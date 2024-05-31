Зеленский встретился с королем Швеции и поблагодарил его за поддержку Украины. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Швецию в пятницу, 31 мая, имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Об этом говорится на сайте главы Украинского государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский выразил благодарность монарху Швеции и шведскому народу за всеобъемлющую поддержку Украины и непоколебимую солидарность с украинцами во время противостояния полномасштабной агрессии РФ.

Отдельно украинский лидер отметил, что Швеция предоставила временную защиту от войны для более 35 тысяч украинцев. Также Зеленский поблагодарил Швецию за помощь украинским детям, в частности в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Среди прочего президент Зеленский рассказал главе Швеции об ожиданиях Украины от первого Глобального саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Напоследок Зеленский пригласил короля Карла ХVI Густава и королеву Сильвию посетить Украину.

Напомним, что в пятницу, 31 мая, президент Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Швеция.

Читайте также: Борьба Украины - это наша борьба, - премьер Швеции Кристерссон о выделении самого большого пакета военной помощи Киеву