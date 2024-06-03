Для Китаю дуже важливо, чим закінчиться війна Росії проти України, - Кулеба

Позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бо якщо вона закінчиться перемогою України, то подальші дії Китаю будуть скуті. А якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою, а нав’язуванням Росією її стратегічної ініціативи, тобто коли вони роками будуть отак потроху наступати, а ми – потроху відбиватимемося попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв’язує руки Китаю", - вважає Кулеба.

За його словами, в Китаї зараз дивляться на реальний потенціал дій Заходу і "дуже уважно все рахують".

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"У Китаї зараз окремі теми офіційних урядових досліджень – на що здатна країна, яка захищається проти набагато більшого сусіда і ядерної держави, і на що здатні партнери такої країни. І в кінці вони вийдуть на висновки. Тому зараз, якщо коротко, вони перебувають у позиції "Ми за мир, за все добре проти всього поганого". Але в цієї позиції є набагато ширша логіка, яка зрештою, визначить долю світу", - спрогнозував міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі у Глобальному саміті миру, який у середині червня відбудеться у Швейцарії.