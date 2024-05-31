Зеленський візьме участь у безпековій конференції у Сінгапурі, - Reuters

Президент Володимир Зеленський цими вихідними візьме участь у конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", яка відбудеться у Сінгапурі.

Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський звернеться до делегатів "Діалогу Шангрі-Ла".

За даними видання, на головній безпековій конференції Азії одним із ключових питань буде допомога Україні у сфері безпеки.

Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Зазначається, що посольство України в Сінгапурі не відповіло на запит Reuters щодо деталей, а Офіс Президента не відразу відповів.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

21-й Діалог Шангрі-Ла, який щорічно проводиться компанією IISS і збирає військових і політичних лідерів для обговорення питань безпеки пройде з 31 травня по 2 червня.

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