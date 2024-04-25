Встреча для обсуждения предложения Украины относительно прекращения войны состоится в Катаре, - Bloomberg

Советники по национальной безопасности и высокопоставленные чиновники со всего мира встретятся в Дохе на выходных, чтобы обсудить планы саммита по условиям Украины для прекращения войны.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Чиновники G7 и стран Глобального Юга встретятся в рамках раунда переговоров, которые готовят основу для саммита высокого уровня, который должен состояться в Швейцарии в июне.

В ряде предыдущих встреч участвовали десятки других стран Персидского залива, G20 и БРИКС - организации, в которую входят Бразилия и Индия. Менее масштабная встреча состоялась в декабре 2023 года.

По данным источников, список участников встречи в столице Катара еще окончательно не сформирован. Россия не приглашена, также пока непонятно, будет ли присутствовать Китай.

Партнеры Украины считают участие Пекина важным для успеха саммита, учитывая влияние, которое Китай имеет на Москву.

Китай участвовал только в одной из предыдущих встреч, которая состоялась в Саудовской Аравии в августе 2023 года. Пекин и несколько других стран, которые входят в группу БРИКС, настаивают на том, что Россию следует пригласить к участию в дискуссиях.

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