Китай відмовляє інші країни від участі у Глобальному саміті миру, - Зеленський
Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі у Глобальному саміті миру, який у середині червня відбудеться у Швейцарії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пленарній сесії у Сингапурі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить все, щоб зірвати Саміт миру. Шкода, що така велика незалежна країна як Китай є інструментом в руках Путіна... Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки - працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру", - уточнив Зеленський.
Раніше він повідомив, що Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, погрожує іншим країнам блокадою. Також Зеленський заявляв, що підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни.
Конференція у Сінгапурі
Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.
Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.
Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Ви там гляньте може в погребі завалявся старий матерчатий мішок, ато якщо припустити здійснення ваших вологих мрій, то скоро це буде ьоповий одяг для незахищених верств населення
Щодо вашого запитання, то мені на гризню в китаї по більшій мірі плювати, в Україні своїх проблем куча, а те що там все тягнеться ще з періоду епохи трьох царств це фігня. Їх багато, самі розберуться...
Щодо розриву відносин, то проблема в тому, що китайчики без нас проживуть, а от ми ні, в нас альтернатива не відповідає купівельній спроможності громадян. Окрім ярого патріотизму, не забувайте про цифри. Хоча можна слухати продажну шлюху потипу фурси і тоді все ок
Залишилось витворити ще якусь срань.... Такі як ви варті бачу такого президента, ви ж не вмієте мислити стратегічно)))))
Тиж президент або х собачий? В тебе ж монобільшість!
Заборони весь імпорт з Китаю до України, а замість нього стимулюй власне виробництво! Дурню!
А раз не будет Гитлера, то и Китай не будет участвовать (если бы был участником встречи в Ялте).
Гитлера не пригласили.
Результат:
"По итогам конференции было решено разделить немецкие территории на четыре оккупационные зоны. К СССР, США и Великобритании должна была присоединиться Франция, которая также пострадала от Третьего рейха и потеряла те земли, что достались ей по итогам Первой мировой войны."
А также ряд других практических вопросов.
Мальчик, поэтому учи историю и не пиши бла-бла-бла.
Хоть флаг у тебя Израильский, но ты из россии. Давно переехал туда?
Обращаю внимание, на конференцию, а не на саммит или платформу.
Как можно было спутать конференцию с саммитом?
Как можно было предположить, что Гитлера не пригласили на саммит в 21 веке?
О саммите я написал только потому, что бы провести параллель с платформой 1945 года, на которую не пригласили Гитлетра.
Мол и на саммит по аналогии не надо приглашать путина (россию)
А то, что грядущий саммит будет пустой тратой сил и средств, это ясно даже Зеленскому, но ему нужен пиар, иммитация бурной деятельности.
У нас война. Где должен быть Главнокомандующий, например как Наполеон?
А у нас в глубоком и далеком тылу - в сытой Европе в нейтральной стране в дорогом ресторане за наш счет.
Я написал про одно, а ты мне ответил про другое, что совсем не касалось того, о чем я написал.
Ты бы мне еще в ответ на то, что на конференцию в Ялте не пригласили Гитлера, написал бы про освоение Марса.
У тебя все в порядке с головой?
зеля і ко, ви навіть не уявляєте як ви там всі сильно відсталі! Самовіддалиться, - і багато добровольців підтягнеться.
Доречі я так розумію ви віруючий?
Їхні геноциди це їхня справа, бо дивно, вас ні карабах не турбував, ні балкани, ні Африка де геноцид племен таке враження, що місцева розвага.... Ні режими В'єтнаму і Камбоджі. А китайози поперек горла стали.....