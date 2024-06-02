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Зеленський (22416) Сінгапур (69)

Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, погрожує іншим країнам блокадою, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі держави допомагають РФ у зриві саміту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 106 країн світу. 

"І це на високому рівні, рівні лідерів, представників своїх держав", - сказав Зеленський.

При цьому Росія не полишає спроб зірвати саміт, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі держави допомагають РФ у зриві саміту.

"Сьогодні Росія пробує зірвати Саміт миру. І це правда... Що робить Росія - ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукцією. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику... Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що Кремль намагається не допустити проведення заходу, в якому будуть порушені питання "навіть не про оборонну допомогу Україні, а просто про підтримку закінчення війни, підтримку миру".

"І вона зриває це. Працює в усіх регіонах. І на сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому, в дипломатичному зриві саміту миру", - розповів Зеленський.

Конференція у Сінгапурі

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.

Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: говорили про ППО і дозвіл бити по РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Зеленський носиться з цим самітом, як дурень з писаною торбою.
А який з того толк?
США, Китай і декілька інших великих країн надішлють "спостерігачів".
Порт-оф-Спейн з Трінідаду і Тобаго і Буркіна Фасо з Уагадугу заявлять, що вони за мир і проти війни.
Послухають, як пуста макітра Зеленського прогуде декілька банальностей.
Весь світ прекрасно знає, що Зеленський - шут гороховий у кишені кремлівських спецслужб.
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02.06.2024 09:36
+4
Як же це гнусаве брехло дістало, і та поліцейсько-авторитарна держава, яку воно активно розбудовує
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02.06.2024 09:32
+4
Нахера Путину срывать это Ермаковское никому не нужное гамно !
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02.06.2024 09:40
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Як же це гнусаве брехло дістало, і та поліцейсько-авторитарна держава, яку воно активно розбудовує
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02.06.2024 09:32 Відповісти
З цього саміту нічого не буде.І питання тупи.Краіна,яка немае ядерноі зброі, не може грати рішучу роль у безядерной беспеці.Кого цікавіть обмін наших полонених,тількі нас. І яки продуктови хаби чорт зна де,як що нас пограбувала та краіна,яка хоче кормити весь світ.А чому не подняли питання про зброю на рівні паритету.Е у кацапів ракети не 2000 км,хай і Украіна іх мае.Е у них те,чого у нас не мае,Украіні потрібно теж таке дати.І чому питання не не боротьби світу з загрозою глобальному міру від росіі?
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02.06.2024 09:35 Відповісти
Україні потрібно те саме МАТИ самій а не випрошувати по світу
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02.06.2024 09:42 Відповісти
Так,але зараз не той момент.Хай дають,бо програемо.А нам потрібна перемога за любий рахунок.І паралельно самім все відбудовувати.Але треба лад,бо крадуть,аж соромно за свою краіну,коли чуеш,що кім,або хтось інши вкрали на всьому,що крадуть навіть гуманітарку,ту іжу,на яку збіралі воякам. Яка нам ганьба на весь світ,бо про це знають всі.
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02.06.2024 09:47 Відповісти
Ви по діях заходу та зеленої влади бачите що вони зацікавлені у перемозі України?
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02.06.2024 09:53 Відповісти
Ми ж розуміемо,що захід трошки тупий,трощки куплений,трошки зомбований,трошки зажерливій і зовсім мало адекватний. Тому нам треба робити свое,Велика дяка на цьому шляху Літві,Латвіі,Єстоніі,Чехіі,Польщи,Руминіі,І іншим.І такі так,я впевнена,що ми переможемо.
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02.06.2024 10:00 Відповісти
Захід не тупий, він все бачить, як зестратег поводячи себе по-хамськи , погрожує, що програє війну, кщо не дадуть зброю, а головне гроші!
І при цьому підігрує маоїстам і рашистам, розказуючи про якусь "глобальну формулу миру", якісь "глобальний південь".
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02.06.2024 11:53 Відповісти
Зеленський носиться з цим самітом, як дурень з писаною торбою.
А який з того толк?
США, Китай і декілька інших великих країн надішлють "спостерігачів".
Порт-оф-Спейн з Трінідаду і Тобаго і Буркіна Фасо з Уагадугу заявлять, що вони за мир і проти війни.
Послухають, як пуста макітра Зеленського прогуде декілька банальностей.
Весь світ прекрасно знає, що Зеленський - шут гороховий у кишені кремлівських спецслужб.
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02.06.2024 09:36 Відповісти
Він так зараз визвіряється бо саміт, а вірніше форум, перетворюється в зустріч попити каву і зааідома нічого не вирішується і нікому не потрібно
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02.06.2024 10:45 Відповісти
Нахера Путину срывать это Ермаковское никому не нужное гамно !
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02.06.2024 09:40 Відповісти
ЗЄля, якщо з того саміту не буде жодної користі ти підеш геть!
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02.06.2024 09:46 Відповісти
Воно вже настільки хворе..., що не збагне - користі від нього 0!
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02.06.2024 09:46 Відповісти
А коли вже , той у кого термін придатності вже скінчилася, піде добровільно у відставку . Що на цю тему скаже Мендель,
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02.06.2024 09:54 Відповісти
Не дочекаєтесь, нікуди воно не піде, дєрмак і ко. Не дадуть, якщо би і захотіло
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02.06.2024 10:21 Відповісти
а чому на саміт не їде американський Байден із китайським під зіпіном?Та тому,що він їм потрібний так само.як зайцю тріпер
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02.06.2024 10:34 Відповісти
Зображення кипучої діяльності. Президент-симулякр. Потужний президент-відосик. Вибачте, можливо це неправильно таке відношення до головнокомандувача під час війни, але немає поваги до хрипуна. Немає!
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02.06.2024 11:07 Відповісти
а що, колись була повага до херпіду?
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02.06.2024 11:18 Відповісти
як до посади, а як до людини, що на неї потрапила випадково - немає та не було!
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02.06.2024 11:55 Відповісти
Глобальна туса - ні про що
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02.06.2024 11:46 Відповісти
 
 