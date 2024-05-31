Зеленский примет участие в конференции по безопасности в Сингапуре, - Reuters
Президент Владимир Зеленский в эти выходные примет участие в конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая состоится в Сингапуре.
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Так, Зеленский обратится к делегатам "Диалога Шангри-Ла".
По данным издания, на главной конференции по безопасности Азии одним из ключевых вопросов будет помощь Украине в сфере безопасности.
Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.
Отмечается, что посольство Украины в Сингапуре не ответило на запрос Reuters относительно деталей, а Офис президента не сразу ответил.
Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.
21-й Диалог Шангри-Ла, который ежегодно проводится компанией IISS и собирает военных и политических лидеров для обсуждения вопросов безопасности пройдет с 31 мая по 2 июня.
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Від армії ухиляється,
По світу бовтається,
На Зє починається.
Не Вєлічайший же ж, звісно, мнда 😂
Ну і де тут місце зеленському?