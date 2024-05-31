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Зеленский встретился с королем Швеции и поблагодарил его за поддержку Украины. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Швецию в пятницу, 31 мая, имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Об этом говорится на сайте главы Украинского государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский выразил благодарность монарху Швеции и шведскому народу за всеобъемлющую поддержку Украины и непоколебимую солидарность с украинцами во время противостояния полномасштабной агрессии РФ.

Зеленський зустрівся з королем Карлом XVI Густавом

Отдельно украинский лидер отметил, что Швеция предоставила временную защиту от войны для более 35 тысяч украинцев. Также Зеленский поблагодарил Швецию за помощь украинским детям, в частности в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Среди прочего президент Зеленский рассказал главе Швеции об ожиданиях Украины от первого Глобального саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Напоследок Зеленский пригласил короля Карла ХVI Густава и королеву Сильвию посетить Украину.

Напомним, что в пятницу, 31 мая, президент Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Швеция.

Читайте также: Борьба Украины - это наша борьба, - премьер Швеции Кристерссон о выделении самого большого пакета военной помощи Киеву

Автор: 

визит (3083) Зеленский Владимир (20365) Швеция (1003)


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Топ комментарии
+23
Це ти про оцього неголеного бомжа, який одним своїм виглядом ганьбить Україну? В трусаx і шльопанцяx треба було до короля прийти!
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31.05.2024 21:17
+18
а за що його хвалити, твого зеленського? що воно гарного зробило для України? за відосики з фоточками на фоні справжніх лідерів інших країн? чи за припинення ракетних програм в 2019? чи може за те що збанкрутував харківський танковий завод в 2020, а потім гнівно в 2022 верещав "Європа дай нам танки!" чи може за те, що в 2019 не виділив жодної копійки на системи ППО Кільчень (аналог американського Петріота який збиває балістику) а тепер звинувачує Захід, мовляв чому ви нам даєте мало Петріотів??? Чи за агентів фсб Кулініча та Наумова, яких він в 2020 призначив своїми указами? За що саме з цього переліченого ти йому хочеш подякувати???
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31.05.2024 21:23
+12
Все як завжди: кєди,футболка,помнуті штани...саме так треба ходити на аудієнцію до королів.Цього разу хоть без в/о дружини президента,це вже прогрес.
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31.05.2024 21:20
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Зараз набіжать кацапоботи критики Зеленського
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31.05.2024 21:12 Ответить
Це ти про оцього неголеного бомжа, який одним своїм виглядом ганьбить Україну? В трусаx і шльопанцяx треба було до короля прийти!
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31.05.2024 21:17 Ответить
а за що його хвалити, твого зеленського? що воно гарного зробило для України? за відосики з фоточками на фоні справжніх лідерів інших країн? чи за припинення ракетних програм в 2019? чи може за те що збанкрутував харківський танковий завод в 2020, а потім гнівно в 2022 верещав "Європа дай нам танки!" чи може за те, що в 2019 не виділив жодної копійки на системи ППО Кільчень (аналог американського Петріота який збиває балістику) а тепер звинувачує Захід, мовляв чому ви нам даєте мало Петріотів??? Чи за агентів фсб Кулініча та Наумова, яких він в 2020 призначив своїми указами? За що саме з цього переліченого ти йому хочеш подякувати???
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31.05.2024 21:23 Ответить
Після, зустрічі з королем Оману, не вражає...
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31.05.2024 21:31 Ответить
Ліс стрімко скорочувався. Але дерева

продовжували голосувати за сокиру.

Бо держак дерев'яний,

і вони вважали, що сокира своя...

Маруся Звіробій.
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31.05.2024 21:14 Ответить
Давайте так : я не критикую, а он не ходит к королям в кальсонах. Королям приятно, он не выглядит как поц и за Украину нет испанского стыда.
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31.05.2024 21:19 Ответить
Все як завжди: кєди,футболка,помнуті штани...саме так треба ходити на аудієнцію до королів.Цього разу хоть без в/о дружини президента,це вже прогрес.
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31.05.2024 21:20 Ответить
Бачите там Єрмака? а він є...
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31.05.2024 21:39 Ответить
Ну я хто по твоєму фотку зробив? Єрмачелло
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31.05.2024 21:47 Ответить
Король Швеції - нащадок шляхетного генерала Бернадота армії Наполеона. Його всиновив бездітний король Швеції Карл 13-й за гуманне відношення до полонених шведських солдатів.
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31.05.2024 21:41 Ответить
Мало того, що Зеленський пустоголовий шут гороховий.
Так хоч би виглядав пристойно.
Він же чому ходить як бомж? Бо костюм, сорочка і краватка йому личать як корові сідло.
У костюмі Зеленський виглядає як нашкодивший школяр.
Примудрилися обрати "президента", на якого без сміху навіть пристойний костюм одягнути не можна.
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31.05.2024 21:47 Ответить
Невже Зеленський не розуміє, що король Швеції зустрівся з Зеленським тільки із цікавості - як цікавляться екзотичною мавпочкою у зоопарку.
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31.05.2024 23:09 Ответить
Хто бурлаку до короля пустив?
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31.05.2024 21:51 Ответить
Король і шут...((((
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31.05.2024 21:54 Ответить
Зеленському терміново потрібно відвідати українську спілку літних письменників, а не шльондрати будь де!
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31.05.2024 21:58 Ответить
Так, треба було б одягнутися якось iнакше коли йдеш до монархiв.
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31.05.2024 22:09 Ответить
Футболка хоч випрана?
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31.05.2024 22:38 Ответить
цікаво, охорона пильнувала, щоб ця бомжара не вкрала чогось?..
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31.05.2024 22:38 Ответить
Красень, дякуєм!
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31.05.2024 23:04 Ответить
Не потрібно навіть було дивитися на дату реєстрації, настільки завоняло подоляком. Тільки не кажи, що то був сарказм.
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31.05.2024 23:52 Ответить
Потужно, вперше в історії до короля прийшли в гості в футболці і рейтузах, там десь за кадром і дєрмак в камуфляжі
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31.05.2024 23:28 Ответить
Стецько!
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31.05.2024 23:50 Ответить
А де Лєнка?
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31.05.2024 23:53 Ответить
Картина "Король і блазень".
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31.05.2024 23:55 Ответить
Що за критика? Людина прямо з окопів та бункерів, побудованих ним же на кордоні Харківської обл., тому йому не було часу переодягнутися, це по - перше, а по - друге ніхто і не скаже, що " сцарь то не настоящий", де ви бачили подібного сцаря?
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01.06.2024 09:00 Ответить
 
 