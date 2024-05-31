Китай не будет участвовать в Саммите мира из-за того, что там не будет России, - Reuters
Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который в следующем месяце состоится в Швейцарии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия - присутствие на конференции и Украины, и России.
На этой неделе Китай сообщил дипломатам, что их условия включают признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех предложений.
Напомним, в Швейцарии 15-16 июня пройдет двухдневная конференция высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.
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Тож очікуємо (
Китай просто обос*ался ибо его б за поддержку агрессора и оккупанта в этой войне распяли б на саммите и втоптали б в какаашки
"Красиво", "змістовно", "патріотично", але всеж ви просто психічно хворий, тож не забувайте таблеточки пити.....
Дідуля топай таблетки прийми, ато твій шизо-патріотизм небезпечний для оточуючих!!!
Щодо ф16, то це лише метод хоть якось прикрити повітря, а сліпа віра наших мудрих людей, нагадує мені віру третього рейху в фау1/фау2 і всілякі вундервафлі потипу мауса
То Тимошенко просрався?..