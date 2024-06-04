РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10236 посетителей онлайн
Новости Война
4 435 30
Китай (2792) Кулеба Дмитрий (2880)

Для Китая очень важно, чем закончится война России против Украины, - Кулеба

кулеба

Позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Потому что если она закончится победой Украины, то дальнейшие действия Китая будут скованы. А если эта война закончится даже не победой, а навязыванием Россией ее стратегической инициативы, то есть когда они годами будут так понемногу наступать, а мы - понемногу отбиваться, несмотря на всю помощь, которую мы получаем, тогда, наоборот, это развязывает руки Китаю", - считает Кулеба.

По его словам, в Китае сейчас смотрят на реальный потенциал действий Запада и "очень внимательно все считают".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Китае прокомментировали слова Зеленского о попытке срыва Глобального саммита мира: Мы никогда не раздували огонь

"В Китае сейчас отдельные темы официальных правительственных исследований - на что способна страна, которая защищается против гораздо большего соседа и ядерной державы, и на что способны партнеры такой страны. И в конце они выйдут на выводы. Поэтому сейчас, если коротко, они находятся в позиции "Мы за мир, за все хорошее против всего плохого". Но у этой позиции есть гораздо более широкая логика, которая, в конце концов, определит судьбу мира", - спрогнозировал министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России отговаривать другие страны от участия в Глобальном саммите мира, который в середине июня состоится в Швейцарии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
А нам важливо позбутися їрмачні та zeлених мародерів!
показать весь комментарий
04.06.2024 00:02
+3
тобі зелені дозволили клюва роззявити?
показать весь комментарий
04.06.2024 00:02
+2
Так а шо він такє сказав? Як Попка-дурак за боневтіком повторює одне й те саме
показать весь комментарий
04.06.2024 00:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нам важливо позбутися їрмачні та zeлених мародерів!
показать весь комментарий
04.06.2024 00:02 Ответить
Зараз єдиний варіант, це Майдан. Тож не треба гаяти час......
показать весь комментарий
04.06.2024 00:15 Ответить
то виходь, які проблеми?
показать весь комментарий
04.06.2024 00:18 Ответить
А славні замінники влади як ти, яких не влаштовує влада, що робитимуть? Як завжди писати свої жалюгідні коментарі?
показать весь комментарий
04.06.2024 00:26 Ответить
ну як і ти - десь так...
показать весь комментарий
04.06.2024 00:28 Ответить
Прикольний кадр ти. У тебе ні реакції, ні ерекції. З такими владу не помієш. і такі нам не потрібні. Сиди краще на диванчику і настурбуй на журналчики).
показать весь комментарий
04.06.2024 00:35 Ответить
таки спіймав і в роті поплямкав?🤣
показать весь комментарий
04.06.2024 00:39 Ответить
даубенецький - це була відповідь на твоє криворогате хамство - скільки раз нахамиш? - стільки і відповідей отримаєш...
показать весь комментарий
04.06.2024 01:06 Ответить
бусік вжє їде і там буде жостко...
показать весь комментарий
04.06.2024 00:32 Ответить
будеш вождьом сметунів! 🤣
показать весь комментарий
04.06.2024 00:21 Ответить
Ні. Позбавитись "зелених" або "привести їх до тями" можна багатьма способами. Майдан тільки погіршить ситуацію.
показать весь комментарий
04.06.2024 01:23 Ответить
коли не дають виборів - рано чі піздно, все прийде до майдану і крові буде море...
показать весь комментарий
04.06.2024 01:48 Ответить
У вас хибні уявлення. Що значить "не дають виборів"? Вибори неможливо провести під час військового стану і повномасштабних військових дій. І це згідно закону. Не зєлєнський почав війну для того щоб зберегти владу. Війну для цього почало *****. Тому не валіть все в одну купу. Якщо хтось вийде на прохання ***** на Майдан, тоді я візьму свій карабін і кацапських провокаторів перестріляю. Зараз наступає переломна фаза війни і керованість надзвичайно важлива. "Зелені" це піна. Вони не воюють. І ми їх будемо судити. Після війни. Зараз потрібно вистояти і врешті виперти кацапню за порєбрік. От тоді і будуть вибори.
показать весь комментарий
04.06.2024 02:36 Ответить
Ти тут ніби зареєстрований з 2014 року. І ти зараз свідомо брешеш, дурний або кацапська консєрва..
показать весь комментарий
04.06.2024 10:41 Ответить
вибачайте вже, моя неправда була...
показать весь комментарий
04.06.2024 11:54 Ответить
Визнання емоційної помилки заслуговує на повагу. Респект.
показать весь комментарий
04.06.2024 12:04 Ответить
Є тільки одна маленька зелена проблема- ти впевнений, що з Зеленським і Єрмаком у України взагалі є шанс перемогти у цій війні??
показать весь комментарий
04.06.2024 05:30 Ответить
Впевнений що цих мудаків геополітика, про яку блазні навіть уявлення не мали, вже загнала "в колію" з якої вони не можуть вискочити. Дуже хотіли б, але ну от ніяк - тікати нікуди! Вони намагаються якось впиратися і гальмувати, але отримують пинка в зад який на деякий час надає їм прискорення. Врешті їх користолюбиві призначенці їх спершу "капсулюють", а потім "зіллють" і станцюють на їх могилах разом з народом України.
показать весь комментарий
04.06.2024 10:37 Ответить
Хотів би побачить те, що чую...Але поки що зелені все нахабніють і нахабніють... І перешкоджають діяльності ЗСУ. Над кожним командиром взводу на нулі висить розслідування ДБР. Кожен командир взводу наразі має писати по 16-18 звітів на добу і по 3 селектори. Замість вбивати ворога, або відпочити. І ще військова поліцію вводять, ще один контролюючий орган, але це буде не та військова поліція, що раніше, буде без суда. Численністю до 1,5% ЗСУ буде поліція!! Це ще не все. Ми вже за бюрократією в армії переплюнули рашку.
показать весь комментарий
04.06.2024 14:02 Ответить
тобі зелені дозволили клюва роззявити?
показать весь комментарий
04.06.2024 00:02 Ответить
Так а шо він такє сказав? Як Попка-дурак за боневтіком повторює одне й те саме
показать весь комментарий
04.06.2024 00:10 Ответить
дивись там - шось не то гавнеш?
ми на тебе безумну спустимо....
показать весь комментарий
04.06.2024 00:12 Ответить
Ну ти і дипломат х* їв, Кулеба ! Нормальне очікування у китая ...зброю ешелонами постачають через північну корею і це очікування?! Та кажіть хоть шось адекватне ...вас вже весь світ має на....увазі
показать весь комментарий
04.06.2024 00:29 Ответить
Позиція Китаю - якщо рашці за розбій нічого не буде, то і нам нічого не буде
показать весь комментарий
04.06.2024 02:41 Ответить
Пригадую,як одна абхазька бібізянка,хотів перейняти досвід в Китаю.Перехотіли,зелені долбодятли?
показать весь комментарий
04.06.2024 05:07 Ответить
Як бачиш ніт, не перехотіли. Репресії проти журналистів, Конституція на паузі. Здивований, що зелебобики ще внутрішний інтернет не зробили.
показать весь комментарий
04.06.2024 05:32 Ответить
Кеди нових моделей в ...ОПу будуть надсилати безкоштовно. А то тамтешні сутенери вже стоптались.
показать весь комментарий
04.06.2024 08:38 Ответить
 
 