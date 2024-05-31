Китай не будет участвовать в Саммите мира из-за того, что там не будет России, - Reuters

Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который в следующем месяце состоится в Швейцарии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия - присутствие на конференции и Украины, и России.

На этой неделе Китай сообщил дипломатам, что их условия включают признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех предложений.

Напомним, в Швейцарии 15-16 июня пройдет двухдневная конференция высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

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