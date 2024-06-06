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Зеленский (19011) глобальный саммит мира (273)

Зеленский встретился с шейхом Катара Хамадом Аль Тани и рассказал ему о подготовке к Саммиту мира

Володимир Зеленський та шейх Катару Тамі бін Хамад Аль Тані

В рамках рабочей поездки в Катар Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с эмиром страны - шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский поблагодарил шейха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН с осуждением полномасштабной российской агрессии.

"Рассчитываю на дальнейшую солидарность Катара с нашим государством в этот исторический момент", - отметил президент.

Кроме того, он отметил важность поддержки Украинской формулы мира со стороны Катара. Он также рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого будет освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев.

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Также президент поблагодарил Катар за содействие в возвращении насильно вывезенных Россией украинских детей и отметил его участие в соответствующей Международной коалиции. Стороны договорились продолжить сотрудничество в этом направлении.

Собеседники во время встречи обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и работу экспортного коридора в Черном море. Президент поблагодарил Катар за участие в инициативе "Зерно из Украины" и выделение средств на ее реализацию.

Владимир Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар.
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Топ комментарии
+13
А в Оман то заскочит? Ну за "инвестициями", как ранее...
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06.06.2024 00:44
+8
Та тому шейху ***** шо то за саміт і який клоун біля нього сидить і щось лепоче…..
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06.06.2024 01:05
+5
Ця жага інфантільного стада в Україні до тупого шоу привела до сотень тисяч смертей,збільшення окупованих теріторій,повної деградаціі.Жага до "халяви" і простих рішень(аля чтоб поришал) поставе остаточний хрест на Україні і її економікє(що від неї залишилось.І до багатьох досі не доходе,що обрання тупого ****** в презіденти привело до таких катострофічних наслідків.
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06.06.2024 06:24
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А в Оман то заскочит? Ну за "инвестициями", как ранее...
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06.06.2024 00:44 Ответить
Шейх Катару Хамадом Аль Тані має багато грошей і фінансує хамас. Просто розважаєтся з квартальщиком?
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06.06.2024 00:47 Ответить
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06.06.2024 00:49 Ответить
Багатий на газ Катар заплатив сотні мільйонів доларів Газі з 2014 року, в якийсь момент витрачаючи 30 мільйонів доларів на місяць на допомогу в управлінні єдиною електростанцією анклаву та підтримку нужденних сімей і державних службовців в уряді, керованому ХАМАСом.
"Катарська допомога надає 100 доларів найбіднішим палестинським сім'ям і продовжує період електропостачання протягом дня в Газі", - сказав катарський чиновник у відповідь на запит уряду про коментар, додавши, що це допомогло "Підтримання стабільності та якості життя для ... Палестинські сім'ї».
Катар ходить по зовнішньополітичному канату, розміщуючи найбільшу в регіоні військову базу США, Талібан та інші угруповання, часто дозволяючи йому виступати посередником.
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06.06.2024 01:06 Ответить
Фінансування Катаром Гази фактично проходить через Ізраїль.
Кошти перераховуються в електронному вигляді з Катару до Ізраїлю. Офіційні особи Ізраїлю та ООН вручну перевозять готівку через кордон до Гази.
Готівка розподіляється безпосередньо нужденним сім'ям і державним службовцям у Газі, і кожна сім'я або окрема особа повинні підписати біля свого імені, що вони отримали готівку. Один примірник цього аркуша відправляється до Ізраїлю, один - до ООН, а третій - до Катару.
"Катарська допомога сектору Газа повністю координується з Ізраїлем, ООН і США", - заявив катарський урядовець.
Останніми роками Катар купував у Ізраїлю паливо для єдиної електростанції в Газі. Він також відправив єгипетське паливо, яке ХАМАС може перепродати, використовуючи виручені кошти на зарплати.
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06.06.2024 01:08 Ответить
Шейх видимо спросил, не сыграет ли он на рояле без рук для него... А Зеленский показывает размер оплаты.
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06.06.2024 00:53 Ответить
Та тому шейху ***** шо то за саміт і який клоун біля нього сидить і щось лепоче…..
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06.06.2024 01:05 Ответить
Мабуть Зеленський пообіцяв йому виступ кордебалету Кварталу 95 на наступному закритому корпоративі...
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06.06.2024 10:05 Ответить
И с чего шейx на фото ржет? С поддержки территориальной ценности? С возвращения пленныx? Или с саммита мира?
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06.06.2024 01:11 Ответить
Це йому Зеленський на босий палець наступив (помстився за Ізраїль).
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06.06.2024 01:18 Ответить
Таке враження що гідрант розсмішив шейха Катару, чекаєм чергової зустрічі з шейхом Оману та його реакції. До речі, Патрушев ще в мацькві?
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06.06.2024 01:25 Ответить
Вовка, скожи Ленке нехай пошие тобi спiдницю як у шейха. Набагато краще грати за роялем!
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06.06.2024 01:41 Ответить
а зеля никак не успокоится со своим недоношенным надуманным самитом....
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06.06.2024 03:26 Ответить
Зеленський знатний шоумен.
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06.06.2024 04:07 Ответить
Ця жага інфантільного стада в Україні до тупого шоу привела до сотень тисяч смертей,збільшення окупованих теріторій,повної деградаціі.Жага до "халяви" і простих рішень(аля чтоб поришал) поставе остаточний хрест на Україні і її економікє(що від неї залишилось.І до багатьох досі не доходе,що обрання тупого ****** в презіденти привело до таких катострофічних наслідків.
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06.06.2024 06:24 Ответить
Шейх в сандалях,"найвеличніший" в кєдах,накінець то ВоФка знайшов однодумця по відношеню до дипломатичного протоколу.Шейх випадково не навчався в всесвітньо відомій школі Криворіжської дипломатії?
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06.06.2024 06:12 Ответить
Схоже, шейху дуже смішно - ну, розсміши шейха приїхало.
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06.06.2024 07:09 Ответить
ПіеР-Квадрат - формула площі круглого ідіота.
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06.06.2024 07:52 Ответить
Воно вже просрало і свій саміт миру який ще не почався!
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06.06.2024 07:58 Ответить
Клоун шейху в первую очередь напомнил что он не никакой не лох, и он уже взрослый мальчик И поэтому шейх его должен обязательно выслушать. Реакцию шейха мы видим на фото.
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06.06.2024 08:04 Ответить
Країну добивають. Цвіт Нації гине на фронтах. А воно подорожує - гастролює...
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06.06.2024 08:41 Ответить
Це вже схоже на зовнішне управління Україною злітака в єкзилі...
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06.06.2024 10:06 Ответить
Розповів про підготовку....Ну кароче ,там будут все ,если ты поедешь и елдак.
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06.06.2024 08:43 Ответить
 
 