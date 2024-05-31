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Зеленский примет участие в конференции по безопасности в Сингапуре, - Reuters

Зеленський візьме участь у безпековій конференції в Сінгапурі

Президент Владимир Зеленский в эти выходные примет участие в конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая состоится в Сингапуре.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский обратится к делегатам "Диалога Шангри-Ла".

По данным издания, на главной конференции по безопасности Азии одним из ключевых вопросов будет помощь Украине в сфере безопасности.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Отмечается, что посольство Украины в Сингапуре не ответило на запрос Reuters относительно деталей, а Офис президента не сразу ответил.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

21-й Диалог Шангри-Ла, который ежегодно проводится компанией IISS и собирает военных и политических лидеров для обсуждения вопросов безопасности пройдет с 31 мая по 2 июня.

Читайте также: Руководители около 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Сингапур (43)


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Топ комментарии
+4
Діти, відгадайте загадку:

Від армії ухиляється,
По світу бовтається,
На Зє починається.
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31.05.2024 14:12
+1
Незваный гость хуже .....
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31.05.2024 14:18
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Діти, відгадайте загадку:

Від армії ухиляється,
По світу бовтається,
На Зє починається.
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31.05.2024 14:12 Ответить
З.І. Ні, не
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31.05.2024 14:13 Ответить
Зайка 😂

Не Вєлічайший же ж, звісно, мнда 😂
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31.05.2024 14:15 Ответить
Незваный гость хуже .....
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31.05.2024 14:18 Ответить
....ЗЄлєнського. 😂👍
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31.05.2024 14:19 Ответить
Молодець президент Зеленський, представляє інтереси України по всьому світу і на усіх континентах!
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31.05.2024 14:39 Ответить
Так, так - кабоверде-науру-коддівуар... його уже ніхто серйозно не сприймає, з ним уже ніхто говорити не хоче і не запрошує.
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01.06.2024 13:12 Ответить
збирає військових і політичних лідерів Джерело: Збирають же лідерів, а не представників небесного кольору!
Ну і де тут місце зеленському?
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31.05.2024 14:40 Ответить
100%!! зе-лупа почула "шангрі-ла" й це йому нагадало про якийсь раніше бачений фільм. ну, й звісно, рішення виникло одразу: "барісич, прашвирнусь-ка я в шангрі-ла, нє бивал еще я там!!"
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31.05.2024 14:41 Ответить
Господи боже, поїхав подалі від зелені, а воно само тепер сюди лізе. Уже в Сінгапурі, бл2№ь! Хоч в Антарктиду переїжджай.
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31.05.2024 15:05 Ответить
А чому дерьмак не їде?
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31.05.2024 17:21 Ответить
Ніхто не чув - там марсіанє не хочуть якийсь самміт миру влаштувати. Було б доречно.
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31.05.2024 17:32 Ответить
Ну, як же Шангрі-Ла без думок нашого найвеличнівшивого лідора!? Це просто кошмар!
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31.05.2024 18:44 Ответить
 
 