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Зеленский прибыл в Катар

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар. Он планирует провести переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграме президента.

"Прибыл в Катар для переговоров с моим другом, Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это есть среди пунктов повестки дня", - говорится в сообщении.

Читайте также: Встреча для обсуждения предложения Украины относительно прекращения войны состоится в Катаре, - Bloomberg

Также Зеленский отметил, что Катар принимал активное участие в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.

"Обсудим с Его Высочеством Эмиром Катара ряд двусторонних экономических вопросов и вопросов безопасности", - добавил Зеленский.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению гражданских граждан, которые были незаконно задержаны Россией.

Автор: 

визит (3081) Зеленский Владимир (20362) Катар (131)


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Топ комментарии
+17
Вдарився по курортах а-ля Оман
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05.06.2024 18:00
+14
Дурне поїхало в турне...
Ну і нахіба?! От нахіба воно швендяється по світу. В нас є лишні гроші на то? А то ж мільйони і мільйони ПОЗИЧЕНИХ долярів! Тих долярів, яких так бракує і для армії, і для економіки, і просто для людей.Чи може в країні все спокійно і "найвеличнішому" лідору вдома нєхер робити?
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05.06.2024 18:02
+11
Что опять? Офшоры поехало проверить? Мы уже зажили как при коммунизме после оманских инвестиций. Пережить бы их.
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05.06.2024 18:04
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Правила форума Совет форумчан
В Катарі є поклади асфальту?
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05.06.2024 17:58 Ответить
Поклади офшору
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05.06.2024 18:13 Ответить
Офшори в ОАЄ та Бахрейні як би
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05.06.2024 18:28 Ответить
Походу, там не брезгуют и гундосыми покладамы... Шо воно робе ? Жере та личини вiдкладае.
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05.06.2024 19:06 Ответить
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05.06.2024 21:39 Ответить
Вдарився по курортах а-ля Оман
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05.06.2024 18:00 Ответить
Это он круги нарезает поближе к Оману, чтобы никто не догадался.
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05.06.2024 18:30 Ответить
поїхало знову "рішать" з кацапами
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05.06.2024 19:00 Ответить
Дурне поїхало в турне...
Ну і нахіба?! От нахіба воно швендяється по світу. В нас є лишні гроші на то? А то ж мільйони і мільйони ПОЗИЧЕНИХ долярів! Тих долярів, яких так бракує і для армії, і для економіки, і просто для людей.Чи може в країні все спокійно і "найвеличнішому" лідору вдома нєхер робити?
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05.06.2024 18:02 Ответить
- Тинятися менше треба
По всяких турне,
Особливо в тому разі,
Якщо ти - дурне…

Павло Глазовий
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05.06.2024 18:08 Ответить
Поїхав до друга. Тому що шейх знає, що зеля нелегетимний і може приїхати тільки як друг
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05.06.2024 18:56 Ответить
Что опять? Офшоры поехало проверить? Мы уже зажили как при коммунизме после оманских инвестиций. Пережить бы их.
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05.06.2024 18:04 Ответить
І чому Єрмак туди його відправив ?! Про все домовились в Омані

!
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05.06.2024 18:05 Ответить
Платонича вже німа. Ромчика німа, ждуть повноважного.....
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05.06.2024 21:48 Ответить
Там і Оман поруч...нехай заїде
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05.06.2024 18:06 Ответить
А дермака вивіз з України? Коли оці двоє подорожують світом, так як би ВСУ нищать кацапів.
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05.06.2024 18:10 Ответить
"Прощальная гастроль артиста" - зеленський художній фільм
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05.06.2024 18:14 Ответить
вже скоро Оман . так і тяне його в оман.
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05.06.2024 18:14 Ответить
Шукає де краще пристроїть черговий мільярд спи..них грошей
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05.06.2024 18:15 Ответить
вирішив зробити "кругосвітку" за кошти платників податків, бо мабуть відчуває ,що останній шанс(((
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05.06.2024 18:16 Ответить
пока его не отправят на 0, война не кончится. Хотя в омане он может и сдаст нас - казино он уже купил, будет бабло там зарабатывать - он продал всё, что мог
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05.06.2024 18:33 Ответить
В мене, звичайно, немає виходів на когось з того оточення, але навіть на мій, простий розсуд, тут приховано значно більше, ніж нам намагаються втюхати.
І тут треба читати "проміж строк", бо....
Важливо не те, про що воно каже, а те, що намагається приховати - ті зустрічі, про які вони НІКОЛИ не скажуть - з представниками банку Оману, де знаходятиться те бабло, що "подарував" патрушев минулого разу! А ще, було б дуже цікаво узнати, ХТО з кацапії зараз знаходиться там і де вони перетнутья цього разу. А те, що ця зелена макака туди поїхала не тільки з метою "для переговорів із моїм другом...." (гарна спроба відмазки!) - це лише ширма для основної мети, а головне там те, про що вони ніколи і нікому казати не будуть - корегування Оманського договорняка! Бо наші ЗСУ і Штати з НАТО реально не дають завершити все так, як було оговорено в Омані.
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05.06.2024 18:24 Ответить
Тут Джонсон №2 (американський той що) виступив за те, щоб дозволити Україні х%ярити по параші всим, що є.

Передвиборча боротьба набирає обертів.
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05.06.2024 18:31 Ответить
Все просто, перемовини, можуть і через посла передати, а вони йдуть скрізь не тільки с Зе іі через Макрона і через штати, Сталін з Гітлером з 42 вели перемовини.
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05.06.2024 18:32 Ответить
красава, припёрся!
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05.06.2024 18:27 Ответить
для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом

Був у шейха один друзяка..
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05.06.2024 18:30 Ответить
Взагал-то високість не може бути комусь нижче за себе другом . На що зеленський може розраховувати то максимум васал .
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05.06.2024 18:36 Ответить
Дружаня Вони точно його зневажають, бо свої країни розвивають, добробут їх населення зростає, а зелені Україну розкрадають.
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07.06.2024 02:04 Ответить
Зеленський наче не до свого саміту, а заміж готується.
Просили мама-ріма, просили папа-саша, і я прошу.
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05.06.2024 18:39 Ответить
В Украине почти БЛЕКАУТ , а у него ТУРИЗМ!

"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , а туризмом займаєть тільки Вова Оманський та його "слуги".

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну ... на радість Путлу.
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05.06.2024 18:45 Ответить
Все ніяк не порозпихає вкрадені в нас гроші....
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05.06.2024 18:47 Ответить
Курва, літає, літає і літак з ним ніяк не впаде...
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05.06.2024 18:50 Ответить
Президент хоть щось робить, а ви тут слюною тільки давитесь.таке враження по ваших коментах що ви якісь недолугі, всепропальщики. Пишіть щось по темі розумне, а не якусь #уйню.
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05.06.2024 18:56 Ответить
*********, Ну и дела, страна в темени оно блукае по хутинским тропам.
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05.06.2024 19:03 Ответить
Президент хоть щось робить, а ви тут слюною тільки давитесь

Президент ще і сере і сцить кожен день, так що тепер 🤣 😆 😂 😆
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05.06.2024 19:45 Ответить
.ука, турне по азийской, суто потенциально-кацапской оманщине.
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05.06.2024 19:12 Ответить
"...Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані..."

Ну який в хріна "друг"? Наш шут гороховий це серйозно? Цей шейх мабуть прізвище Зеленського не пам'ятає. Зеленський таки підхворав вже на всю голову. Пересувний цирк шута горохового Зеленського катається по світу - позорить Україну.
Біда-а-а...
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05.06.2024 19:19 Ответить
Як Порох міг таке неподобство допустити, щоб до виборів допустили морально неповноцінну людину Вову Зеленського ....
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05.06.2024 19:41 Ответить
Відповідь десь така: ніхто із політтехнологів при Пороху до кінця не вірив, що виборці можуть бути аж настільки придуркуватими. Хоча усі бачили соціологічні рейтинги, але повірити у таку безмежну дурість мільйонів людей не могли. Якщо знаєте, була так дуже професійна соціологиня пані Бекешкина (нажаль вже її немає) - то вона коментувала соціологію на користь Зеленського так: то люди приколюються, а дійде да голосування - усі схаменуться. Не схаменулися.
Тобто відповідь приблизно така - більшість поважних політологів і політтехнологів до самого кінця не могли повірити, що український виборець у масі своїй може бути такими придурками.
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05.06.2024 20:24 Ответить
ніхто із політтехнологів при Пороху до кінця не вірив, що виборці можуть бути аж настільки придуркуватими

Неправильна інформація - політехнологи Пороха це люди з вищою освітою які частенько закінчували ВУЗи які навіть на Заході вважаються топовими, куди віє вітер вони бачили, скільки грошей вкладено в зеленого клоуна вони знали, рівень пропаганди медіаімперії Коломойського і каналів Медведчука і інших ватних ЗМІ теж знали, зарплатню вони не даремно отрмували велику, тут безкінечно 13 мільйонів (73%) людей можна називати придурками але щось тут не сходиться, а от коли поглянути на картину з позиції трирічної жорсткої медіа пропаганди по основним ТБ каналам України і в інтернеті профівнансованої кремлем, тоді все становиться на свої місця, це називається просто промивка мізків і людина не бачить в собі ніяких змін будучи по суті зазомбованою. Порох не міг заставити людей любити себе, а от закон про заборону мати олігархам ЗМІ навіть через творчий колектив або підставних осіб міг впровадити, на то були сили і засоби.
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06.06.2024 01:02 Ответить
Ви праві на стовідсотків у декількох моментах: Зеленський це продукт багаторічної, професійної і затратної спецоперації кремлівських спецслужб. Саме тому Зеленський є агентом впливу рашистів. Чи міг Порошенко ефективно протистояти цій спецоперації?. З приводу олігархічних телеканалів - не все так просто. Суспільно-політичне (некомерційне) мовлення збиткове. Телеканал треба фінансувати. Якщо мовлення фінансує держава - це суцільна брехня і піар влади. Якщо мовлення фінансує олігарх - це тіж яйця тільки у профіль. Суспільне мовлення мають фінансувати громадяни. В Німеччині, наприклад, існує спеціальний і не маленький податок на фінансування суспільного мовлення. В Україні тільки заікнулися про такий податок на "суспільне мовлення" - так оті Ваші НЕпридурки громадяни заверещали від жлобства. Що мав робити Порошенко - відсторонити олігархів від телебачення - а де брати гроші на фінансування телеканалів? Порошенко такий же олігарх - і найпереше мав би позбавитися свого телеканалу? Порошенко несе частину вини за те, що люди обрали Зеленського. Але справа тут самому Порошенку. Треба було не вась-вась з Медведчуком, а посадити в тюрягу; треба було реально позбавитися бізнесу - бо це було серйозним порушенням закону і дражнило людей. Порошенко хотів одним задом одночасно попасти на два базара - от і пролетів повз касу.
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06.06.2024 07:47 Ответить
Що мав робити Порошенко - відсторонити олігархів від телебачення - а де брати гроші на фінансування телеканалів? Порошенко такий же олігарх - і найпереше мав би позбавитися свого телеканалу

Так Порох мав збавитись від своїх ТБ каналів у випадку коли закон про заборону олігархам мати ЗМІ у любому вигляді було реалізовано. Була у Пороха влада і чемаленько, навіть Заход закрив би очі на деякі "перегиби" Порошенко по відношенню до радянських олігархів - Коломойши, Ахметова і інших, бо на Заході добре знали що всі ці олігархи співпрацюють з кремлем.

Порошенко несе частину вини за те, що люди обрали Зеленського. Але справа тут самому Порошенку. Треба було не вась-вась з Медведчуком, а посадити в тюрягу; треба було реально позбавитися бізнесу - бо це було серйозним порушенням закону і дражнило людей. Порошенко хотів одним задом одночасно попасти на два базара - от і пролетів повз касу.

Ну так, Порох все прекрасно був обізнаний і куди вітер дує і чим це все обернеться для України, сам Порох не постраджає - бізнес непогано працює, у нього авторитет по всьому світу, люба країна з радістю його прийме, він в безпеці навіть під час "царювання" Зе клоуна. Не опозиція, а мрія.
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06.06.2024 13:44 Ответить
Якщо мовлення фінансує держава - це суцільна брехня і піар влади

Це голословне запевнення. В Британії компанія ВВС належить державі і якось непогано живуть. Держава підкоряється закону, а закон про ЗМІ має містити в собі заборону на провладну пропаганду чи на яку то небудь пропаганду. Тому у олігархів неповино бути ніяких ЗМІ, за винятком медіа бізнесменів які займають виключно медіа бізнесом і нічим іншим.
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06.06.2024 13:49 Ответить
Вибачте. У Вас недостовірна інформація. ВВС фінансується за рахунок сплати телевізійних зборів від населення. Система приблизно така ж, як і в Німеччині. Хоча формально належить державі і держава дофінансовує ВВС.
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06.06.2024 14:00 Ответить
формально належить державі і держава дофінансовує ВВС.

Це і ж державне телебачення 100 % власність держави.
Пропаганди Косервативної чи Ліберальної партії там немає і не буде.
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06.06.2024 14:16 Ответить
Суть у фінансуванні. ВВС фінансується за рахунок податку з глядачів, як і у Німеччині. Тому редакційна політика ВВС повністю самостійна.
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06.06.2024 14:22 Ответить
Суть у тому що ВВС це не приватна контора, а державна і це головне, ніхто не заважає в Україні зробити те саме.
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06.06.2024 14:33 Ответить
"...ніхто не заважає..." - окрім жлобської більшості громадян які категорично проти спеціального податку на мовлення. Люди хочуть об'єктивного мовлення, а платити за це має дядя. Намагалися так зробити "суспільне". Так "високоінтелектуальних" громадян України задавила жаба - як завжди. В Британії чи Німеччині податок на мовлення обов'язковий (тільки в Британії він приєднаний до абоненської платні). Громадяни цих країн знають, що платять і мають право вимагати об'єктивності мовлення. А українці в масі своїй вимагають задарма об'єктивного мовлення від влади ворюг...
Україну погубить жлобство...
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06.06.2024 14:44 Ответить
А хто зараз слухає громадян з підвищенням цін на електрику 😆

Тому просто в закон завести податок на ТБ і створення нових ТБ каналів з нуля - ВИВЕДЕННЯ З СІТКИ 32 канала, їх місце повинно зайняти нове телебачення України з новими журналістами, щоб ні одного старого туди не перейшло, залишити у трансляції ТБ 32 тільки Суспільне.

Нинішні ТБ канали можуть бути і в кабельних мережах, саме місце їм там.
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06.06.2024 14:50 Ответить
Ви, вочевидь, немолода людина, як і я.
Тож маєте знати, що розмови про те "що треба зробити" - це дарма витрачати час.
Нікому робити.
Влада зайнята казнокрадством і крадіжками. Люди зайняті елементарним виживанням.
Попереду Україну чекають похмурі часи...
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06.06.2024 14:55 Ответить
Це не влада, це крадії які отримали владу ....
Як і всі кримінальники вони здавати друг друга будуть оптом коли прийде час.
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06.06.2024 14:57 Ответить
Є непогана аналогія про жлобство і жабу більшості громадян України - партійні внески. Люди бажають мати справжні партії, а внески платити не бажають - знову повинен платити дядя. От дядя і платить - і за псевдо-партії, і за суспільне мовлення...
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06.06.2024 14:47 Ответить
Радянська публіка завжди така, тому на початку коли суспільство не дозріло розумом і питати не треба у випадку таких реформ.
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06.06.2024 14:52 Ответить
До речі - що міг Порошенко? Згадайте, який вереск підняли НЕпридурки громадяни, коли були заборонені "свати". Так - людей зазомбували. Але - зазомбувати можна тільки інтелектуально малорозвинену людину.
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06.06.2024 08:12 Ответить
Зазомбувати можно любу людину - це факт, від неї треба лише добровільна згода слухати і дивитись пропаганду.
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06.06.2024 13:37 Ответить
Ні, не любу. Є аналогія з гіпнозом - не кожного можна загіпнотизувати.
Звісно - якщо уявити ідеальні умови - прив'язати людину да крісла, зафікусувати вії і примусити дивитися необхідний відеоряд - тоді можливо. Але коли громадяни залишаються у необмеженому інформаційному середовищі - тоді зазомбувати можна тільки людей з низьким інтелектом.
Можете на них подивитися - у цьому відео придурок на сцені - але в залі глядачі - не кращі.

https://www.youtube.com/watch?v=cF-OhHQSRPg
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06.06.2024 13:45 Ответить
Ні, не любу. Є аналогія з гіпнозом - не кожного можна загіпнотизувати.

При добровільній згоді - 99 % людей можно загіпнотизувати, як що не більше.
Інтелект тут роль грає не основну. Інша справа, що не кожний погодиться
бути підослідним у експериментам з його розумом, а так за Зе клоуна голосували
і професори і академіки, а не тільки ватний донбасянський чи радянський натовп.
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06.06.2024 13:53 Ответить
Вибачте. У Вас недостовірна інформація.
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06.06.2024 13:55 Ответить
То ви не знаєте природу людини, людина підсвідомо хоче щоб нею керували для того щоб скинути з себе всю відповідальність. Таких людей більщість які хочуть жити гарно за усяку ціну і не мати проблем.
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06.06.2024 13:59 Ответить
Таких людей більщість - абсолютно точно. Ключове слово - більшість, але не всі.
Тому фсб-шникам не вдалося зазомбувати усіх громадян України - тільки приблизно 42% виборців.
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06.06.2024 14:03 Ответить
Сміятися над такими жартами можуть тільки люди з низьким інтелектуальним рівнем. До речі - успішність в матеріальному плані не означає високий інтелектуальний рівень. В Україні - скоріше навпаки.
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06.06.2024 14:06 Ответить
Я до того що лайном може біти і освідчена людина, роль тут грає не інтелект, а вибір людини і яку дорогу вона обере.
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06.06.2024 14:13 Ответить
Вдалого відпочинку!
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05.06.2024 19:21 Ответить
До Оману там рукою подати - може вже нові договори треба підписувати з кремлем.
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05.06.2024 19:40 Ответить
Поіхав зустрітися з другом в той час коли вся країна в руїнах вмивається кров"ю? Який сенс вїд цієі зустрічи? Яким чином нам це допоможе у війні? Немає більш важливіших справ?Краще б замїсть того щоб бїгати по свїту здїймаючи пил ї їмїтувати важливу дїяльнїсть органїзовуючи наступну мїжнародну вечїрку, краще б зайнявся бїльш важливими справами вїд яких дїйсно залежить наближення перемоги- а їх просто купа...... Мобїлїзацїя, фортїфїкацїйни споруди, забезпечення дронами, виготовлення зброї - перелїк дуже великий буде. Але нажаль пан зеленський займається тим, що єдине вїн вмїє робити- оганїзовувати шоу, вечірки та зустрічи з друзями.
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05.06.2024 19:42 Ответить
Воно друг шейха! Хахаха
Лазить нікчема по світу туди де йому ніхто не нагадує про кремлівських кротів і корупцію, робить вигляд потужної роботи, про щось же треба лохторату гундосити кожен день.
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05.06.2024 19:44 Ответить
Панi Олю, гундосiку даже свой электорат не верит, шо вiн спроможнiй шо-та делать... Ну, вот давайте поразмыслим, используя логику зе-электората... Поехал в Сингапур, а шо от Сингапура нам может быть полезного, если - это страна город, ничего своего нет(ископаемые), экономика построена на спекуляции(на обмане) Одним словом, сингапурцы - гольные малайцы. Затем поперся на Филиппины.... Шо любители погурманить отварными кошачьими головами, смачно высасывающие из черепуши кошачий мозжечок, как и любящие погурманить протухшей рыбой, бо перед жарехой на 3 дня, в целлофане, держат ту рыбу в темном месть(рыба в начальном процессе протухлости спасает от цынги), дык вот, чем могут эти падальщики из банановой республики быть нам полезными, або окацапленный Катар? Ну, хорошо, Катар- это углеводороды и помощь в освобождении наших пленных. Но целью визита не было объявленно именно это, тем более, шо углеводородников начиная от Норвегии и до Эмират пруд пруди... Вот в данном случае я обращаюсь к - Карл, я даже стесняюсь спросить о цели поездки по местам на краю цивилизации...
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06.06.2024 06:07 Ответить
Где-то встречалась фотка с подписью "спины", которая прекрасно демонстрирует его место в цивилизованном обществе, к сожалению я не умею вставлять фотки в комменты. Вот он и ездит по всяким *беням. А может маскирует встречу с московскими кураторами, хотя ермак мотается в беларашку с этой целью.
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06.06.2024 08:39 Ответить
Почему не в Оман . Удивительно.
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05.06.2024 19:53 Ответить
Щось крутиться навколо Оману - так і тягне його туди!
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05.06.2024 20:03 Ответить
Поїхав до шейха і на зустріч з другом
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05.06.2024 20:11 Ответить
В Оман їдь, в Оман!
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05.06.2024 20:12 Ответить
гарно придумано ДІТИ... чого за єрмака не пишуть, невже цензура заборонила
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05.06.2024 20:42 Ответить
Ну турист ну турист! В Омане уже паливно
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06.06.2024 00:06 Ответить
в мене два "нахуа". перше риторичне щодо мети візиту жида у Катар. друге до Цензора. Невже у вас такий інформаційний голод, що ви ладні будь-яку х..ню постити?
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06.06.2024 07:26 Ответить
В ішака зявився "новий" друг. Джонсон, Дуда вже не друг, бо послали на..й безтолкового ішака. Те саме буде і в Катарі. Бидло - воно скрізь бидло.
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06.06.2024 07:43 Ответить
 
 