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Зеленський прибув до Сінгапуру. ФОТО

Сьогодні, 1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла".

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, ця конференція - ключовий майданчик для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

"Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю. Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки - це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", - зазначає глава держави.

Також читайте: Зеленський зустрівся з королем Швеції та подякував йому за підтримку України. ФОТО

Зеленський у Сінгапурі

Як інформує президент, у Сінгапурі він виступить на конференції та проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та сінгапурськими інвесторами.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Сінгапур (70)


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Топ коментарі
+27
може цьому небритому уй"бку скинутися на нормальний костюм??? воін х"ров....
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01.06.2024 13:44
+19
Мавпочку знову запросили із цікавості. А вона і радіє...
У Сінгапурі за заповітом Лі Куан Ю, таких, як Зеленський і його злодікуваті друзяки, посадили би в тюрягу моментально.
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01.06.2024 13:58
+17
Так так . Можна Кулебі в Білий дім прийти в кедах. Х
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01.06.2024 13:56
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може цьому небритому уй"бку скинутися на нормальний костюм??? воін х"ров....
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01.06.2024 13:44 Відповісти
нормально, видно, что война идет. В печку эти дурацкие этикеты
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01.06.2024 13:55 Відповісти
Так так . Можна Кулебі в Білий дім прийти в кедах. Х
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01.06.2024 13:56 Відповісти
я бы поехал, пофик
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01.06.2024 13:57 Відповісти
Так можна скотитись до того, що почнуть їсти руками. У нього в міністерстві коридори обіс@рані котами та собаками, яких він та його підлизи носять на роботу. Звідти і кеди з кросівками на ділових зустрічах. Якщо в нього зносить дах чоловіча криза середнього віку, то я не хочу його бачити міністром моєї країни .
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01.06.2024 14:06 Відповісти
з лютого 2022 використовують повсякденний одяг
Ще тоді все пояснили. Рішення прийняли і не змінюватимуть до кінця війни.

Скільки можна писати одне й те саме?
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01.06.2024 14:11 Відповісти
Кросівки Валентьяго - це повсякденний одяг ? Розкажи це тим пенсіонерам, яким вчора оголосили, що грошей не буде, виживайте самі.
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01.06.2024 14:26 Відповісти
Кому нахер треба те пояснення? Якби воно разом з футболкою перестало їздити у позолоченому персональному потягу, зменшило свій кілометровий кортеж та полк охоронців і ще багато чого можна перераховувати.
А так виходить як знущання з військових.
що воно з себе корчить? Верховне гівнокомандуюче, боя…
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01.06.2024 14:34 Відповісти
А якби прийняли рішення срати привселюдно до кінця війни, то теж не потрібно було б писати про одне й те саме?
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01.06.2024 15:29 Відповісти
поэтому ты и не дипломат.
А всего лишь диванный воин
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01.06.2024 14:09 Відповісти
А ти хто ? Бути дипломатом у його міністерстві - це сором.
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01.06.2024 14:21 Відповісти
если будет результат, то хорошо. А так - это ваши фантазии как устроен мир.
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01.06.2024 14:28 Відповісти
Який може бути результат від зеленого наркомана? Тільки потреба у постійному збільшенні дози.
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01.06.2024 15:32 Відповісти
Не надо нам ******* еще одним позорным презом, поедешь
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01.06.2024 14:34 Відповісти
А что оно тоже воюет? Прямо с передовой явился, ухилянт?
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01.06.2024 14:08 Відповісти
ты данные обновил уже, воин
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01.06.2024 14:21 Відповісти
Не беспокойся, я не четырежды ухилянт
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01.06.2024 14:36 Відповісти
...ні не нормально, насправді виглядає жалюгідно!
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01.06.2024 14:28 Відповісти
Етикет не подобається? Ти bydlo-люмпен, чи що? Ще й пишеш собачою... Як казав Олег Скрипка: російська мова - мова блатняка і попси!
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01.06.2024 14:32 Відповісти
Воно бидло, тому й пише бидлячою.
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01.06.2024 15:24 Відповісти
Олег Скрипка мав рацію. Як у воду дивився. Нобелевські лауреати від України, тому показник.
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01.06.2024 15:46 Відповісти
А від Росії де ? Одні євреї .
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01.06.2024 20:38 Відповісти
А шолом на голові де?
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01.06.2024 14:33 Відповісти
А як видно по Стецьку, що війна йде? Ту фігурну бороду вибривати кожного дня замордуєшся, навіть якщо просто сидиш у кріслі. Або пожмакані штани свідчать про війну? Тільки з окопу виліз? А "дурацкие этикеты" це правила, які свідчать про повагу або неповагу до хазяїна. Тобто, якщо до вас у гості приходить людина у рваних, заляпаних гімном шортах і у майці в кетчупі (хоча ви знаєте, що він може одягнути чистеньке), то це означає, що він на вас "плевать хотел", або ви така ж свиня, як і він. Навіть бомж, якщо йде у гості до інших бомжів, причепурюється, як може. А це вважає себе Че Геварою, бо ніхто ж не насмілиться сказати йому, що це примітивно навіть для підлітка.
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01.06.2024 15:26 Відповісти
На макінтош. Дерев'яний.
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01.06.2024 14:18 Відповісти
Или на деревянное пальто без рукавов.)
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01.06.2024 14:34 Відповісти
Якщо на смердючого бомжа одягнути нормальний костюм, він все одно залишиться смердючим бомжом.
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01.06.2024 14:22 Відповісти
Буддійський монах,мля..
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01.06.2024 13:46 Відповісти
Дайте ложку рису, бо наші монахи голодні..
ми народу влупили тарифи - один хєр - голодні..
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01.06.2024 14:45 Відповісти
Цікаво, скільки коштувало оце торгування мордою бюджету...так експлуатує той літак, начебто його приватна власність..чи він там вечірки влаштовує з дискотеками? Переобладнав ж..
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01.06.2024 13:48 Відповісти
Тут набігло Х@йлотролів на роботу. Не можуть пережити , що їхнє Х@йло не може їздити по світу.
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01.06.2024 14:09 Відповісти
Навзаєм, ботяра зеленопика.

Ухилянт? Чи під впн ж@пу Боневтіку лобизаєш?
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01.06.2024 14:16 Відповісти
Потрібно було не міняти програму відбудови армії на асфальт, щоб потім не їздити по світу попрошайкою
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01.06.2024 14:11 Відповісти
Минуле минуло. Згадувати про асфальт пізно. Потрібно працювати і воювати в сьогоденні.
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01.06.2024 14:18 Відповісти
Згадувати про асфальт йому доведеться у залі суда і не тільки про асфальт.
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01.06.2024 14:39 Відповісти
Минуле не потрібно забувати. Бо так і будемо собі гулі держаком граблів набивати. Це у кращому випадку, а у нашому - кров'ю заливатися.
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01.06.2024 15:40 Відповісти
Якщо воно просить допомогу, то нехай не виглядає як бомжара. І не переобладнує літак під дискотеку!

Позорисько.
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01.06.2024 14:14 Відповісти
Нормально он выглядит.
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01.06.2024 14:26 Відповісти
Для сраколизів він завжди нормально виглядить
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01.06.2024 14:39 Відповісти
Мабуть для його виборців, яким усе "какая разніца" і аби поржать нормально, а для цивілізованої країни якось паршиво.
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01.06.2024 14:42 Відповісти
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01.06.2024 15:34 Відповісти
Красава! Сарказм. А насправді він - Стецько.
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01.06.2024 15:36 Відповісти
Сойтісь пасрєдінє - допомоги непотрібно!
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01.06.2024 14:42 Відповісти
І як ви здогадались про те,що сам на сам Україна не встоїть, пане очевидність? Як він може. щось робити правильно, коли, навіть, на піаніно грав по-збоченські?
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01.06.2024 15:26 Відповісти
" правильно робить." Яке ж ти зелене одоробло! Так і хочеться заспівати- " Вівці, мої вівці, зеленії вівці"...
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01.06.2024 15:29 Відповісти
Не чудіть. Оце розмотався, як вжалений в одне місце, за скажені гроші - це допомоги просить? Він від допомоги США і Заходу не знає, як відкараскатися, намагається з ними розсваритися, підстилка х..йловська. Кілька днів тому казав, що не на часі їздити по світу, бо важка ситуація. Йому вже полегшало? По Липцях ( селище 20км від Харкова) за два тижні скинули 250 КАБів. Зєрмак не просто зрадник, він ворог.
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01.06.2024 15:50 Відповісти
", і другіє офіціальниє літца." ))
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01.06.2024 13:56 Відповісти
Мавпочку знову запросили із цікавості. А вона і радіє...
У Сінгапурі за заповітом Лі Куан Ю, таких, як Зеленський і його злодікуваті друзяки, посадили би в тюрягу моментально.
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01.06.2024 13:58 Відповісти
А наступна зустріч з вождем плем'я мумбу-юмбу вже запланована?
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01.06.2024 13:59 Відповісти
Картинка 1950 года. Найдите на ней Янелоха.
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01.06.2024 13:59 Відповісти
Добре, що поїхав . Показав Х@йлу , що його місце в Узбекистані
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01.06.2024 14:00 Відповісти
До чого тут Узбекистан?!
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01.06.2024 14:12 Відповісти
Ореол обітанія
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01.06.2024 14:23 Відповісти
Шановний, ви з якого дуба впали, що такий брєд пишете?
"Ореол обітанія"??? Кого?
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01.06.2024 14:46 Відповісти
Х@йла. Куди воно зараз може їздити, на відміну від нашого Президента? Як васал до свого господаря до Китаю, та по дорозі в Узбекистан.
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01.06.2024 19:19 Відповісти
, виборці Зеленського всі такі тупі? Ореол - променисте коло, сяйво навкруг голови бога, святого на іконах, культових картинах, скульптурах і т. ін.; німб..... Ареал - територія поширення якогось об'єкта або явища, яке не спостерігається на прилеглих територіях.
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01.06.2024 22:45 Відповісти
Хотіла написати російською, забула вже. Пардон.
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02.06.2024 00:42 Відповісти
Узбекистан независимая страна, там нет войны, страна развивается большими темпами
Нам можно только позавидывать Узбекистану.

А наш мудрий нарід выбрал сумасшедшего клоуна, который погружает нас в бездну
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02.06.2024 11:35 Відповісти
Довбограй кулись поїхав - його пуйлопартнер щось бомбитиме. Закон преза
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01.06.2024 14:03 Відповісти
чому люди такі тупі?
вже ж нібито літерами написали, для чого поїхав
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01.06.2024 14:06 Відповісти
співставте з двома іншими новинами - про саміт в Швейцарії 15 червня і з відмовою Китаю брати в ньому участь.
Якщо мізків вистачає співставляти трі різні фрагменти інформації. Барани
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01.06.2024 14:08 Відповісти
Міністра оборони взяти з собою хоч не забув? Справжніх дипломатів?

Можна написати хоч великими червоними буквами, але це нічого не міняє

Воно не дипломат, почитає щось з бамажки тай усе. Користі ноль.

Тільки гроші на вітер.
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01.06.2024 15:00 Відповісти
Поехал бы он на какие нибудь острова и остался бы там навсегда
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01.06.2024 14:06 Відповісти
А він так й зробить, коли всі гроші з бюджету виведе.
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01.06.2024 14:34 Відповісти
Один вже виводив. Вижили ж. Тільки якби не затягував довго.
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01.06.2024 15:53 Відповісти
Ото ж бо й воно..той камазами й літаками..а цей продвинутий..все відразу на офшори..тікати може хоч голяка..
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01.06.2024 16:19 Відповісти
Все ж таки віра в Бога (Вищий розум, Егрегор) дає розуміння невідворотності покарання, відповідальності, стримує якось у рамках людяності, бо постраждають діти, онуки і весь рід. Недарма Совєти, які так ******** сім'я Зеленських, впроваджувала атеїзм.
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01.06.2024 17:20 Відповісти
Де ж та карма вже..
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01.06.2024 17:35 Відповісти
Пусть мэр Сингапура научит его как правильно коррупцию выводить.
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01.06.2024 14:06 Відповісти
Може б і навчив от тільки воно геть необучаємо Від слова зовсім
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01.06.2024 14:24 Відповісти
Так влада навіть не розуміє що це, коли Захід про корупцію в Україні говорить.
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01.06.2024 15:56 Відповісти
Порошенко після 2х років АТО посивів, обдрях. Цей в 45 виглядає як в 35. Видно знаходить час і на фітнес, на масажистів, на лікарів - хороший солдат би вийшов.
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01.06.2024 14:20 Відповісти
З боягуза , зрадника і злодюги ніколи доброго солдата не вийде.
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01.06.2024 14:36 Відповісти
А чого ж тоді кажуть що "нєту воіна храбрєй чєм іспуганний єврєй".
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01.06.2024 14:44 Відповісти
ну, що ж, і це ми оплатимо.
де, зе!протсрочений ще не був?
платимо податки, германцеву!
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01.06.2024 14:22 Відповісти
Коли вже цей прострочений блазень поголиться і нормальний костюм вдягне? На нього ж реально як на придурка дивляться...
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01.06.2024 14:23 Відповісти
Грошей нема, а на ваву протермінованого будь ласка, а це катання туриста не дешеве, його з кагалом
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01.06.2024 14:35 Відповісти
Дурне опять в турне.. Лето началось. Пляжи, пальмы.
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01.06.2024 14:43 Відповісти
В бананово-лимонном Сингапуре

В опаловом и лунном Сингапуре, в бури,

Когда под ветром ломится банан,

Вы грезите всю ночь на желтой шкуре Под вопли обезьян.
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01.06.2024 15:07 Відповісти
ЛІтак патрушева вже там?
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01.06.2024 14:46 Відповісти
між ішим. Сингапур це офшорна зона, саме тому там мають свої "дочірні компанії" найбільші фірми світу
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01.06.2024 15:00 Відповісти
Починають спливати цікаві подробиці засідання Уряду України ‎30.‎05.‎2024, на якому було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію.

По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань,

по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань,

по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту.

По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
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01.06.2024 15:16 Відповісти
01.05.2024

Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії.

Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.
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01.06.2024 15:13 Відповісти
А воно змилося до Сінгапуру і начебто "нипрічом"

Цар хороший, а погані чиновники в його відсутність вчергове обідрали народ.
Бо треба ж допомогти бідним привладним чиновникам
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01.06.2024 15:19 Відповісти
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення,

він становитиме 4,32 грн/кВт.
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01.06.2024 15:25 Відповісти
А чого ж не покататися за народний кошт! Коли ще така нагода станеться. Адже скоро в тюрму!
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01.06.2024 15:31 Відповісти
Песню Вертинского в комментах уже цитировали?)
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01.06.2024 15:48 Відповісти
Це, мабуть, отой єрмак, так тогоянетряпка ганяє, що і одягутися не дає…
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01.06.2024 16:03 Відповісти
Зеленський прибув до Сінгапуру

Хоч у когось фсьо харашо!
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01.06.2024 16:46 Відповісти
Яка країна першою у світі цього невідомо кого випровадить зі своєї країни ? Ставлю на Британію.
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01.06.2024 18:44 Відповісти
 
 