МИД ответил на заявления Китая относительно "мирного плана": Именно Украина, на территории которой идет война, должна определять, каким будет мир
Единственной справедливой основой для достижения мира в Украине является Формула мира президента Владимира Зеленского. Именно Украина, испытывающая страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что приняли во внимание слова министра иностранных дел КНР Ван И, который объяснил решение не отправлять представителя Пекина на саммите в Швейцарии отсутствием условий для мирных переговоров между Украиной и РФ.
А также на заявления Ван И относительно нового "мирного плана" Пекина, который якобы поддерживают 26 стран, а Украина и Россия отдельно "подтвердили большую часть содержания". Об этом ранее писал Bloomberg.
"Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит", - отметили в МИД.
Там также отметили, что участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности.
"На фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая", - считают в украинском ведомстве.
"Именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, в полной мере испытывающая страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира президента Украины Владимира Зеленского", - резюмировали в МИД.
Китая не будет на Глобальном саммите мира
По данным СМИ, Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который в следующем месяце состоится в Швейцарии.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без позитива воспринимает этот факт.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.
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Китайська народна республіка і республіка Китай мають претензії на Тайвань.
Цікаво, чи підписали вони аналогічні договір про ненапад і таємні протоколи "Молотова-Рібентропа" до нього?
Ще цікаве питання, що робитиме Індія, де в Моді, теж немалі амбіції і т.п.
І от тепер по перше потрібно розуміти, які перспективи і шанси прогавила Україна (а саме народ), поки в 90-х займались незрозуміло чим, а по друге - якщо звернути з дороги до Заходу, то буде лише гірше.
Треба і надалі сміливо говорити правду.
Си уговорить путина не идти дальше на Европу.
В общем, Китай играет за себя и против всех.