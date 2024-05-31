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Новини
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Зеленський візьме участь у безпековій конференції у Сінгапурі, - Reuters

Зеленський візьме участь у безпековій конференції в Сінгапурі

Президент Володимир Зеленський цими вихідними візьме участь у конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", яка відбудеться у Сінгапурі.

Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський звернеться до делегатів "Діалогу Шангрі-Ла".

За даними видання, на головній безпековій конференції Азії одним із ключових питань буде допомога Україні у сфері безпеки. 

Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Зазначається, що посольство України в Сінгапурі не відповіло на запит Reuters щодо деталей, а Офіс Президента не відразу відповів.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

21-й Діалог Шангрі-Ла, який щорічно проводиться компанією IISS і збирає військових і політичних лідерів для обговорення питань безпеки пройде з 31 травня по 2 червня.

Читайте: Україна та Ісландія підписали безпекову угоду

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Сінгапур (70)


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Топ коментарі
+4
Діти, відгадайте загадку:

Від армії ухиляється,
По світу бовтається,
На Зє починається.
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31.05.2024 14:12
+1
Незваный гость хуже .....
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31.05.2024 14:18
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Діти, відгадайте загадку:

Від армії ухиляється,
По світу бовтається,
На Зє починається.
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31.05.2024 14:12 Відповісти
З.І. Ні, не
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31.05.2024 14:13 Відповісти
Зайка 😂

Не Вєлічайший же ж, звісно, мнда 😂
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31.05.2024 14:15 Відповісти
Незваный гость хуже .....
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31.05.2024 14:18 Відповісти
....ЗЄлєнського. 😂👍
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31.05.2024 14:19 Відповісти
Молодець президент Зеленський, представляє інтереси України по всьому світу і на усіх континентах!
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31.05.2024 14:39 Відповісти
Так, так - кабоверде-науру-коддівуар... його уже ніхто серйозно не сприймає, з ним уже ніхто говорити не хоче і не запрошує.
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01.06.2024 13:12 Відповісти
збирає військових і політичних лідерів Джерело: Збирають же лідерів, а не представників небесного кольору!
Ну і де тут місце зеленському?
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31.05.2024 14:40 Відповісти
100%!! зе-лупа почула "шангрі-ла" й це йому нагадало про якийсь раніше бачений фільм. ну, й звісно, рішення виникло одразу: "барісич, прашвирнусь-ка я в шангрі-ла, нє бивал еще я там!!"
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31.05.2024 14:41 Відповісти
Господи боже, поїхав подалі від зелені, а воно само тепер сюди лізе. Уже в Сінгапурі, бл2№ь! Хоч в Антарктиду переїжджай.
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31.05.2024 15:05 Відповісти
А чому дерьмак не їде?
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31.05.2024 17:21 Відповісти
Ніхто не чув - там марсіанє не хочуть якийсь самміт миру влаштувати. Було б доречно.
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31.05.2024 17:32 Відповісти
Ну, як же Шангрі-Ла без думок нашого найвеличнівшивого лідора!? Це просто кошмар!
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31.05.2024 18:44 Відповісти
 
 