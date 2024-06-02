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Зеленський (22416) Китай (4353) Сінгапур (69)

Підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни, - Зеленський

Володимир Зеленський

Україна відкинула можливість проведення альтернативного "мирного саміту", які запропонував Китай.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі заявив президент України Володимир Зеленський.

"За підтримки Китаєм Росії війна буде довшою. Це погано для всього світу, включно із самим Китаєм, який говорить, що поважає територіальну цілісність і суверенітет, що це головні принципи. І це офіційно декларується. Для них це також, я вважаю, не дуже добре", - заявив він.

У Китаю, на думку Зеленського, сьогодні є стратегічні помилки. Зокрема, зазначив він, ніколи не можна підтримувати країну-агресора.

"Хтось може бути не проти політики цієї держави. На жаль, хтось може бути не проти. Але найстрашніше, коли ти підтримуєш цю політику. Це свідчить про те, що ти дотримуєшся таких самих правил у житті. Це свідчить про те, що політика твоєї держави саме така: підтримувати агресора. І тут щось не збігається. Не можна говорити, що ми базуємося на підтримці територіальної цілісності й суверенітету України і водночас підтримувати країну, яка порушує ці принципи Статуту ООН - територіальну цілісність і суверенітет України", - упевнений Зеленський.

Крім того, за словами президента України, "можна не брати участь у Саміті миру - це означає, що ти не бачиш у цьому форматі наближення завершення війни. Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу чи будь-кому ще завершити війну. Але мені здається, що зривати Саміт миру, робити кроки, щоб послаблення було на рівні присутності лідерів країн, робити все, щоб ті чи інші лідери не доїхали до Саміту миру, чинити тиск на них - це вже точно не наближаємо мир".

"І це вже не тільки підтримка Росії, а й фактично підтримка війни. Тому що якщо ти не підтримуєш Саміт миру, значить, те, що відбувається - для тебе нормально", - констатував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії, - Reuters

Конференція у Сінгапурі

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.

Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

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Топ коментарі
+11
Підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни, - Зеленський
Геніально, цього ж ніхто не знав

Але найвеличніший відкрив усім очі!
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02.06.2024 12:06
+9
Хтось буде слухати поради того хто зміг лиш все просрати ?
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02.06.2024 11:56
+7
Ця 🤡 феезбешна потвора ,знав в який час і шо буде робити китай ,в омані йому все розклали пополочкам ...цікаво друге ,де ті українські високопосадовці , які можуть цього обнюханого чмо зупинити ?
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02.06.2024 12:00
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Хтось буде слухати поради того хто зміг лиш все просрати ?
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02.06.2024 11:56 Відповісти
ну и зачем твая такая истинно сортирно руззкая ?
пуйло тя в пупок поцеловал ?
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02.06.2024 12:01 Відповісти
чайники онитакие !!!!!!!
истинно русские !!!!!
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02.06.2024 12:00 Відповісти
Ця 🤡 феезбешна потвора ,знав в який час і шо буде робити китай ,в омані йому все розклали пополочкам ...цікаво друге ,де ті українські високопосадовці , які можуть цього обнюханого чмо зупинити ?
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02.06.2024 12:00 Відповісти
а що він зараз сказав не так? він все сказав по ділу. тільки тут ще потрібно уточнити. Китай не підтримує агресора, Китай навпаки науськує того агресора, щоб той і далі воював. Коли каци вже прибрали практично до рук Грузію, то тут вмить намалювався Китай і вже будує там величезний порт для своїх товарів. Так само і в Україні. як тільки кацапи захоплять чим побільше територій, то там потім вмить появиться Китай, щоб захапати під свій контроль українські чорноземи. і як тільки в 2014-му кацапи захапали Крим, то Китай тоді виступив із заявою про підтримку кацапів. а це значить, щоб без схвалення Сі, ху йло не полізло би віджимати Крим.. тому тут Вова правий, коли говорить про комуняків. ті комуняки зараз відмовляють ті країни, на які вони мають вплив, відмовляють їх їхати на той саміт миру ну або послати туди предствників дуже низького рангу.
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02.06.2024 12:18 Відповісти
не можна не перейматися. потрібно відразу реагувати на подібну дичину. ні разу не є зе-прихиьником, проте в цій ситуації Зе правий у своїй заяві на 100%. Світ має бачити наскрізь тих комуняк. і навіть у кожного українця якщо є можливість не купувати китайське гамно, то не варто купувати, не варто підтримувати агресора. бо головним бенефіціаром цієї кацапської агресії є Китай, який може одним дзвінком ху йлу припинити цю війну.
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02.06.2024 12:30 Відповісти
В Мацквє. Обміняли на наших військовополонених. Хоч якась користь із зрадників.
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02.06.2024 12:28 Відповісти
Високопосадовці - ви мали на увазі полковників УДО чи письменників?
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02.06.2024 16:56 Відповісти
Навіть не знаю шо казати ...здається шо це позорисько 🤡 надовго
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02.06.2024 18:25 Відповісти
хм..Тайвань добре допомагає Україні та є нашим союзником по факту,але зебіли його ігнорують на усіх рівнях.
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02.06.2024 12:02 Відповісти
и чё мая твая тама не наблюдай ?
но у пуйла в сортире твая смотрится как минимум прикольно .
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02.06.2024 12:14 Відповісти
Китай поставляет России крупные партии военной техники

Речь идет в числе прочего о беспилотниках, вертолетах и металлах, сообщила британская газета The Telegraph.

По подсчетам The Telegraph, объем торговли между КНР и РФ в текущем году (2023) превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордным показателем.

Экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос с июня прошлого года по июнь нынешнего более чем втрое.

Согласно данным исследовательской организации Molfar Global,

еще за два месяца до войны! китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила в Россию 1000 https://www.dw.com/ru/bespilotnyj-letatelnyj-apparat/t-35897074 дронов .



https://www.dw.com/ru/kitaj-postavlaet-rossii-krupnye-partii-*******-tehniki/a-66580718

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02.06.2024 12:04 Відповісти
Ось тільки Европа цього не бачить, або не хоче бачити. (Вранішня новина)
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02.06.2024 12:08 Відповісти
В Європі це називається товаром подвійного призначення . А що не можна танком город з'орати чи БТР використовувати в якості маршрутки ...
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02.06.2024 12:27 Відповісти
І до ворожки не ходи -- якшо світ не може вкоськати кореиського пупса - то такому монстру і карти в руки
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02.06.2024 12:05 Відповісти
Підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни, - Зеленський
Геніально, цього ж ніхто не знав

Але найвеличніший відкрив усім очі!
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02.06.2024 12:06 Відповісти
Так китайці на стороні кацапів, і його формулу відкинули. Чому він дивується?
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02.06.2024 12:10 Відповісти
Зеленський сказав узбецьким і казахським журналістам що Китай підписував Будапештський меморандум. Думає що вони тупі. Сам президент країни не може бути таким ідіотом.

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02.06.2024 12:13 Відповісти
Держави-підписанти[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit&section=1 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російська Федерація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучені Штати Америки

Пізніше приєдналися:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція із застереженнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайська Народна Республіка із застереженнямиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-4 [4] .Зобов'язання[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit&section=2 ред. код ]

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї , крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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02.06.2024 12:19 Відповісти
той меморандум був тупою помилкою тодішньої нашої влади або, що ще гірше, - зрадою націоанальних інтересів. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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02.06.2024 12:23 Відповісти
Чи саміт у Швейцарії якось наближає до миру?
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02.06.2024 12:19 Відповісти
скоріше поляризує світ - хто на стороні Міжнародного права, справедливості і добра і хто на стороні агресора і пітьми.
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02.06.2024 12:25 Відповісти
Посольство в Китае есть? Хотя бы послицю туда отправили? Дипломатыкиню ) Переговоры пробовали проводить с китайцами, отношения налаживать? Или так и будем ездить по всему свету поливая их дерьмом?
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02.06.2024 12:22 Відповісти
Та посилали в китай послицею якусь фотомодель по розумових здібностях = зеленському .
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02.06.2024 12:33 Відповісти
Там послом якийсь рябікін чи щось таке. Він не є професійним дипломатом, а є черговим чувачком з команди зеленського, який облажався на попередній посаді.
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02.06.2024 13:10 Відповісти
казковий долб ЗЕнелох, скажи про це усьому ОП
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02.06.2024 13:47 Відповісти
Тоді ***** все китайське,зоборона тіктоку і всього китайського контенту,та тряпок, нехай сосуть ***.
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02.06.2024 14:13 Відповісти
Наконец он открытым текстом сказал то, что уже 2 года и так понятно
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02.06.2024 14:32 Відповісти
Важливо що це сказав саме президент. Тепер це офіційно.
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02.06.2024 15:18 Відповісти
Був би у нас нормальний уряд то визнали б нарешті Китай ворогами України і розірвали б всі відносини і встановили б їх з Тайванем.
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02.06.2024 22:08 Відповісти
 
 