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Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: говорили про ППО і дозвіл бити по РФ. ФОТОрепортаж

У Сінгапурі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США на чолі з його головою, членом Республіканської партії Майком Макколом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.

На зустрічі також були присутні співголова Комітету із закордонних справ Палати представників від Демократичної партії Грегорі Мікс, члени комітету Йонг Кім і Джо Вілсон (Республіканська партія) та Джо Кортні (Демократична партія).

Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США

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Голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, член Республіканської партії Майк Маккол та Володимир Зеленський

Глава держави подякував конгресменам за адвокацію рішення Конгресу, яке було критично важливим для стійкості захисників України в протистоянні з російськими окупантами.

Майк Маккол на зустрічі з Володимиром Зеленським

"Ми хочемо подякувати Сполученим Штатам Америки, Конгресу, обом партіям за важливі рішення, які були ухвалені. Це дійсно дуже важливий пакет підтримки. Вона допоможе посилити нашу армію на полі бою", – сказав він.

Рустем Умеров, голова Міноборони України

Володимир Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на передовій. Вони обговорили ключові напрями подальшої військової допомоги Україні, зокрема в посиленні ППО додатковими системами та ракетами до них.

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Зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США у Сінгапурі

Окремо сторони відзначили важливість дозволу для України використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території Росії в прикордонних із Харківською областю районах.

Переговори Зеленського та конгресменів СШа

Президент також обговорив із конгресменами подальше посилення санкційного тиску на РФ. Він відзначив роль Конгресу у формуванні правової рамки щодо використання заморожених російських суверенних активів для нагальних потреб України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Конгрес США (1228) Сінгапур (70)


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Топ коментарі
+10
На зустрічі був Єрмак. Тому зустріч ця - до дупи...
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01.06.2024 20:16
+9
І Єрмак тут як тут ,ось це бригада ,чим менше "найвеличніший " щось говорить тим краще.
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01.06.2024 20:04
+9
Капець. Він знов із Єрмаком.
Мабуть, і посрать разом із ним ходить. А з Лєнкою в опочівальнє вони хоть удвох?

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01.06.2024 20:06
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І Єрмак тут як тут ,ось це бригада ,чим менше "найвеличніший " щось говорить тим краще.
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01.06.2024 20:04 Відповісти
Капець. Він знов із Єрмаком.
Мабуть, і посрать разом із ним ходить. А з Лєнкою в опочівальнє вони хоть удвох?

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01.06.2024 20:06 Відповісти
у двох без Ленки
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01.06.2024 20:07 Відповісти
у наших такі відгодовані "фейси",як арбузи,а когресмени на дієті
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01.06.2024 20:57 Відповісти
так конгресмени живуть жеж на зарплату
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01.06.2024 21:54 Відповісти
Ну чому ж? Он на зустріч до президента Республіки Тимор-Лешті Д'Єрмак Вову відпустив погуляти.
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02.06.2024 04:42 Відповісти
А чого це на останній фотці якийсь блазень посередині, а не **********?
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01.06.2024 20:06 Відповісти
Єрмак як шмат лайна вдягнутий у "хакі"
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01.06.2024 20:09 Відповісти
А хто ото ірже на другому фото знизу? Смішно тварюці?
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01.06.2024 20:13 Відповісти
Шось порішали - чи тільки поговорити?
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01.06.2024 20:15 Відповісти
Зе Гевара недороблена
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01.06.2024 20:16 Відповісти
На зустрічі був Єрмак. Тому зустріч ця - до дупи...
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01.06.2024 20:16 Відповісти
Хоч би вкрали йому якийсь пінжак. Там стільки людей нормально вдягнутих - могло вийти...
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01.06.2024 20:18 Відповісти
Ішак обговорює ті питання, які вже вирішені раніше, до то ж без нього. Чмо натягає ковдру слави, як зажди, на себе "вєлічайшєго".
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01.06.2024 20:24 Відповісти
На даному етапі - дозвіл бити по рф на 300км важливіший за пво….
бити по пусковій установці вигідніше аніж збивати ракети які вона випускає…
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01.06.2024 20:30 Відповісти
Нігуя собі, оце аналітика. Це вперше! І потужно!
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01.06.2024 20:32 Відповісти
Заробітчанин, фанат…?
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01.06.2024 20:36 Відповісти
Може воно дорогу додому забуде та не повернеться
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01.06.2024 20:30 Відповісти
Господи, прости. І збережи мудрий нарід,... за кордоном країни ЗЕлепнів.
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01.06.2024 20:31 Відповісти
Вже пора поголитися, вдягнути костюм, і головне - відправити дермака за грати! Може тоді і будуть лідери інших країн примати оцего як нашого представника, а не як презика - у вигляді та оточені.
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01.06.2024 20:39 Відповісти
Правительство США намерено поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе. (Это тот, который жмёт руку Зеле).
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01.06.2024 20:55 Відповісти
Так это ж ермак встретился! А зеленый пианист при нём, при нём
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01.06.2024 21:46 Відповісти
 
 