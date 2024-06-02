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Зеленский (19011) Китай (2790) Сингапур (43)

Поддержка Китаем России будет способствовать продолжению войны, - Зеленский

Володимир Зеленський

Украина отвергла возможность проведения альтернативного "мирного саммита", которые предложил Китай.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"При поддержке Китаем России война будет более длительной. Это плохо для всего мира, включая сам Китай, который говорит, что уважает территориальную целостность и суверенитет, что это главные принципы. И это официально декларируется. Для них это также, я считаю, не очень хорошо", - заявил он.

У Китая, по мнению Зеленского, сегодня есть стратегические ошибки. В частности, отметил он, никогда нельзя поддерживать страну-агрессора.

"Кто-то может быть не против политики этого государства. К сожалению, кто-то может быть не против. Но самое страшное, когда ты поддерживаешь эту политику. Это свидетельствует о том, что ты придерживаешься таких же правил в жизни. Это свидетельствует о том, что политика твоего государства именно такая: поддерживать агрессора. И здесь что-то не совпадает. Нельзя говорить, что мы базируемся на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом поддерживать страну, которая нарушает эти принципы Устава ООН - территориальную целостность и суверенитет Украины", - уверен Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, "можно не участвовать в Саммите мира - это означает, что ты не видишь в этом формате приближения завершения войны. Можно не помогать Украине, цивилизованному миру или кому-либо еще завершить войну. Но мне кажется, что срывать Саммит мира, делать шаги, чтобы ослабление было на уровне присутствия лидеров стран, делать все, чтобы те или иные лидеры не доехали до Саммита мира, оказывать давление на них - это уже точно не приближаем мир".

"И это уже не только поддержка России, но и фактически поддержка войны. Потому что если ты не поддерживаешь Саммит мира, значит, то, что происходит - для тебя нормально", - констатировал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай не будет участвовать в Саммите мира из-за того, что там не будет России, - Reuters

Конференция в Сингапуре

Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
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Топ комментарии
+11
Підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни, - Зеленський
Геніально, цього ж ніхто не знав

Але найвеличніший відкрив усім очі!
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02.06.2024 12:06
+9
Хтось буде слухати поради того хто зміг лиш все просрати ?
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02.06.2024 11:56
+7
Ця 🤡 феезбешна потвора ,знав в який час і шо буде робити китай ,в омані йому все розклали пополочкам ...цікаво друге ,де ті українські високопосадовці , які можуть цього обнюханого чмо зупинити ?
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02.06.2024 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Хтось буде слухати поради того хто зміг лиш все просрати ?
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02.06.2024 11:56 Ответить
ну и зачем твая такая истинно сортирно руззкая ?
пуйло тя в пупок поцеловал ?
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02.06.2024 12:01 Ответить
чайники онитакие !!!!!!!
истинно русские !!!!!
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02.06.2024 12:00 Ответить
Ця 🤡 феезбешна потвора ,знав в який час і шо буде робити китай ,в омані йому все розклали пополочкам ...цікаво друге ,де ті українські високопосадовці , які можуть цього обнюханого чмо зупинити ?
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02.06.2024 12:00 Ответить
а що він зараз сказав не так? він все сказав по ділу. тільки тут ще потрібно уточнити. Китай не підтримує агресора, Китай навпаки науськує того агресора, щоб той і далі воював. Коли каци вже прибрали практично до рук Грузію, то тут вмить намалювався Китай і вже будує там величезний порт для своїх товарів. Так само і в Україні. як тільки кацапи захоплять чим побільше територій, то там потім вмить появиться Китай, щоб захапати під свій контроль українські чорноземи. і як тільки в 2014-му кацапи захапали Крим, то Китай тоді виступив із заявою про підтримку кацапів. а це значить, щоб без схвалення Сі, ху йло не полізло би віджимати Крим.. тому тут Вова правий, коли говорить про комуняків. ті комуняки зараз відмовляють ті країни, на які вони мають вплив, відмовляють їх їхати на той саміт миру ну або послати туди предствників дуже низького рангу.
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02.06.2024 12:18 Ответить
не можна не перейматися. потрібно відразу реагувати на подібну дичину. ні разу не є зе-прихиьником, проте в цій ситуації Зе правий у своїй заяві на 100%. Світ має бачити наскрізь тих комуняк. і навіть у кожного українця якщо є можливість не купувати китайське гамно, то не варто купувати, не варто підтримувати агресора. бо головним бенефіціаром цієї кацапської агресії є Китай, який може одним дзвінком ху йлу припинити цю війну.
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02.06.2024 12:30 Ответить
В Мацквє. Обміняли на наших військовополонених. Хоч якась користь із зрадників.
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02.06.2024 12:28 Ответить
Високопосадовці - ви мали на увазі полковників УДО чи письменників?
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02.06.2024 16:56 Ответить
Навіть не знаю шо казати ...здається шо це позорисько 🤡 надовго
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02.06.2024 18:25 Ответить
хм..Тайвань добре допомагає Україні та є нашим союзником по факту,але зебіли його ігнорують на усіх рівнях.
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02.06.2024 12:02 Ответить
и чё мая твая тама не наблюдай ?
но у пуйла в сортире твая смотрится как минимум прикольно .
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02.06.2024 12:14 Ответить
Китай поставляет России крупные партии военной техники

Речь идет в числе прочего о беспилотниках, вертолетах и металлах, сообщила британская газета The Telegraph.

По подсчетам The Telegraph, объем торговли между КНР и РФ в текущем году (2023) превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордным показателем.

Экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос с июня прошлого года по июнь нынешнего более чем втрое.

Согласно данным исследовательской организации Molfar Global,

еще за два месяца до войны! китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила в Россию 1000 https://www.dw.com/ru/bespilotnyj-letatelnyj-apparat/t-35897074 дронов .



https://www.dw.com/ru/kitaj-postavlaet-rossii-krupnye-partii-*******-tehniki/a-66580718

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02.06.2024 12:04 Ответить
Ось тільки Европа цього не бачить, або не хоче бачити. (Вранішня новина)
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02.06.2024 12:08 Ответить
В Європі це називається товаром подвійного призначення . А що не можна танком город з'орати чи БТР використовувати в якості маршрутки ...
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02.06.2024 12:27 Ответить
І до ворожки не ходи -- якшо світ не може вкоськати кореиського пупса - то такому монстру і карти в руки
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02.06.2024 12:05 Ответить
Підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни, - Зеленський
Геніально, цього ж ніхто не знав

Але найвеличніший відкрив усім очі!
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02.06.2024 12:06 Ответить
Так китайці на стороні кацапів, і його формулу відкинули. Чому він дивується?
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02.06.2024 12:10 Ответить
Зеленський сказав узбецьким і казахським журналістам що Китай підписував Будапештський меморандум. Думає що вони тупі. Сам президент країни не може бути таким ідіотом.

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02.06.2024 12:13 Ответить
Держави-підписанти[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit&section=1 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російська Федерація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучені Штати Америки

Пізніше приєдналися:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція із застереженнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайська Народна Республіка із застереженнямиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-4 [4] .Зобов'язання[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit&section=2 ред. код ]

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї , крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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02.06.2024 12:19 Ответить
той меморандум був тупою помилкою тодішньої нашої влади або, що ще гірше, - зрадою націоанальних інтересів. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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02.06.2024 12:23 Ответить
Чи саміт у Швейцарії якось наближає до миру?
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02.06.2024 12:19 Ответить
скоріше поляризує світ - хто на стороні Міжнародного права, справедливості і добра і хто на стороні агресора і пітьми.
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02.06.2024 12:25 Ответить
Посольство в Китае есть? Хотя бы послицю туда отправили? Дипломатыкиню ) Переговоры пробовали проводить с китайцами, отношения налаживать? Или так и будем ездить по всему свету поливая их дерьмом?
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02.06.2024 12:22 Ответить
Та посилали в китай послицею якусь фотомодель по розумових здібностях = зеленському .
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02.06.2024 12:33 Ответить
Там послом якийсь рябікін чи щось таке. Він не є професійним дипломатом, а є черговим чувачком з команди зеленського, який облажався на попередній посаді.
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02.06.2024 13:10 Ответить
казковий долб ЗЕнелох, скажи про це усьому ОП
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02.06.2024 13:47 Ответить
Тоді ***** все китайське,зоборона тіктоку і всього китайського контенту,та тряпок, нехай сосуть ***.
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02.06.2024 14:13 Ответить
Наконец он открытым текстом сказал то, что уже 2 года и так понятно
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02.06.2024 14:32 Ответить
Важливо що це сказав саме президент. Тепер це офіційно.
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02.06.2024 15:18 Ответить
Був би у нас нормальний уряд то визнали б нарешті Китай ворогами України і розірвали б всі відносини і встановили б їх з Тайванем.
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02.06.2024 22:08 Ответить
 
 