Зеленський зустрівся з королем Швеції та подякував йому за підтримку України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Швеції у п’ятницю, 31 травня, мав аудієнцію у короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії.

Про це йдеться на сайті очільника Української держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський висловив подяку монарху Швеції за шведському народові за всеохопну підтримку України та непохитну солідарність з українцями під час протистояння повномасштабній агресії РФ.

Окремо український лідер зазначив, що Швеція надала тимчасовий захист від війни для понад 35 тисяч українців. Також Зеленський подякував Швеції за допомогу українським дітям, зокрема у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Серед іншого президент Зеленський розповів главі Швеції про очікування України від першого Глобального саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Наостанок Зеленський запросив короля Карла ХVI Густава та королеву Сільвію відвідати Україну.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 31 травня, президент Володимир Зеленський та прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Королівством Швеція.

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