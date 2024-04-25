Встреча для обсуждения предложения Украины относительно прекращения войны состоится в Катаре, - Bloomberg
Советники по национальной безопасности и высокопоставленные чиновники со всего мира встретятся в Дохе на выходных, чтобы обсудить планы саммита по условиям Украины для прекращения войны.
Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Чиновники G7 и стран Глобального Юга встретятся в рамках раунда переговоров, которые готовят основу для саммита высокого уровня, который должен состояться в Швейцарии в июне.
В ряде предыдущих встреч участвовали десятки других стран Персидского залива, G20 и БРИКС - организации, в которую входят Бразилия и Индия. Менее масштабная встреча состоялась в декабре 2023 года.
По данным источников, список участников встречи в столице Катара еще окончательно не сформирован. Россия не приглашена, также пока непонятно, будет ли присутствовать Китай.
Партнеры Украины считают участие Пекина важным для успеха саммита, учитывая влияние, которое Китай имеет на Москву.
Китай участвовал только в одной из предыдущих встреч, которая состоялась в Саудовской Аравии в августе 2023 года. Пекин и несколько других стран, которые входят в группу БРИКС, настаивают на том, что Россию следует пригласить к участию в дискуссиях.
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такий буде і результат,
ось ти давиш на чиїсь страхи, але боїшся лиш ти сам…
іди пірнай в Тису…
а треба власне ППО виробляти, власні ракети побудувати з більшістю 2000+ км, техдокументація ж є,
а не літачки з авіаконструкторських гуртків запускати по ворожих НПЗ…
Це завдання виконати можна !!
Потрібно все робити зараз на міжнародній арені для того, щоб не втратити ще більше територій і зберегти нашу державну суб'єктність.
А війни таки припиняються. В Кореї війна припинилася без перемоги однієї зі сторін, наприклад...Фінсько-радянська війна в 1940 теж не мала переможця.
І взагалі знімай вже ті рожеві окуляри. Зараз вже не весна 2023 року, і в "телемарафонні контрнаступи" не варто вірити. Як і в ефемерні кордони 91-го року... (хіба якщо ти сам на "передку", тоді в тебе є на це, принаймні, моральне право). В рашки в рази більші ресурси - як людські, так і матеріально-технічні. Поглянь на карту DeepState - і оціни на око, скільки кацапи захопили населених пунктів на Донбасі лише за останній місяць... Ну окей дадуть зараз нам амери ось цей пакет допомоги. Так цього ж достатньо буде лише, щоб стримати наступ кацапської орди десь до кінця літа, максимум до середини осені. Про це вже всі військові експерти говорять. Та якби амери й інші партнери реально хотіли нашого великого успіху, ми б вже давно отримали авіацію, багато далекобійних ракет, танків, десятки Хаймарсів і т. д. (все це в Заходу є в достатку прямо зараз). Але ж не дають вже два роки, і я не вірю, що дадуть потім.
І що для тебе є "перемогою" у цій війні? Навіть якби ми теоретично досягли фантастичного сценарію виходу на наші старі кордони - хіба кацапи припинили б війну? Не думаю... ба більше - пуйло тоді піде на більш радикальні кроки (масова мобілізація, застосування тактичної ядерки) і все одно війна продовжиться, тільки з іще більшим градусом.
будь-яка, а не деякі…
Сподіватись на "смерть путіна і хаос на параші" я б не став. Хаосу там не буде, бо там зграя зомбованих однодумців. Пуйло може жити ще довго, і не факт, що ми зможемо триматись в такій "гарячій фазі" ще роками ... В нас вже немає добровольців на війну. Тих, кого насильно мобілізують - це не воїни. Крім цього, постійні обстріли нашої інфраструктури взагалі можуть створити гуманітарну катастрофу для більшої частини українського населення.
Потенційна "заморозка" - може дати нам можливість побудувати міцну оборонну лінію, дати час відпочити нашим воїнам, які на передовій вже дуже довго, відновити економіку. А там, хто-зна, може і не буде у рашки можливості чи бажання відновлювати війну, може світ якось посприяє нашій безпеці, може будемо жити як Корея - там вже понад 70 років діє таке перемир'я.
А от на Трампа я теж надіюсь. Може він так поставить умови, що примусить і нас і Рашку до миру, на більш менш вигідних для нас умовах.
ти пропонуєш «мінск-3»
вже проходили бачили, план інший, я західні «стратегічні партнери» окуєють коли побачать, але постфактум, а не наперед..
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahidnoukra-nski-zemli-v-1920-1930-rr-pid-vladoyu-polschi-266283.html
Ці території були анексовані в України, як складової московської імперії, приблизно у 20-х роках минулого століття і незаконно включені більшовиками до складу кацапстану при створенні срср.
Про непоганий мир для України можна було домовитись рік-півтора тому, але тоді на фоні ейфорії і власної політичної некомпетентності Зеленський не вірно оцінив шанси 30 млн країни проти 150 млн. орди і вже планував каву в Ялті.
на рассєє ще в 2010 році було менше 80 млн., потім дані засекретили.
придумай більш правдободібні казочки
сам він особа що легко піддається зовнішньому впливу і призвело до територіальних, людських втрат, трагедії мільйонів.
Назва як завжди гарна - "Мирний план".
По Донбасу 2019 - 2022 агент фсб/гру Козир Єрмак вже робив такий план.