Підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни, - Зеленський
Україна відкинула можливість проведення альтернативного "мирного саміту", які запропонував Китай.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі заявив президент України Володимир Зеленський.
"За підтримки Китаєм Росії війна буде довшою. Це погано для всього світу, включно із самим Китаєм, який говорить, що поважає територіальну цілісність і суверенітет, що це головні принципи. І це офіційно декларується. Для них це також, я вважаю, не дуже добре", - заявив він.
У Китаю, на думку Зеленського, сьогодні є стратегічні помилки. Зокрема, зазначив він, ніколи не можна підтримувати країну-агресора.
"Хтось може бути не проти політики цієї держави. На жаль, хтось може бути не проти. Але найстрашніше, коли ти підтримуєш цю політику. Це свідчить про те, що ти дотримуєшся таких самих правил у житті. Це свідчить про те, що політика твоєї держави саме така: підтримувати агресора. І тут щось не збігається. Не можна говорити, що ми базуємося на підтримці територіальної цілісності й суверенітету України і водночас підтримувати країну, яка порушує ці принципи Статуту ООН - територіальну цілісність і суверенітет України", - упевнений Зеленський.
Крім того, за словами президента України, "можна не брати участь у Саміті миру - це означає, що ти не бачиш у цьому форматі наближення завершення війни. Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу чи будь-кому ще завершити війну. Але мені здається, що зривати Саміт миру, робити кроки, щоб послаблення було на рівні присутності лідерів країн, робити все, щоб ті чи інші лідери не доїхали до Саміту миру, чинити тиск на них - це вже точно не наближаємо мир".
"І це вже не тільки підтримка Росії, а й фактично підтримка війни. Тому що якщо ти не підтримуєш Саміт миру, значить, те, що відбувається - для тебе нормально", - констатував Зеленський.
Конференція у Сінгапурі
Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.
Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.
Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
пуйло тя в пупок поцеловал ?
истинно русские !!!!!
но у пуйла в сортире твая смотрится как минимум прикольно .
Речь идет в числе прочего о беспилотниках, вертолетах и металлах, сообщила британская газета The Telegraph.
По подсчетам The Telegraph, объем торговли между КНР и РФ в текущем году (2023) превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордным показателем.
Экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос с июня прошлого года по июнь нынешнего более чем втрое.
Согласно данным исследовательской организации Molfar Global,
еще за два месяца до войны! китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила в Россию 1000 https://www.dw.com/ru/bespilotnyj-letatelnyj-apparat/t-35897074 дронов .
https://www.dw.com/ru/kitaj-postavlaet-rossii-krupnye-partii-*******-tehniki/a-66580718
Геніально, цього ж ніхто не знав
Але найвеличніший відкрив усім очі!
Пізніше приєдналися:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція із застереженнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайська Народна Республіка із застереженнямиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-4 [4] .Зобов'язання[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit§ion=2 ред. код ]
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї , крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.