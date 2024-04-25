РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10968 посетителей онлайн
Новости
19 238 56

Встреча для обсуждения предложения Украины относительно прекращения войны состоится в Катаре, - Bloomberg

катар

Советники по национальной безопасности и высокопоставленные чиновники со всего мира встретятся в Дохе на выходных, чтобы обсудить планы саммита по условиям Украины для прекращения войны.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Чиновники G7 и стран Глобального Юга встретятся в рамках раунда переговоров, которые готовят основу для саммита высокого уровня, который должен состояться в Швейцарии в июне.

В ряде предыдущих встреч участвовали десятки других стран Персидского залива, G20 и БРИКС - организации, в которую входят Бразилия и Индия. Менее масштабная встреча состоялась в декабре 2023 года.

По данным источников, список участников встречи в столице Катара еще окончательно не сформирован. Россия не приглашена, также пока непонятно, будет ли присутствовать Китай.

Партнеры Украины считают участие Пекина важным для успеха саммита, учитывая влияние, которое Китай имеет на Москву.

Китай участвовал только в одной из предыдущих встреч, которая состоялась в Саудовской Аравии в августе 2023 года. Пекин и несколько других стран, которые входят в группу БРИКС, настаивают на том, что Россию следует пригласить к участию в дискуссиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Катар и Украина расширяют сотрудничество для возвращения украинцев, - Лубинец

Автор: 

Катар (129) переговоры (4911)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Потрібно проводити перемовини не про припинення війни,адже війни самі по собі не припиняються,а вести обговорення про те як перемогти у цій війні і що для цього потрібно..Війни не припиняються у війнах або перемагають або програють
показать весь комментарий
25.04.2024 09:39
+19
Чому не в Омані ???
показать весь комментарий
25.04.2024 09:40
+16
Ви уявляєте, якби, після вторгнення Іраку в Кувейт, було застосовано не операцію "Буря в пустелі", а перемовини з метою визнати "законні інтереси Іраку"? Ото ж!
показать весь комментарий
25.04.2024 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно проводити перемовини не про припинення війни,адже війни самі по собі не припиняються,а вести обговорення про те як перемогти у цій війні і що для цього потрібно..Війни не припиняються у війнах або перемагають або програють
показать весь комментарий
25.04.2024 09:39 Ответить
для різних людей перемога має різне значення
показать весь комментарий
25.04.2024 09:54 Ответить
Всіх бажаючих перемоги треба закинути у Кринки, і хай ідуть перемагають.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:13 Ответить
Дивлячись на те, чим ми будемо озброєні, яке ППО і авіація буде нас прикривати,

такий буде і результат,

ось ти давиш на чиїсь страхи, але боїшся лиш ти сам…

іди пірнай в Тису…
показать весь комментарий
25.04.2024 10:26 Ответить
Якщо західні партнери ще будуть жувати соплі, то у нас озброювати скоро не буде кого... Бажаючих повоювати вже немає... залишились ті, хто ще воює на фронті і "ухилянти".
показать весь комментарий
25.04.2024 10:48 Ответить
Треба не надіятися на «партнерів», допомагають і добре…

а треба власне ППО виробляти, власні ракети побудувати з більшістю 2000+ км, техдокументація ж є,

а не літачки з авіаконструкторських гуртків запускати по ворожих НПЗ…
показать весь комментарий
25.04.2024 12:05 Ответить
Треба, треба... А де це все робити, якщо кацапи будь-яку точку нашої території дістають своїми ракетами і шахедами? Як налагодити військово-промислове виробництво в країні, територія якої візуально контролюється кремлівською агентурою, супутниками і обстрілюється ледь не щодня?
показать весь комментарий
25.04.2024 13:32 Ответить
Це завдання Головнокомандувача та Верховного Головнокомандувача.

Це завдання виконати можна !!
показать весь комментарий
25.04.2024 15:32 Ответить
🤢🤡🎪Прокукарікав « дагаваримся паасередине» ЦЕ ви ГНИДОТИ пообіцяли вашому кумируПутлеру пів України! Насолоджуйтесь Гулагом від ЗЕ&Ермаків !
показать весь комментарий
25.04.2024 13:14 Ответить
Усіх буде забагато, не розмістяться.
показать весь комментарий
25.04.2024 20:40 Ответить
Ніхто нам не дозволить перемогти у цій війні. Це вже очевидно...
Потрібно все робити зараз на міжнародній арені для того, щоб не втратити ще більше територій і зберегти нашу державну суб'єктність.
А війни таки припиняються. В Кореї війна припинилася без перемоги однієї зі сторін, наприклад...Фінсько-радянська війна в 1940 теж не мала переможця.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:56 Ответить
"це вже оевидно" тільки пропагандончикам типу тебе
показать весь комментарий
25.04.2024 11:11 Ответить
Ти б ознайомився спочатку зі значенням слова "пропаганда"...
І взагалі знімай вже ті рожеві окуляри. Зараз вже не весна 2023 року, і в "телемарафонні контрнаступи" не варто вірити. Як і в ефемерні кордони 91-го року... (хіба якщо ти сам на "передку", тоді в тебе є на це, принаймні, моральне право). В рашки в рази більші ресурси - як людські, так і матеріально-технічні. Поглянь на карту DeepState - і оціни на око, скільки кацапи захопили населених пунктів на Донбасі лише за останній місяць... Ну окей дадуть зараз нам амери ось цей пакет допомоги. Так цього ж достатньо буде лише, щоб стримати наступ кацапської орди десь до кінця літа, максимум до середини осені. Про це вже всі військові експерти говорять. Та якби амери й інші партнери реально хотіли нашого великого успіху, ми б вже давно отримали авіацію, багато далекобійних ракет, танків, десятки Хаймарсів і т. д. (все це в Заходу є в достатку прямо зараз). Але ж не дають вже два роки, і я не вірю, що дадуть потім.
І що для тебе є "перемогою" у цій війні? Навіть якби ми теоретично досягли фантастичного сценарію виходу на наші старі кордони - хіба кацапи припинили б війну? Не думаю... ба більше - пуйло тоді піде на більш радикальні кроки (масова мобілізація, застосування тактичної ядерки) і все одно війна продовжиться, тільки з іще більшим градусом.
показать весь комментарий
25.04.2024 13:26 Ответить
Будь яка команда грає так, як дозволяє їй суперник…

будь-яка, а не деякі…
показать весь комментарий
25.04.2024 20:28 Ответить
Що ти пропонуєш реально?
показать весь комментарий
25.04.2024 20:44 Ответить
Пропонувати буду не я... Запропонують рано чи пізно наші партнери. Як скажуть, так і будемо робити. Посадять за стіл перемовин - сядемо. Бо ми від них залежні.
показать весь комментарий
26.04.2024 09:12 Ответить
Вы нарисовали пессимичстичную картину без вариантов ее решения. Вы предлагаете сдаться или остановиться на тех границах что сейчас? И каким образом это уб=ережет от нового наступления параши когда начнутся новые выборы на росиии и путину снова нужно будет поднимать рейтинг а значит снова будет новое наступление на остаток Украины который еще не оккупирован. Я считаю что нам нужно сопротивлятся и надеятся на ;смерть путтина и последующий за этим хаос на параше,на то что на параше начнется экономический кризис и политические волнения-экономика параши тоже тяжело переживает войнук,на то что на параше закончатся добровольцы-наемнимки а принудительная мобилизация вызовет народные недовольства и волнения. вконце концов на приход Трампа который поставит жесткий ультиматум как Москве так и Киеву.
показать весь комментарий
26.04.2024 01:15 Ответить
Здаватись я не пропоную. Що означає "здаватись"? Але, на мою думку, допоки ми не "провалюємо" фронт і ще маємо певні ресурси цю орду стримувати, потрібно шукати варіанти для "заморожування" цієї бійні. Бо вже зараз прослідковуються певні "нотки" успіхів русні на донецькому напрямку, накопичуються вони серйозно і на Півночі (під Харковом). І якщо їхній наступ набиратиме обертів, у нас може не залишитись аргументів для висування будь-яких вимог зі свого боку. Америка надає нам цей пакет допомоги не для того, щоб ми починали нові великі "контрнаступи" і досягали великих оперативних успіхів. Ця допомога - це швидше необхідність для того, щоб ми на якийсь час зупинили орду і мали більш міцну перемовну позицію. Зараз багато хто каже, що таких пакетів від США більше не буде.
Сподіватись на "смерть путіна і хаос на параші" я б не став. Хаосу там не буде, бо там зграя зомбованих однодумців. Пуйло може жити ще довго, і не факт, що ми зможемо триматись в такій "гарячій фазі" ще роками ... В нас вже немає добровольців на війну. Тих, кого насильно мобілізують - це не воїни. Крім цього, постійні обстріли нашої інфраструктури взагалі можуть створити гуманітарну катастрофу для більшої частини українського населення.
Потенційна "заморозка" - може дати нам можливість побудувати міцну оборонну лінію, дати час відпочити нашим воїнам, які на передовій вже дуже довго, відновити економіку. А там, хто-зна, може і не буде у рашки можливості чи бажання відновлювати війну, може світ якось посприяє нашій безпеці, може будемо жити як Корея - там вже понад 70 років діє таке перемир'я.
А от на Трампа я теж надіюсь. Може він так поставить умови, що примусить і нас і Рашку до миру, на більш менш вигідних для нас умовах.
показать весь комментарий
26.04.2024 09:32 Ответить
Феєричний ідіот…

ти пропонуєш «мінск-3»

вже проходили бачили, план інший, я західні «стратегічні партнери» окуєють коли побачать, але постфактум, а не наперед..
показать весь комментарий
26.04.2024 09:40 Ответить
Хочеш чи не хочеш, а "мінск-3", як ти це називаєш все одно буде. Бо якщо не він, то може бути "Реймс-2" (але в ролі Німеччини буде не русня, а ми). Питання лише в тому, скільки ще наших людей загине до цього часу і скільки ще території ми втратимо..
показать весь комментарий
26.04.2024 09:50 Ответить
Заморозка это значит новый договор между Украиной и Парашей и автоматическое снятие санкций с Параши и свободный выезд граждан прищывного возраста из Украины-это именно то чего хочет Путин. Чтобы в Украине не осталось мобилизационного ресурса а п=россия заимела лишние деньги от снятия санкций и за пару лет восстановила потраченное количество оружие+подойдут еще пару сот тыс потенциальных наемников которым исполнится 19 и 18 лет-и тогда уже можно будет за 3-6 мес добить Украину полностью ее оккупируя. Адепты заморощзки войны-это агенты Кремля которыем плевать на Украину и то что заморозка войны-значит полную оккупацию Украины. Дазе тупые из Зеленой команды понимают что заморозка войны=полное уничтожение Украинского государства. Без гарантий Запада в виде ВОЕННЫХ БАЗ на территории Украины,без предоставления Украине огромного количества тяжелых вооружений для обороны бнз вступления в НАТО-никиких договоров с Парашей ниокакой заморозке речи быть неможет
показать весь комментарий
26.04.2024 11:07 Ответить
Чому не в Омані ???
показать весь комментарий
25.04.2024 09:40 Ответить
Бо неможна все на одному рахунку тримати)))
показать весь комментарий
25.04.2024 09:48 Ответить
Потому что на Буковели сейчас уже почти нет снега.
показать весь комментарий
25.04.2024 13:04 Ответить
Якщо є бажання зберегти мир на планеті, то вирішувати питання України лише на основі принципів ООН. В іншому випадку - це лише повторення передвоєнної історії 1938-1939 років
показать весь комментарий
25.04.2024 09:50 Ответить
Тоді була Ліга Націй й вона нічим не допомогла, щоб уникнути ДСВ. ******* ООН, така сама імпотентна організація.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:28 Ответить
Ця історія вже повторюється. Прямо зараз.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:49 Ответить
Знову будемо відводити війська , здавати позиції ? (((
показать весь комментарий
25.04.2024 09:52 Ответить
Ви уявляєте, якби, після вторгнення Іраку в Кувейт, було застосовано не операцію "Буря в пустелі", а перемовини з метою визнати "законні інтереси Іраку"? Ото ж!
показать весь комментарий
25.04.2024 09:53 Ответить
Невдалий у вас приклад. Якби замість війни в 1991-му вирішили би все па-харошему, то не було би багатьох нинішніх проблем. Наприклад, не було б нинішнього агрессивного Ірану, бо йому б протистояв би сильний Ірак. І не було б війни в Іраку в 2003 з усіма негативними наслідками тієї війни. Та й нафта коштувала б дешево, а основним поставщиком газу в ЕС був би Іран, і як наслідок - РФ була б бідною і неагрессивною, а можливо б уже і розвалилася б
показать весь комментарий
26.04.2024 00:11 Ответить
))))) Але ти вір, вір!))))
показать весь комментарий
26.04.2024 12:50 Ответить
Умови - як з гітлерівською Німеччиною. Відкат за наші кордони, компенсації загиблим, пораненим, за знищене майно, шкоду довкіллю, відновлення всього зруйнованого, відшкодування моральних збитків, заборона на виготовлення зброї..було б ще непогано попиляти землі. Японії, Фінляндії, Німеччині - повернути. Китаю, Монголії..Дозволити округам, за бажанням відокремитись від московії..
показать весь комментарий
25.04.2024 09:54 Ответить
Щоб були умови як з нацистською Німеччиною, треба захопити Москву. Але ж ми всі розуміємо, що це утопія.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:30 Ответить
Всяке буває..
показать весь комментарий
25.04.2024 10:35 Ответить
Достатньо буде спалити всі НПЗ і ТЕС. Нашо то гівно захоплювати?
показать весь комментарий
25.04.2024 11:15 Ответить
Немає ніяких передумов на фронті, щоб висувати такі вимоги. На жаль. І таких передумов нам ніхто не збирається забезпечувати.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:50 Ответить
ти підзаїбав пропагандоніть! в тебе немає ніяких передумов шоб жити далі, вішайся!
показать весь комментарий
25.04.2024 11:16 Ответить
Як це так що ви про власну Україну забули, про анексовані у неї кацапами території минулого століття: Стародубщину, Сх. Слобожанщину, Кубань?
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahidnoukra-nski-zemli-v-1920-1930-rr-pid-vladoyu-polschi-266283.html
показать весь комментарий
25.04.2024 13:14 Ответить
Карту до 1905 року я пам'ятаю. Але питання - з тими москальськими уродами нам вона потрібна? Крім того, інші країни постійно нагадують, чиї землі раїся загарбала, а наші мовчать.
показать весь комментарий
25.04.2024 13:30 Ответить
А ви думаєте що кацапи німців залишили у Кенісбергу, чи японців на Курилах, чи може українців у Криму?) Якщо самі не втекли, то їх давно перемістили десь на "колиму".
Ці території були анексовані в України, як складової московської імперії, приблизно у 20-х роках минулого століття і незаконно включені більшовиками до складу кацапстану при створенні срср.
показать весь комментарий
25.04.2024 13:44 Ответить
Країна рожевих поні вона така
показать весь комментарий
25.04.2024 17:04 Ответить
Смисл зараз кацапам йти на мир, вони давлять вогнем, маючи перевагу у всіх видах зброї тилові кацапи пакують валізи на курорти, а не в окопи.
Про непоганий мир для України можна було домовитись рік-півтора тому, але тоді на фоні ейфорії і власної політичної некомпетентності Зеленський не вірно оцінив шанси 30 млн країни проти 150 млн. орди і вже планував каву в Ялті.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:20 Ответить
ще одне чучєло вилізло...

на рассєє ще в 2010 році було менше 80 млн., потім дані засекретили.

придумай більш правдободібні казочки
показать весь комментарий
25.04.2024 11:18 Ответить
Отож така адигезія дурні що ти хворий мелеш до 22 року і після лягли у вуха вашого Зеленського.
сам він особа що легко піддається зовнішньому впливу і призвело до територіальних, людських втрат, трагедії мільйонів.
показать весь комментарий
25.04.2024 13:31 Ответить
За такої логіки Англія і США мають здатися 1 млрд Китаю. Перемагає не кількість а якість, вміння і бажання свободи, демократії.
показать весь комментарий
25.04.2024 17:32 Ответить
"Щоб пошвидше припинити війну, потрібно пошвидше розгромити ворога. І припинити війну"" (А.Шікльгрубер).
показать весь комментарий
25.04.2024 14:09 Ответить
ОДНА З ДЕСЯТКА СПРОБ ЄРМАКА І ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗЛИТИ УКРАЇНУ.
Назва як завжди гарна - "Мирний план".
По Донбасу 2019 - 2022 агент фсб/гру Козир Єрмак вже робив такий план.
показать весь комментарий
25.04.2024 14:35 Ответить
А чо в Досі ? На Банковій Мар'яни віщали, що буде Швейцарія. Зулуси з гібонцями будуть ? Після того як рушники обкакались з нападом на Ізраїль, це все пусте.
показать весь комментарий
25.04.2024 21:41 Ответить
В Украине формально 5 миллионов резерва-тоесть здоровых мужчин 18-60 лет. другое дело в том что реально воюют в составе ЗСУ около 10%-500 тыс. На россии реальных добровольцев-наемников не более 1 миллиона. Тоесть увеличить состав армии за счет принудительной мобилизации будет очень проблематично. народ на россии поддерживает нападение на Украину именно потому что участие в этой войне для них не принудительное а добровольное. Когда будет принудительным-подержка войны и путина сильно сократиться
показать весь комментарий
26.04.2024 01:09 Ответить
 
 