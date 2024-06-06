Зеленский встретился с шейхом Катара Хамадом Аль Тани и рассказал ему о подготовке к Саммиту мира
В рамках рабочей поездки в Катар Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с эмиром страны - шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Зеленский поблагодарил шейха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН с осуждением полномасштабной российской агрессии.
"Рассчитываю на дальнейшую солидарность Катара с нашим государством в этот исторический момент", - отметил президент.
Кроме того, он отметил важность поддержки Украинской формулы мира со стороны Катара. Он также рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого будет освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев.
Также президент поблагодарил Катар за содействие в возвращении насильно вывезенных Россией украинских детей и отметил его участие в соответствующей Международной коалиции. Стороны договорились продолжить сотрудничество в этом направлении.
Собеседники во время встречи обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и работу экспортного коридора в Черном море. Президент поблагодарил Катар за участие в инициативе "Зерно из Украины" и выделение средств на ее реализацию.
Владимир Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар.
Пожалуйста, подождите...
"Катарська допомога надає 100 доларів найбіднішим палестинським сім'ям і продовжує період електропостачання протягом дня в Газі", - сказав катарський чиновник у відповідь на запит уряду про коментар, додавши, що це допомогло "Підтримання стабільності та якості життя для ... Палестинські сім'ї».
Катар ходить по зовнішньополітичному канату, розміщуючи найбільшу в регіоні військову базу США, Талібан та інші угруповання, часто дозволяючи йому виступати посередником.
Кошти перераховуються в електронному вигляді з Катару до Ізраїлю. Офіційні особи Ізраїлю та ООН вручну перевозять готівку через кордон до Гази.
Готівка розподіляється безпосередньо нужденним сім'ям і державним службовцям у Газі, і кожна сім'я або окрема особа повинні підписати біля свого імені, що вони отримали готівку. Один примірник цього аркуша відправляється до Ізраїлю, один - до ООН, а третій - до Катару.
"Катарська допомога сектору Газа повністю координується з Ізраїлем, ООН і США", - заявив катарський урядовець.
Останніми роками Катар купував у Ізраїлю паливо для єдиної електростанції в Газі. Він також відправив єгипетське паливо, яке ХАМАС може перепродати, використовуючи виручені кошти на зарплати.