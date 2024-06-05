Зеленский прибыл в Катар
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар. Он планирует провести переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграме президента.
"Прибыл в Катар для переговоров с моим другом, Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это есть среди пунктов повестки дня", - говорится в сообщении.
Также Зеленский отметил, что Катар принимал активное участие в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.
"Обсудим с Его Высочеством Эмиром Катара ряд двусторонних экономических вопросов и вопросов безопасности", - добавил Зеленский.
Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению гражданских граждан, которые были незаконно задержаны Россией.
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Ну і нахіба?! От нахіба воно швендяється по світу. В нас є лишні гроші на то? А то ж мільйони і мільйони ПОЗИЧЕНИХ долярів! Тих долярів, яких так бракує і для армії, і для економіки, і просто для людей.Чи може в країні все спокійно і "найвеличнішому" лідору вдома нєхер робити?
По всяких турне,
Особливо в тому разі,
Якщо ти - дурне…
Павло Глазовий
!
І тут треба читати "проміж строк", бо....
Важливо не те, про що воно каже, а те, що намагається приховати - ті зустрічі, про які вони НІКОЛИ не скажуть - з представниками банку Оману, де знаходятиться те бабло, що "подарував" патрушев минулого разу! А ще, було б дуже цікаво узнати, ХТО з кацапії зараз знаходиться там і де вони перетнутья цього разу. А те, що ця зелена макака туди поїхала не тільки з метою "для переговорів із моїм другом...." (гарна спроба відмазки!) - це лише ширма для основної мети, а головне там те, про що вони ніколи і нікому казати не будуть - корегування Оманського договорняка! Бо наші ЗСУ і Штати з НАТО реально не дають завершити все так, як було оговорено в Омані.
Передвиборча боротьба набирає обертів.
Був у шейха один друзяка..
Просили мама-ріма, просили папа-саша, і я прошу.
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , а туризмом займаєть тільки Вова Оманський та його "слуги".
Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну ... на радість Путлу.
Президент ще і сере і сцить кожен день, так що тепер 🤣 😆 😂 😆
Ну який в хріна "друг"? Наш шут гороховий це серйозно? Цей шейх мабуть прізвище Зеленського не пам'ятає. Зеленський таки підхворав вже на всю голову. Пересувний цирк шута горохового Зеленського катається по світу - позорить Україну.
Біда-а-а...
Тобто відповідь приблизно така - більшість поважних політологів і політтехнологів до самого кінця не могли повірити, що український виборець у масі своїй може бути такими придурками.
Неправильна інформація - політехнологи Пороха це люди з вищою освітою які частенько закінчували ВУЗи які навіть на Заході вважаються топовими, куди віє вітер вони бачили, скільки грошей вкладено в зеленого клоуна вони знали, рівень пропаганди медіаімперії Коломойського і каналів Медведчука і інших ватних ЗМІ теж знали, зарплатню вони не даремно отрмували велику, тут безкінечно 13 мільйонів (73%) людей можна називати придурками але щось тут не сходиться, а от коли поглянути на картину з позиції трирічної жорсткої медіа пропаганди по основним ТБ каналам України і в інтернеті профівнансованої кремлем, тоді все становиться на свої місця, це називається просто промивка мізків і людина не бачить в собі ніяких змін будучи по суті зазомбованою. Порох не міг заставити людей любити себе, а от закон про заборону мати олігархам ЗМІ навіть через творчий колектив або підставних осіб міг впровадити, на то були сили і засоби.
Так Порох мав збавитись від своїх ТБ каналів у випадку коли закон про заборону олігархам мати ЗМІ у любому вигляді було реалізовано. Була у Пороха влада і чемаленько, навіть Заход закрив би очі на деякі "перегиби" Порошенко по відношенню до радянських олігархів - Коломойши, Ахметова і інших, бо на Заході добре знали що всі ці олігархи співпрацюють з кремлем.
Порошенко несе частину вини за те, що люди обрали Зеленського. Але справа тут самому Порошенку. Треба було не вась-вась з Медведчуком, а посадити в тюрягу; треба було реально позбавитися бізнесу - бо це було серйозним порушенням закону і дражнило людей. Порошенко хотів одним задом одночасно попасти на два базара - от і пролетів повз касу.
Ну так, Порох все прекрасно був обізнаний і куди вітер дує і чим це все обернеться для України, сам Порох не постраджає - бізнес непогано працює, у нього авторитет по всьому світу, люба країна з радістю його прийме, він в безпеці навіть під час "царювання" Зе клоуна. Не опозиція, а мрія.
Це голословне запевнення. В Британії компанія ВВС належить державі і якось непогано живуть. Держава підкоряється закону, а закон про ЗМІ має містити в собі заборону на провладну пропаганду чи на яку то небудь пропаганду. Тому у олігархів неповино бути ніяких ЗМІ, за винятком медіа бізнесменів які займають виключно медіа бізнесом і нічим іншим.
Це і ж державне телебачення 100 % власність держави.
Пропаганди Косервативної чи Ліберальної партії там немає і не буде.
Україну погубить жлобство...
Тому просто в закон завести податок на ТБ і створення нових ТБ каналів з нуля - ВИВЕДЕННЯ З СІТКИ 32 канала, їх місце повинно зайняти нове телебачення України з новими журналістами, щоб ні одного старого туди не перейшло, залишити у трансляції ТБ 32 тільки Суспільне.
Нинішні ТБ канали можуть бути і в кабельних мережах, саме місце їм там.
Тож маєте знати, що розмови про те "що треба зробити" - це дарма витрачати час.
Нікому робити.
Влада зайнята казнокрадством і крадіжками. Люди зайняті елементарним виживанням.
Попереду Україну чекають похмурі часи...
Як і всі кримінальники вони здавати друг друга будуть оптом коли прийде час.
Звісно - якщо уявити ідеальні умови - прив'язати людину да крісла, зафікусувати вії і примусити дивитися необхідний відеоряд - тоді можливо. Але коли громадяни залишаються у необмеженому інформаційному середовищі - тоді зазомбувати можна тільки людей з низьким інтелектом.
Можете на них подивитися - у цьому відео придурок на сцені - але в залі глядачі - не кращі.
https://www.youtube.com/watch?v=cF-OhHQSRPg
При добровільній згоді - 99 % людей можно загіпнотизувати, як що не більше.
Інтелект тут роль грає не основну. Інша справа, що не кожний погодиться
бути підослідним у експериментам з його розумом, а так за Зе клоуна голосували
і професори і академіки, а не тільки ватний донбасянський чи радянський натовп.
Тому фсб-шникам не вдалося зазомбувати усіх громадян України - тільки приблизно 42% виборців.
Лазить нікчема по світу туди де йому ніхто не нагадує про кремлівських кротів і корупцію, робить вигляд потужної роботи, про щось же треба лохторату гундосити кожен день.