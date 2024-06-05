Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар. Он планирует провести переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграме президента.

"Прибыл в Катар для переговоров с моим другом, Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это есть среди пунктов повестки дня", - говорится в сообщении.

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Также Зеленский отметил, что Катар принимал активное участие в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.



"Обсудим с Его Высочеством Эмиром Катара ряд двусторонних экономических вопросов и вопросов безопасности", - добавил Зеленский.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению гражданских граждан, которые были незаконно задержаны Россией.