РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9932 посетителя онлайн
Новости
9 298 136

Китай не будет участвовать в Саммите мира из-за того, что там не будет России, - Reuters

китай

Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который в следующем месяце состоится в Швейцарии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия - присутствие на конференции и Украины, и России.

На этой неделе Китай сообщил дипломатам, что их условия включают признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех предложений.

Напомним, в Швейцарии 15-16 июня пройдет двухдневная конференция высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

Читайте также: Кто бы ни представлял США на Саммите мира, это не будет означать изменения уровня поддержки Украины, - Белый дом

Автор: 

Китай (2966) россия (95502) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Нагадайте мені, чому на цій зустрічі не було Гітлера?
показать весь комментарий
31.05.2024 09:21
+34
китайці були та залишаються брехливими мерзенними лицемірними покидьками...
показать весь комментарий
31.05.2024 09:14
+22
Китай наш ворог і це треба визнати ,на цю країну припадає 40% російського ексорту завдяки китаю тримаєтся російська економіка ,не дивно що рашиський виродок путін їздив в піднебесну напередодні вторгнення в Україну і отримав благословення від китайського лідера.
показать весь комментарий
31.05.2024 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну чого і слід було очікувати, ні Байдена ні сі ні представника рашки..... Поправлю що США пришлють якогось замухришку, щоб повністю не підставити себе по відношенню до України, але гавномарафон піплам подасть цей "цирковий саміт" як тотальну перемогу зеленої жипломатії, а і ще буде ряд відосиків про ПОТУЖНІ рішення і не більше.....
Тож очікуємо (
показать весь комментарий
31.05.2024 12:42 Ответить
У Зели не только на фронте дела паршиво, но и дипломатия в анусе.
показать весь комментарий
31.05.2024 12:55 Ответить
В нас вже 5 років як все йде через сраку, до того хоть якось функціонувало..... А тепер ми все далі і далі заходимо за рубікон, який буде кінець можна тільки здогадуватися, але хорошим він не буде точно....
показать весь комментарий
31.05.2024 13:01 Ответить
А давай тепер про фашистську ********* та про ***** поговоримо. Чи у вас на рашкі все добре??? Га совєтський? Раз вас рашистов так турбує наш саміт то означає що Україна йде вірним шляхом
показать весь комментарий
31.05.2024 14:44 Ответить
Ви психічно неврівноважений? Але чесно будь ласка.....Чи ви просто забули випити таблеточки сьогодні?
показать весь комментарий
31.05.2024 14:47 Ответить
Ти в ТЦК сходив на уточнення даних? Чи ти тільки з дивану такий сміливий. Чим тобі саміт миру не догодив
показать весь комментарий
31.05.2024 14:53 Ответить
Ізя, може в тебе в Газі все добре, чи би би хамас переміг??? А може в Ізраїлі дипломатія на високому рівні? Не ліз би ти поц у наші справи
показать весь комментарий
31.05.2024 14:47 Ответить
Так а в чому сенс саміту миру, якщо на ньому відсутня Росія, одна із воюючих сторін?? Зібратись, побалакати про "справедливість", "міжнародне право", "цінності", "свободу", засудити Росію і розійтись? Яким чином ми збираємося досягти миру без переговорів з Росією? В чому проблема запросити Росію, Китай, США, ЄС, деякі країни з т.зв. глобального півдня і разом напрацювати мирну угоду із гарантіями безпеки і закінчити цю війну?
показать весь комментарий
31.05.2024 13:09 Ответить
Отсутствие желтомордых на Самите не имеет никакого значения!!... Китай был и остаётся в рамках ТРЕТЬЕГО МИРА. Всё что сегодня он получает зависит только от США и немного от ЕС. Если узкоплёночные будут дёргаться, то им опять придётся жрать воробьёв уже через пять лет.
показать весь комментарий
31.05.2024 13:26 Ответить
Условия? Что за бред. Отчего китаю кто то должен создавать условия? Лн что девка красная? Что за детские капризы недостойные великой державы?
Китай просто обос*ался ибо его б за поддержку агрессора и оккупанта в этой войне распяли б на саммите и втоптали б в какаашки
показать весь комментарий
31.05.2024 14:08 Ответить
Жовтопикі мавпи мутять щось своє
показать весь комментарий
31.05.2024 15:10 Ответить
Кстати да. Напоминает живо саммит атифашисткой коалиции и отказ японии по причине - почему на него не позвали Гитлера ))
показать весь комментарий
31.05.2024 14:13 Ответить
Таки да! Очень напоминает….
показать весь комментарий
31.05.2024 14:40 Ответить
А ***** вони треба там вузькоокі підараси, і без них Україна розбереться з кацапстаном!
показать весь комментарий
31.05.2024 14:32 Ответить
Вічно придурюватись не вийшло, попросили карти на стіл.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:34 Ответить
Хто б мав сумніви…. Але китайці мабуть не знають прислівʼя - не плюй у колодязь, бо він буде у пригоді води напитися. Товарищ Сі одного не врахував, як закінчиться війна перемогою світу на чолі з Україною над злим фашистським тираном і людожером куйлом (а це буде обовʼязково), то китайський цар увійде в історію не інакше як прибічник націстів і найкращій друг плешивого гітлера! Товарищ Сі, а оно вам потрібно??? Де природна східна мудрість??? Я раніш чомусь вас вважав розумнішим…
показать весь комментарий
31.05.2024 14:38 Ответить
- "Товарищ Сі одного не врахував, як закінчиться війна перемогою світу на чолі з Україною над злим фашистським тираном і людожером куйлом (а це буде обовʼязково), то китайський цар увійде в історію не інакше як прибічник націстів і найкращій друг плешивого гітлера! Товарищ Сі, а оно вам потрібно???"-

"Красиво", "змістовно", "патріотично", але всеж ви просто психічно хворий, тож не забувайте таблеточки пити.....
показать весь комментарий
31.05.2024 14:53 Ответить
Судячи по твоїм смайлікам пацанчик ти ще школоло…. Що ж тебе так ці кольоса цікавлять.? Дивись не передозуй.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:56 Ответить
Ахаха) тобто для вас недолугого усі хто здогадався як ставити смайлики це школота і пацанчики?) А якщо фоточку вставити, то що тоді? Чи це для вас за гранню фантастики?
Дідуля топай таблетки прийми, ато твій шизо-патріотизм небезпечний для оточуючих!!!
показать весь комментарий
31.05.2024 15:00 Ответить
яка непруха - дєрьмачня з хламідіозом так старалися, так розшаркувалися, такі повітряні в дупу поцілуйчики китайському політбюро надсилали, так вперто тайвань ігнорували, так збільшуввали імпорт китайського барахла, а комуняки все проігнорували...
показать весь комментарий
31.05.2024 14:45 Ответить
в них усе через сраку єлдака), і це було б смішно якби не страдала Україна....
показать весь комментарий
31.05.2024 14:49 Ответить
Значить, цей саміт - це буде вже звичне "бла-бла-бла" ні про що... Без Китаю і Байдена, це очевидно
показать весь комментарий
31.05.2024 14:56 Ответить
Сейчас есть информация, что Зеля будет поставлен перед выбором на этом саммите, всеобщая мобилизация с 18 до 60 в противном случае ставят под сомнения его легитимность. Я ничего не утверждаю, пока ещё это обычные сплетни в тырнете, поживём увидим, пустой гон это или была реальная утечка.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:24 Ответить
З тим сумніваюсь, скоріше поставлять перед вибором своєрідного варіанту корейського сценарію, або йди мол лісом в сторону ростова...... Про загальну мобілізацію, це швидше дійсно плітки оскільки вони краще нас знають наші фінансові можливості і те що в нас відбувається, окрім того не відкидайте тотальний договорняк бо сі недаремно їздив по світі, і він не наш зеЛебобік, його не посилали.....
показать весь комментарий
31.05.2024 15:51 Ответить
Демократам важно чтобы война продолжалась до выборов, обрушения фронта для них смерти подобно, удары в глубь не влияют на боевые действия, даже ф16 в целом не повлияют, чтобы удерживать позиции нужны солдаты.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:56 Ответить
Логічно, але і доля Парагваю не сильно допоможе виборам напару з масовими втратами(не думаю, що вони сліпо дивляться гавномарафон), хоча логіка у вашому доводі присутня.....
Щодо ф16, то це лише метод хоть якось прикрити повітря, а сліпа віра наших мудрих людей, нагадує мені віру третього рейху в фау1/фау2 і всілякі вундервафлі потипу мауса
показать весь комментарий
31.05.2024 16:01 Ответить
У меня никаких сомнений что Зеля хотел бы повернуть время вспять и опять стать хоть и заурядным но свободным артистом, все эти дворцы и яхты принесли ему только головную боль и народное проклятье.
показать весь комментарий
31.05.2024 16:06 Ответить
Ну це вже не виправдовує його, сам на це підптсався, сам по своїй тупості/дурості/озлобленості натворив гавна, тож і відповідати потрібно..... Надіюсь він не переживе цей рік....
показать весь комментарий
31.05.2024 16:11 Ответить
Тетя Соня на базаре в Хайфе рассказала? Я тоже ее слушала, как раз свинину покупали в одной очереди.
показать весь комментарий
31.05.2024 16:13 Ответить
А если тёте Соне рассказала бабушка Римма? С трудом верится что родители Зеленского безвылазно торчат на вилле, куда-то полюбас ходят и с кем-то общаются.
показать весь комментарий
31.05.2024 16:34 Ответить
Женщина хранит тайну, до тех пор, пока не встретит другую женщину.
показать весь комментарий
31.05.2024 16:42 Ответить
Нічого дивного. Косоокі ******** не братимуть участь у самміті, де не буде їх монголо-кацапських вассалів
показать весь комментарий
31.05.2024 15:11 Ответить
Китай решает вопросы миропорядка. Что ему делать на сборище пустопорожних балаболов?
показать весь комментарий
31.05.2024 16:10 Ответить
Що він там вирішує цей Китай, з 1949 року маленький Тайвань у лоно батьківщини повернути не може… костиря а що ти взагалі на нашому сайті забула? Шо у вас у лугандоні своїх немає
показать весь комментарий
31.05.2024 22:02 Ответить
Навіщо оголошувати якийсь захід, поки з усіма не узгодив їх участі в ньому?..
То Тимошенко просрався?..
показать весь комментарий
31.05.2024 16:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 