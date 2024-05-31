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Зеленський зустрівся з королем Швеції та подякував йому за підтримку України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Швеції у п’ятницю, 31 травня, мав аудієнцію у короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії.

Про це йдеться на сайті очільника Української держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський висловив подяку монарху Швеції за шведському народові за всеохопну підтримку України та непохитну солідарність з українцями під час протистояння повномасштабній агресії РФ.

Зеленський зустрівся з королем Карлом XVI Густавом

Окремо український лідер зазначив, що Швеція надала тимчасовий захист від війни для понад 35 тисяч українців. Також Зеленський подякував Швеції за допомогу українським дітям, зокрема у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Серед іншого президент Зеленський розповів главі Швеції про очікування України від першого Глобального саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Наостанок Зеленський запросив короля Карла ХVI Густава та королеву Сільвію відвідати Україну.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 31 травня, президент Володимир Зеленський та прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Королівством Швеція.

Читайте також: Боротьба України – це наша боротьба, - прем’єр Швеції Крістерссон про виділення найбільшого пакета військової допомоги Києву

Автор: 

візит (1588) Зеленський Володимир (23832) Швеція (955)


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Топ коментарі
+23
Це ти про оцього неголеного бомжа, який одним своїм виглядом ганьбить Україну? В трусаx і шльопанцяx треба було до короля прийти!
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31.05.2024 21:17
+18
а за що його хвалити, твого зеленського? що воно гарного зробило для України? за відосики з фоточками на фоні справжніх лідерів інших країн? чи за припинення ракетних програм в 2019? чи може за те що збанкрутував харківський танковий завод в 2020, а потім гнівно в 2022 верещав "Європа дай нам танки!" чи може за те, що в 2019 не виділив жодної копійки на системи ППО Кільчень (аналог американського Петріота який збиває балістику) а тепер звинувачує Захід, мовляв чому ви нам даєте мало Петріотів??? Чи за агентів фсб Кулініча та Наумова, яких він в 2020 призначив своїми указами? За що саме з цього переліченого ти йому хочеш подякувати???
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31.05.2024 21:23
+12
Все як завжди: кєди,футболка,помнуті штани...саме так треба ходити на аудієнцію до королів.Цього разу хоть без в/о дружини президента,це вже прогрес.
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31.05.2024 21:20
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Зараз набіжать кацапоботи критики Зеленського
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31.05.2024 21:12 Відповісти
Це ти про оцього неголеного бомжа, який одним своїм виглядом ганьбить Україну? В трусаx і шльопанцяx треба було до короля прийти!
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31.05.2024 21:17 Відповісти
а за що його хвалити, твого зеленського? що воно гарного зробило для України? за відосики з фоточками на фоні справжніх лідерів інших країн? чи за припинення ракетних програм в 2019? чи може за те що збанкрутував харківський танковий завод в 2020, а потім гнівно в 2022 верещав "Європа дай нам танки!" чи може за те, що в 2019 не виділив жодної копійки на системи ППО Кільчень (аналог американського Петріота який збиває балістику) а тепер звинувачує Захід, мовляв чому ви нам даєте мало Петріотів??? Чи за агентів фсб Кулініча та Наумова, яких він в 2020 призначив своїми указами? За що саме з цього переліченого ти йому хочеш подякувати???
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31.05.2024 21:23 Відповісти
Після, зустрічі з королем Оману, не вражає...
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31.05.2024 21:31 Відповісти
Ліс стрімко скорочувався. Але дерева

продовжували голосувати за сокиру.

Бо держак дерев'яний,

і вони вважали, що сокира своя...

Маруся Звіробій.
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31.05.2024 21:14 Відповісти
Давайте так : я не критикую, а он не ходит к королям в кальсонах. Королям приятно, он не выглядит как поц и за Украину нет испанского стыда.
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31.05.2024 21:19 Відповісти
Все як завжди: кєди,футболка,помнуті штани...саме так треба ходити на аудієнцію до королів.Цього разу хоть без в/о дружини президента,це вже прогрес.
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31.05.2024 21:20 Відповісти
Бачите там Єрмака? а він є...
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31.05.2024 21:39 Відповісти
Ну я хто по твоєму фотку зробив? Єрмачелло
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31.05.2024 21:47 Відповісти
Король Швеції - нащадок шляхетного генерала Бернадота армії Наполеона. Його всиновив бездітний король Швеції Карл 13-й за гуманне відношення до полонених шведських солдатів.
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31.05.2024 21:41 Відповісти
Мало того, що Зеленський пустоголовий шут гороховий.
Так хоч би виглядав пристойно.
Він же чому ходить як бомж? Бо костюм, сорочка і краватка йому личать як корові сідло.
У костюмі Зеленський виглядає як нашкодивший школяр.
Примудрилися обрати "президента", на якого без сміху навіть пристойний костюм одягнути не можна.
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31.05.2024 21:47 Відповісти
Невже Зеленський не розуміє, що король Швеції зустрівся з Зеленським тільки із цікавості - як цікавляться екзотичною мавпочкою у зоопарку.
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31.05.2024 23:09 Відповісти
Хто бурлаку до короля пустив?
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31.05.2024 21:51 Відповісти
Король і шут...((((
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31.05.2024 21:54 Відповісти
Зеленському терміново потрібно відвідати українську спілку літних письменників, а не шльондрати будь де!
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31.05.2024 21:58 Відповісти
Так, треба було б одягнутися якось iнакше коли йдеш до монархiв.
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31.05.2024 22:09 Відповісти
Футболка хоч випрана?
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31.05.2024 22:38 Відповісти
цікаво, охорона пильнувала, щоб ця бомжара не вкрала чогось?..
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31.05.2024 22:38 Відповісти
Красень, дякуєм!
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31.05.2024 23:04 Відповісти
Не потрібно навіть було дивитися на дату реєстрації, настільки завоняло подоляком. Тільки не кажи, що то був сарказм.
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31.05.2024 23:52 Відповісти
Потужно, вперше в історії до короля прийшли в гості в футболці і рейтузах, там десь за кадром і дєрмак в камуфляжі
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31.05.2024 23:28 Відповісти
Стецько!
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31.05.2024 23:50 Відповісти
А де Лєнка?
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31.05.2024 23:53 Відповісти
Картина "Король і блазень".
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31.05.2024 23:55 Відповісти
Що за критика? Людина прямо з окопів та бункерів, побудованих ним же на кордоні Харківської обл., тому йому не було часу переодягнутися, це по - перше, а по - друге ніхто і не скаже, що " сцарь то не настоящий", де ви бачили подібного сцаря?
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01.06.2024 09:00 Відповісти
 
 