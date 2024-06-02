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Зеленский (19011) Китай (2790) глобальный саммит мира (273)

Китай отговаривает другие страны от участия в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Китай помогает России отговаривать другие страны от участия в Глобальном саммите мира, который в середине июня состоится в Швейцарии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пленарной сессии в Сингапуре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"К сожалению, Россия, пользуясь влиянием на Китай, делает все, чтобы сорвать Саммит мира. Жаль, что такая большая независимая страна как Китай является инструментом в руках Путина... Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот - работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира", - уточнил Зеленский.

Ранее он сообщил, что Россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, угрожает другим странам блокадой. Также Зеленский заявлял, что поддержка Китаем России будет способствовать продолжению войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об отказе Китая от участия в саммите мира: Украина без позитива воспринимает этот факт

Конференция в Сингапуре

Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
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Топ комментарии
+48
Володька ну скажи чесно воно тобі було треба? Китай, Палестина, зброя - це ж не твоє. Твоє було хіхікати із сцени над "тупімі хахламі". Але ж більше ти нічого не вмієш так?
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02.06.2024 12:43
+25
Рашка впливає на Китай? Зорієнтуйте хто-небудь бубачку у зовнішній політиці. Хоча це безперспективно. Тому що китай,який тримає ***** за таран світового порядку, тільки агрохімії друг.
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02.06.2024 12:44
+22
не по темі але я люблю притягнути сюди пости з одного відомого реурсу, а ви думайТЄ

Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії. Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.

Починають спливати цікаві подробиці засідання Уряду України ‎30.‎05.‎2024, на якому було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію. По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань, по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань, по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту. По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
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02.06.2024 12:47
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Китай наш ворог і до нього треба ставитись як до ворога
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02.06.2024 22:13 Ответить
А як це? Нiчого не купувати на алiэкспрессi. чi шось друге? Це жарт такий якщо що.
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02.06.2024 22:28 Ответить
В тому числі і розірвати з ними всі відносини бо це ворог
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02.06.2024 22:35 Ответить
боюсь ви молодий чоловіче (можливо старий) повністю відірвані від реальності!!!
Ви там гляньте може в погребі завалявся старий матерчатий мішок, ато якщо припустити здійснення ваших вологих мрій, то скоро це буде ьоповий одяг для незахищених верств населення
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03.06.2024 11:27 Ответить
В мене всі речі не китайські з китайського немає нічого. Китай імперія зла підтримуючи відносини з Китаєм і не капаючи Китай ми відносимось лояльно до зла це хіба нормально?
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13.06.2024 11:12 Ответить
не хочу вас розчаровувати, аде навіть підошва на вашому взутті це китайський товар.... По власному досвіді знаю, що доки ви тут гундосите про ненависть до китаю, українські виробники не цураються китайської продукції
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13.06.2024 11:34 Ответить
Підошва на моєму взутті зроблена моїм знайомим який сам робить взуття. Ще раз ви проти того щоб протистояти імперії зла і тоталітарному злочинному режиму який знищує нац меншини я правильно розумію? Замість того щоб розірвати з ними всі відносини і оголосити їх ворогом так?
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13.06.2024 11:40 Ответить
цікаво, а як це ваш знайомий пресформу в себе в гаражі поставив і виливає підошву)? Смішно але несуть....
Щодо вашого запитання, то мені на гризню в китаї по більшій мірі плювати, в Україні своїх проблем куча, а те що там все тягнеться ще з періоду епохи трьох царств це фігня. Їх багато, самі розберуться...
Щодо розриву відносин, то проблема в тому, що китайчики без нас проживуть, а от ми ні, в нас альтернатива не відповідає купівельній спроможності громадян. Окрім ярого патріотизму, не забувайте про цифри. Хоча можна слухати продажну шлюху потипу фурси і тоді все ок
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13.06.2024 12:34 Ответить
Я як військовий зсу маю право вимагати про розрив відносин з Китаєм ба більше про оголошення його ворогом. Бо Китай є ворогом України і допомагає РФ вбивати нас і ми повинні це терпіти і не карати Китай ?
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13.06.2024 14:02 Ответить
Були в історії і такі клоуни, принципі у нас є свій аналог Іді Аміна тільки єврей і чутка наркоман, але всеж є....
Залишилось витворити ще якусь срань.... Такі як ви варті бачу такого президента, ви ж не вмієте мислити стратегічно)))))
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13.06.2024 16:13 Ответить
Мислити стратегічно це терпіти Китай який допомагає вбивати українців, Китай який є країною зла тоталітарним смітником який проводить геноцид нац меншин. Ми повинні закликати США і Європу до повного бойкоту товарів і відносин з Китаєм і в перетворення Китай на Мозамбік яким він був до інвестицій США і Європи от в що треба перетворити Китай чому така стратегія тобі не подобається?
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13.06.2024 20:08 Ответить
газ у россии сначала перестаньте покупать..
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04.06.2024 16:48 Ответить
То зеленський жаліється чи що?
Тиж президент або х собачий? В тебе ж монобільшість!
Заборони весь імпорт з Китаю до України, а замість нього стимулюй власне виробництво! Дурню!
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02.06.2024 13:58 Ответить
а комплектуючі до дронів теж не будемо поставляти? Ви що бляха взагалі подуріди?
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03.06.2024 11:31 Ответить
Все правильно в цій заяві. Невідомо , поки що, чи правильно було робити таку правильну заяву, та це вже сталось, хай там як.
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02.06.2024 14:06 Ответить
Послати їх ***** китайські морди, розірвати дипломатичні стосунки і об'явити ворогом України на рівні з кацапстаном!
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02.06.2024 14:13 Ответить
До ЗЕблазня мабуть починає доходити що цей "саміт миру" агента ФСБ єрмака це звичайна мильна бульбашка і він почав панічно шукати винних у його провалі!
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02.06.2024 14:59 Ответить
Навіщо ті перельоти і гуляння по світу нікому не потрібні...які коштують сотні а може міліарди ....на саміт взагаліпотрібно 4 країни- сша китай україна і раша...все...остальних клоунівтам не потрібно....остальнінічого не вирішуть- а тільки як брити з латвйцями і литовцями з єстонією вогонь в масло підливати....ще польща була з ними в спілці зараз щось притихла,щось ...
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02.06.2024 15:00 Ответить
Приглашать на Глобальный саммит мира россию - это тоже самое, что если бы на Ялтинскую конференцию пригласили бы Гитлера.
А раз не будет Гитлера, то и Китай не будет участвовать (если бы был участником встречи в Ялте).
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02.06.2024 15:08 Ответить
Ялтинская конференция была в феврале 1945 года. Там присутствовали Сталин, Черчилль и Рузвельт.
Гитлера не пригласили.
Результат:
"По итогам конференции было решено разделить немецкие территории на четыре оккупационные зоны. К СССР, США и Великобритании должна была присоединиться Франция, которая также пострадала от Третьего рейха и потеряла те земли, что достались ей по итогам Первой мировой войны."
А также ряд других практических вопросов.
Мальчик, поэтому учи историю и не пиши бла-бла-бла.
Хоть флаг у тебя Израильский, но ты из россии. Давно переехал туда?
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02.06.2024 17:26 Ответить
Это было в прошлом веке, я говорю что недавно происходило, в Киеве собирались, а называлось Крымская или Ялтинская.
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02.06.2024 17:29 Ответить
Я начал разговор про Ялтинскую конференцию, на которую не пригласили Гитлера.
Обращаю внимание, на конференцию, а не на саммит или платформу.
Как можно было спутать конференцию с саммитом?
Как можно было предположить, что Гитлера не пригласили на саммит в 21 веке?
О саммите я написал только потому, что бы провести параллель с платформой 1945 года, на которую не пригласили Гитлетра.
Мол и на саммит по аналогии не надо приглашать путина (россию)
А то, что грядущий саммит будет пустой тратой сил и средств, это ясно даже Зеленскому, но ему нужен пиар, иммитация бурной деятельности.
У нас война. Где должен быть Главнокомандующий, например как Наполеон?
А у нас в глубоком и далеком тылу - в сытой Европе в нейтральной стране в дорогом ресторане за наш счет.
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02.06.2024 21:31 Ответить
Ты можешь начинать и заканчивать как хочешь, я уже сказал что саммит в Швейцарии абсолютно бессмысленный и привёл в пример саммит, конгресс или платформу в Киеве, это мероприятие называлось Крымским или Ялтинским, никакой пользы от него не было а бабла потратили большую кучу.
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02.06.2024 22:49 Ответить
Я не думал, что ты настолько тупой.
Я написал про одно, а ты мне ответил про другое, что совсем не касалось того, о чем я написал.
Ты бы мне еще в ответ на то, что на конференцию в Ялте не пригласили Гитлера, написал бы про освоение Марса.
У тебя все в порядке с головой?
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03.06.2024 05:36 Ответить
Потом ещё скандал разразился, выяснилось сколько заплатили отставными генералам и экс чиновниками, чтобы они засветились на этом мероприятии, не скажу в каком году это было, но помню там Яценюк в брюках дудочках щеголял.
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02.06.2024 15:24 Ответить
Китай россией управляет. Он ее натравил на нас чтобы потом под шумок отжать Тайвань. Китай а не россия это главная страна оси зла
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02.06.2024 15:33 Ответить
Так стоп, а вывод войск США из Афганистана это тоже многоходовочка?
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02.06.2024 15:35 Ответить
Тупорилий, новину обволікати треба з новиною про завезених дрібних членистоногих до Москви, і подальше їхнє домінування ... про 40% безробітної молоді в Китаї, і ..., а не про те що ти.

зеля і ко, ви навіть не уявляєте як ви там всі сильно відсталі! Самовіддалиться, - і багато добровольців підтягнеться.
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02.06.2024 16:35 Ответить
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02.06.2024 16:47 Ответить
Видатний український гєапалітік .Обісралось скрізь, з усіма, де це тільки можливо,пнх просрочене.
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02.06.2024 17:26 Ответить
Яке щастя що не всі такі озлобленв як ти. І не дують в москевську дуду
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02.06.2024 20:58 Ответить
косоглазые друзья твоей Хламидии(арахамии) которые поставляют комплектующие в ПИД,,,рашу для беспилотников и ракет и не только....кроме войны с оружием идет другая политическая война и Украина в ней полностью проигрывает, потому что умалишенные зелеДрочеры решили что Страну может представлять Существо с пронюханными мозгами, подельник бени по краже денег из Привата с подаренным папой дипломом и не дня не работающий и вот результат зеленое шапито по приколу....
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02.06.2024 17:52 Ответить
Ну так на вибори. Не забудь запросити хлопців з фронту. Там і побачимо хто за кого
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02.06.2024 20:59 Ответить
Хто за кого) тобто "прості" хлопці з фронту дожидись до стокгольмського синдрому?) Нормально а чого ні) , тоді ми приречені клігічні ідіоти!!!
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03.06.2024 11:33 Ответить
Так від того "самміту міра" нічого не залежить і не важливо впливає там Китай на щось чи ні.
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02.06.2024 18:21 Ответить
а слабо разорвать с китаем отношения, или хотя бы отзвать посла? китайское дерьмо на нашем рынке не нужно
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02.06.2024 18:41 Ответить
)як скажете вам ж видніше
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03.06.2024 11:34 Ответить
Карма ("ответка") настигает не только людей, но и страны, не долго осталось ждать "северным Кимам", религиозным фанатикам Ирана и особенно ужасная участь постигнет в скорои времени Китай и паРашку (и есть за что)!
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02.06.2024 19:52 Ответить
Тепер ще й Китай насрав у штани цьому поцу.
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02.06.2024 20:03 Ответить
Китай відмовляє...а ти 🤡 їх ..по піаніні х...м ...без штанів , їх заманюї
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02.06.2024 20:18 Ответить
Бо Китай наш ворог а ти дегенерат цього не бачиш і ігноруєш це ти мав вже давно на міжнародній основі визнати Китай нашим ворогом і розірвати всі стосунки з ним і визнати Тайвань
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02.06.2024 22:10 Ответить
і вистрілити собі з помпового дробовика в яйця? Якщо ми китайцю потрібні так собі, то китайози нам як вода.... Ви мене звісно вибачте, але з нашим доходом на душу населення і ситуацією в економіці (коли дефективний менеджер гетьманцев насілує її у всі дири), нам якраз відмовлятись від китайських товарів....
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03.06.2024 11:37 Ответить
Ні покарати Китай чи тобі начхати що Китай знищує нац меншини в себе в конц таборах ? Чи начхати що ця країна є на стороні зла ? Ми цілком можемо обійтись без всього китайського враховуючи що США і Європа переносять по трохи своє виробництво з Китаю. Зі злом треба боротись
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13.06.2024 11:15 Ответить
Зло і добро питання відносне якщо шо..... Чи у вас є чітке визначення що таке зло а що таке добро?
Доречі я так розумію ви віруючий?
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13.06.2024 12:43 Ответить
Не відносно в Китаї незаконна і злочинна тоталітарна влада яка перебуває там з 1950 року і більше того робить купа геноцидів щодо нац меншин чи це нормально і цього треба не помічати ? І я вже не говорю що Китай відповідальний за смерті тисяч українців
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13.06.2024 14:04 Ответить
Пане Славко розслабтесь, не нам з нашим презервативом на місці президента говорити про законність, тим паче подій 70-ти річної давності....
Їхні геноциди це їхня справа, бо дивно, вас ні карабах не турбував, ні балкани, ні Африка де геноцид племен таке враження, що місцева розвага.... Ні режими В'єтнаму і Камбоджі. А китайози поперек горла стали.....
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13.06.2024 15:18 Ответить
Чому я не повинен чи інші говорити про події 70 річної давнини, коли в Китаї в цей час до влади були прийшли комуністичні злочинці і масові вбивці, прийшли до влади незаконно і вчинили масовий терор. І з 1950 року злочинці і вбивці при владі чому про це не треба говорити чому ми повинні закривати очі на це ? І хто сказав що мене не турбували події і геноциди в Африці і Азії турбували але ми в даний час говоримо про Китай і їх злочини чи ви вважаєте що вести справу з країною яка геноцидить власні нац меншини це нормально? Там деякі нац меншини реально можуть бути знищені в майбутньому чому ми і інші не повинні цьому протистояти ?
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13.06.2024 20:29 Ответить
Интересно, радикальі-националистьі введут санкции против Китая? Миллионьі украинцев заказьівают от туда товарьі ежедневно. Если зрада и не ,,абсолютна перемога,, то давайте запрещайте все китайское.... А то Иран запретили, а Китай почему нет????
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02.06.2024 23:26 Ответить
Гулять так гулять, можно ещё от бразильского кофе отказаться, тоже не приедут на саммит.
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02.06.2024 23:35 Ответить
Бо це війна китаю проти США і Європи, руками кацапів.
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02.06.2024 23:45 Ответить
Скорее это противостояние США и Китая, потому что США утратили лидерство и это не я сказал про лидерство а Боррель в Оксфорде выступая.
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02.06.2024 23:52 Ответить
Насправді, все навпаки. Це Китай кукловодить і впливає на *********. Саме Китай найбільше зацікавлений у цій війні.
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03.06.2024 00:09 Ответить
Тоже самое говорили про Израиль, тот заинтересован а вот этому выгодно, только есть один нюанс, хамас готовил вторжение не один год и как это специальные службы зевнули, хотя все отставные военные говорят что это невозможно, ну и самое главное почему не один человек не ответил по закону за такой кровавый зевок, за всю история Израиля не было такой кровавой бойни и никто даже под следствие не сидит, ни один человек, словно ничего не произошло.
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03.06.2024 00:33 Ответить
По делам их узнаете их.
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03.06.2024 01:51 Ответить
Шо, довбень зелений, посмоктав китайського хера? Зелень до війни так старанно намагалася лягти під Китай і от сьогодні раптом виявила, що улюбленою дружиною косорилих є рф.
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03.06.2024 02:19 Ответить
Банкрот.
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03.06.2024 05:48 Ответить
Саммит Слабоумных для Пустого *****жа.
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03.06.2024 05:54 Ответить
Наркоманка хрипата знову обісралася
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03.06.2024 07:00 Ответить
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