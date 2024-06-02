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Китай відмовляє інші країни від участі у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі у Глобальному саміті миру, який у середині червня відбудеться у Швейцарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пленарній сесії у Сингапурі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу

"На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить все, щоб зірвати Саміт миру. Шкода, що така велика незалежна країна як Китай є інструментом в руках Путіна... Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки - працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру", - уточнив Зеленський.

Раніше він повідомив, що Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, погрожує іншим країнам блокадою. Також Зеленський заявляв, що підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відмову Китаю від участі у саміті миру: Україна без позитива сприймає цей факт

Конференція у Сінгапурі

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.

Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

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Топ коментарі
+48
Володька ну скажи чесно воно тобі було треба? Китай, Палестина, зброя - це ж не твоє. Твоє було хіхікати із сцени над "тупімі хахламі". Але ж більше ти нічого не вмієш так?
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02.06.2024 12:43
+25
Рашка впливає на Китай? Зорієнтуйте хто-небудь бубачку у зовнішній політиці. Хоча це безперспективно. Тому що китай,який тримає ***** за таран світового порядку, тільки агрохімії друг.
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02.06.2024 12:44
+22
не по темі але я люблю притягнути сюди пости з одного відомого реурсу, а ви думайТЄ

Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії. Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.

Починають спливати цікаві подробиці засідання Уряду України ‎30.‎05.‎2024, на якому було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію. По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань, по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань, по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту. По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
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02.06.2024 12:47
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Китай наш ворог і до нього треба ставитись як до ворога
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02.06.2024 22:13 Відповісти
А як це? Нiчого не купувати на алiэкспрессi. чi шось друге? Це жарт такий якщо що.
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02.06.2024 22:28 Відповісти
В тому числі і розірвати з ними всі відносини бо це ворог
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02.06.2024 22:35 Відповісти
боюсь ви молодий чоловіче (можливо старий) повністю відірвані від реальності!!!
Ви там гляньте може в погребі завалявся старий матерчатий мішок, ато якщо припустити здійснення ваших вологих мрій, то скоро це буде ьоповий одяг для незахищених верств населення
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03.06.2024 11:27 Відповісти
В мене всі речі не китайські з китайського немає нічого. Китай імперія зла підтримуючи відносини з Китаєм і не капаючи Китай ми відносимось лояльно до зла це хіба нормально?
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13.06.2024 11:12 Відповісти
не хочу вас розчаровувати, аде навіть підошва на вашому взутті це китайський товар.... По власному досвіді знаю, що доки ви тут гундосите про ненависть до китаю, українські виробники не цураються китайської продукції
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13.06.2024 11:34 Відповісти
Підошва на моєму взутті зроблена моїм знайомим який сам робить взуття. Ще раз ви проти того щоб протистояти імперії зла і тоталітарному злочинному режиму який знищує нац меншини я правильно розумію? Замість того щоб розірвати з ними всі відносини і оголосити їх ворогом так?
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13.06.2024 11:40 Відповісти
цікаво, а як це ваш знайомий пресформу в себе в гаражі поставив і виливає підошву)? Смішно але несуть....
Щодо вашого запитання, то мені на гризню в китаї по більшій мірі плювати, в Україні своїх проблем куча, а те що там все тягнеться ще з періоду епохи трьох царств це фігня. Їх багато, самі розберуться...
Щодо розриву відносин, то проблема в тому, що китайчики без нас проживуть, а от ми ні, в нас альтернатива не відповідає купівельній спроможності громадян. Окрім ярого патріотизму, не забувайте про цифри. Хоча можна слухати продажну шлюху потипу фурси і тоді все ок
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13.06.2024 12:34 Відповісти
Я як військовий зсу маю право вимагати про розрив відносин з Китаєм ба більше про оголошення його ворогом. Бо Китай є ворогом України і допомагає РФ вбивати нас і ми повинні це терпіти і не карати Китай ?
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13.06.2024 14:02 Відповісти
Були в історії і такі клоуни, принципі у нас є свій аналог Іді Аміна тільки єврей і чутка наркоман, але всеж є....
Залишилось витворити ще якусь срань.... Такі як ви варті бачу такого президента, ви ж не вмієте мислити стратегічно)))))
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13.06.2024 16:13 Відповісти
Мислити стратегічно це терпіти Китай який допомагає вбивати українців, Китай який є країною зла тоталітарним смітником який проводить геноцид нац меншин. Ми повинні закликати США і Європу до повного бойкоту товарів і відносин з Китаєм і в перетворення Китай на Мозамбік яким він був до інвестицій США і Європи от в що треба перетворити Китай чому така стратегія тобі не подобається?
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13.06.2024 20:08 Відповісти
газ у россии сначала перестаньте покупать..
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04.06.2024 16:48 Відповісти
То зеленський жаліється чи що?
Тиж президент або х собачий? В тебе ж монобільшість!
Заборони весь імпорт з Китаю до України, а замість нього стимулюй власне виробництво! Дурню!
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02.06.2024 13:58 Відповісти
а комплектуючі до дронів теж не будемо поставляти? Ви що бляха взагалі подуріди?
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03.06.2024 11:31 Відповісти
Все правильно в цій заяві. Невідомо , поки що, чи правильно було робити таку правильну заяву, та це вже сталось, хай там як.
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02.06.2024 14:06 Відповісти
Послати їх ***** китайські морди, розірвати дипломатичні стосунки і об'явити ворогом України на рівні з кацапстаном!
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02.06.2024 14:13 Відповісти
До ЗЕблазня мабуть починає доходити що цей "саміт миру" агента ФСБ єрмака це звичайна мильна бульбашка і він почав панічно шукати винних у його провалі!
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02.06.2024 14:59 Відповісти
Навіщо ті перельоти і гуляння по світу нікому не потрібні...які коштують сотні а може міліарди ....на саміт взагаліпотрібно 4 країни- сша китай україна і раша...все...остальних клоунівтам не потрібно....остальнінічого не вирішуть- а тільки як брити з латвйцями і литовцями з єстонією вогонь в масло підливати....ще польща була з ними в спілці зараз щось притихла,щось ...
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02.06.2024 15:00 Відповісти
Приглашать на Глобальный саммит мира россию - это тоже самое, что если бы на Ялтинскую конференцию пригласили бы Гитлера.
А раз не будет Гитлера, то и Китай не будет участвовать (если бы был участником встречи в Ялте).
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02.06.2024 15:08 Відповісти
Ялтинская конференция была в феврале 1945 года. Там присутствовали Сталин, Черчилль и Рузвельт.
Гитлера не пригласили.
Результат:
"По итогам конференции было решено разделить немецкие территории на четыре оккупационные зоны. К СССР, США и Великобритании должна была присоединиться Франция, которая также пострадала от Третьего рейха и потеряла те земли, что достались ей по итогам Первой мировой войны."
А также ряд других практических вопросов.
Мальчик, поэтому учи историю и не пиши бла-бла-бла.
Хоть флаг у тебя Израильский, но ты из россии. Давно переехал туда?
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02.06.2024 17:26 Відповісти
Это было в прошлом веке, я говорю что недавно происходило, в Киеве собирались, а называлось Крымская или Ялтинская.
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02.06.2024 17:29 Відповісти
Я начал разговор про Ялтинскую конференцию, на которую не пригласили Гитлера.
Обращаю внимание, на конференцию, а не на саммит или платформу.
Как можно было спутать конференцию с саммитом?
Как можно было предположить, что Гитлера не пригласили на саммит в 21 веке?
О саммите я написал только потому, что бы провести параллель с платформой 1945 года, на которую не пригласили Гитлетра.
Мол и на саммит по аналогии не надо приглашать путина (россию)
А то, что грядущий саммит будет пустой тратой сил и средств, это ясно даже Зеленскому, но ему нужен пиар, иммитация бурной деятельности.
У нас война. Где должен быть Главнокомандующий, например как Наполеон?
А у нас в глубоком и далеком тылу - в сытой Европе в нейтральной стране в дорогом ресторане за наш счет.
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02.06.2024 21:31 Відповісти
Ты можешь начинать и заканчивать как хочешь, я уже сказал что саммит в Швейцарии абсолютно бессмысленный и привёл в пример саммит, конгресс или платформу в Киеве, это мероприятие называлось Крымским или Ялтинским, никакой пользы от него не было а бабла потратили большую кучу.
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02.06.2024 22:49 Відповісти
Я не думал, что ты настолько тупой.
Я написал про одно, а ты мне ответил про другое, что совсем не касалось того, о чем я написал.
Ты бы мне еще в ответ на то, что на конференцию в Ялте не пригласили Гитлера, написал бы про освоение Марса.
У тебя все в порядке с головой?
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03.06.2024 05:36 Відповісти
Потом ещё скандал разразился, выяснилось сколько заплатили отставными генералам и экс чиновниками, чтобы они засветились на этом мероприятии, не скажу в каком году это было, но помню там Яценюк в брюках дудочках щеголял.
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02.06.2024 15:24 Відповісти
Китай россией управляет. Он ее натравил на нас чтобы потом под шумок отжать Тайвань. Китай а не россия это главная страна оси зла
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02.06.2024 15:33 Відповісти
Так стоп, а вывод войск США из Афганистана это тоже многоходовочка?
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02.06.2024 15:35 Відповісти
Тупорилий, новину обволікати треба з новиною про завезених дрібних членистоногих до Москви, і подальше їхнє домінування ... про 40% безробітної молоді в Китаї, і ..., а не про те що ти.

зеля і ко, ви навіть не уявляєте як ви там всі сильно відсталі! Самовіддалиться, - і багато добровольців підтягнеться.
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02.06.2024 16:35 Відповісти
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02.06.2024 16:47 Відповісти
Видатний український гєапалітік .Обісралось скрізь, з усіма, де це тільки можливо,пнх просрочене.
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02.06.2024 17:26 Відповісти
Яке щастя що не всі такі озлобленв як ти. І не дують в москевську дуду
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02.06.2024 20:58 Відповісти
косоглазые друзья твоей Хламидии(арахамии) которые поставляют комплектующие в ПИД,,,рашу для беспилотников и ракет и не только....кроме войны с оружием идет другая политическая война и Украина в ней полностью проигрывает, потому что умалишенные зелеДрочеры решили что Страну может представлять Существо с пронюханными мозгами, подельник бени по краже денег из Привата с подаренным папой дипломом и не дня не работающий и вот результат зеленое шапито по приколу....
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02.06.2024 17:52 Відповісти
Ну так на вибори. Не забудь запросити хлопців з фронту. Там і побачимо хто за кого
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02.06.2024 20:59 Відповісти
Хто за кого) тобто "прості" хлопці з фронту дожидись до стокгольмського синдрому?) Нормально а чого ні) , тоді ми приречені клігічні ідіоти!!!
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03.06.2024 11:33 Відповісти
Так від того "самміту міра" нічого не залежить і не важливо впливає там Китай на щось чи ні.
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02.06.2024 18:21 Відповісти
а слабо разорвать с китаем отношения, или хотя бы отзвать посла? китайское дерьмо на нашем рынке не нужно
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02.06.2024 18:41 Відповісти
)як скажете вам ж видніше
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03.06.2024 11:34 Відповісти
Карма ("ответка") настигает не только людей, но и страны, не долго осталось ждать "северным Кимам", религиозным фанатикам Ирана и особенно ужасная участь постигнет в скорои времени Китай и паРашку (и есть за что)!
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02.06.2024 19:52 Відповісти
Тепер ще й Китай насрав у штани цьому поцу.
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02.06.2024 20:03 Відповісти
Китай відмовляє...а ти 🤡 їх ..по піаніні х...м ...без штанів , їх заманюї
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02.06.2024 20:18 Відповісти
Бо Китай наш ворог а ти дегенерат цього не бачиш і ігноруєш це ти мав вже давно на міжнародній основі визнати Китай нашим ворогом і розірвати всі стосунки з ним і визнати Тайвань
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02.06.2024 22:10 Відповісти
і вистрілити собі з помпового дробовика в яйця? Якщо ми китайцю потрібні так собі, то китайози нам як вода.... Ви мене звісно вибачте, але з нашим доходом на душу населення і ситуацією в економіці (коли дефективний менеджер гетьманцев насілує її у всі дири), нам якраз відмовлятись від китайських товарів....
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03.06.2024 11:37 Відповісти
Ні покарати Китай чи тобі начхати що Китай знищує нац меншини в себе в конц таборах ? Чи начхати що ця країна є на стороні зла ? Ми цілком можемо обійтись без всього китайського враховуючи що США і Європа переносять по трохи своє виробництво з Китаю. Зі злом треба боротись
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13.06.2024 11:15 Відповісти
Зло і добро питання відносне якщо шо..... Чи у вас є чітке визначення що таке зло а що таке добро?
Доречі я так розумію ви віруючий?
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13.06.2024 12:43 Відповісти
Не відносно в Китаї незаконна і злочинна тоталітарна влада яка перебуває там з 1950 року і більше того робить купа геноцидів щодо нац меншин чи це нормально і цього треба не помічати ? І я вже не говорю що Китай відповідальний за смерті тисяч українців
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13.06.2024 14:04 Відповісти
Пане Славко розслабтесь, не нам з нашим презервативом на місці президента говорити про законність, тим паче подій 70-ти річної давності....
Їхні геноциди це їхня справа, бо дивно, вас ні карабах не турбував, ні балкани, ні Африка де геноцид племен таке враження, що місцева розвага.... Ні режими В'єтнаму і Камбоджі. А китайози поперек горла стали.....
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13.06.2024 15:18 Відповісти
Чому я не повинен чи інші говорити про події 70 річної давнини, коли в Китаї в цей час до влади були прийшли комуністичні злочинці і масові вбивці, прийшли до влади незаконно і вчинили масовий терор. І з 1950 року злочинці і вбивці при владі чому про це не треба говорити чому ми повинні закривати очі на це ? І хто сказав що мене не турбували події і геноциди в Африці і Азії турбували але ми в даний час говоримо про Китай і їх злочини чи ви вважаєте що вести справу з країною яка геноцидить власні нац меншини це нормально? Там деякі нац меншини реально можуть бути знищені в майбутньому чому ми і інші не повинні цьому протистояти ?
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13.06.2024 20:29 Відповісти
Интересно, радикальі-националистьі введут санкции против Китая? Миллионьі украинцев заказьівают от туда товарьі ежедневно. Если зрада и не ,,абсолютна перемога,, то давайте запрещайте все китайское.... А то Иран запретили, а Китай почему нет????
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02.06.2024 23:26 Відповісти
Гулять так гулять, можно ещё от бразильского кофе отказаться, тоже не приедут на саммит.
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02.06.2024 23:35 Відповісти
Бо це війна китаю проти США і Європи, руками кацапів.
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02.06.2024 23:45 Відповісти
Скорее это противостояние США и Китая, потому что США утратили лидерство и это не я сказал про лидерство а Боррель в Оксфорде выступая.
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02.06.2024 23:52 Відповісти
Насправді, все навпаки. Це Китай кукловодить і впливає на *********. Саме Китай найбільше зацікавлений у цій війні.
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03.06.2024 00:09 Відповісти
Тоже самое говорили про Израиль, тот заинтересован а вот этому выгодно, только есть один нюанс, хамас готовил вторжение не один год и как это специальные службы зевнули, хотя все отставные военные говорят что это невозможно, ну и самое главное почему не один человек не ответил по закону за такой кровавый зевок, за всю история Израиля не было такой кровавой бойни и никто даже под следствие не сидит, ни один человек, словно ничего не произошло.
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03.06.2024 00:33 Відповісти
По делам их узнаете их.
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03.06.2024 01:51 Відповісти
Шо, довбень зелений, посмоктав китайського хера? Зелень до війни так старанно намагалася лягти під Китай і от сьогодні раптом виявила, що улюбленою дружиною косорилих є рф.
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03.06.2024 02:19 Відповісти
Банкрот.
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03.06.2024 05:48 Відповісти
Саммит Слабоумных для Пустого *****жа.
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03.06.2024 05:54 Відповісти
Наркоманка хрипата знову обісралася
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03.06.2024 07:00 Відповісти
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