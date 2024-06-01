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Зеленский прибыл в Сингапур. ФОТО

Сегодня, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, эта конференция - ключевая площадка для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием. Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности - это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", - отмечает глава государства.

Читайте также: Зеленский примет участие в конференции по безопасности в Сингапуре, - Reuters

Зеленський у Сінгапурі

Как информирует президент, в Сингапуре он выступит на конференции и проведет ряд встреч, в частности, с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и сингапурскими инвесторами.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Сингапур (43)


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Топ комментарии
+27
може цьому небритому уй"бку скинутися на нормальний костюм??? воін х"ров....
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01.06.2024 13:44
+19
Мавпочку знову запросили із цікавості. А вона і радіє...
У Сінгапурі за заповітом Лі Куан Ю, таких, як Зеленський і його злодікуваті друзяки, посадили би в тюрягу моментально.
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01.06.2024 13:58
+17
Так так . Можна Кулебі в Білий дім прийти в кедах. Х
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01.06.2024 13:56
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Правила форума Совет форумчан
може цьому небритому уй"бку скинутися на нормальний костюм??? воін х"ров....
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01.06.2024 13:44 Ответить
нормально, видно, что война идет. В печку эти дурацкие этикеты
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01.06.2024 13:55 Ответить
Так так . Можна Кулебі в Білий дім прийти в кедах. Х
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01.06.2024 13:56 Ответить
я бы поехал, пофик
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01.06.2024 13:57 Ответить
Так можна скотитись до того, що почнуть їсти руками. У нього в міністерстві коридори обіс@рані котами та собаками, яких він та його підлизи носять на роботу. Звідти і кеди з кросівками на ділових зустрічах. Якщо в нього зносить дах чоловіча криза середнього віку, то я не хочу його бачити міністром моєї країни .
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01.06.2024 14:06 Ответить
з лютого 2022 використовують повсякденний одяг
Ще тоді все пояснили. Рішення прийняли і не змінюватимуть до кінця війни.

Скільки можна писати одне й те саме?
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01.06.2024 14:11 Ответить
Кросівки Валентьяго - це повсякденний одяг ? Розкажи це тим пенсіонерам, яким вчора оголосили, що грошей не буде, виживайте самі.
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01.06.2024 14:26 Ответить
Кому нахер треба те пояснення? Якби воно разом з футболкою перестало їздити у позолоченому персональному потягу, зменшило свій кілометровий кортеж та полк охоронців і ще багато чого можна перераховувати.
А так виходить як знущання з військових.
що воно з себе корчить? Верховне гівнокомандуюче, боя…
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01.06.2024 14:34 Ответить
А якби прийняли рішення срати привселюдно до кінця війни, то теж не потрібно було б писати про одне й те саме?
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01.06.2024 15:29 Ответить
поэтому ты и не дипломат.
А всего лишь диванный воин
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01.06.2024 14:09 Ответить
А ти хто ? Бути дипломатом у його міністерстві - це сором.
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01.06.2024 14:21 Ответить
если будет результат, то хорошо. А так - это ваши фантазии как устроен мир.
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01.06.2024 14:28 Ответить
Який може бути результат від зеленого наркомана? Тільки потреба у постійному збільшенні дози.
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01.06.2024 15:32 Ответить
Не надо нам ******* еще одним позорным презом, поедешь
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01.06.2024 14:34 Ответить
А что оно тоже воюет? Прямо с передовой явился, ухилянт?
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01.06.2024 14:08 Ответить
ты данные обновил уже, воин
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01.06.2024 14:21 Ответить
Не беспокойся, я не четырежды ухилянт
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01.06.2024 14:36 Ответить
...ні не нормально, насправді виглядає жалюгідно!
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01.06.2024 14:28 Ответить
Етикет не подобається? Ти bydlo-люмпен, чи що? Ще й пишеш собачою... Як казав Олег Скрипка: російська мова - мова блатняка і попси!
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01.06.2024 14:32 Ответить
Воно бидло, тому й пише бидлячою.
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01.06.2024 15:24 Ответить
Олег Скрипка мав рацію. Як у воду дивився. Нобелевські лауреати від України, тому показник.
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01.06.2024 15:46 Ответить
А від Росії де ? Одні євреї .
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01.06.2024 20:38 Ответить
А шолом на голові де?
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01.06.2024 14:33 Ответить
А як видно по Стецьку, що війна йде? Ту фігурну бороду вибривати кожного дня замордуєшся, навіть якщо просто сидиш у кріслі. Або пожмакані штани свідчать про війну? Тільки з окопу виліз? А "дурацкие этикеты" це правила, які свідчать про повагу або неповагу до хазяїна. Тобто, якщо до вас у гості приходить людина у рваних, заляпаних гімном шортах і у майці в кетчупі (хоча ви знаєте, що він може одягнути чистеньке), то це означає, що він на вас "плевать хотел", або ви така ж свиня, як і він. Навіть бомж, якщо йде у гості до інших бомжів, причепурюється, як може. А це вважає себе Че Геварою, бо ніхто ж не насмілиться сказати йому, що це примітивно навіть для підлітка.
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01.06.2024 15:26 Ответить
На макінтош. Дерев'яний.
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01.06.2024 14:18 Ответить
Или на деревянное пальто без рукавов.)
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01.06.2024 14:34 Ответить
Якщо на смердючого бомжа одягнути нормальний костюм, він все одно залишиться смердючим бомжом.
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01.06.2024 14:22 Ответить
Буддійський монах,мля..
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01.06.2024 13:46 Ответить
Дайте ложку рису, бо наші монахи голодні..
ми народу влупили тарифи - один хєр - голодні..
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01.06.2024 14:45 Ответить
Цікаво, скільки коштувало оце торгування мордою бюджету...так експлуатує той літак, начебто його приватна власність..чи він там вечірки влаштовує з дискотеками? Переобладнав ж..
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01.06.2024 13:48 Ответить
Тут набігло Х@йлотролів на роботу. Не можуть пережити , що їхнє Х@йло не може їздити по світу.
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01.06.2024 14:09 Ответить
Навзаєм, ботяра зеленопика.

Ухилянт? Чи під впн ж@пу Боневтіку лобизаєш?
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01.06.2024 14:16 Ответить
Потрібно було не міняти програму відбудови армії на асфальт, щоб потім не їздити по світу попрошайкою
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01.06.2024 14:11 Ответить
Минуле минуло. Згадувати про асфальт пізно. Потрібно працювати і воювати в сьогоденні.
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01.06.2024 14:18 Ответить
Згадувати про асфальт йому доведеться у залі суда і не тільки про асфальт.
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01.06.2024 14:39 Ответить
Минуле не потрібно забувати. Бо так і будемо собі гулі держаком граблів набивати. Це у кращому випадку, а у нашому - кров'ю заливатися.
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01.06.2024 15:40 Ответить
Якщо воно просить допомогу, то нехай не виглядає як бомжара. І не переобладнує літак під дискотеку!

Позорисько.
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01.06.2024 14:14 Ответить
Нормально он выглядит.
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01.06.2024 14:26 Ответить
Для сраколизів він завжди нормально виглядить
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01.06.2024 14:39 Ответить
Мабуть для його виборців, яким усе "какая разніца" і аби поржать нормально, а для цивілізованої країни якось паршиво.
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01.06.2024 14:42 Ответить
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01.06.2024 15:34 Ответить
Красава! Сарказм. А насправді він - Стецько.
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01.06.2024 15:36 Ответить
Сойтісь пасрєдінє - допомоги непотрібно!
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01.06.2024 14:42 Ответить
І як ви здогадались про те,що сам на сам Україна не встоїть, пане очевидність? Як він може. щось робити правильно, коли, навіть, на піаніно грав по-збоченські?
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01.06.2024 15:26 Ответить
" правильно робить." Яке ж ти зелене одоробло! Так і хочеться заспівати- " Вівці, мої вівці, зеленії вівці"...
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01.06.2024 15:29 Ответить
Не чудіть. Оце розмотався, як вжалений в одне місце, за скажені гроші - це допомоги просить? Він від допомоги США і Заходу не знає, як відкараскатися, намагається з ними розсваритися, підстилка х..йловська. Кілька днів тому казав, що не на часі їздити по світу, бо важка ситуація. Йому вже полегшало? По Липцях ( селище 20км від Харкова) за два тижні скинули 250 КАБів. Зєрмак не просто зрадник, він ворог.
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01.06.2024 15:50 Ответить
", і другіє офіціальниє літца." ))
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01.06.2024 13:56 Ответить
Мавпочку знову запросили із цікавості. А вона і радіє...
У Сінгапурі за заповітом Лі Куан Ю, таких, як Зеленський і його злодікуваті друзяки, посадили би в тюрягу моментально.
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01.06.2024 13:58 Ответить
А наступна зустріч з вождем плем'я мумбу-юмбу вже запланована?
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01.06.2024 13:59 Ответить
Картинка 1950 года. Найдите на ней Янелоха.
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01.06.2024 13:59 Ответить
Добре, що поїхав . Показав Х@йлу , що його місце в Узбекистані
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01.06.2024 14:00 Ответить
До чого тут Узбекистан?!
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01.06.2024 14:12 Ответить
Ореол обітанія
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01.06.2024 14:23 Ответить
Шановний, ви з якого дуба впали, що такий брєд пишете?
"Ореол обітанія"??? Кого?
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01.06.2024 14:46 Ответить
Х@йла. Куди воно зараз може їздити, на відміну від нашого Президента? Як васал до свого господаря до Китаю, та по дорозі в Узбекистан.
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01.06.2024 19:19 Ответить
, виборці Зеленського всі такі тупі? Ореол - променисте коло, сяйво навкруг голови бога, святого на іконах, культових картинах, скульптурах і т. ін.; німб..... Ареал - територія поширення якогось об'єкта або явища, яке не спостерігається на прилеглих територіях.
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01.06.2024 22:45 Ответить
Хотіла написати російською, забула вже. Пардон.
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02.06.2024 00:42 Ответить
Узбекистан независимая страна, там нет войны, страна развивается большими темпами
Нам можно только позавидывать Узбекистану.

А наш мудрий нарід выбрал сумасшедшего клоуна, который погружает нас в бездну
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02.06.2024 11:35 Ответить
Довбограй кулись поїхав - його пуйлопартнер щось бомбитиме. Закон преза
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01.06.2024 14:03 Ответить
чому люди такі тупі?
вже ж нібито літерами написали, для чого поїхав
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01.06.2024 14:06 Ответить
співставте з двома іншими новинами - про саміт в Швейцарії 15 червня і з відмовою Китаю брати в ньому участь.
Якщо мізків вистачає співставляти трі різні фрагменти інформації. Барани
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01.06.2024 14:08 Ответить
Міністра оборони взяти з собою хоч не забув? Справжніх дипломатів?

Можна написати хоч великими червоними буквами, але це нічого не міняє

Воно не дипломат, почитає щось з бамажки тай усе. Користі ноль.

Тільки гроші на вітер.
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01.06.2024 15:00 Ответить
Поехал бы он на какие нибудь острова и остался бы там навсегда
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01.06.2024 14:06 Ответить
А він так й зробить, коли всі гроші з бюджету виведе.
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01.06.2024 14:34 Ответить
Один вже виводив. Вижили ж. Тільки якби не затягував довго.
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01.06.2024 15:53 Ответить
Ото ж бо й воно..той камазами й літаками..а цей продвинутий..все відразу на офшори..тікати може хоч голяка..
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01.06.2024 16:19 Ответить
Все ж таки віра в Бога (Вищий розум, Егрегор) дає розуміння невідворотності покарання, відповідальності, стримує якось у рамках людяності, бо постраждають діти, онуки і весь рід. Недарма Совєти, які так ******** сім'я Зеленських, впроваджувала атеїзм.
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01.06.2024 17:20 Ответить
Де ж та карма вже..
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01.06.2024 17:35 Ответить
Пусть мэр Сингапура научит его как правильно коррупцию выводить.
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01.06.2024 14:06 Ответить
Може б і навчив от тільки воно геть необучаємо Від слова зовсім
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01.06.2024 14:24 Ответить
Так влада навіть не розуміє що це, коли Захід про корупцію в Україні говорить.
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01.06.2024 15:56 Ответить
Порошенко після 2х років АТО посивів, обдрях. Цей в 45 виглядає як в 35. Видно знаходить час і на фітнес, на масажистів, на лікарів - хороший солдат би вийшов.
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01.06.2024 14:20 Ответить
З боягуза , зрадника і злодюги ніколи доброго солдата не вийде.
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01.06.2024 14:36 Ответить
А чого ж тоді кажуть що "нєту воіна храбрєй чєм іспуганний єврєй".
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01.06.2024 14:44 Ответить
ну, що ж, і це ми оплатимо.
де, зе!протсрочений ще не був?
платимо податки, германцеву!
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01.06.2024 14:22 Ответить
Коли вже цей прострочений блазень поголиться і нормальний костюм вдягне? На нього ж реально як на придурка дивляться...
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01.06.2024 14:23 Ответить
Грошей нема, а на ваву протермінованого будь ласка, а це катання туриста не дешеве, його з кагалом
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01.06.2024 14:35 Ответить
Дурне опять в турне.. Лето началось. Пляжи, пальмы.
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01.06.2024 14:43 Ответить
В бананово-лимонном Сингапуре

В опаловом и лунном Сингапуре, в бури,

Когда под ветром ломится банан,

Вы грезите всю ночь на желтой шкуре Под вопли обезьян.
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01.06.2024 15:07 Ответить
ЛІтак патрушева вже там?
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01.06.2024 14:46 Ответить
між ішим. Сингапур це офшорна зона, саме тому там мають свої "дочірні компанії" найбільші фірми світу
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01.06.2024 15:00 Ответить
Починають спливати цікаві подробиці засідання Уряду України ‎30.‎05.‎2024, на якому було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію.

По-перше - дане питання не було плановим і вносилось з голосу самим прем'єр-міністром Шмигалем безпосередньо в залі засідань,

по-друге - дане питання відсутнє в плановому переліку засідань,

по - третє - при розгляді питання було відсутнє соціально-економічне обгрунтування питання і не вказані механізми соціального захисту.

По-четверте - голосування по даному питанню не проводилось.
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01.06.2024 15:16 Ответить
01.05.2024

Міністр енергетики Герман Галущенко урочисто заявив (у Фейсбуці) що у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Пошкоджено майно поважних людей - Суркіса, Марченко, Боголюбова, Ахметова, Льовочкіної, Дамбінса, Альтбергса (два останні маскують російську власність) компенсацію за яке забезпечить народ з захмарних тарифів на електроенергію і страхові виплати компанії.

Надлишкову генерацію перенаправлять до Європи - і всі задоволені. Крім українського народу.
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01.06.2024 15:13 Ответить
А воно змилося до Сінгапуру і начебто "нипрічом"

Цар хороший, а погані чиновники в його відсутність вчергове обідрали народ.
Бо треба ж допомогти бідним привладним чиновникам
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01.06.2024 15:19 Ответить
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення,

він становитиме 4,32 грн/кВт.
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01.06.2024 15:25 Ответить
А чого ж не покататися за народний кошт! Коли ще така нагода станеться. Адже скоро в тюрму!
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01.06.2024 15:31 Ответить
Песню Вертинского в комментах уже цитировали?)
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01.06.2024 15:48 Ответить
Це, мабуть, отой єрмак, так тогоянетряпка ганяє, що і одягутися не дає…
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01.06.2024 16:03 Ответить
Зеленський прибув до Сінгапуру

Хоч у когось фсьо харашо!
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01.06.2024 16:46 Ответить
Яка країна першою у світі цього невідомо кого випровадить зі своєї країни ? Ставлю на Британію.
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01.06.2024 18:44 Ответить
 
 