Зеленский примет участие в конференции по безопасности в Сингапуре, - Reuters

Президент Владимир Зеленский в эти выходные примет участие в конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая состоится в Сингапуре.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский обратится к делегатам "Диалога Шангри-Ла".

По данным издания, на главной конференции по безопасности Азии одним из ключевых вопросов будет помощь Украине в сфере безопасности.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Отмечается, что посольство Украины в Сингапуре не ответило на запрос Reuters относительно деталей, а Офис президента не сразу ответил.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

21-й Диалог Шангри-Ла, который ежегодно проводится компанией IISS и собирает военных и политических лидеров для обсуждения вопросов безопасности пройдет с 31 мая по 2 июня.

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