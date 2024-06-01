Зеленський прибув до Сінгапуру. ФОТО
Сьогодні, 1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла".
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, ця конференція - ключовий майданчик для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
"Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю. Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки - це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", - зазначає глава держави.
Як інформує президент, у Сінгапурі він виступить на конференції та проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та сінгапурськими інвесторами.
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Ще тоді все пояснили. Рішення прийняли і не змінюватимуть до кінця війни.
Скільки можна писати одне й те саме?
А так виходить як знущання з військових.
що воно з себе корчить? Верховне гівнокомандуюче, боя…
А всего лишь диванный воин
ми народу влупили тарифи - один хєр - голодні..
Ухилянт? Чи під впн ж@пу Боневтіку лобизаєш?
Позорисько.
У Сінгапурі за заповітом Лі Куан Ю, таких, як Зеленський і його злодікуваті друзяки, посадили би в тюрягу моментально.
"Ореол обітанія"??? Кого?
Нам можно только позавидывать Узбекистану.
А наш мудрий нарід выбрал сумасшедшего клоуна, который погружает нас в бездну
вже ж нібито літерами написали, для чого поїхав
Якщо мізків вистачає співставляти трі різні фрагменти інформації. Барани
Можна написати хоч великими червоними буквами, але це нічого не міняє
Воно не дипломат, почитає щось з бамажки тай усе. Користі ноль.
Тільки гроші на вітер.
де, зе!протсрочений ще не був?
платимо податки, германцеву!
В опаловом и лунном Сингапуре, в бури,
Когда под ветром ломится банан,
Вы грезите всю ночь на желтой шкуре Под вопли обезьян.
По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань,
по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань,
по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту.
По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії.
Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.
Цар хороший, а погані чиновники в його відсутність вчергове обідрали народ.
Бо треба ж допомогти бідним привладним чиновникам
він становитиме 4,32 грн/кВт.
Хоч у когось фсьо харашо!