Китай отговаривает другие страны от участия в Глобальном саммите мира, - Зеленский
Китай помогает России отговаривать другие страны от участия в Глобальном саммите мира, который в середине июня состоится в Швейцарии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пленарной сессии в Сингапуре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"К сожалению, Россия, пользуясь влиянием на Китай, делает все, чтобы сорвать Саммит мира. Жаль, что такая большая независимая страна как Китай является инструментом в руках Путина... Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот - работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира", - уточнил Зеленский.
Ранее он сообщил, что Россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, угрожает другим странам блокадой. Также Зеленский заявлял, что поддержка Китаем России будет способствовать продолжению войны.
Конференция в Сингапуре
Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.
Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.
Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Ви там гляньте може в погребі завалявся старий матерчатий мішок, ато якщо припустити здійснення ваших вологих мрій, то скоро це буде ьоповий одяг для незахищених верств населення
Щодо вашого запитання, то мені на гризню в китаї по більшій мірі плювати, в Україні своїх проблем куча, а те що там все тягнеться ще з періоду епохи трьох царств це фігня. Їх багато, самі розберуться...
Щодо розриву відносин, то проблема в тому, що китайчики без нас проживуть, а от ми ні, в нас альтернатива не відповідає купівельній спроможності громадян. Окрім ярого патріотизму, не забувайте про цифри. Хоча можна слухати продажну шлюху потипу фурси і тоді все ок
Залишилось витворити ще якусь срань.... Такі як ви варті бачу такого президента, ви ж не вмієте мислити стратегічно)))))
Тиж президент або х собачий? В тебе ж монобільшість!
Заборони весь імпорт з Китаю до України, а замість нього стимулюй власне виробництво! Дурню!
А раз не будет Гитлера, то и Китай не будет участвовать (если бы был участником встречи в Ялте).
Гитлера не пригласили.
Результат:
"По итогам конференции было решено разделить немецкие территории на четыре оккупационные зоны. К СССР, США и Великобритании должна была присоединиться Франция, которая также пострадала от Третьего рейха и потеряла те земли, что достались ей по итогам Первой мировой войны."
А также ряд других практических вопросов.
Мальчик, поэтому учи историю и не пиши бла-бла-бла.
Хоть флаг у тебя Израильский, но ты из россии. Давно переехал туда?
Обращаю внимание, на конференцию, а не на саммит или платформу.
Как можно было спутать конференцию с саммитом?
Как можно было предположить, что Гитлера не пригласили на саммит в 21 веке?
О саммите я написал только потому, что бы провести параллель с платформой 1945 года, на которую не пригласили Гитлетра.
Мол и на саммит по аналогии не надо приглашать путина (россию)
А то, что грядущий саммит будет пустой тратой сил и средств, это ясно даже Зеленскому, но ему нужен пиар, иммитация бурной деятельности.
У нас война. Где должен быть Главнокомандующий, например как Наполеон?
А у нас в глубоком и далеком тылу - в сытой Европе в нейтральной стране в дорогом ресторане за наш счет.
Я написал про одно, а ты мне ответил про другое, что совсем не касалось того, о чем я написал.
Ты бы мне еще в ответ на то, что на конференцию в Ялте не пригласили Гитлера, написал бы про освоение Марса.
У тебя все в порядке с головой?
зеля і ко, ви навіть не уявляєте як ви там всі сильно відсталі! Самовіддалиться, - і багато добровольців підтягнеться.
Доречі я так розумію ви віруючий?
Їхні геноциди це їхня справа, бо дивно, вас ні карабах не турбував, ні балкани, ні Африка де геноцид племен таке враження, що місцева розвага.... Ні режими В'єтнаму і Камбоджі. А китайози поперек горла стали.....