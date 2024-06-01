Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: говорили о ПВО и разрешении бить по РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сингапуре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США во главе с его председателем, членом Республиканской партии Майком Макколом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

На встрече также присутствовали сопредседатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей от Демократической партии Грегори Микс, члены комитета Йонг Ким и Джо Уилсон (Республиканская партия) и Джо Кортни (Демократическая партия).

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Глава государства поблагодарил конгрессменов за адвокацию решения Конгресса, которое было критически важным для устойчивости защитников Украины в противостоянии с российскими оккупантами.

"Мы хотим поблагодарить Соединенные Штаты Америки, Конгресс, обе партии за важные решения, которые были приняты. Это действительно очень важный пакет поддержки. Она поможет усилить нашу армию на поле боя", - сказал он.

Владимир Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации на передовой. Они обсудили ключевые направления дальнейшей военной помощи Украине, в частности в усилении ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.

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Отдельно стороны отметили важность разрешения для Украины использовать американское оружие для ударов по военным целям на территории России в приграничных с Харьковской областью районах.

Президент также обсудил с конгрессменами дальнейшее усиление санкционного давления на РФ. Он отметил роль Конгресса в формировании правовой рамки по использованию замороженных российских суверенных активов для насущных потребностей Украины.