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Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: говорили о ПВО и разрешении бить по РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сингапуре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США во главе с его председателем, членом Республиканской партии Майком Макколом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

На встрече также присутствовали сопредседатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей от Демократической партии Грегори Микс, члены комитета Йонг Ким и Джо Уилсон (Республиканская партия) и Джо Кортни (Демократическая партия).

Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США

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Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, член Республіканської партії Майк Маккол та Володимир Зеленський

Глава государства поблагодарил конгрессменов за адвокацию решения Конгресса, которое было критически важным для устойчивости защитников Украины в противостоянии с российскими оккупантами.

Майк Маккол на зустрічі з Володимиром Зеленським

"Мы хотим поблагодарить Соединенные Штаты Америки, Конгресс, обе партии за важные решения, которые были приняты. Это действительно очень важный пакет поддержки. Она поможет усилить нашу армию на поле боя", - сказал он.

Рустем Умеров, голова Міноборони України

Владимир Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации на передовой. Они обсудили ключевые направления дальнейшей военной помощи Украине, в частности в усилении ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.

Читайте также: Зеленский о помощи от США: На сегодня пришло мало

Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США у Сінгапурі

Отдельно стороны отметили важность разрешения для Украины использовать американское оружие для ударов по военным целям на территории России в приграничных с Харьковской областью районах.

Переговори Зеленського та конгресменів СШа

Президент также обсудил с конгрессменами дальнейшее усиление санкционного давления на РФ. Он отметил роль Конгресса в формировании правовой рамки по использованию замороженных российских суверенных активов для насущных потребностей Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Конгресс США (1236) Сингапур (43)


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Топ комментарии
+10
На зустрічі був Єрмак. Тому зустріч ця - до дупи...
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01.06.2024 20:16
+9
І Єрмак тут як тут ,ось це бригада ,чим менше "найвеличніший " щось говорить тим краще.
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01.06.2024 20:04
+9
Капець. Він знов із Єрмаком.
Мабуть, і посрать разом із ним ходить. А з Лєнкою в опочівальнє вони хоть удвох?

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01.06.2024 20:06
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Правила форума Совет форумчан
І Єрмак тут як тут ,ось це бригада ,чим менше "найвеличніший " щось говорить тим краще.
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01.06.2024 20:04 Ответить
Капець. Він знов із Єрмаком.
Мабуть, і посрать разом із ним ходить. А з Лєнкою в опочівальнє вони хоть удвох?

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01.06.2024 20:06 Ответить
у двох без Ленки
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01.06.2024 20:07 Ответить
у наших такі відгодовані "фейси",як арбузи,а когресмени на дієті
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01.06.2024 20:57 Ответить
так конгресмени живуть жеж на зарплату
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01.06.2024 21:54 Ответить
Ну чому ж? Он на зустріч до президента Республіки Тимор-Лешті Д'Єрмак Вову відпустив погуляти.
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02.06.2024 04:42 Ответить
А чого це на останній фотці якийсь блазень посередині, а не **********?
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01.06.2024 20:06 Ответить
Єрмак як шмат лайна вдягнутий у "хакі"
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01.06.2024 20:09 Ответить
А хто ото ірже на другому фото знизу? Смішно тварюці?
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01.06.2024 20:13 Ответить
Шось порішали - чи тільки поговорити?
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01.06.2024 20:15 Ответить
Зе Гевара недороблена
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01.06.2024 20:16 Ответить
На зустрічі був Єрмак. Тому зустріч ця - до дупи...
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01.06.2024 20:16 Ответить
Хоч би вкрали йому якийсь пінжак. Там стільки людей нормально вдягнутих - могло вийти...
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01.06.2024 20:18 Ответить
Ішак обговорює ті питання, які вже вирішені раніше, до то ж без нього. Чмо натягає ковдру слави, як зажди, на себе "вєлічайшєго".
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01.06.2024 20:24 Ответить
На даному етапі - дозвіл бити по рф на 300км важливіший за пво….
бити по пусковій установці вигідніше аніж збивати ракети які вона випускає…
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01.06.2024 20:30 Ответить
Нігуя собі, оце аналітика. Це вперше! І потужно!
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01.06.2024 20:32 Ответить
Заробітчанин, фанат…?
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01.06.2024 20:36 Ответить
Може воно дорогу додому забуде та не повернеться
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01.06.2024 20:30 Ответить
Господи, прости. І збережи мудрий нарід,... за кордоном країни ЗЕлепнів.
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01.06.2024 20:31 Ответить
Вже пора поголитися, вдягнути костюм, і головне - відправити дермака за грати! Може тоді і будуть лідери інших країн примати оцего як нашого представника, а не як презика - у вигляді та оточені.
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01.06.2024 20:39 Ответить
Правительство США намерено поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе. (Это тот, который жмёт руку Зеле).
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01.06.2024 20:55 Ответить
Так это ж ермак встретился! А зеленый пианист при нём, при нём
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01.06.2024 21:46 Ответить
 
 