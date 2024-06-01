Зеленский прибыл в Сингапур. ФОТО
Сегодня, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла".
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, эта конференция - ключевая площадка для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием. Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности - это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", - отмечает глава государства.
Как информирует президент, в Сингапуре он выступит на конференции и проведет ряд встреч, в частности, с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и сингапурскими инвесторами.
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Ще тоді все пояснили. Рішення прийняли і не змінюватимуть до кінця війни.
Скільки можна писати одне й те саме?
А так виходить як знущання з військових.
що воно з себе корчить? Верховне гівнокомандуюче, боя…
А всего лишь диванный воин
ми народу влупили тарифи - один хєр - голодні..
Ухилянт? Чи під впн ж@пу Боневтіку лобизаєш?
Позорисько.
У Сінгапурі за заповітом Лі Куан Ю, таких, як Зеленський і його злодікуваті друзяки, посадили би в тюрягу моментально.
"Ореол обітанія"??? Кого?
Нам можно только позавидывать Узбекистану.
А наш мудрий нарід выбрал сумасшедшего клоуна, который погружает нас в бездну
вже ж нібито літерами написали, для чого поїхав
Якщо мізків вистачає співставляти трі різні фрагменти інформації. Барани
Можна написати хоч великими червоними буквами, але це нічого не міняє
Воно не дипломат, почитає щось з бамажки тай усе. Користі ноль.
Тільки гроші на вітер.
де, зе!протсрочений ще не був?
платимо податки, германцеву!
В опаловом и лунном Сингапуре, в бури,
Когда под ветром ломится банан,
Вы грезите всю ночь на желтой шкуре Под вопли обезьян.
По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань,
по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань,
по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту.
По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії.
Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.
Цар хороший, а погані чиновники в його відсутність вчергове обідрали народ.
Бо треба ж допомогти бідним привладним чиновникам
він становитиме 4,32 грн/кВт.
Хоч у когось фсьо харашо!