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Кулеба и глава МИД Швейцарии Кассис обсудили Глобальный саммит мира

Кулеба та Кассіс обговорили Саміт миру

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры обсудили предстоящую Международную конференцию по вопросам восстановления Украины в Берлине и Глобальный саммит мира.

"Саммит является возможностью для каждой страны продемонстрировать глобальное лидерство в восстановлении справедливого мира и доверия к Уставу ООН. Роль Швейцарии также важна в усилиях по восстановлению, и я был рад услышать, что Швейцария будет продолжать делать свой важный вклад в это дело, в том числе на предстоящей Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине", - отметил Кулеба.

Также читайте: Таиланд примет участие в Глобальном саммите мира

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД ответил на заявления Китая относительно "мирного плана": Именно Украина, на территории которой идет война, должна определять, каким будет мир

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Швейцария (613) Кулеба Дмитрий (2880) глобальный саммит мира (273)


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Якого миру,як що іде війна,торкаюча майже всі країни Світу? Може,саміт щодо ліквідації небезпечного міжнародного терористу,чи саміт нищивних ударів по інфраструктурі агресивної країни?А може,просо "Саміт" ,де конкретизують (глибше) участь та внески країн Світу для того щоб зупинити агресивну державу...
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05.06.2024 14:27 Ответить
Трохи підійму настрій.
Тим часом Конячка зустрічається з Ібрагимом Траоре, президент Буркина-Фасо.
Зацініть, яка обстановочка домашня, навіть пульт від тєліка в пакетику.....
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05.06.2024 14:30 Ответить
То на столі засіб для дезинфекції? Це розумно, бо після контакту зі старою шкапою треба обов'язково ретельно обробити руки
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05.06.2024 14:50 Ответить
"... https://dl-news.defence-line.org/?p=32037 МИД должен работать в режиме внешнеполитического ведомства а министр не должен быть тряпичной куклой, сзади в которую всунута рука Ермака. Сам же генеральный завхоз усиленно занимается придуманным им «саммитом жира», который кроме понтов не имеет никакой смысловой нагрузки ..."

"... https://dl-news.defence-line.org/?p=32045 А еще они придумали забаву, которая носит смысл такой себе лапши на уши, зато выглядит празднично, а именно - подписание вороха «безпекових угод». Чтобы понимать, что это такое, следует вспомнить «Будапештский меморандум». Это примерно тоже самое, но в большем количестве ..."
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05.06.2024 15:21 Ответить
 
 