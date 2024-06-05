Президент України Володимир Зеленський прибув до Катару. Він планує провести переговори з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі президента.

"Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - ідеться в повідомленні.

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Також Зеленський зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.



"Обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", - додав Зеленський.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією.