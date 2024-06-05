Кулеба и глава МИД Швейцарии Кассис обсудили Глобальный саммит мира
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Министры обсудили предстоящую Международную конференцию по вопросам восстановления Украины в Берлине и Глобальный саммит мира.
"Саммит является возможностью для каждой страны продемонстрировать глобальное лидерство в восстановлении справедливого мира и доверия к Уставу ООН. Роль Швейцарии также важна в усилиях по восстановлению, и я был рад услышать, что Швейцария будет продолжать делать свой важный вклад в это дело, в том числе на предстоящей Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине", - отметил Кулеба.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.
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