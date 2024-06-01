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Новини Війна
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Зеленський про допомогу від США: На сьогодні прийшло мало

Допомоги від США наразі прийшло мало – Зеленський

Допомога від США з пакета на суму 61 млрд доларів лише починає приходити до України.

Про це в інтерв’ю The Guargian заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент Зеленський заявив, що допомога від США на 61 млрд доларів надходить повільно. 

"З цієї суми, я вважаю, на сьогодні мало прийшло. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація", - заявив український лідер.

Він зазначив, що країна-агресорка чітко це розуміє і намагається скористатися повільним надходженням американської допомоги Україні.

"Росія чітко це розуміє - що вони роблять із Харковом і чому вони йдуть на Північ - щоб розтягнути фронт. Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї - як вони відправляють своїх, як м'ясо. Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на Сході, а Росія не відмовляється від головної мети окупувати повністю схід нашої держави - треба розтягнути наші сили", - заявив очільник Української держави.

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Президент також зазначив, що якби допомоги надійшло достатньо, "ми б укомплектували бригади та не забирали наші сили з Донбасу, і могли б відповідати далекобійністю на Харківщині".

Крім цього, президент погодився, що сума виділена Конгресом, є великою для того, щоб укомплектувати українські бригади просто і швидко, однак, на його думку, вона надходить повільно.

Також Зеленський додав, що нікого не звинувачує.

"Ми там, де ми є. Ми у війні. І вже не на її початку. І тому потрібно кожного дня шукати вихід із ситуації", - заявив очільник України.

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Ухвалення Конгресом США допомоги для України

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Конгрес США (1228) допомога (8343) США (22799)


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Топ коментарі
+35
Розкрали швидко - оглянулися ,а на фортифікаціє немає. ЗСУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЮДЖЕТ САМЕ УКРАЇНИ А НЕ ДОПОМОГА США. Бюджет та виживання спонсорують з Європи. Це умови того самого голосування впро допомогу від США . БЛІНКЕН БОБІ СКАЗАВ- прибери МАРОДЕРІВ КРЕМЛЯ, котрі працюють на самозабезпеченні у твоїй МАРОДЕРНІ
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01.06.2024 17:17
+34
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01.06.2024 17:30
+33
" Я не можу комплектувати бригади!..."...
Так це він, виявляється, бригади комплектує...!
Скоро буде заява, що " я" фронт тримає...
... Краще не гадь в руку даючу!...
Що не день, то нова " пред'ява": мало..., повільно..., недостатньо...!
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01.06.2024 17:33
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А де наше власного виробництва, зелений чмоня?
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01.06.2024 19:03 Відповісти
таймінг 9:07
"таки двопартійна підтримка Слава Богу 61 млрд А вона тільки-тільки починається передаватись приходити до нас розумієте"

прикро, що навіть на такому рівні кажуть про 61млрд - начебто на цю суму буде надана допомога, та ще швидко

швидко це PDA 7.8млрд на всі країни та 1.6млрд FMF для України
та не швидко через 7+ років, це 13.8млрд USAI

та й переавати, почали 4.2млрд 2023 року, котрі було "не комфортно" передавати
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01.06.2024 19:04 Відповісти
Я б здивувався якщо б Зеленский і ко сказав достатньо і подякував за допомогу.
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01.06.2024 19:23 Відповісти
У цього дебіла як що, то завжди невістка винна. Коли про"бали наступ на Харків, теж союзник був винен. А чотирижди уклоніст та великий будівник доріг як завди ні при чому.
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01.06.2024 19:28 Відповісти
. "Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація", - заявив український лідер".
Мі пахалі, я і трактор.
Хто ти таке, ти займаєшся комплектуванням бригад? Таоя робота в суфльорах сидіти, щоки роздувати і нести галіматью.
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01.06.2024 19:29 Відповісти
Мі пахалі, я і єрмак, якій там трактор!
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01.06.2024 22:20 Відповісти
Виявляєтся всі винні окрім горе президента Зеленського і рашиського виродка путіна,краще ти вже мовчав би ,ти і є найбільшою помилкою вибору українського народу.
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01.06.2024 19:40 Відповісти
Скільки лять прийшло від Сінгапуру чи Індонезії???
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01.06.2024 19:43 Відповісти
Якщо б існував конкурс "поців" Бубанелох був би самим почесним поцем серед усіх поців. Корону зеленому поцю.
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01.06.2024 19:55 Відповісти
Дурне поїхало в турне...
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01.06.2024 19:57 Відповісти
Ох зендоній, їдить разом з дермаком в с* аку !!!
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01.06.2024 20:07 Відповісти
Прострочений ішак не мав і не має наміру воювати. Це ж видно неозброєним оком.
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01.06.2024 20:28 Відповісти
зате від тебе, га@нюк, прийшло "багато"!
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01.06.2024 21:47 Відповісти
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