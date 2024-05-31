УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8764 відвідувача онлайн
Новини
9 298 136

Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії, - Reuters

китай

Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який наступного місяця відбудеться у Швейцарії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі – присутність на конференції і України, і Росії.

Цього тижня Китай повідомив дипломатам, що їхні умови включають визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін та справедливе обговорення всіх пропозицій.

Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня пройде дводенна конференція високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хто б не представляв США на Саміті миру, це не означатиме зміну рівня підтримки України, - Білий дім

Автор: 

Китай (4582) росія (65122) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
Нагадайте мені, чому на цій зустрічі не було Гітлера?
показати весь коментар
31.05.2024 09:21
+34
китайці були та залишаються брехливими мерзенними лицемірними покидьками...
показати весь коментар
31.05.2024 09:14
+22
Китай наш ворог і це треба визнати ,на цю країну припадає 40% російського ексорту завдяки китаю тримаєтся російська економіка ,не дивно що рашиський виродок путін їздив в піднебесну напередодні вторгнення в Україну і отримав благословення від китайського лідера.
показати весь коментар
31.05.2024 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну чого і слід було очікувати, ні Байдена ні сі ні представника рашки..... Поправлю що США пришлють якогось замухришку, щоб повністю не підставити себе по відношенню до України, але гавномарафон піплам подасть цей "цирковий саміт" як тотальну перемогу зеленої жипломатії, а і ще буде ряд відосиків про ПОТУЖНІ рішення і не більше.....
Тож очікуємо (
показати весь коментар
31.05.2024 12:42 Відповісти
У Зели не только на фронте дела паршиво, но и дипломатия в анусе.
показати весь коментар
31.05.2024 12:55 Відповісти
В нас вже 5 років як все йде через сраку, до того хоть якось функціонувало..... А тепер ми все далі і далі заходимо за рубікон, який буде кінець можна тільки здогадуватися, але хорошим він не буде точно....
показати весь коментар
31.05.2024 13:01 Відповісти
А давай тепер про фашистську ********* та про ***** поговоримо. Чи у вас на рашкі все добре??? Га совєтський? Раз вас рашистов так турбує наш саміт то означає що Україна йде вірним шляхом
показати весь коментар
31.05.2024 14:44 Відповісти
Ви психічно неврівноважений? Але чесно будь ласка.....Чи ви просто забули випити таблеточки сьогодні?
показати весь коментар
31.05.2024 14:47 Відповісти
Ти в ТЦК сходив на уточнення даних? Чи ти тільки з дивану такий сміливий. Чим тобі саміт миру не догодив
показати весь коментар
31.05.2024 14:53 Відповісти
Ізя, може в тебе в Газі все добре, чи би би хамас переміг??? А може в Ізраїлі дипломатія на високому рівні? Не ліз би ти поц у наші справи
показати весь коментар
31.05.2024 14:47 Відповісти
Так а в чому сенс саміту миру, якщо на ньому відсутня Росія, одна із воюючих сторін?? Зібратись, побалакати про "справедливість", "міжнародне право", "цінності", "свободу", засудити Росію і розійтись? Яким чином ми збираємося досягти миру без переговорів з Росією? В чому проблема запросити Росію, Китай, США, ЄС, деякі країни з т.зв. глобального півдня і разом напрацювати мирну угоду із гарантіями безпеки і закінчити цю війну?
показати весь коментар
31.05.2024 13:09 Відповісти
Отсутствие желтомордых на Самите не имеет никакого значения!!... Китай был и остаётся в рамках ТРЕТЬЕГО МИРА. Всё что сегодня он получает зависит только от США и немного от ЕС. Если узкоплёночные будут дёргаться, то им опять придётся жрать воробьёв уже через пять лет.
показати весь коментар
31.05.2024 13:26 Відповісти
Условия? Что за бред. Отчего китаю кто то должен создавать условия? Лн что девка красная? Что за детские капризы недостойные великой державы?
Китай просто обос*ался ибо его б за поддержку агрессора и оккупанта в этой войне распяли б на саммите и втоптали б в какаашки
показати весь коментар
31.05.2024 14:08 Відповісти
Жовтопикі мавпи мутять щось своє
показати весь коментар
31.05.2024 15:10 Відповісти
Кстати да. Напоминает живо саммит атифашисткой коалиции и отказ японии по причине - почему на него не позвали Гитлера ))
показати весь коментар
31.05.2024 14:13 Відповісти
Таки да! Очень напоминает….
показати весь коментар
31.05.2024 14:40 Відповісти
А ***** вони треба там вузькоокі підараси, і без них Україна розбереться з кацапстаном!
показати весь коментар
31.05.2024 14:32 Відповісти
Вічно придурюватись не вийшло, попросили карти на стіл.
показати весь коментар
31.05.2024 14:34 Відповісти
Хто б мав сумніви…. Але китайці мабуть не знають прислівʼя - не плюй у колодязь, бо він буде у пригоді води напитися. Товарищ Сі одного не врахував, як закінчиться війна перемогою світу на чолі з Україною над злим фашистським тираном і людожером куйлом (а це буде обовʼязково), то китайський цар увійде в історію не інакше як прибічник націстів і найкращій друг плешивого гітлера! Товарищ Сі, а оно вам потрібно??? Де природна східна мудрість??? Я раніш чомусь вас вважав розумнішим…
показати весь коментар
31.05.2024 14:38 Відповісти
- "Товарищ Сі одного не врахував, як закінчиться війна перемогою світу на чолі з Україною над злим фашистським тираном і людожером куйлом (а це буде обовʼязково), то китайський цар увійде в історію не інакше як прибічник націстів і найкращій друг плешивого гітлера! Товарищ Сі, а оно вам потрібно???"-

"Красиво", "змістовно", "патріотично", але всеж ви просто психічно хворий, тож не забувайте таблеточки пити.....
показати весь коментар
31.05.2024 14:53 Відповісти
Судячи по твоїм смайлікам пацанчик ти ще школоло…. Що ж тебе так ці кольоса цікавлять.? Дивись не передозуй.
показати весь коментар
31.05.2024 14:56 Відповісти
Ахаха) тобто для вас недолугого усі хто здогадався як ставити смайлики це школота і пацанчики?) А якщо фоточку вставити, то що тоді? Чи це для вас за гранню фантастики?
Дідуля топай таблетки прийми, ато твій шизо-патріотизм небезпечний для оточуючих!!!
показати весь коментар
31.05.2024 15:00 Відповісти
яка непруха - дєрьмачня з хламідіозом так старалися, так розшаркувалися, такі повітряні в дупу поцілуйчики китайському політбюро надсилали, так вперто тайвань ігнорували, так збільшуввали імпорт китайського барахла, а комуняки все проігнорували...
показати весь коментар
31.05.2024 14:45 Відповісти
в них усе через сраку єлдака), і це було б смішно якби не страдала Україна....
показати весь коментар
31.05.2024 14:49 Відповісти
Значить, цей саміт - це буде вже звичне "бла-бла-бла" ні про що... Без Китаю і Байдена, це очевидно
показати весь коментар
31.05.2024 14:56 Відповісти
Сейчас есть информация, что Зеля будет поставлен перед выбором на этом саммите, всеобщая мобилизация с 18 до 60 в противном случае ставят под сомнения его легитимность. Я ничего не утверждаю, пока ещё это обычные сплетни в тырнете, поживём увидим, пустой гон это или была реальная утечка.
показати весь коментар
31.05.2024 15:24 Відповісти
З тим сумніваюсь, скоріше поставлять перед вибором своєрідного варіанту корейського сценарію, або йди мол лісом в сторону ростова...... Про загальну мобілізацію, це швидше дійсно плітки оскільки вони краще нас знають наші фінансові можливості і те що в нас відбувається, окрім того не відкидайте тотальний договорняк бо сі недаремно їздив по світі, і він не наш зеЛебобік, його не посилали.....
показати весь коментар
31.05.2024 15:51 Відповісти
Демократам важно чтобы война продолжалась до выборов, обрушения фронта для них смерти подобно, удары в глубь не влияют на боевые действия, даже ф16 в целом не повлияют, чтобы удерживать позиции нужны солдаты.
показати весь коментар
31.05.2024 15:56 Відповісти
Логічно, але і доля Парагваю не сильно допоможе виборам напару з масовими втратами(не думаю, що вони сліпо дивляться гавномарафон), хоча логіка у вашому доводі присутня.....
Щодо ф16, то це лише метод хоть якось прикрити повітря, а сліпа віра наших мудрих людей, нагадує мені віру третього рейху в фау1/фау2 і всілякі вундервафлі потипу мауса
показати весь коментар
31.05.2024 16:01 Відповісти
У меня никаких сомнений что Зеля хотел бы повернуть время вспять и опять стать хоть и заурядным но свободным артистом, все эти дворцы и яхты принесли ему только головную боль и народное проклятье.
показати весь коментар
31.05.2024 16:06 Відповісти
Ну це вже не виправдовує його, сам на це підптсався, сам по своїй тупості/дурості/озлобленості натворив гавна, тож і відповідати потрібно..... Надіюсь він не переживе цей рік....
показати весь коментар
31.05.2024 16:11 Відповісти
Тетя Соня на базаре в Хайфе рассказала? Я тоже ее слушала, как раз свинину покупали в одной очереди.
показати весь коментар
31.05.2024 16:13 Відповісти
А если тёте Соне рассказала бабушка Римма? С трудом верится что родители Зеленского безвылазно торчат на вилле, куда-то полюбас ходят и с кем-то общаются.
показати весь коментар
31.05.2024 16:34 Відповісти
Женщина хранит тайну, до тех пор, пока не встретит другую женщину.
показати весь коментар
31.05.2024 16:42 Відповісти
Нічого дивного. Косоокі ******** не братимуть участь у самміті, де не буде їх монголо-кацапських вассалів
показати весь коментар
31.05.2024 15:11 Відповісти
Китай решает вопросы миропорядка. Что ему делать на сборище пустопорожних балаболов?
показати весь коментар
31.05.2024 16:10 Відповісти
Що він там вирішує цей Китай, з 1949 року маленький Тайвань у лоно батьківщини повернути не може… костиря а що ти взагалі на нашому сайті забула? Шо у вас у лугандоні своїх немає
показати весь коментар
31.05.2024 22:02 Відповісти
Навіщо оголошувати якийсь захід, поки з усіма не узгодив їх участі в ньому?..
То Тимошенко просрався?..
показати весь коментар
31.05.2024 16:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 