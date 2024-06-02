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Зеленский (19011) Сингапур (43)

Россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, угрожает другим странам блокадой, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, угрожая государствам блокадой продукции, а некоторые государства помогают РФ в срыве саммита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 106 стран мира.

"И это на высоком уровне, уровне лидеров, представителей своих государств", - сказал Зеленский.

При этом Россия не оставляет попыток сорвать саммит, угрожая государствам блокадой продукции, а некоторые государства помогают РФ в срыве саммита.

"Сегодня Россия пробует сорвать Саммит мира. И это правда... Что делает Россия - эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукции. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику... Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Кремль пытается не допустить проведения мероприятия, в котором будут подняты вопросы "даже не об оборонной помощи Украине, а просто о поддержке окончания войны, поддержке мира".

"И она срывает это. Работает во всех регионах. И на сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира", - рассказал Зеленский.

Конференция в Сингапуре

Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

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Топ комментарии
+7
Зеленський носиться з цим самітом, як дурень з писаною торбою.
А який з того толк?
США, Китай і декілька інших великих країн надішлють "спостерігачів".
Порт-оф-Спейн з Трінідаду і Тобаго і Буркіна Фасо з Уагадугу заявлять, що вони за мир і проти війни.
Послухають, як пуста макітра Зеленського прогуде декілька банальностей.
Весь світ прекрасно знає, що Зеленський - шут гороховий у кишені кремлівських спецслужб.
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02.06.2024 09:36
+4
Як же це гнусаве брехло дістало, і та поліцейсько-авторитарна держава, яку воно активно розбудовує
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02.06.2024 09:32
+4
Нахера Путину срывать это Ермаковское никому не нужное гамно !
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02.06.2024 09:40
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Як же це гнусаве брехло дістало, і та поліцейсько-авторитарна держава, яку воно активно розбудовує
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02.06.2024 09:32 Ответить
З цього саміту нічого не буде.І питання тупи.Краіна,яка немае ядерноі зброі, не може грати рішучу роль у безядерной беспеці.Кого цікавіть обмін наших полонених,тількі нас. І яки продуктови хаби чорт зна де,як що нас пограбувала та краіна,яка хоче кормити весь світ.А чому не подняли питання про зброю на рівні паритету.Е у кацапів ракети не 2000 км,хай і Украіна іх мае.Е у них те,чого у нас не мае,Украіні потрібно теж таке дати.І чому питання не не боротьби світу з загрозою глобальному міру від росіі?
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02.06.2024 09:35 Ответить
Україні потрібно те саме МАТИ самій а не випрошувати по світу
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02.06.2024 09:42 Ответить
Так,але зараз не той момент.Хай дають,бо програемо.А нам потрібна перемога за любий рахунок.І паралельно самім все відбудовувати.Але треба лад,бо крадуть,аж соромно за свою краіну,коли чуеш,що кім,або хтось інши вкрали на всьому,що крадуть навіть гуманітарку,ту іжу,на яку збіралі воякам. Яка нам ганьба на весь світ,бо про це знають всі.
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02.06.2024 09:47 Ответить
Ви по діях заходу та зеленої влади бачите що вони зацікавлені у перемозі України?
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02.06.2024 09:53 Ответить
Ми ж розуміемо,що захід трошки тупий,трощки куплений,трошки зомбований,трошки зажерливій і зовсім мало адекватний. Тому нам треба робити свое,Велика дяка на цьому шляху Літві,Латвіі,Єстоніі,Чехіі,Польщи,Руминіі,І іншим.І такі так,я впевнена,що ми переможемо.
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02.06.2024 10:00 Ответить
Захід не тупий, він все бачить, як зестратег поводячи себе по-хамськи , погрожує, що програє війну, кщо не дадуть зброю, а головне гроші!
І при цьому підігрує маоїстам і рашистам, розказуючи про якусь "глобальну формулу миру", якісь "глобальний південь".
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02.06.2024 11:53 Ответить
Зеленський носиться з цим самітом, як дурень з писаною торбою.
А який з того толк?
США, Китай і декілька інших великих країн надішлють "спостерігачів".
Порт-оф-Спейн з Трінідаду і Тобаго і Буркіна Фасо з Уагадугу заявлять, що вони за мир і проти війни.
Послухають, як пуста макітра Зеленського прогуде декілька банальностей.
Весь світ прекрасно знає, що Зеленський - шут гороховий у кишені кремлівських спецслужб.
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02.06.2024 09:36 Ответить
Він так зараз визвіряється бо саміт, а вірніше форум, перетворюється в зустріч попити каву і зааідома нічого не вирішується і нікому не потрібно
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02.06.2024 10:45 Ответить
Нахера Путину срывать это Ермаковское никому не нужное гамно !
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02.06.2024 09:40 Ответить
ЗЄля, якщо з того саміту не буде жодної користі ти підеш геть!
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02.06.2024 09:46 Ответить
Воно вже настільки хворе..., що не збагне - користі від нього 0!
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02.06.2024 09:46 Ответить
А коли вже , той у кого термін придатності вже скінчилася, піде добровільно у відставку . Що на цю тему скаже Мендель,
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02.06.2024 09:54 Ответить
Не дочекаєтесь, нікуди воно не піде, дєрмак і ко. Не дадуть, якщо би і захотіло
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02.06.2024 10:21 Ответить
а чому на саміт не їде американський Байден із китайським під зіпіном?Та тому,що він їм потрібний так само.як зайцю тріпер
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02.06.2024 10:34 Ответить
Зображення кипучої діяльності. Президент-симулякр. Потужний президент-відосик. Вибачте, можливо це неправильно таке відношення до головнокомандувача під час війни, але немає поваги до хрипуна. Немає!
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02.06.2024 11:07 Ответить
а що, колись була повага до херпіду?
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02.06.2024 11:18 Ответить
як до посади, а як до людини, що на неї потрапила випадково - немає та не було!
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02.06.2024 11:55 Ответить
Глобальна туса - ні про що
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02.06.2024 11:46 Ответить
 
 