Зеленский о помощи от США: На сегодня пришло мало

Помощь от США из пакета на сумму 61 млрд долларов только начинает приходить в Украину.

Об этом в интервью The Guargian заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент Зеленский заявил, что помощь от США на 61 млрд долларов поступает медленно.

"Из этой суммы, я считаю, на сегодня мало пришло. По моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады-резервы, чтобы просто поменять те бригады, которые стоят, чтобы была нормальная ротация", - заявил украинский лидер.

Он отметил, что страна-агрессор четко это понимает и пытается воспользоваться медленным поступлением американской помощи Украине.

"Россия четко это понимает - что они делают с Харьковом и почему они идут на север - чтобы растянуть фронт. Они знают, что у нас недоукомплектованный резерв, они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия - как они отправляют своих, как мясо. Они понимают, что те наши войска, которые стоят на востоке, а Россия не отказывается от главной цели оккупировать полностью восток нашего государства, - надо растянуть наши силы", - заявил глава Украинского государства.

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Президент также отметил, что если бы помощи поступило достаточно, "мы бы укомплектовали бригады и не забирали наши силы с Донетчины, и могли бы отвечать дальнобойностью на Харьковщине".

Кроме этого, президент согласился, что сумма, выделенная Конгрессом, является большой для того, чтобы укомплектовать украинские бригады просто и быстро, однако, по его мнению, она поступает медленно.

Также Зеленский добавил, что никого не обвиняет.

"Мы там, где мы есть. Мы в войне. И уже не в ее начале. И поэтому нужно каждый день искать выход из ситуации", - заявил глава Украины.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.