Зеленський про допомогу від США: На сьогодні прийшло мало
Допомога від США з пакета на суму 61 млрд доларів лише починає приходити до України.
Про це в інтерв’ю The Guargian заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент Зеленський заявив, що допомога від США на 61 млрд доларів надходить повільно.
"З цієї суми, я вважаю, на сьогодні мало прийшло. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація", - заявив український лідер.
Він зазначив, що країна-агресорка чітко це розуміє і намагається скористатися повільним надходженням американської допомоги Україні.
"Росія чітко це розуміє - що вони роблять із Харковом і чому вони йдуть на Північ - щоб розтягнути фронт. Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї - як вони відправляють своїх, як м'ясо. Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на Сході, а Росія не відмовляється від головної мети окупувати повністю схід нашої держави - треба розтягнути наші сили", - заявив очільник Української держави.
Президент також зазначив, що якби допомоги надійшло достатньо, "ми б укомплектували бригади та не забирали наші сили з Донбасу, і могли б відповідати далекобійністю на Харківщині".
Крім цього, президент погодився, що сума виділена Конгресом, є великою для того, щоб укомплектувати українські бригади просто і швидко, однак, на його думку, вона надходить повільно.
Також Зеленський додав, що нікого не звинувачує.
"Ми там, де ми є. Ми у війні. І вже не на її початку. І тому потрібно кожного дня шукати вихід із ситуації", - заявив очільник України.
Ухвалення Конгресом США допомоги для України
20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.
23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.
Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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"таки двопартійна підтримка Слава Богу 61 млрд А вона тільки-тільки починається передаватись приходити до нас розумієте"
прикро, що навіть на такому рівні кажуть про 61млрд - начебто на цю суму буде надана допомога, та ще швидко
швидко це PDA 7.8млрд на всі країни та 1.6млрд FMF для України
та не швидко через 7+ років, це 13.8млрд USAI
та й переавати, почали 4.2млрд 2023 року, котрі було "не комфортно" передавати
Мі пахалі, я і трактор.
Хто ти таке, ти займаєшся комплектуванням бригад? Таоя робота в суфльорах сидіти, щоки роздувати і нести галіматью.