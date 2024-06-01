Зеленский прибыл в Сингапур. ФОТО

Сегодня, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, эта конференция - ключевая площадка для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием. Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности - это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", - отмечает глава государства.

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Как информирует президент, в Сингапуре он выступит на конференции и проведет ряд встреч, в частности, с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и сингапурскими инвесторами.