклади асфальту?
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05.06.2024 17:58 Відповісти
Поклади офшору
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05.06.2024 18:13 Відповісти
Офшори в ОАЄ та Бахрейні як би
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05.06.2024 18:28 Відповісти
Походу, там не брезгуют и гундосыми покладамы... Шо воно робе ? Жере та личини вiдкладае.
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05.06.2024 19:06 Відповісти
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05.06.2024 21:39 Відповісти
Вдарився по курортах а-ля Оман
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05.06.2024 18:00 Відповісти
Это он круги нарезает поближе к Оману, чтобы никто не догадался.
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05.06.2024 18:30 Відповісти
поїхало знову "рішать" з кацапами
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05.06.2024 19:00 Відповісти
Дурне поїхало в турне...
Ну і нахіба?! От нахіба воно швендяється по світу. В нас є лишні гроші на то? А то ж мільйони і мільйони ПОЗИЧЕНИХ долярів! Тих долярів, яких так бракує і для армії, і для економіки, і просто для людей.Чи може в країні все спокійно і "найвеличнішому" лідору вдома нєхер робити?
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05.06.2024 18:02 Відповісти
- Тинятися менше треба
По всяких турне,
Особливо в тому разі,
Якщо ти - дурне…

Павло Глазовий
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05.06.2024 18:08 Відповісти
Поїхав до друга. Тому що шейх знає, що зеля нелегетимний і може приїхати тільки як друг
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05.06.2024 18:56 Відповісти
Что опять? Офшоры поехало проверить? Мы уже зажили как при коммунизме после оманских инвестиций. Пережить бы их.
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05.06.2024 18:04 Відповісти
І чому Єрмак туди його відправив ?! Про все домовились в Омані

!
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05.06.2024 18:05 Відповісти
Платонича вже німа. Ромчика німа, ждуть повноважного.....
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05.06.2024 21:48 Відповісти
Там і Оман поруч...нехай заїде
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05.06.2024 18:06 Відповісти
А дермака вивіз з України? Коли оці двоє подорожують світом, так як би ВСУ нищать кацапів.
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05.06.2024 18:10 Відповісти
"Прощальная гастроль артиста" - зеленський художній фільм
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05.06.2024 18:14 Відповісти
вже скоро Оман . так і тяне його в оман.
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05.06.2024 18:14 Відповісти
Шукає де краще пристроїть черговий мільярд спи..них грошей
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05.06.2024 18:15 Відповісти
вирішив зробити "кругосвітку" за кошти платників податків, бо мабуть відчуває ,що останній шанс(((
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05.06.2024 18:16 Відповісти
пока его не отправят на 0, война не кончится. Хотя в омане он может и сдаст нас - казино он уже купил, будет бабло там зарабатывать - он продал всё, что мог
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05.06.2024 18:33 Відповісти
В мене, звичайно, немає виходів на когось з того оточення, але навіть на мій, простий розсуд, тут приховано значно більше, ніж нам намагаються втюхати.
І тут треба читати "проміж строк", бо....
Важливо не те, про що воно каже, а те, що намагається приховати - ті зустрічі, про які вони НІКОЛИ не скажуть - з представниками банку Оману, де знаходятиться те бабло, що "подарував" патрушев минулого разу! А ще, було б дуже цікаво узнати, ХТО з кацапії зараз знаходиться там і де вони перетнутья цього разу. А те, що ця зелена макака туди поїхала не тільки з метою "для переговорів із моїм другом...." (гарна спроба відмазки!) - це лише ширма для основної мети, а головне там те, про що вони ніколи і нікому казати не будуть - корегування Оманського договорняка! Бо наші ЗСУ і Штати з НАТО реально не дають завершити все так, як було оговорено в Омані.
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05.06.2024 18:24 Відповісти
Тут Джонсон №2 (американський той що) виступив за те, щоб дозволити Україні х%ярити по параші всим, що є.

Передвиборча боротьба набирає обертів.
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05.06.2024 18:31 Відповісти
Все просто, перемовини, можуть і через посла передати, а вони йдуть скрізь не тільки с Зе іі через Макрона і через штати, Сталін з Гітлером з 42 вели перемовини.
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05.06.2024 18:32 Відповісти
красава, припёрся!
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05.06.2024 18:27 Відповісти
для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом

Був у шейха один друзяка..
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05.06.2024 18:30 Відповісти
Взагал-то високість не може бути комусь нижче за себе другом . На що зеленський може розраховувати то максимум васал .
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05.06.2024 18:36 Відповісти
Дружаня Вони точно його зневажають, бо свої країни розвивають, добробут їх населення зростає, а зелені Україну розкрадають.
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07.06.2024 02:04 Відповісти
Зеленський наче не до свого саміту, а заміж готується.
Просили мама-ріма, просили папа-саша, і я прошу.
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05.06.2024 18:39 Відповісти
В Украине почти БЛЕКАУТ , а у него ТУРИЗМ!

"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , а туризмом займаєть тільки Вова Оманський та його "слуги".

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну ... на радість Путлу.
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05.06.2024 18:45 Відповісти
Все ніяк не порозпихає вкрадені в нас гроші....
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05.06.2024 18:47 Відповісти
Курва, літає, літає і літак з ним ніяк не впаде...
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05.06.2024 18:50 Відповісти
Президент хоть щось робить, а ви тут слюною тільки давитесь.таке враження по ваших коментах що ви якісь недолугі, всепропальщики. Пишіть щось по темі розумне, а не якусь #уйню.
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05.06.2024 18:56 Відповісти
*********, Ну и дела, страна в темени оно блукае по хутинским тропам.
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05.06.2024 19:03 Відповісти
Президент хоть щось робить, а ви тут слюною тільки давитесь

Президент ще і сере і сцить кожен день, так що тепер 🤣 😆 😂 😆
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05.06.2024 19:45 Відповісти
.ука, турне по азийской, суто потенциально-кацапской оманщине.
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05.06.2024 19:12 Відповісти
"...Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані..."

Ну який в хріна "друг"? Наш шут гороховий це серйозно? Цей шейх мабуть прізвище Зеленського не пам'ятає. Зеленський таки підхворав вже на всю голову. Пересувний цирк шута горохового Зеленського катається по світу - позорить Україну.
Біда-а-а...
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05.06.2024 19:19 Відповісти
Як Порох міг таке неподобство допустити, щоб до виборів допустили морально неповноцінну людину Вову Зеленського ....
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05.06.2024 19:41 Відповісти
Відповідь десь така: ніхто із політтехнологів при Пороху до кінця не вірив, що виборці можуть бути аж настільки придуркуватими. Хоча усі бачили соціологічні рейтинги, але повірити у таку безмежну дурість мільйонів людей не могли. Якщо знаєте, була так дуже професійна соціологиня пані Бекешкина (нажаль вже її немає) - то вона коментувала соціологію на користь Зеленського так: то люди приколюються, а дійде да голосування - усі схаменуться. Не схаменулися.
Тобто відповідь приблизно така - більшість поважних політологів і політтехнологів до самого кінця не могли повірити, що український виборець у масі своїй може бути такими придурками.
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05.06.2024 20:24 Відповісти
ніхто із політтехнологів при Пороху до кінця не вірив, що виборці можуть бути аж настільки придуркуватими

Неправильна інформація - політехнологи Пороха це люди з вищою освітою які частенько закінчували ВУЗи які навіть на Заході вважаються топовими, куди віє вітер вони бачили, скільки грошей вкладено в зеленого клоуна вони знали, рівень пропаганди медіаімперії Коломойського і каналів Медведчука і інших ватних ЗМІ теж знали, зарплатню вони не даремно отрмували велику, тут безкінечно 13 мільйонів (73%) людей можна називати придурками але щось тут не сходиться, а от коли поглянути на картину з позиції трирічної жорсткої медіа пропаганди по основним ТБ каналам України і в інтернеті профівнансованої кремлем, тоді все становиться на свої місця, це називається просто промивка мізків і людина не бачить в собі ніяких змін будучи по суті зазомбованою. Порох не міг заставити людей любити себе, а от закон про заборону мати олігархам ЗМІ навіть через творчий колектив або підставних осіб міг впровадити, на то були сили і засоби.
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06.06.2024 01:02 Відповісти
Ви праві на стовідсотків у декількох моментах: Зеленський це продукт багаторічної, професійної і затратної спецоперації кремлівських спецслужб. Саме тому Зеленський є агентом впливу рашистів. Чи міг Порошенко ефективно протистояти цій спецоперації?. З приводу олігархічних телеканалів - не все так просто. Суспільно-політичне (некомерційне) мовлення збиткове. Телеканал треба фінансувати. Якщо мовлення фінансує держава - це суцільна брехня і піар влади. Якщо мовлення фінансує олігарх - це тіж яйця тільки у профіль. Суспільне мовлення мають фінансувати громадяни. В Німеччині, наприклад, існує спеціальний і не маленький податок на фінансування суспільного мовлення. В Україні тільки заікнулися про такий податок на "суспільне мовлення" - так оті Ваші НЕпридурки громадяни заверещали від жлобства. Що мав робити Порошенко - відсторонити олігархів від телебачення - а де брати гроші на фінансування телеканалів? Порошенко такий же олігарх - і найпереше мав би позбавитися свого телеканалу? Порошенко несе частину вини за те, що люди обрали Зеленського. Але справа тут самому Порошенку. Треба було не вась-вась з Медведчуком, а посадити в тюрягу; треба було реально позбавитися бізнесу - бо це було серйозним порушенням закону і дражнило людей. Порошенко хотів одним задом одночасно попасти на два базара - от і пролетів повз касу.
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06.06.2024 07:47 Відповісти
Що мав робити Порошенко - відсторонити олігархів від телебачення - а де брати гроші на фінансування телеканалів? Порошенко такий же олігарх - і найпереше мав би позбавитися свого телеканалу

Так Порох мав збавитись від своїх ТБ каналів у випадку коли закон про заборону олігархам мати ЗМІ у любому вигляді було реалізовано. Була у Пороха влада і чемаленько, навіть Заход закрив би очі на деякі "перегиби" Порошенко по відношенню до радянських олігархів - Коломойши, Ахметова і інших, бо на Заході добре знали що всі ці олігархи співпрацюють з кремлем.

Порошенко несе частину вини за те, що люди обрали Зеленського. Але справа тут самому Порошенку. Треба було не вась-вась з Медведчуком, а посадити в тюрягу; треба було реально позбавитися бізнесу - бо це було серйозним порушенням закону і дражнило людей. Порошенко хотів одним задом одночасно попасти на два базара - от і пролетів повз касу.

Ну так, Порох все прекрасно був обізнаний і куди вітер дує і чим це все обернеться для України, сам Порох не постраджає - бізнес непогано працює, у нього авторитет по всьому світу, люба країна з радістю його прийме, він в безпеці навіть під час "царювання" Зе клоуна. Не опозиція, а мрія.
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06.06.2024 13:44 Відповісти
Якщо мовлення фінансує держава - це суцільна брехня і піар влади

Це голословне запевнення. В Британії компанія ВВС належить державі і якось непогано живуть. Держава підкоряється закону, а закон про ЗМІ має містити в собі заборону на провладну пропаганду чи на яку то небудь пропаганду. Тому у олігархів неповино бути ніяких ЗМІ, за винятком медіа бізнесменів які займають виключно медіа бізнесом і нічим іншим.
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06.06.2024 13:49 Відповісти
Вибачте. У Вас недостовірна інформація. ВВС фінансується за рахунок сплати телевізійних зборів від населення. Система приблизно така ж, як і в Німеччині. Хоча формально належить державі і держава дофінансовує ВВС.
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06.06.2024 14:00 Відповісти
формально належить державі і держава дофінансовує ВВС.

Це і ж державне телебачення 100 % власність держави.
Пропаганди Косервативної чи Ліберальної партії там немає і не буде.
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06.06.2024 14:16 Відповісти
Суть у фінансуванні. ВВС фінансується за рахунок податку з глядачів, як і у Німеччині. Тому редакційна політика ВВС повністю самостійна.
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06.06.2024 14:22 Відповісти
Суть у тому що ВВС це не приватна контора, а державна і це головне, ніхто не заважає в Україні зробити те саме.
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06.06.2024 14:33 Відповісти
"...ніхто не заважає..." - окрім жлобської більшості громадян які категорично проти спеціального податку на мовлення. Люди хочуть об'єктивного мовлення, а платити за це має дядя. Намагалися так зробити "суспільне". Так "високоінтелектуальних" громадян України задавила жаба - як завжди. В Британії чи Німеччині податок на мовлення обов'язковий (тільки в Британії він приєднаний до абоненської платні). Громадяни цих країн знають, що платять і мають право вимагати об'єктивності мовлення. А українці в масі своїй вимагають задарма об'єктивного мовлення від влади ворюг...
Україну погубить жлобство...
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06.06.2024 14:44 Відповісти
А хто зараз слухає громадян з підвищенням цін на електрику 😆

Тому просто в закон завести податок на ТБ і створення нових ТБ каналів з нуля - ВИВЕДЕННЯ З СІТКИ 32 канала, їх місце повинно зайняти нове телебачення України з новими журналістами, щоб ні одного старого туди не перейшло, залишити у трансляції ТБ 32 тільки Суспільне.

Нинішні ТБ канали можуть бути і в кабельних мережах, саме місце їм там.
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06.06.2024 14:50 Відповісти
Ви, вочевидь, немолода людина, як і я.
Тож маєте знати, що розмови про те "що треба зробити" - це дарма витрачати час.
Нікому робити.
Влада зайнята казнокрадством і крадіжками. Люди зайняті елементарним виживанням.
Попереду Україну чекають похмурі часи...
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06.06.2024 14:55 Відповісти
Це не влада, це крадії які отримали владу ....
Як і всі кримінальники вони здавати друг друга будуть оптом коли прийде час.
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06.06.2024 14:57 Відповісти
Є непогана аналогія про жлобство і жабу більшості громадян України - партійні внески. Люди бажають мати справжні партії, а внески платити не бажають - знову повинен платити дядя. От дядя і платить - і за псевдо-партії, і за суспільне мовлення...
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06.06.2024 14:47 Відповісти
Радянська публіка завжди така, тому на початку коли суспільство не дозріло розумом і питати не треба у випадку таких реформ.
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06.06.2024 14:52 Відповісти
До речі - що міг Порошенко? Згадайте, який вереск підняли НЕпридурки громадяни, коли були заборонені "свати". Так - людей зазомбували. Але - зазомбувати можна тільки інтелектуально малорозвинену людину.
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06.06.2024 08:12 Відповісти
Зазомбувати можно любу людину - це факт, від неї треба лише добровільна згода слухати і дивитись пропаганду.
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06.06.2024 13:37 Відповісти
Ні, не любу. Є аналогія з гіпнозом - не кожного можна загіпнотизувати.
Звісно - якщо уявити ідеальні умови - прив'язати людину да крісла, зафікусувати вії і примусити дивитися необхідний відеоряд - тоді можливо. Але коли громадяни залишаються у необмеженому інформаційному середовищі - тоді зазомбувати можна тільки людей з низьким інтелектом.
Можете на них подивитися - у цьому відео придурок на сцені - але в залі глядачі - не кращі.

https://www.youtube.com/watch?v=cF-OhHQSRPg
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06.06.2024 13:45 Відповісти
Ні, не любу. Є аналогія з гіпнозом - не кожного можна загіпнотизувати.

При добровільній згоді - 99 % людей можно загіпнотизувати, як що не більше.
Інтелект тут роль грає не основну. Інша справа, що не кожний погодиться
бути підослідним у експериментам з його розумом, а так за Зе клоуна голосували
і професори і академіки, а не тільки ватний донбасянський чи радянський натовп.
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06.06.2024 13:53 Відповісти
Вибачте. У Вас недостовірна інформація.
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06.06.2024 13:55 Відповісти
То ви не знаєте природу людини, людина підсвідомо хоче щоб нею керували для того щоб скинути з себе всю відповідальність. Таких людей більщість які хочуть жити гарно за усяку ціну і не мати проблем.
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06.06.2024 13:59 Відповісти
Таких людей більщість - абсолютно точно. Ключове слово - більшість, але не всі.
Тому фсб-шникам не вдалося зазомбувати усіх громадян України - тільки приблизно 42% виборців.
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06.06.2024 14:03 Відповісти
Сміятися над такими жартами можуть тільки люди з низьким інтелектуальним рівнем. До речі - успішність в матеріальному плані не означає високий інтелектуальний рівень. В Україні - скоріше навпаки.
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06.06.2024 14:06 Відповісти
Я до того що лайном може біти і освідчена людина, роль тут грає не інтелект, а вибір людини і яку дорогу вона обере.
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06.06.2024 14:13 Відповісти
Вдалого відпочинку!
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05.06.2024 19:21 Відповісти
До Оману там рукою подати - може вже нові договори треба підписувати з кремлем.
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05.06.2024 19:40 Відповісти
Поіхав зустрітися з другом в той час коли вся країна в руїнах вмивається кров"ю? Який сенс вїд цієі зустрічи? Яким чином нам це допоможе у війні? Немає більш важливіших справ?Краще б замїсть того щоб бїгати по свїту здїймаючи пил ї їмїтувати важливу дїяльнїсть органїзовуючи наступну мїжнародну вечїрку, краще б зайнявся бїльш важливими справами вїд яких дїйсно залежить наближення перемоги- а їх просто купа...... Мобїлїзацїя, фортїфїкацїйни споруди, забезпечення дронами, виготовлення зброї - перелїк дуже великий буде. Але нажаль пан зеленський займається тим, що єдине вїн вмїє робити- оганїзовувати шоу, вечірки та зустрічи з друзями.
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05.06.2024 19:42 Відповісти
Воно друг шейха! Хахаха
Лазить нікчема по світу туди де йому ніхто не нагадує про кремлівських кротів і корупцію, робить вигляд потужної роботи, про щось же треба лохторату гундосити кожен день.
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05.06.2024 19:44 Відповісти
Панi Олю, гундосiку даже свой электорат не верит, шо вiн спроможнiй шо-та делать... Ну, вот давайте поразмыслим, используя логику зе-электората... Поехал в Сингапур, а шо от Сингапура нам может быть полезного, если - это страна город, ничего своего нет(ископаемые), экономика построена на спекуляции(на обмане) Одним словом, сингапурцы - гольные малайцы. Затем поперся на Филиппины.... Шо любители погурманить отварными кошачьими головами, смачно высасывающие из черепуши кошачий мозжечок, как и любящие погурманить протухшей рыбой, бо перед жарехой на 3 дня, в целлофане, держат ту рыбу в темном месть(рыба в начальном процессе протухлости спасает от цынги), дык вот, чем могут эти падальщики из банановой республики быть нам полезными, або окацапленный Катар? Ну, хорошо, Катар- это углеводороды и помощь в освобождении наших пленных. Но целью визита не было объявленно именно это, тем более, шо углеводородников начиная от Норвегии и до Эмират пруд пруди... Вот в данном случае я обращаюсь к - Карл, я даже стесняюсь спросить о цели поездки по местам на краю цивилизации...
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06.06.2024 06:07 Відповісти
Где-то встречалась фотка с подписью "спины", которая прекрасно демонстрирует его место в цивилизованном обществе, к сожалению я не умею вставлять фотки в комменты. Вот он и ездит по всяким *беням. А может маскирует встречу с московскими кураторами, хотя ермак мотается в беларашку с этой целью.
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06.06.2024 08:39 Відповісти
Почему не в Оман . Удивительно.
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05.06.2024 19:53 Відповісти
Щось крутиться навколо Оману - так і тягне його туди!
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05.06.2024 20:03 Відповісти
Поїхав до шейха і на зустріч з другом
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05.06.2024 20:11 Відповісти
В Оман їдь, в Оман!
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05.06.2024 20:12 Відповісти
гарно придумано ДІТИ... чого за єрмака не пишуть, невже цензура заборонила
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05.06.2024 20:42 Відповісти
Ну турист ну турист! В Омане уже паливно
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06.06.2024 00:06 Відповісти
в мене два "нахуа". перше риторичне щодо мети візиту жида у Катар. друге до Цензора. Невже у вас такий інформаційний голод, що ви ладні будь-яку х..ню постити?
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06.06.2024 07:26 Відповісти
В ішака зявився "новий" друг. Джонсон, Дуда вже не друг, бо послали на..й безтолкового ішака. Те саме буде і в Катарі. Бидло - воно скрізь бидло.
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06.06.2024 07:43 Відповісти
 
 