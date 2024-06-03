УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12049 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 435 30
Китай (4355) Кулеба Дмитро (3604)

Для Китаю дуже важливо, чим закінчиться війна Росії проти України, - Кулеба

кулеба

Позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бо якщо вона закінчиться перемогою України, то подальші дії Китаю будуть скуті. А якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою, а нав’язуванням Росією її стратегічної ініціативи, тобто коли вони роками будуть отак потроху наступати, а ми – потроху відбиватимемося попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв’язує руки Китаю", - вважає Кулеба.

За його словами, в Китаї зараз дивляться на реальний потенціал дій Заходу і "дуже уважно все рахують".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни, - Зеленський

"У Китаї зараз окремі теми офіційних урядових досліджень – на що здатна країна, яка захищається проти набагато більшого сусіда і ядерної держави, і на що здатні партнери такої країни. І в кінці вони вийдуть на висновки. Тому зараз, якщо коротко, вони перебувають у позиції "Ми за мир, за все добре проти всього поганого". Але в цієї позиції є набагато ширша логіка, яка зрештою, визначить долю світу", - спрогнозував міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі у Глобальному саміті миру, який у середині червня відбудеться у Швейцарії.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
А нам важливо позбутися їрмачні та zeлених мародерів!
показати весь коментар
04.06.2024 00:02
+3
тобі зелені дозволили клюва роззявити?
показати весь коментар
04.06.2024 00:02
+2
Так а шо він такє сказав? Як Попка-дурак за боневтіком повторює одне й те саме
показати весь коментар
04.06.2024 00:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нам важливо позбутися їрмачні та zeлених мародерів!
показати весь коментар
04.06.2024 00:02 Відповісти
Зараз єдиний варіант, це Майдан. Тож не треба гаяти час......
показати весь коментар
04.06.2024 00:15 Відповісти
то виходь, які проблеми?
показати весь коментар
04.06.2024 00:18 Відповісти
А славні замінники влади як ти, яких не влаштовує влада, що робитимуть? Як завжди писати свої жалюгідні коментарі?
показати весь коментар
04.06.2024 00:26 Відповісти
ну як і ти - десь так...
показати весь коментар
04.06.2024 00:28 Відповісти
Прикольний кадр ти. У тебе ні реакції, ні ерекції. З такими владу не помієш. і такі нам не потрібні. Сиди краще на диванчику і настурбуй на журналчики).
показати весь коментар
04.06.2024 00:35 Відповісти
таки спіймав і в роті поплямкав?🤣
показати весь коментар
04.06.2024 00:39 Відповісти
даубенецький - це була відповідь на твоє криворогате хамство - скільки раз нахамиш? - стільки і відповідей отримаєш...
показати весь коментар
04.06.2024 01:06 Відповісти
бусік вжє їде і там буде жостко...
показати весь коментар
04.06.2024 00:32 Відповісти
будеш вождьом сметунів! 🤣
показати весь коментар
04.06.2024 00:21 Відповісти
Ні. Позбавитись "зелених" або "привести їх до тями" можна багатьма способами. Майдан тільки погіршить ситуацію.
показати весь коментар
04.06.2024 01:23 Відповісти
коли не дають виборів - рано чі піздно, все прийде до майдану і крові буде море...
показати весь коментар
04.06.2024 01:48 Відповісти
У вас хибні уявлення. Що значить "не дають виборів"? Вибори неможливо провести під час військового стану і повномасштабних військових дій. І це згідно закону. Не зєлєнський почав війну для того щоб зберегти владу. Війну для цього почало *****. Тому не валіть все в одну купу. Якщо хтось вийде на прохання ***** на Майдан, тоді я візьму свій карабін і кацапських провокаторів перестріляю. Зараз наступає переломна фаза війни і керованість надзвичайно важлива. "Зелені" це піна. Вони не воюють. І ми їх будемо судити. Після війни. Зараз потрібно вистояти і врешті виперти кацапню за порєбрік. От тоді і будуть вибори.
показати весь коментар
04.06.2024 02:36 Відповісти
Ти тут ніби зареєстрований з 2014 року. І ти зараз свідомо брешеш, дурний або кацапська консєрва..
показати весь коментар
04.06.2024 10:41 Відповісти
вибачайте вже, моя неправда була...
показати весь коментар
04.06.2024 11:54 Відповісти
Визнання емоційної помилки заслуговує на повагу. Респект.
показати весь коментар
04.06.2024 12:04 Відповісти
Є тільки одна маленька зелена проблема- ти впевнений, що з Зеленським і Єрмаком у України взагалі є шанс перемогти у цій війні??
показати весь коментар
04.06.2024 05:30 Відповісти
Впевнений що цих мудаків геополітика, про яку блазні навіть уявлення не мали, вже загнала "в колію" з якої вони не можуть вискочити. Дуже хотіли б, але ну от ніяк - тікати нікуди! Вони намагаються якось впиратися і гальмувати, але отримують пинка в зад який на деякий час надає їм прискорення. Врешті їх користолюбиві призначенці їх спершу "капсулюють", а потім "зіллють" і станцюють на їх могилах разом з народом України.
показати весь коментар
04.06.2024 10:37 Відповісти
Хотів би побачить те, що чую...Але поки що зелені все нахабніють і нахабніють... І перешкоджають діяльності ЗСУ. Над кожним командиром взводу на нулі висить розслідування ДБР. Кожен командир взводу наразі має писати по 16-18 звітів на добу і по 3 селектори. Замість вбивати ворога, або відпочити. І ще військова поліцію вводять, ще один контролюючий орган, але це буде не та військова поліція, що раніше, буде без суда. Численністю до 1,5% ЗСУ буде поліція!! Це ще не все. Ми вже за бюрократією в армії переплюнули рашку.
показати весь коментар
04.06.2024 14:02 Відповісти
тобі зелені дозволили клюва роззявити?
показати весь коментар
04.06.2024 00:02 Відповісти
Так а шо він такє сказав? Як Попка-дурак за боневтіком повторює одне й те саме
показати весь коментар
04.06.2024 00:10 Відповісти
дивись там - шось не то гавнеш?
ми на тебе безумну спустимо....
показати весь коментар
04.06.2024 00:12 Відповісти
Ну ти і дипломат х* їв, Кулеба ! Нормальне очікування у китая ...зброю ешелонами постачають через північну корею і це очікування?! Та кажіть хоть шось адекватне ...вас вже весь світ має на....увазі
показати весь коментар
04.06.2024 00:29 Відповісти
Позиція Китаю - якщо рашці за розбій нічого не буде, то і нам нічого не буде
показати весь коментар
04.06.2024 02:41 Відповісти
Пригадую,як одна абхазька бібізянка,хотів перейняти досвід в Китаю.Перехотіли,зелені долбодятли?
показати весь коментар
04.06.2024 05:07 Відповісти
Як бачиш ніт, не перехотіли. Репресії проти журналистів, Конституція на паузі. Здивований, що зелебобики ще внутрішний інтернет не зробили.
показати весь коментар
04.06.2024 05:32 Відповісти
Кеди нових моделей в ...ОПу будуть надсилати безкоштовно. А то тамтешні сутенери вже стоптались.
показати весь коментар
04.06.2024 08:38 Відповісти
 
 