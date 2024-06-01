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Зеленский о помощи от США: На сегодня пришло мало

Допомоги від США наразі прийшло мало – Зеленський

Помощь от США из пакета на сумму 61 млрд долларов только начинает приходить в Украину.

Об этом в интервью The Guargian заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент Зеленский заявил, что помощь от США на 61 млрд долларов поступает медленно.

"Из этой суммы, я считаю, на сегодня мало пришло. По моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады-резервы, чтобы просто поменять те бригады, которые стоят, чтобы была нормальная ротация", - заявил украинский лидер.

Он отметил, что страна-агрессор четко это понимает и пытается воспользоваться медленным поступлением американской помощи Украине.

"Россия четко это понимает - что они делают с Харьковом и почему они идут на север - чтобы растянуть фронт. Они знают, что у нас недоукомплектованный резерв, они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия - как они отправляют своих, как мясо. Они понимают, что те наши войска, которые стоят на востоке, а Россия не отказывается от главной цели оккупировать полностью восток нашего государства, - надо растянуть наши силы", - заявил глава Украинского государства.

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Президент также отметил, что если бы помощи поступило достаточно, "мы бы укомплектовали бригады и не забирали наши силы с Донетчины, и могли бы отвечать дальнобойностью на Харьковщине".

Кроме этого, президент согласился, что сумма, выделенная Конгрессом, является большой для того, чтобы укомплектовать украинские бригады просто и быстро, однако, по его мнению, она поступает медленно.

Также Зеленский добавил, что никого не обвиняет.

"Мы там, где мы есть. Мы в войне. И уже не в ее начале. И поэтому нужно каждый день искать выход из ситуации", - заявил глава Украины.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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Топ комментарии
+35
Розкрали швидко - оглянулися ,а на фортифікаціє немає. ЗСУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЮДЖЕТ САМЕ УКРАЇНИ А НЕ ДОПОМОГА США. Бюджет та виживання спонсорують з Європи. Це умови того самого голосування впро допомогу від США . БЛІНКЕН БОБІ СКАЗАВ- прибери МАРОДЕРІВ КРЕМЛЯ, котрі працюють на самозабезпеченні у твоїй МАРОДЕРНІ
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01.06.2024 17:17
+34
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01.06.2024 17:30
+33
" Я не можу комплектувати бригади!..."...
Так це він, виявляється, бригади комплектує...!
Скоро буде заява, що " я" фронт тримає...
... Краще не гадь в руку даючу!...
Що не день, то нова " пред'ява": мало..., повільно..., недостатньо...!
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01.06.2024 17:33
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А де наше власного виробництва, зелений чмоня?
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01.06.2024 19:03 Ответить
таймінг 9:07
"таки двопартійна підтримка Слава Богу 61 млрд А вона тільки-тільки починається передаватись приходити до нас розумієте"

прикро, що навіть на такому рівні кажуть про 61млрд - начебто на цю суму буде надана допомога, та ще швидко

швидко це PDA 7.8млрд на всі країни та 1.6млрд FMF для України
та не швидко через 7+ років, це 13.8млрд USAI

та й переавати, почали 4.2млрд 2023 року, котрі було "не комфортно" передавати
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01.06.2024 19:04 Ответить
Я б здивувався якщо б Зеленский і ко сказав достатньо і подякував за допомогу.
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01.06.2024 19:23 Ответить
У цього дебіла як що, то завжди невістка винна. Коли про"бали наступ на Харків, теж союзник був винен. А чотирижди уклоніст та великий будівник доріг як завди ні при чому.
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01.06.2024 19:28 Ответить
. "Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація", - заявив український лідер".
Мі пахалі, я і трактор.
Хто ти таке, ти займаєшся комплектуванням бригад? Таоя робота в суфльорах сидіти, щоки роздувати і нести галіматью.
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01.06.2024 19:29 Ответить
Мі пахалі, я і єрмак, якій там трактор!
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01.06.2024 22:20 Ответить
Виявляєтся всі винні окрім горе президента Зеленського і рашиського виродка путіна,краще ти вже мовчав би ,ти і є найбільшою помилкою вибору українського народу.
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01.06.2024 19:40 Ответить
Скільки лять прийшло від Сінгапуру чи Індонезії???
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01.06.2024 19:43 Ответить
Якщо б існував конкурс "поців" Бубанелох був би самим почесним поцем серед усіх поців. Корону зеленому поцю.
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01.06.2024 19:55 Ответить
Дурне поїхало в турне...
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01.06.2024 19:57 Ответить
Ох зендоній, їдить разом з дермаком в с* аку !!!
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01.06.2024 20:07 Ответить
Прострочений ішак не мав і не має наміру воювати. Це ж видно неозброєним оком.
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01.06.2024 20:28 Ответить
зате від тебе, га@нюк, прийшло "багато"!
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01.06.2024 21:47 Ответить
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